Medici furioși după anunțul lui Bolojan legat de „legarea de glie“

Curtea Constituțională (CCR) bifează azi o nouă încercare de a tăia pensiile speciale pentru magistrați. În condițiile în care nu se întrevede o majoritate reformistă, rămâne o singura necunoscută: ce tertip va mai inventa CCR pentru a dispune o nouă amânare? În timp ce magistrații CCR - toți numiți politic - trag de timp, România riscă să piardă 230 de milioane de euro, fonduri europene.