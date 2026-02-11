Ilie Bolojan se întâlnește și cu șefii de CJ, după discuția cu primarii. Centrele militare județene ar putea trece la MApN
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește, miercuri, cu președinții Consiliilor Județene pentru a discuta bugetul pentru anul 2026. În deschiderea evenimentului, șeful Executivului a anunțat că Ministerul Apărării ar putea prelua centrele militare județene, începând cu anul viitor, pentru a nu mai pune presiune pe bugetele locale.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
11:10
Fost președinte CCR, despre demersul Înaltei Curți de a cere sesizarea CJUE pe pensiile magistraților: „Va dura cam doi ani amânarea” # Digi24.ro
Fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, a comentat în direct la Digi24 cererea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților. Zegrean a subliniat că CCR trebuie să decidă dacă dă curs solicitării ÎCCJ, iar în acest caz o soluție de la CJUE ar urma să vină într-un termen de aproximativ doi ani. Acesta a mai subliniat și exemplele din Polonia și Ungaria, subliniind că CJUE a dat dreptate magistraților în ambele situații.
11:10
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii # Digi24.ro
Cei trei bărbați descoperiți morți la o cabană din Bulgaria stătuseră nemâncați timp de câteva zile înainte de deces, consumând doar apă sau ceai, potrivit rezultatelor autopsiilor. Descoperirile sugerează o perioadă deliberată de post, probabil legată de o încercare de autopurificare, potrivit Novinite.
Acum o oră
11:00
Marcel Ciolacu vrea să promoveze Buzăul drept destinație turistică: „Nu suntem un judeţ de tranzit” # Digi24.ro
Consiliul Judeţean (CJ) Buzău va fi prezent cu stand propriu sub sloganul „Visit Buzău” la Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară 2026, ce se va desfăşura la Centrul Expoziţional ROMEXPO din Bucureşti în perioada 12-15 februarie, pentru a promova diversitatea turistică, produsele locale şi tradiţiile.
11:00
Robert Negoiță a mers din nou la poliție pentru a semna controlul judiciar. Primarul suspendat al Sectorului 3: „Sunt nevinovat” # Digi24.ro
Robert Negoiță a mers din nou, miercuri dimineață, la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Edilul suspendat al Sectorului 3 încă nu a plătit cauțiunea de 800.000 lei, pe care a contestat-o în instanță. Procurorii DNA îl acuză, printre altele, că a construit un drum din bani publici pe un șantier al fratelui său.
11:00
Trump a postat imagini noi cu „marea Sală de Bal”, despre care anunță că va fi folosită pentru „viitoarele inaugurări prezidențiale” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a publicat marți noi imagini ale „Marii Săli de Bal” și a declarat că aceasta „va fi utilizată și pentru viitoarele inaugurări prezidențiale”. „Două imagini ale Marii Săli de Bal construite pe terenul minunatei noastre Case Albe - este în limita bugetului și înainte de termen!” a declarat Trump despre construcția de pe fostul teren al aripii estice demolate, anunță ABC News.
10:50
Ilie Bolojan se întâlnește și cu șefii de CJ, după discuția cu primarii. Centrele militare județene ar putea trece la MApN # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește, miercuri, cu președinții Consiliilor Județene pentru a discuta bugetul pentru anul 2026. În deschiderea evenimentului, șeful Executivului a anunțat că Ministerul Apărării ar putea prelua centrele militare județene, începând cu anul viitor, pentru a nu mai pune presiune pe bugetele locale.
10:40
Un derivat din canabis, încadrat ca „aliment nou”. UE a stabilit care este nivelul „sigur” de consum # Digi24.ro
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară a stabilit nivelul considerat „sigur” de consum pentru canabidiol (CBD), un compus non-psihoactiv derivat din canabis, încadrat în Uniunea Europeană la categoria „alimente noi”. Potrivit deciziei, doza zilnică recomandată este de două miligrame pe zi pentru un adult cu greutatea de 70 de kilograme, un prag mai restrictiv decât în alte state din afara UE.
Acum 2 ore
10:30
România este cea mai „pro Trump” țară din UE. Părerea românilor și față de Vladimir Putin, conform celui mai recent sondaj Gallup # Digi24.ro
Un sondaj Gallup recent arată că dintre toate țările din Uniunea Europeană, România este cea mai „pro Trump”.
10:30
Fost președinte ACoR Buzău, critici la adresa lui Constantin Toma: „Să-ţi sabotezi constant partidul nu înseamnă curaj” # Digi24.ro
Fostul lider al Asociației Comunelor din România filiala Buzău, Ionel Dobrița, a lansat critici dure la adresa primarului muncipiului Buzău, Constantin Toma, acuzându-l de un comportament nepotrivit pentru un lider politic.
10:20
Un mesaj de comemorare a victimelor genocidului armean din 1915, publicat de JD Vance, a fost șters: contravine poziției Turciei # Digi24.ro
Casa Albă a şters marţi o postare de pe reţelele de socializare de pe contul vicepreşedintelui JD Vance care comemora masacrele armenilor drept „genocid”, spunând că mesajul, care contrazice poziţia Turciei, aliată cu SUA, a fost postat din greşeală, informează joi Reuters, potrivit Agerpres.
10:20
Interesul pentru produse care promit sprijinirea imunității a crescut, mai ales în perioadele cu infecții respiratorii frecvente. Totuși, între prevenție rațională și automedicație există o linie fină, iar alegerea corectă începe cu clarificarea cauzei reale a îmbolnăvirilor repetate.
10:10
Spionul KGB acuzat că furniza Belarusului secretele României a fost adus la Curtea Supremă. Alexandru Bălan vrea să fie eliberat # Digi24.ro
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, vrea să fie eliberat. El a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde va începe procesul în care solicită o măsură mai blândă.
10:10
UE înăsprește regulile privind imigrația. Măsură dură a Parlamentului European: ce se va întâmpla cu solicitanții de azil # Digi24.ro
Legiuitorii UE au aprobat marți modificările aduse sistemului de azil al Uniunii Europene, deschizând calea pentru respingerea rapidă a cererilor de azil și posibila transferare a solicitanților de azil în țări cu care aceștia au puține sau chiar niciun fel de legături. Această măsură subliniază creșterea sentimentului anti-imigrație în întreaga Uniune Europeană în ultimul deceniu, care a extins sprijinul popular pentru partidele de extremă dreapta, arată France24.
10:00
Dragoș Pîslaru critică dur CCR: „Este inacceptabilă tergiversarea. Justiția nu poate fi acaparată într-un conflict de interese” # Digi24.ro
Tergiversarea adoptării legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților și conflictele de interese din jurul acestui proces pun în pericol fondurile europene din PNRR, avertizează ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Într-o intervenție la Digi24, oficialul acuză amânări succesive ale actului normativ, în ciuda faptului că Guvernul a îndeplinit condițiile cerute de Comisia Europeană. „Tergiversările sunt complet inacceptabile. Justiția nu poate fi acaparată de un conflict de interese. Miza nu este doar una financiară, ci ține de sentimentul de dreptate și echitate în societate”, a declarat Pîslaru.
10:00
Ce economii a făcut cancelaria prim-ministrului anul trecut. Reducerea de posturi, încă neimplementată # Digi24.ro
Cancelaria prim-ministrului anunţă, miercuri, economii de 10 milioane de lei în 2025 comparativ cu anul precedent. Datele financiare evidenţiază o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% faţă de anul precedent. Cele mai mari reduceri s-au făcut de la transport, cheltuieli de personal, indemnizaţii şi protocol. Executivul anunţă că reducerea anunţată de posturi - de la 176 la aproximativ 105 - nu a putut fi implementată, întrucât se aşteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului.
10:00
Radu Marinescu, despre reluarea dezbaterilor CCR privind pensiile magistraților: Există și această posibilitate # Digi24.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat, miercuri, la Digi24, că există posibilitatea ca dezbaterile privind proiectul Guvernului de diminuare a pensiilor magistraților să fie reluate la CCR, dacă toți cei 9 judecători nu pot fi prezenți la luarea deciziei.
10:00
Drum ilegal în Pădurea Băneasa. Mii de bucureșteni din Sectorul 1 riscă să piardă o rută vitală către casă # Digi24.ro
Mii de locuitori din Sectorul 1 ar putea rămâne fără una dintre puținele căi rapide de acces către locuințele lor, după ce un raport al Ministerului Mediului arată că aproape un kilometru din drumul forestier care traversează Pădurea Băneasa a fost construit ilegal. Documentul Corpului de control indică faptul că tronsonul a fost prelungit fără autorizație, iar situația ar putea duce la închiderea completă a accesului auto.
09:40
Ungaria este cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană pentru al patrulea an consecutiv # Digi24.ro
Ungaria rămâne una dintre cele mai corupte țări din UE, în timp ce statele baltice devin rapid lideri regionali în combaterea corupției, potrivit unui nou clasament, scrie TVPWorld.
09:40
Imagini spectaculoase din pădurile României. Animale sălbatice, surprinse în zone greu accesibile acoperite de zăpadă # Digi24.ro
Un inginer de la Direcţia Silvică Gorj a surprins, în timpul unei acţiuni de patrulare în zone extrem de greu accesibile, animale sălbatice în mediul lor natural. Reprezentanții Romsilva au distribuit fotografiile impresionante, pe Facebook.
Acum 4 ore
09:30
„Avem diagnosticul, avem rețeta, dar nu am mers la farmacie”: Eforturile Europei de a-și consolida autonomia expun vechile diviziuni # Digi24.ro
Liderii UE se pregătesc pentru lupte importante pe teme care variază de la proiecte comune de apărare la reforme economice, în contextul în care eforturile de a reduce dependența Europei de America lui Donald Trump scot la iveală diviziuni profunde între cele 27 de țări ale blocului, notează Politico.
09:20
CCR, așteptată să dea o decizie privind pensiile magistraților. Motivele pentru care judecătorii ar putea amâna din nou ședința # Digi24.ro
După patru amânări, Curtea Constituțională are programată miercuri o ședință în care ar trebui să anunțe o decizie în privința reformei pensiilor magistraților. Însă apar mai multe obstacole. Judecătorul Gheorghe Stan a cerut concediu paternal. Instanța Supremă, condusă de Lia Savonea, vrea ca CCR să ceară lămuriri de la Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, o decizie este așteptată de la Curtea de Apel București în cazul primelor cereri de suspendare din funcții a doi judecători CCR.
09:20
România, record european în lupta cu poluarea: emisiile au scăzut cu 75%, economia s-a dublat # Digi24.ro
România a reușit una dintre cele mai rapide transformări energetice din Europa: dintr-o economie puternic industrializată și dependentă de lignit și păcură în perioada comunistă, țara a ajuns să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 75% față de 1990, în timp ce PIB-ul real s-a dublat. Datele arată că intensitatea netă a emisiilor a scăzut cu 88% în ultimii peste 30 de ani, ceea ce înseamnă că fiecare unitate de creștere economică generează astăzi de aproape zece ori mai puțină poluare decât la începutul anilor ’90. Investițiile masive în energie nucleară și regenerabile, închiderea industriei grele neperformante și integrarea în Uniunea Europeană au accelerat această decuplare între creștere și emisii, însă tranziția nu a fost lipsită de costuri sociale, iar recentele investiții în gaze naturale ridică întrebări privind sustenabilitatea ritmului actual.
09:10
Scenariul pentru care se pregătește Norvegia. Rusia ar putea invada țara ca să-și protejeze activele nucleare: „Atât le-a mai rămas” # Digi24.ro
Șeful Armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, a declarat că Oslo nu poate exclude posibilitatea unei viitoare invazii rusești a țării, sugerând că Moscova ar putea interveni asupra Norvegiei pentru a-și proteja resursele nucleare staționate în nordul îndepărtat, potrivit The Guardian.
09:00
Liderii din Europa Centrală avertizează: prețurile mari la energie pun industria europeană în pericol # Digi24.ro
Uniunea Europeană trebuie să acţioneze pentru a reduce preţurile la electricitate, au transmis marţi premierii din Austria, Cehia şi Slovacia, înaintea unui summit informal dedicat consolidării economiei blocului, transmite Reuters. Reuniunea, care va avea loc joi, la un castel din Belgia, va aborda strategii pentru ca UE să concureze mai eficient cu SUA şi China.
09:00
Curtea de Apel București decide azi asupra suspendării numirilor la CCR pentru Dacian Dragoș și Mihai Busuioc # Digi24.ro
O decizie importantă este așteptată astăzi de la Curtea de Apel București. Judecătorii se pronunță asupra primelor cereri de suspendare a numirilor la Curtea Constituțională pentru Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.
08:50
Victor Rebengiuc, sărbătorit la Bulandra la aniversarea a 93 de ani: „Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai bun decât cu un rol înainte” # Digi24.ro
Actorul Victor Rebengiuc a fost sărbătorit marţi seară, la aniversarea celor 93 de ani de viaţă, pe scena Teatrului Bulandra.
08:40
Când ar urma să anunțe Volodimir Zelenski planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul privind acordul de pace # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să anunțe planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul pe 24 februarie, a raportat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni și europeni implicați în planificare, conform Reuters.
08:30
Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său muzical pentru circa 200 de milioane de dolari # Digi24.ro
Cântăreața pop americană Britney Spears a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical. Artista, în vârstă de 44 de ani, ar fi vândut drepturile către casa de discuri independentă Primary Wave pe 30 decembrie pentru aproximativ 200 de milioane de dolari.
08:30
Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale # Digi24.ro
Marele Juriu din Washington a refuzat, marţi, să pună sub acuzare parlamentarii democraţi în legătură cu un videoclip în care aceştia îndemnau membrii armatei americane să se opună „ordinelor ilegale”, transmite The Associated Press.
08:30
Întâlnire decisivă la Casa Albă: Netanyahu și Trump discută miercuri viitorul negocierilor nucleare cu Iranul # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump îl va primi miercuri la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în contextul în care tensiunile continuă să crească în Orientul Mijlociu și negocierile privind limitarea programului nuclear al Iranului se intensifică. Se așteaptă ca Netanyahu să-l preseze pe Trump să încheie un acord care să oprească îmbogățirea uraniului de către Iran și să limiteze sprijinul acordat grupurilor proxy precum Hamas și Hezbollah, anunță BBC.
08:20
Curtea de Apel București ar putea da o soluţie în dosarul Nuţu Cămătaru. Pentru ce caz interlopul a cerut reabilitarea judecătorească # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti ar urma să dea, miercuri, o soluţie în dosarul în care cunoscutul interlop Nuţu Cămătaru, pe numele său Ion Balint, a depus, în 6 martie 2025, o cerere de reabilitare judecătorească. Până acum, instanţa a amânat de trei ori pronunţarea în acest dosar. Nuţu Cămătaru, condamnat la cinci ani şi cinci luni de închisoare pentru infracţiuni cu violenţă comise alături de mai multe persoane, între care fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019.
08:10
Întârzieri la recalcularea pensiilor după noua lege: peste 1.800 de petiții au ajuns la Avocatul Poporului. Reacția Ministerului Muncii # Digi24.ro
Aplicarea noii Legi a pensiilor și procesul amplu de recalculare început odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 au generat numeroase sesizări din partea pensionarilor, pe fondul întârzierilor în soluționarea cererilor. Pentru o parte dintre beneficiari, recalcularea ar putea duce la modificarea cuantumului pensiei prin valorificarea unor sporuri, stagii de cotizare sau venituri neincluse anterior, însă multe solicitări se află încă în analiză. În urma mesajelor primite pe adresa redacției, Digi24.ro a solicitat puncte de vedere de la Avocatul Poporului și de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pentru a clarifica amploarea situației, cauzele întârzierilor și măsurile luate de autorități.
08:10
Concediul de creștere a copilului în 2026. Cine are dreptul, ce indemnizație primesc părinții și ce reguli trebuie respectate # Digi24.ro
Concediul de creștere a copilului rămâne și în 2026 unul dintre principalele sprijinuri financiare acordate părinților după nașterea unui copil. Dreptul poate fi solicitat atât de mamă, cât și de tată, iar indemnizația lunară este stabilită în funcție de veniturile realizate înainte de intrarea în concediu. Modificările introduse în ultimii ani, inclusiv aplicarea contribuției la sănătate asupra indemnizației, influențează însă suma efectiv încasată de beneficiari. Din acest motiv, părinții trebuie să cunoască exact condițiile și limitele prevăzute de lege.
08:00
Atac armat în Canada, la un liceu și o locuință: cel puțin nouă morți și zeci de răniți, atacatorul s-ar fi sinucis # Digi24.ro
Cel puţin nouă persoane au fost ucise într-un liceu şi într-o locuinţă din provincia canadiană British Columbia, a anunţat marţi Poliţia, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din ultimele decenii din această ţară.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 11 februarie.
Acum 6 ore
07:10
Un plan fără precedent în 5 pași pentru aderarea Ucrainei la UE. Dezvăluirile unor oficiali europeni (Politico) # Digi24.ro
Uniunea Europeană pune la cale un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei statutul de membru parțial al blocului comunitar încă de anul viitor, în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să consolideze poziția țării în Europa și să o îndepărteze de Moscova. După discuții cu 10 oficiali și diplomați, Politico a identificat cinci pași cheie pentru punerea în aplicare a acestui scenariu.
07:10
Ce sancțiuni riscă șoferii care circulă cu mașina fără ITP valabil. Amenzi de mii de lei și reținerea certificatului de înmatriculare # Digi24.ro
Inspecția tehnică periodică (ITP) este obligatorie în România și are rolul de a verifica starea generală a vehiculului. Șoferii care circulă cu mașina fără ITP valabil riscă amenzi de până la 8.100 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare.
07:10
Trupa rusă de metal Nechist și fanii acesteia au devenit cele mai recente victime ale represiunii Kremlinului împotriva „satanismului”. Sâmbătă, presa de stat a raportat că poliția din Moscova a descins și a întrerupt un concert al trupei pentru că ar fi prezentat pentagrame, cruci inversate și alte simboluri interzise ca „extremiste”. Cel puțin 10 persoane au fost reținute, dar nu au existat rapoarte privind acuzațiile aduse împotriva lor.
07:10
Cursa ascunsă dinaintea Jocurilor Olimpice: Cum se întrec poliția și armata din Italia ca să îi recruteze pe cei mai buni sportivi # Digi24.ro
„Bătălia” pentru atleții din Italia – competiția din spatele Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 – dezvăluie o caracteristică mai puțin cunoscută din viața sportivilor italieni: cei mai mulți atleți olimpici din această țară sunt și militari în armată, marină sau forțele aeriene, ofițeri de poliție, pompieri sau chiar și paznici de închisoare. Italia a dezvoltat de-a lungul timpului un sistem de recrutare și antrenare a sportivilor în cadrul armatei și poliției, care a ajuns să includă majoritatea olimpicilor săi.
07:10
Vacanța de schi pentru elevii din București și Ilfov. Județele care încheie perioada liberă din februarie 2026 # Digi24.ro
Vacanța de schi 2026 a început pentru elevii din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud și se desfășoară etapizat în toată țara. În perioada 16-22 februarie, elevii din mai multe județe, inclusiv București și Ilfov, vor petrece săptămâna liberă de iarnă, iar ultimele județe vor fi în vacanță între 23 februarie și 1 martie.
07:10
Un pact cu diavolul ce va distruge Rusia: De ce misiunea lui Putin de a crea o lume multipolară ar putea fi o catastrofă pentru Moscova # Digi24.ro
Odată cu expirarea ultimului acord ruso-american important din domeniul securității internaționale, Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice (New START), sistemul bazat pe dreptul internațional a început oficial să se prăbușească. Kremlinul pare mulțumit de direcția în care se îndreaptă lumea, în special după întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, însă Rusia s-ar putea confrunta cu amenințări mult mai mari cu privire la poziția pe care o va ocupa în noua ordine mondială, unde dreptatea se face prin forță, decât în vremea vechiului sistem bazat pe reguli, potrivit unei analize The Insider.
07:10
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător # Digi24.ro
Visul spaniol al multor români pare să se clatine. Presa iberică are chiar editoriale întregi despre un fenomen pe care îl consideră îngrijorător, cel puțin pentru economia spaniolă. Comunitatea românească, altădată peste un milion - se diminuează considerabil, iar asta lasă un gol tot mai mare pe piața muncii. Principalul motiv pentru al acestei „fugi” este unul economic – Spania nu mai oferă un nivel de viață la fel de atrăgător și stabil.
07:10
Românii pot obține gratuit istoricul sancțiunilor rutiere. Document disponibil online, inclusiv pentru șoferii fără abateri în trafic # Digi24.ro
Posesorii de permise de conducere românești pot solicita, în mod gratuit, istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta „istoric alb”, care confirmă lipsa abaterilor în trafic. Documentul poate fi obținut online, în timp real, prin intermediul platformelor digitale ale Poliției Române.
07:10
JO 2026. Medaliile olimpice de la Milano ar putea fi cele mai valoroase din istorie. Cât aur conțin, de fapt # Digi24.ro
Medaliile câștigate de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano ar putea fi mult mai valoroase decât cele câștigate la competițiile anterioare anterioare, din cauza prețurilor în creștere ale aurului și argintului.
07:10
„Sunt haite mari”. Localitățile de lângă Dunăre, terorizate de șacali. Animalele s-au înmulțit alarmant și atacă noapte de noapte # Digi24.ro
Șacalii devin o problemă tot mai mare în mai multe zone din țară. Localitățile de lângă Dunăre sunt terorizate de aceste sălbăticiuni, care s-au înmulțit fără control și care atacă în fiecare noapte. Ciobanii se plâng că au rămas fără animale și cer autorităților să intervină, mai ales că urmează perioada de împerechere, când șacalii devin mai agresivi.
07:10
Peste 50 de oameni aflați într-un avion au ajuns în ocean, după ce aeronava a ratat pista de aterizare. S-a întâmplat în Somalia, la scurt timp de la decolare.
07:10
Anunț la Budapesta făcut de un oficial al administrației Trump : SUA vor finanţa „iniţiative pentru libertatea de exprimare” în Europa # Digi24.ro
Administraţia Trump va finanţa eforturile de promovare a libertăţii de exprimare în ţările occidentale aliate cu Washingtonul, a declarat luni un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat în timpul unei vizite în Europa axate pe respingerea reglementărilor europene pe care oficialii americani le-au calificat drept cenzură, relatează Reuters.
07:10
Adevăratul risc după „moartea” tratatului „Noul START” dintre SUA și Rusia. China schimbă regulile în jocul nuclear # Digi24.ro
Noul START, ultimul tratat major de control al armelor dintre SUA și Rusia, a fost confirmat ca fiind inactiv. Deși s-a discutat în repetate rânduri despre extinderea acestuia sau despre negocierea unui fel de acord provizoriu, interesul pentru perpetuarea tratatului a scăzut considerabil. Acest lucru e parțial din cauza scepticismului crescând al Washingtonului cu privire la respectarea de către Rusia a regulilor și, poate mai important, a dorinței declarate a președintelui american Donald Trump de a urmări un nou cadru propriu de control al armelor - unul care să includă și China, potrivit unei analize Foreign Policy.
07:10
Legăturile lui Epstein cu Belarus. Cine este Karina Șuliak, cea care ar fi urmat să îl moștenească pe infractorul sexual # Digi24.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente, în conformitate cu Legea privind transparența dosarelor privindu-l pe infractorul sexual Jeffrey Epstein. Publicarea dosarelor Epstein dezvăluie corupția și traficul de persoane în țări din întreaga lume. În Belarus, povestea a avut o altă întorsătură, scrie Kyiv Independent.
07:10
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride sharing. Ce a pățit un italian: „Bănuiala e că sunt înțeleși între ei” # Digi24.ro
Turiștii care ajung în România și cer o cursă de ride sharing spre aeroport pot deveni ținte pentru unii șoferi. Li se cere să anuleze cursa din aplicație și să plătească cash sume mai mari, sub pretextul unor taxe speciale. Un turist italian povestește că a fost invitat să coboare din mașină împreună cu soția și copilul, după ce a refuzat să plătească mai mult decât prețul afișat. În următorul material, un șofer recunoaște cum funcționează acest mecanism și de ce turiștii sunt considerați victime ideale.
