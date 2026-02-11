Ilie Bolojan se întâlnește și cu șefii de CJ, după discuția cu primarii. Centrele militare județene ar putea trece la MApN

07:10

Turiștii care ajung în România și cer o cursă de ride sharing spre aeroport pot deveni ținte pentru unii șoferi. Li se cere să anuleze cursa din aplicație și să plătească cash sume mai mari, sub pretextul unor taxe speciale. Un turist italian povestește că a fost invitat să coboare din mașină împreună cu soția și copilul, după ce a refuzat să plătească mai mult decât prețul afișat. În următorul material, un șofer recunoaște cum funcționează acest mecanism și de ce turiștii sunt considerați victime ideale.