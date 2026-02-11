CCR a admis sesizarea lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțională legea privind modificările din domeniul minier și al cimitirelor
Digi24.ro, 11 februarie 2026 12:50
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis miercuri că legea care modifica Legea minelor și legislația privind cimitirele și crematoriile este neconstituțională în ansamblul său. Judecătorii au admis obiecția formulată de președintele Nicușor Dan, hotărârea fiind luată cu unanimitate de voturi.
Acum 10 minute
13:00
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor pentru infrastructura de transport # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu majoritate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a decis că Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2024, precum și ordonanța în sine, sunt neconstituționale în ansamblul lor. Actele normative vizau completarea unor reglementări referitoare la autorizarea și intabularea construcțiilor aferente infrastructurii de transport de interes național și infrastructurii de metrou administrate de Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A, potrivit unui comunicat de presă.
13:00
Se poate pronunța CJUE privind pensiile magistraților? Tudorel Toader: Instanța europeană, dar și CCR au o jurisprudență # Digi24.ro
Fostul judecător CCR Tudorel Toader a declarat, miercuri, la Digi24, că, având în vedere termenul mai scurt de amânare a unei decizii a Curții Constituționale privind pensiile magistraților, „ne apropiem de o decizie”. În ceea ce privește cererea ÎCCJ către Curtea de Justiție a UE, el spune că CCR dar și instanța europeană au o jurisprudență în ceea ce privește stadiul în care se află proiectul de lege.
13:00
JO 2026 Milano Cortina. Campionul australian Cam Bolton a fost transportat cu elicopterul la spital cu dublă factură cervicală # Digi24.ro
Australianul Cam Bolton, veteran al echipei de snowboard, a suferit o accidentare gravă în timpul antrenamentelor pentru Jocurile Olimpice de iarnă.
13:00
„O violare a versiunii americane”. Lavrov aruncă în aer negocierile privind un acord de pace în Ucraina # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat noile variante ale documentului privind soluționarea războiului din Ucraina drept o încercare de „violare” a planului de pace american din partea Kievului și a țărilor occidentale.
Acum 30 minute
12:50
12:40
12:40
În Ucraina, pe fondul deficitului de rachete antiaeriene pentru respingerea atacurilor aeriene rusești, a fost creată o sistem laser de apărare antiaeriană Sunray. Despre acest lucru a scris publicația americană The Atlantic, citând informații din surse interne.
Acum o oră
12:30
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la Curtea de Argeș: zeci de mii de oameni, fără apă potabilă de patru luni # Digi24.ro
Situația rămâne critică în Curtea de Argeș și în alte trei localități din județ, unde zeci de mii de oameni sunt în continuare fără apă potabilă, în a patra lună de criză. Sistemul de alimentare a fost oprit încă de aseară pentru lucrări de tratare, iar localnicii au stat la coadă la izvoare pentru a-și asigura apa necesară traiului zilnic. Autoritățile au instituit stare de alertă după ce analizele au confirmat prezența unei bacterii periculoase în rețea, însă mulți oameni spun că nu mai au speranțe că situația va reveni la normal prea curând, iar pentru vârstnici drumul până la sursele alternative este o adevărată povară.
12:30
Imaginile din satelit arată cum se pregătesc americanii de la baza al-Udeid pentru o posibilă confruntare cu Iranul # Digi24.ro
Forțele SUA de la baza al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, au plasat lansatoare de rachete în camioane, pe măsură ce tensiunile cu Iranul s-au intensificat din ianuarie, arată o analiză a imaginilor din satelit, ceea ce înseamnă că acestea ar putea fi transportate mai rapid, potrivit Reuters.
12:30
Viktor Orban consideră planul pentru aderarea Ucrainei la UE „o declarație deschisă de război împotriva Ungariei”: „Ignoră decizia” # Digi24.ro
După apariția articolului Politico despre planul în cinci pași pentru aderarea Ucrainei la UE, premierul ungar Viktor Orban a transmis că Bruxellesul și Ucraina „au declarat război” Budapestei, relatează European Pravda.
12:10
Finanțare istorică pentru turism: Organizațiile de Management al Destinației primesc 10 milioane de euro prin PNRR, anunță Irineu Darău # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, anunţă că s-a reuşit finanţarea organizaţiilor de management al destinaţiei cu fonduri europene, prin PNRR, bugetul fiind de 10 milioane de euro. „OMD-urile trebuie să fie motoarele turismului local”, a transmis ministrul, explicând că minimum 20% din finanţare este dedicat funcţionării organizaţiei.
Acum 2 ore
12:00
Traficul feroviar este închis între Petroșani și Târgu Jiu, pasagerii sunt transportați cu autobuze # Digi24.ro
Circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este afectată, miercuri, din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă, iar traficul este închis temporar între staţiile Petroşani – Târgu Jiu. CFR anunţă că pasagerii sunt transportați cu mijloace transbordare cu mijloace auto pe distanţa Bumbeşti – Petroşani.
11:50
Întârzieri la recalcularea pensiilor: peste 1.800 de petiții la Avocatul Poporului. Ministerul Muncii și CNPP explică situația # Digi24.ro
Aplicarea noii Legi a pensiilor și procesul amplu de recalculare început odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 au generat numeroase sesizări din partea pensionarilor, pe fondul întârzierilor în soluționarea cererilor. Pentru o parte dintre beneficiari, recalcularea ar putea duce la modificarea cuantumului pensiei prin valorificarea unor sporuri, stagii de cotizare sau venituri neincluse anterior, însă multe solicitări se află încă în analiză. În urma mesajelor primite pe adresa redacției, Digi24.ro a solicitat puncte de vedere de la Avocatul Poporului, Ministerului Muncii și Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pentru a clarifica amploarea situației, cauzele întârzierilor și măsurile luate de autorități.
11:40
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova # Digi24.ro
Curtea unei biserici din Republica Moldova a devenit scena unor confruntări care arată franc modul de operare al Rusiei prin agenți de influență îmbrăcați în sutană. O biserică construită încă în 1800, păstorită de un preot care a trecut la Mitropolia Basarabiei printr-un vot în rândul enoriașilor, încă în 2018, a ajuns vârf de lance în frontul prin care Moscova încearcă să controleze în continuare politica Chișinăului. Lucrurile au degenerat atât de mult încât autoritățile centrale au fost nevoite să trimită trupele speciale pentru a împiedica preoții aflați în subordinea Mitropoliei Moldovei(subordonată Moscovei) să intre în lăcaș.
11:10
Fost președinte CCR, despre demersul Înaltei Curți de a cere sesizarea CJUE pe pensiile magistraților: „Va dura cam doi ani amânarea” # Digi24.ro
Fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, a comentat în direct la Digi24 cererea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților. Zegrean a subliniat că CCR trebuie să decidă dacă dă curs solicitării ÎCCJ, iar în acest caz o soluție de la CJUE ar urma să vină într-un termen de aproximativ doi ani. Acesta a mai subliniat și exemplele din Polonia și Ungaria, subliniind că CJUE a dat dreptate magistraților în ambele situații.
11:10
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii # Digi24.ro
Cei trei bărbați descoperiți morți la o cabană din Bulgaria stătuseră nemâncați timp de câteva zile înainte de deces, consumând doar apă sau ceai, potrivit rezultatelor autopsiilor. Descoperirile sugerează o perioadă deliberată de post, probabil legată de o încercare de autopurificare, potrivit Novinite.
Acum 4 ore
11:00
Marcel Ciolacu vrea să promoveze Buzăul drept destinație turistică: „Nu suntem un judeţ de tranzit” # Digi24.ro
Consiliul Judeţean (CJ) Buzău va fi prezent cu stand propriu sub sloganul „Visit Buzău” la Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară 2026, ce se va desfăşura la Centrul Expoziţional ROMEXPO din Bucureşti în perioada 12-15 februarie, pentru a promova diversitatea turistică, produsele locale şi tradiţiile.
11:00
Robert Negoiță a mers din nou la poliție pentru a semna controlul judiciar. Primarul suspendat al Sectorului 3: „Sunt nevinovat” # Digi24.ro
Robert Negoiță a mers din nou, miercuri dimineață, la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Edilul suspendat al Sectorului 3 încă nu a plătit cauțiunea de 800.000 lei, pe care a contestat-o în instanță. Procurorii DNA îl acuză, printre altele, că a construit un drum din bani publici pe un șantier al fratelui său.
11:00
Trump a postat imagini noi cu „marea Sală de Bal”, despre care anunță că va fi folosită pentru „viitoarele inaugurări prezidențiale” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a publicat marți noi imagini ale „Marii Săli de Bal” și a declarat că aceasta „va fi utilizată și pentru viitoarele inaugurări prezidențiale”. „Două imagini ale Marii Săli de Bal construite pe terenul minunatei noastre Case Albe - este în limita bugetului și înainte de termen!” a declarat Trump despre construcția de pe fostul teren al aripii estice demolate, anunță ABC News.
10:50
Ilie Bolojan se întâlnește și cu șefii de CJ, după discuția cu primarii. Centrele militare județene ar putea trece la MApN # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește, miercuri, cu președinții Consiliilor Județene pentru a discuta bugetul pentru anul 2026. În deschiderea evenimentului, șeful Executivului a anunțat că Ministerul Apărării ar putea prelua centrele militare județene, începând cu anul viitor, pentru a nu mai pune presiune pe bugetele locale.
10:40
Un derivat din canabis, încadrat ca „aliment nou”. UE a stabilit care este nivelul „sigur” de consum # Digi24.ro
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară a stabilit nivelul considerat „sigur” de consum pentru canabidiol (CBD), un compus non-psihoactiv derivat din canabis, încadrat în Uniunea Europeană la categoria „alimente noi”. Potrivit deciziei, doza zilnică recomandată este de două miligrame pe zi pentru un adult cu greutatea de 70 de kilograme, un prag mai restrictiv decât în alte state din afara UE.
10:30
România este cea mai „pro Trump” țară din UE. Părerea românilor și față de Vladimir Putin, conform celui mai recent sondaj Gallup # Digi24.ro
Un sondaj Gallup recent arată că dintre toate țările din Uniunea Europeană, România este cea mai „pro Trump”.
10:30
Fost președinte ACoR Buzău, critici la adresa lui Constantin Toma: „Să-ţi sabotezi constant partidul nu înseamnă curaj” # Digi24.ro
Fostul lider al Asociației Comunelor din România filiala Buzău, Ionel Dobrița, a lansat critici dure la adresa primarului muncipiului Buzău, Constantin Toma, acuzându-l de un comportament nepotrivit pentru un lider politic.
10:20
Un mesaj de comemorare a victimelor genocidului armean din 1915, publicat de JD Vance, a fost șters: contravine poziției Turciei # Digi24.ro
Casa Albă a şters marţi o postare de pe reţelele de socializare de pe contul vicepreşedintelui JD Vance care comemora masacrele armenilor drept „genocid”, spunând că mesajul, care contrazice poziţia Turciei, aliată cu SUA, a fost postat din greşeală, informează joi Reuters, potrivit Agerpres.
10:20
Interesul pentru produse care promit sprijinirea imunității a crescut, mai ales în perioadele cu infecții respiratorii frecvente. Totuși, între prevenție rațională și automedicație există o linie fină, iar alegerea corectă începe cu clarificarea cauzei reale a îmbolnăvirilor repetate.
10:10
Spionul KGB acuzat că furniza Belarusului secretele României a fost adus la Curtea Supremă. Alexandru Bălan vrea să fie eliberat # Digi24.ro
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, vrea să fie eliberat. El a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde va începe procesul în care solicită o măsură mai blândă.
10:10
UE înăsprește regulile privind imigrația. Măsură dură a Parlamentului European: ce se va întâmpla cu solicitanții de azil # Digi24.ro
Legiuitorii UE au aprobat marți modificările aduse sistemului de azil al Uniunii Europene, deschizând calea pentru respingerea rapidă a cererilor de azil și posibila transferare a solicitanților de azil în țări cu care aceștia au puține sau chiar niciun fel de legături. Această măsură subliniază creșterea sentimentului anti-imigrație în întreaga Uniune Europeană în ultimul deceniu, care a extins sprijinul popular pentru partidele de extremă dreapta, arată France24.
10:00
Dragoș Pîslaru critică dur CCR: „Este inacceptabilă tergiversarea. Justiția nu poate fi acaparată într-un conflict de interese” # Digi24.ro
Tergiversarea adoptării legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților și conflictele de interese din jurul acestui proces pun în pericol fondurile europene din PNRR, avertizează ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Într-o intervenție la Digi24, oficialul acuză amânări succesive ale actului normativ, în ciuda faptului că Guvernul a îndeplinit condițiile cerute de Comisia Europeană. „Tergiversările sunt complet inacceptabile. Justiția nu poate fi acaparată de un conflict de interese. Miza nu este doar una financiară, ci ține de sentimentul de dreptate și echitate în societate”, a declarat Pîslaru.
10:00
Ce economii a făcut cancelaria prim-ministrului anul trecut. Reducerea de posturi, încă neimplementată # Digi24.ro
Cancelaria prim-ministrului anunţă, miercuri, economii de 10 milioane de lei în 2025 comparativ cu anul precedent. Datele financiare evidenţiază o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% faţă de anul precedent. Cele mai mari reduceri s-au făcut de la transport, cheltuieli de personal, indemnizaţii şi protocol. Executivul anunţă că reducerea anunţată de posturi - de la 176 la aproximativ 105 - nu a putut fi implementată, întrucât se aşteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului.
10:00
Radu Marinescu, despre reluarea dezbaterilor CCR privind pensiile magistraților: Există și această posibilitate # Digi24.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat, miercuri, la Digi24, că există posibilitatea ca dezbaterile privind proiectul Guvernului de diminuare a pensiilor magistraților să fie reluate la CCR, dacă toți cei 9 judecători nu pot fi prezenți la luarea deciziei.
10:00
Drum ilegal în Pădurea Băneasa. Mii de bucureșteni din Sectorul 1 riscă să piardă o rută vitală către casă # Digi24.ro
Mii de locuitori din Sectorul 1 ar putea rămâne fără una dintre puținele căi rapide de acces către locuințele lor, după ce un raport al Ministerului Mediului arată că aproape un kilometru din drumul forestier care traversează Pădurea Băneasa a fost construit ilegal. Documentul Corpului de control indică faptul că tronsonul a fost prelungit fără autorizație, iar situația ar putea duce la închiderea completă a accesului auto.
09:40
Ungaria este cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană pentru al patrulea an consecutiv # Digi24.ro
Ungaria rămâne una dintre cele mai corupte țări din UE, în timp ce statele baltice devin rapid lideri regionali în combaterea corupției, potrivit unui nou clasament, scrie TVPWorld.
09:40
Imagini spectaculoase din pădurile României. Animale sălbatice, surprinse în zone greu accesibile acoperite de zăpadă # Digi24.ro
Un inginer de la Direcţia Silvică Gorj a surprins, în timpul unei acţiuni de patrulare în zone extrem de greu accesibile, animale sălbatice în mediul lor natural. Reprezentanții Romsilva au distribuit fotografiile impresionante, pe Facebook.
09:30
„Avem diagnosticul, avem rețeta, dar nu am mers la farmacie”: Eforturile Europei de a-și consolida autonomia expun vechile diviziuni # Digi24.ro
Liderii UE se pregătesc pentru lupte importante pe teme care variază de la proiecte comune de apărare la reforme economice, în contextul în care eforturile de a reduce dependența Europei de America lui Donald Trump scot la iveală diviziuni profunde între cele 27 de țări ale blocului, notează Politico.
09:20
CCR, așteptată să dea o decizie privind pensiile magistraților. Motivele pentru care judecătorii ar putea amâna din nou ședința # Digi24.ro
După patru amânări, Curtea Constituțională are programată miercuri o ședință în care ar trebui să anunțe o decizie în privința reformei pensiilor magistraților. Însă apar mai multe obstacole. Judecătorul Gheorghe Stan a cerut concediu paternal. Instanța Supremă, condusă de Lia Savonea, vrea ca CCR să ceară lămuriri de la Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, o decizie este așteptată de la Curtea de Apel București în cazul primelor cereri de suspendare din funcții a doi judecători CCR.
09:20
România, record european în lupta cu poluarea: emisiile au scăzut cu 75%, economia s-a dublat # Digi24.ro
România a reușit una dintre cele mai rapide transformări energetice din Europa: dintr-o economie puternic industrializată și dependentă de lignit și păcură în perioada comunistă, țara a ajuns să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 75% față de 1990, în timp ce PIB-ul real s-a dublat. Datele arată că intensitatea netă a emisiilor a scăzut cu 88% în ultimii peste 30 de ani, ceea ce înseamnă că fiecare unitate de creștere economică generează astăzi de aproape zece ori mai puțină poluare decât la începutul anilor ’90. Investițiile masive în energie nucleară și regenerabile, închiderea industriei grele neperformante și integrarea în Uniunea Europeană au accelerat această decuplare între creștere și emisii, însă tranziția nu a fost lipsită de costuri sociale, iar recentele investiții în gaze naturale ridică întrebări privind sustenabilitatea ritmului actual.
09:10
Scenariul pentru care se pregătește Norvegia. Rusia ar putea invada țara ca să-și protejeze activele nucleare: „Atât le-a mai rămas” # Digi24.ro
Șeful Armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, a declarat că Oslo nu poate exclude posibilitatea unei viitoare invazii rusești a țării, sugerând că Moscova ar putea interveni asupra Norvegiei pentru a-și proteja resursele nucleare staționate în nordul îndepărtat, potrivit The Guardian.
Acum 6 ore
09:00
Liderii din Europa Centrală avertizează: prețurile mari la energie pun industria europeană în pericol # Digi24.ro
Uniunea Europeană trebuie să acţioneze pentru a reduce preţurile la electricitate, au transmis marţi premierii din Austria, Cehia şi Slovacia, înaintea unui summit informal dedicat consolidării economiei blocului, transmite Reuters. Reuniunea, care va avea loc joi, la un castel din Belgia, va aborda strategii pentru ca UE să concureze mai eficient cu SUA şi China.
09:00
Curtea de Apel București decide azi asupra suspendării numirilor la CCR pentru Dacian Dragoș și Mihai Busuioc # Digi24.ro
O decizie importantă este așteptată astăzi de la Curtea de Apel București. Judecătorii se pronunță asupra primelor cereri de suspendare a numirilor la Curtea Constituțională pentru Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.
08:50
Victor Rebengiuc, sărbătorit la Bulandra la aniversarea a 93 de ani: „Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai bun decât cu un rol înainte” # Digi24.ro
Actorul Victor Rebengiuc a fost sărbătorit marţi seară, la aniversarea celor 93 de ani de viaţă, pe scena Teatrului Bulandra.
08:40
Când ar urma să anunțe Volodimir Zelenski planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul privind acordul de pace # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să anunțe planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul pe 24 februarie, a raportat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni și europeni implicați în planificare, conform Reuters.
08:30
Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său muzical pentru circa 200 de milioane de dolari # Digi24.ro
Cântăreața pop americană Britney Spears a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical. Artista, în vârstă de 44 de ani, ar fi vândut drepturile către casa de discuri independentă Primary Wave pe 30 decembrie pentru aproximativ 200 de milioane de dolari.
08:30
Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale # Digi24.ro
Marele Juriu din Washington a refuzat, marţi, să pună sub acuzare parlamentarii democraţi în legătură cu un videoclip în care aceştia îndemnau membrii armatei americane să se opună „ordinelor ilegale”, transmite The Associated Press.
08:30
Întâlnire decisivă la Casa Albă: Netanyahu și Trump discută miercuri viitorul negocierilor nucleare cu Iranul # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump îl va primi miercuri la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în contextul în care tensiunile continuă să crească în Orientul Mijlociu și negocierile privind limitarea programului nuclear al Iranului se intensifică. Se așteaptă ca Netanyahu să-l preseze pe Trump să încheie un acord care să oprească îmbogățirea uraniului de către Iran și să limiteze sprijinul acordat grupurilor proxy precum Hamas și Hezbollah, anunță BBC.
08:20
Curtea de Apel București ar putea da o soluţie în dosarul Nuţu Cămătaru. Pentru ce caz interlopul a cerut reabilitarea judecătorească # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti ar urma să dea, miercuri, o soluţie în dosarul în care cunoscutul interlop Nuţu Cămătaru, pe numele său Ion Balint, a depus, în 6 martie 2025, o cerere de reabilitare judecătorească. Până acum, instanţa a amânat de trei ori pronunţarea în acest dosar. Nuţu Cămătaru, condamnat la cinci ani şi cinci luni de închisoare pentru infracţiuni cu violenţă comise alături de mai multe persoane, între care fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019.
08:10
Întârzieri la recalcularea pensiilor după noua lege: peste 1.800 de petiții au ajuns la Avocatul Poporului. Reacția Ministerului Muncii # Digi24.ro
Aplicarea noii Legi a pensiilor și procesul amplu de recalculare început odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 au generat numeroase sesizări din partea pensionarilor, pe fondul întârzierilor în soluționarea cererilor. Pentru o parte dintre beneficiari, recalcularea ar putea duce la modificarea cuantumului pensiei prin valorificarea unor sporuri, stagii de cotizare sau venituri neincluse anterior, însă multe solicitări se află încă în analiză. În urma mesajelor primite pe adresa redacției, Digi24.ro a solicitat puncte de vedere de la Avocatul Poporului și de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pentru a clarifica amploarea situației, cauzele întârzierilor și măsurile luate de autorități.
08:10
Concediul de creștere a copilului în 2026. Cine are dreptul, ce indemnizație primesc părinții și ce reguli trebuie respectate # Digi24.ro
Concediul de creștere a copilului rămâne și în 2026 unul dintre principalele sprijinuri financiare acordate părinților după nașterea unui copil. Dreptul poate fi solicitat atât de mamă, cât și de tată, iar indemnizația lunară este stabilită în funcție de veniturile realizate înainte de intrarea în concediu. Modificările introduse în ultimii ani, inclusiv aplicarea contribuției la sănătate asupra indemnizației, influențează însă suma efectiv încasată de beneficiari. Din acest motiv, părinții trebuie să cunoască exact condițiile și limitele prevăzute de lege.
08:00
Atac armat în Canada, la un liceu și o locuință: cel puțin nouă morți și zeci de răniți, atacatorul s-ar fi sinucis # Digi24.ro
Cel puţin nouă persoane au fost ucise într-un liceu şi într-o locuinţă din provincia canadiană British Columbia, a anunţat marţi Poliţia, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din ultimele decenii din această ţară.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 11 februarie.
07:10
Un plan fără precedent în 5 pași pentru aderarea Ucrainei la UE. Dezvăluirile unor oficiali europeni (Politico) # Digi24.ro
Uniunea Europeană pune la cale un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei statutul de membru parțial al blocului comunitar încă de anul viitor, în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să consolideze poziția țării în Europa și să o îndepărteze de Moscova. După discuții cu 10 oficiali și diplomați, Politico a identificat cinci pași cheie pentru punerea în aplicare a acestui scenariu.
