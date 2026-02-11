CCR a admis sesizarea lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțională legea privind modificările din domeniul minier și al cimitirelor

12:30

Situația rămâne critică în Curtea de Argeș și în alte trei localități din județ, unde zeci de mii de oameni sunt în continuare fără apă potabilă, în a patra lună de criză. Sistemul de alimentare a fost oprit încă de aseară pentru lucrări de tratare, iar localnicii au stat la coadă la izvoare pentru a-și asigura apa necesară traiului zilnic. Autoritățile au instituit stare de alertă după ce analizele au confirmat prezența unei bacterii periculoase în rețea, însă mulți oameni spun că nu mai au speranțe că situația va reveni la normal prea curând, iar pentru vârstnici drumul până la sursele alternative este o adevărată povară.