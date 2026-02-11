CCR: OG privind autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii Metrorex trebuie adoptată prin lege organică

17:20

Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 288,2 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni, când a împrumutat peste 1,92 de miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, cu dobânzi de 6,11% pe an şi, respectiv, 6,4% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).