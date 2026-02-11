EXCLUSIV Lia Savonea pentru Cotidianul: „Solicitarea de sesizare a CJUE nu este un gest de tergiversare”

16:40

La protestul actorilor, ministrul Culturii a vorbit foarte mult la telefon și, printre apeluri, cu cei ce manifestau în fața TNB. Demeter le-a transmis că propunerea de normare a muncii creative va fi regândită, dar anunțul nu i-a potolit prea tare pe cei ieșiți în fața teatrului. Toți actorii au continuat să-i ceară demisia.