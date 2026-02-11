UE înăsprește regulile privind imigrația. Măsură dură a Parlamentului European: ce se va întâmpla cu solicitanții de azil

09:20

România a reușit una dintre cele mai rapide transformări energetice din Europa: dintr-o economie puternic industrializată și dependentă de lignit și păcură în perioada comunistă, țara a ajuns să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 75% față de 1990, în timp ce PIB-ul real s-a dublat. Datele arată că intensitatea netă a emisiilor a scăzut cu 88% în ultimii peste 30 de ani, ceea ce înseamnă că fiecare unitate de creștere economică generează astăzi de aproape zece ori mai puțină poluare decât la începutul anilor ’90. Investițiile masive în energie nucleară și regenerabile, închiderea industriei grele neperformante și integrarea în Uniunea Europeană au accelerat această decuplare între creștere și emisii, însă tranziția nu a fost lipsită de costuri sociale, iar recentele investiții în gaze naturale ridică întrebări privind sustenabilitatea ritmului actual.