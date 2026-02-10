Elevi din Coreea de Nord, executați pentru vizionarea serialului „Squid Game”: „Te poate costa viața dacă te uiți”
DigiFM.ro, 10 februarie 2026 12:20
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post.
• • •
Acum 30 minute
12:30
„Moartea României”. Cum se foloseşte propaganda rusă de scenarii false pentru a ameninţa România cu un atac nuclear # DigiFM.ro
Un site de ştiri de la Moscova, NEWS.ru, pleacă de la o informaţie falsă, că Germania ar fi cerut ca trupe NATO să fie dislocate în Transnistria, ca pretext pentru a consulta diverşi „experţi” ruşi care spun că un astfel de scenariu ar duce la folosirea armelor nucleare, iar România ar deveni o ţintă prioritară pentru Rusia. Articolului site-ului rusesc se intitulează ameninţător „Moartea României: de ce NATO nu va staţiona trupe în Transnistria”.
Acum o oră
12:20
Cadillac, noua echipă de Formula 1, şi-a dezvăluit monopostul de debut în Times Square. Când intră în cursă # DigiFM.ro
Cadillac, noua echipă de Formula 1, şi-a dezvăluit monopostul de debut în Times Square, în inima oraşului New York, informează EFE și Agerpres.
12:20
Elevi din Coreea de Nord, executați pentru vizionarea serialului „Squid Game": „Te poate costa viața dacă te uiți"
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post.
12:20
JO 2026: Schiorul britanic care a transmis un mesaj anti-ICE în zăpadă spune că a primit ameninţări cu moartea # DigiFM.ro
Fostul sportiv american şi concurent la slopestyle pentru Marea Britanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, Gus Kenworthy a primit ameninţări cu moartea după criticile sale usturătoare la adresa Serviciului de Imigrare şi Control Vamal al SUA (ICE).
12:20
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe momente de ostilitate din partea SUA, avertizează Emmanuel Macron # DigiFM.ro
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe momente de ostilitate din partea SUA, avertizează preşedintele francez Emmanuel Macron, şi ar trebui să trateze ceea ce el a numit „momentul Groenlanda” ca un semnal de alarmă pentru a promova reformele amânate de mult timp pentru a consolida puterea globală a blocului.
12:10
Sistemul fiscal va fi schimbat din 2027, suține Bolojan: „Nu mai putem să rămânem la taxele pe care le-am avut” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu mai puteam rămâne la taxele pe care le-am avut deoarece componenta de venituri din taxele locale, din impozitele pe proprietate este în România de 0,55% din PIB, în timp ce în ţările Uniunii Europene media este de 1,85%.
Acum 2 ore
11:40
Bad Bunny nu a primit niciun ban pentru prestația din pauza Super Bowl 2026. Artistul portorican s-a pregătit luni întregi pentru a urca pe scenă într-unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale: show-ul de la pauza Super Bowl 2026. Cu toate acestea, artistul nu a fost plătit pentru apariție.
Acum 4 ore
09:50
Mesaj emoţionant transmis de Lindsey Vonn: „Visul meu olimpic nu s-a terminat aşa cum am dorit. Am încercat. Am visat. Am sărit!” # DigiFM.ro
Marea schioare americană Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a transmis un mesaj emoţionant în social media, după căzătura de duminică, de la Jocurile Olimpice. Vonn spune că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci.
09:40
Regele Charles al III-lea spune că e "profund îngrijorat" şi "pregătit să ajute" poliţia după acuzațiile din dosarul Epstein care îl vizează pe fratele său, Andrew # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea este "profund îngrijorat" de acuzaţiile împotriva fratelui său Andrew care au ieşit la iveală în urma afacerii Epstein şi este "pregătit să ajute poliţia" în cazul în care aceasta îl contactează, a transmis Palatul Buckingham într-un comunicat emis luni, citat de agenţiile internaţionale de presă.
09:40
Între 9 și 13 februarie, diminețile de la Digi FM capătă o frecvență specială: Dragostea e în aer, la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
09:30
Bolojan, despre interzicerea reţelelor sociale sub o anumită vârstă: „E greu de presupus că vom putea restricţiona pentru tineri accesul la aceste sisteme” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă este greu de presupus că vor putea fi impuse restricţii pentru tineri în ceea ce priveşte accesul la reţelele de socializare, el arătând că mai eficiente sunt acţiunile prin care aceştia să fie ”lămuriţi” cu privire la efectele nocive ale expunerii la dezinformare şi manipulare.
09:30
Actorii TNB protestează față de proiectul Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă # DigiFM.ro
Actorii Teatrului Național 'I.L. Caragiale' din București organizează marți un protest în fața TNB față de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă.
09:20
Trump ameninţă că va bloca proiectul unui pod între Statele Unite şi Canada: „Ar trebui să fim proprietari!” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni că va bloca proiectul unui pod între Canada şi Statele Unite, considerând că Statele Unite ar trebui să deţină „cel puţin jumătate” din această infrastructură, relatează AFP.
Acum 24 ore
16:50
Mircea Lucescu a fost externat şi va merge în străinătate pentru o nouă opinie medicală, anunţă preşedintele FRF # DigiFM.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, că selecţionerul Mircea Lucescu a fost externat şi va pleca în străinătate pentru o nouă opinie în ceea ce priveşte starea sa de sănătate.
15:30
Lindsey Vonn a fost operată pentru a doua oară, după fractura la piciorul stâng suferită în timpul probei de coborâre de la JO # DigiFM.ro
Lindsey Vonn (41 de ani), accidentată, duminică, în proba olimpică de coborâre de la Cortina, a fost operată pentru a doua oară pentru o fractură la piciorul stâng, a anunţat, luni, agenţia de presă Reuters.
15:20
Intervale cu vreme geroasă şi perioade de încălzire accentuată, în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM # DigiFM.ro
Regimul termic pentru perioada 9 - 22 februarie va fi oscilant, la nivelul întregii ţări, cu perioade în care vremea va deveni rece, chiar geroasă în unele zone, dar şi cu intervale cu valori termice pozitive ridicate, de până la zece grade, pe timpul zilei, timp în care probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată între 13 şi 15 februarie, reiese din prognoza de specialitate publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
15:20
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum suntem multimilionari" # DigiFM.ro
Îi spunea asta mereu: „Nu cumpăra, nu ai nicio șansă să câștigi nici peste un milion de ani”. Soțul britanicei Nicola Dickinson (59) credea că toate cheltuielile femeii, pe tot felul de bilete la tombolă, este o pierdere totală de timp. Nu credea că va câștiga vreodată mai mult de câteva lire. Cu atât mai mare a fost surpriza lui când i‑a spus că, datorită unui bilet de 25 de lire, a devenit multimilionară.
15:10
Andrew, fratele mai mic al regelui Charles, i-a dezvăluit lui Epstein secrete comerciale britanice # DigiFM.ro
Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, i-a dezvăluit în 2010 documente comerciale britanice lui Jeffrey Epstein, arată e-mailuri menţionate luni de Reuters.
14:40
Prințul William și Kate Middleton, primele declarații după dezvăluirile făcute despre unchiul lor Andrew în dosarele Epstein: „Suntem profund îngrijorați!” # DigiFM.ro
În prima lor declaraţie pe această temă, prinţul moştenitor al Marii Britanii William şi soţia sa Kate se declară „profund îngrijoraţi” de dezvăluirile „continue” din dosarele Epstein, care îl vizează şi pe unchiul lor Andrew, decăzut deja din titlurile şi drepturile de membru al familiei regale.
14:10
Donald Trump l-a criticat, duminică, pe schiorul acrobatic american Hunter Hess, calificându-l drept „ratat”, după ce acesta şi-a exprimat rezervele cu privire la reprezentarea ţării sale, unde tensiunile politice şi sociale sunt în creştere.
13:00
Prințul William și Kate Middleton, primele declarații după dezvăluirile făcute despre unchiul lor Andrew în dosarele Andrew: „Suntem profund îngrijorați!” # DigiFM.ro
În prima lor declaraţie pe această temă, prinţul moştenitor al Marii Britanii William şi soţia sa Kate se declară „profund îngrijoraţi” de dezvăluirile „continue” din dosarele Epstein, care îl vizează şi pe unchiul lor Andrew, decăzut deja din titlurile şi drepturile de membru al familiei regale.
Ieri
11:10
Federaţia Română de Fotbal a depus prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029 pe Arena Naţională din Bucureşti, informează FRF pe site-ul său oficial.
11:00
Rusia nu are intenţia de a ataca Europa, dar este gata să riposteze militar dacă va fi necesar, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit TASS.
11:00
Meteorologii au emis, luni, 9 februarie, o informare de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi vreme rece, ce vizează cea mai mare parte a teritoriului, până miercuri dimineaţa.
11:00
Unguru' Bulan comentează meciul CFR Cluj - U Cluj, unde Cristiano Bergodi, tehnicianul italian al oaspeților, a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii gazdelor, și a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican. Meciul s-a terminat cu scorul de 3-2.
10:50
Vremea se va răci semnificativ în Bucureşti, iar pe parcursul zilelor de luni, marţi şi miercuri, 9-11 februarie, cerul va fi noros, va ninge slab şi valorile termice maxim vor scădea până la -2 grade, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
10:30
Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viaţă # DigiFM.ro
Multe dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili, potrivit unei analize de amploare, care arată că schimbările de comportament, intervenţiile medicale şi reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an, la nivel mondial.
10:30
Dragostea e în aer la Digi FM: Bianca Purcărea și Robert Magheți, poveste de iubire de 12 ani și un accident auto cu final de... VIP # DigiFM.ro
Între 9 și 13 februarie, diminețile de la Digi FM capătă o frecvență specială: Dragostea e în aer, la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Primul cuplu care a intrat în studioul Digi FM este format din colega noastră Bianca Purcărea și soțul ei, Robert Magheți, fondatorul trupei Sistem, care au dezvăluit cu sinceritate și umor secretele relației lor de 12 ani.
10:20
Green Day a încântat publicul la Super Bowl 2026. Trupa a evitat subiectele politice. Pe stadion s-au auzit „American Idiot”, „Holiday” şi „Good Riddance # DigiFM.ro
Green Day a încântat publicul la ceremonia de deschidere a Super Bowl LX, duminică, la Levi's Stadium din Santa Clara, California, scrie Variety.
10:10
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Am învățat să pun pauze reale, nu doar în calendar” # DigiFM.ro
A trecut mai bine de un an și jumătate de când a primit diagnosticul de cancer, iar Ionela Năstase, gazda emisiunii „La cină” de la Digi 24, vorbește acum deschis despre lupta pe care a dus-o în ultima perioadă.
09:50
Câştigătoare la Transylvania Open, Sorana Cîrstea a urcat pe locul 31 în clasamentul WTA. Ea este jucătoarea din România cel mai bine clasată # DigiFM.ro
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci locuri în clasamentul WTA şi este pe 31, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.
09:50
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a etichetat Ucraina, care este atacată de Rusia, drept "inamic" al propriei ţări, informează Reuters.
09:40
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-o declaraţie de dragoste pentru Puerto Rico. Trump a reacționat dur: „O jignire la adresa măreţiei Americii” # DigiFM.ro
Bad Bunny a transformat stadionul Levi's într-un omagiu vibrant adus Puerto Rico în timpul spectacolului de la pauza Super Bowl, oferind o călătorie plină de energie prin cultura insulei, completată de apariţia surpriză a celebrei Lady Gaga, relatează Reuters.
09:40
Tribunalul Bucureşti, aşteptat să se pronunţe asupra cauzei în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul s-a blocat după ce judecătorii au avut opinii diferite # DigiFM.ro
Tribunalul Bucureşti este aşteptat, luni, să se pronunţe, în complet de divergenţă, asupra dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în cameră preliminară, s-a blocat vineri după ce judecătorii au avut opinii diferite şi, constatând „ivită divergenţa”, au repus cauza pe rol. Cel de-al treilea judecător va înclina balanţa, iar completul va decide dacă poate începe procesul pe fond.
09:40
Politicianul venezuelean Juan Pablo Guanipa, răpit la câteva ore după ce fusese eliberat din închisoare. Mesajul Mariei Corina Machado # DigiFM.ro
Liderul opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunţat că politicianul Juan Pablo Guanipa a fost răpit în cartierul Los Chorros din Caracas, la câteva ore după ce se anunţase că a fost eliberat din închisoare, relatează Reuters.
8 februarie 2026
17:40
Scandalul Epstein. Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer şi-a anunţat demisia # DigiFM.ro
Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, după ce l-a sfătuit pe prim-ministru să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor cunoscute ale acestuia cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, relatează AFP.
17:20
Biletele pentru Super Bowl 2026, finala Ligii naţionale de fotbal american (NFL), dintre echipele Seattle Seahawks şi New England Patriots, programată duminică seara, pe Levi's Stadium din Santa Clara (California), variază între 3.100 şi 18.000 de dolari, scrie EFE.
16:00
Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritual budist „nu l-a întâlnit niciodată” pe Jeffrey Epstein # DigiFM.ro
Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritual budist în exil, al cărui nume apare în dosarele Epstein, "nu l-a întâlnit niciodată" pe Jeffrey Epstein, după ce presa chineză l-a asociat cu agresorul sexual american, relatează duminică AFP.
15:20
Giorgia Meloni, critici dure la adresa demonstranților care au protestat la Milano, în timpul JO 2026: „Inamici ai Italiei” # DigiFM.ro
Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, i-a criticat aspru pe demonstraţii care au protestat la Milano în timp ce Jocurile Olimpice de iarnă se desfăşoară în acest oraş.
15:00
Nicuşor Dan: Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în 19 februarie # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, precizând că decizia privind participarea României va fi luată în urma consultărilor cu partenerii americani.
14:10
Lindsey Vonn, transportată cu elicopterul la spital. Americanca, numită și „Regina vitezei”, a căzut în timpul probei de coborâre, la JO 2026 # DigiFM.ro
Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă, scrie AFP.
13:00
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, „chiar dacă ni se va impune un război”, declară şeful diplomaţiei de la Teheran # DigiFM.ro
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, subiect de conflict cu SUA, "chiar dacă ni se va impune un război", a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocieri cu Washingtonul asupra programului său nuclear, informează AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Între 9 și 13 februarie, diminețile de la Digi FM capătă o frecvență specială: Dragostea e în aer, la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Timp de o săptămână, studioul Digi FM devine locul în care poveștile reale de cuplu ajung la radio. Cu sinceritate, cu umor și cu emoție. În fiecare dimineață, invitați cunoscuți vor vorbi despre viața în doi, despre echilibru, vulnerabilitate, alegeri și bucurii mici care țin relațiile vii.
12:00
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate privirile la un eveniment în Milano # DigiFM.ro
Amal Clooney a arătat incredibil într-o spectaculoasă rochie neagră, alături de elegantul ei soț, actorul George Clooney, la un eveniment monden, sâmbătă, în Milano.
11:30
Portughezii au început să voteze duminică dimineaţa în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro, dat drept marele favorit, se confruntă cu liderul extremei drepte Andre Ventura, informează AFP.
11:10
Once Upon a Farm, compania lui Jennifer Garner, a strâns aproape 198 de milioane de dolari la listarea la bursa din SUA # DigiFM.ro
Compania de produse organice pentru copii Once Upon a Farm, cofondată de actriţa Jennifer Garner, a atras aproape 198 de milioane de dolari în oferta sa publică iniţială din Statele Unite, transmite Reuters.
10:50
Cuba începe să închidă hoteluri pe fondul lipsei de combustibil. Turiștii, relocați în alte unităţi de cazare # DigiFM.ro
Guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă şi să relocheze turiştii în alte unităţi, ca parte a unui pachet de măsuri adoptate ca răspuns la embargoul american asupra petrolului, au confirmat sâmbătă pentru EFE surse din sector.
10:30
Temperaturile scad în următoarele zile. Meteorologii anunţă ninsori, polei și vânt. Regiunile vizate # DigiFM.ro
Temperaturile vor scădea în următoarele zile, conform informării meteorologice pentru perioada 8 februarie ora 10.00 - 10 februarie ora 20.00, emisă duminică de meteorologi. În acelaşi interval vor fi ninsori, polei şi vânt. În unele zone, minimele vor coborî până la - 15 grade Celsius.
09:30
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Prima reuniune a liderilor, pe 19 februarie, la Washington. Italia reiterează că nu se poate alătura # DigiFM.ro
Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la "Consiliul pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale "insurmontabile", informează AFP.
09:00
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit la câteva luni după ce a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
