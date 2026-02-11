CCR: OG privind autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii Metrorex trebuie adoptată prin lege organică
Economica.net, 11 februarie 2026 14:20
Curtea Constituţională a României a stabilit, miercuri, că Ordonanţa Guvernului pentru completarea unor acte normative privind autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii de transport gestionate de Metrorex trebuie adoptată prin lege organică.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
14:30
Germania: Aproape 50.000 de angajaţi din sectorul auto şi-au pierdut locurile de muncă în 2025 # Economica.net
Zeci de mii de angajaţi din sectorul auto german şi-au pierdut anul trecut locurile de muncă, potrivit unui raport publicat de Asociaţia Constructorilor Germani de Automobile (VDA), transmite DPA.
Acum 30 minute
14:20
CCR: OG privind autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii Metrorex trebuie adoptată prin lege organică # Economica.net
Curtea Constituţională a României a stabilit, miercuri, că Ordonanţa Guvernului pentru completarea unor acte normative privind autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii de transport gestionate de Metrorex trebuie adoptată prin lege organică.
14:10
Rusia va lua măsuri tehnico-militare ca răspuns la militarizarea Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a avertizat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, informează EFE.
Acum o oră
14:00
Date care dau fiori. Familiile din România sunt expuse masiv la situații dificile. Lipsesc peste 830 de miliarde de lei # Economica.net
Familiile din România sunt expuse masiv la situații dificile, cum ar fi decesul unui membru al familiei, boli grave sau evenimente catastrofale. Un studiu comandat de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) arată că diferența dintre resursele disoonibile și cele necesare în cazul unor evenimente tragice a crescut cu 5% anul trecut și a ajuns la 833 de milioane de lei.
13:40
Lege nouă pentru plafonarea adaosului comercial la alimente. Când se vor opri scumpirile, conform noului proiect pregătit de MADR # Economica.net
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că, în perioada următoare, va promova în Guvern şi Parlament un proiect privind gestionarea inflaţiei printr-un mecanism de plafonare a adaosului comercial pentru produsele agroalimentare de pe teritoriul României, atunci când inflaţia depăşeşte 5%-6%.
Acum 2 ore
13:20
Ariston a semnat la finele anului trecut un acord pentru achiziția Riello, cu afaceri și în România. Tranzacția a ajuns în atenția Consiliului Concurenței, care analizează preluarea Riello.
13:20
Bolojan: Centrele militare judeţene ar urma să treacă de la primării în administrarea Ministerului Apărării, de la 1 ianuarie 2027 # Economica.net
Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea totală a Ministerului Apărării de la data de 1 ianuarie 2027, a declarat premierul Ilie Bolojan. Precizările au fost făcute miercuri dimineaţă, în debutul discuţiilor dintre premier şi reprezentanţii consiliilor judeţene.
13:00
Mesaj clar al ANAF. Ce trebuie să facă toți românii care vor să-și declare firma inactivă fiscal în 2026 # Economica.net
ANAF vine cu precizări în ceea ce privește obligațiile pe care le au firmele declarate inactive fiscal și arată, în clar, că declararea și plata taxelor sunt printre acestea.
13:00
Integrarea în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) oferă României un cadru de referinţă pentru măsuri structurale ce pot aduce un plus de creştere de aproximativ 0,8% - 1% din PIB, consideră Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României.
12:40
Marea Britanie a decis să extindă validitatea licenţei speciale care permite companiilor să continue să lucreze cu subsidiarele bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancţiuni, a anunţat Ministerul Energiei din Bulgaria, informează Novinite.
Acum 4 ore
12:00
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1 un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh.
11:50
Ultima soluţie pentru Bucureşti, pe termen scurt: Primarul Ciucu spune că „trebuie să discute cu băncile internaţionale de dezvoltare” # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că este necesar să discute cu băncile despre finanţarea unor mari proiecte de infrastructură, din cauza subfinanţării cu care se confruntă instituţia.
11:40
Kaufland, anunț mare: mai multă mâncare românească în magazine. Campanie în toată țara # Economica.net
Kaufland România lansează campania națională „Te strigă Kaufland”, o inițiativă adresată producătorilor locali și micilor furnizori din agricultură și industria alimentară. Campania face parte dintr-un demers amplu de susținere a producției autohtone și de simplificare a procesului de listare pentru producătorii care își doresc să ajungă pe rafturile magazinelor din întreaga țară, arată un comunicat de presă al lanțului de magazine.
11:40
Gigantul francez TotalEnergies a cumpărat participația Lukoil la o rafinărie din Olanda # Economica.net
Gigantul petrolier francez TotalEnergies a preluat controlul total asupra unei rafinăriei din Zeeland, Olanda, pe care o deținea în coproprietate cu compania rusă Lukoil, a relatat Reuters, citând două surse anonime.
11:40
Grupul Bosch îl numește pe Dan Lăzărescu, reprezentantul întregului grup în România, și la conducerea Centrului de Inginerie din Cluj # Economica.net
Grupul Bosch, cu ample activități în România, a anunțat că Dan Lăzărescu, directorul general al Robert Bosch SRL și reprezentantul întregului grup în România, a preluat și funcția de director al Centrului de Inginerie din Cluj.
11:10
O nouă amânare la CCR pentru legea pensiilor speciale pentru magistraţi. Când se reîntâlnesc judecătorii de la Curtea Constituţională # Economica.net
CCR a decis, miercuri, 11 februarie 2026, să amâne cu încă o săptămână decizia pe pensiile magistraților. Următorul termen stabilit este 18 februarie.
10:50
Câți turiști români au mers în Cuba în 2025, țara care se confruntă cu o criză de kerosen # Economica.net
Cuba a rămas fără Kerosen de luni, 10 februarie, iar companiile aeriene sunt nevoite să alimenteze mai scump, în alte țări. În plus, mai multe companii aeriene au anunțat că vor opri zborurile spre Cuba după repatrierea turiștilor. În acest context, am vrut să vedem câți români merg anual în perla Antilelor.
10:50
Trump, despre Iran: Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să facem ceva foarte dur, cum am făcut ultima dată. Președintele SUA e pregătit să mai trimită o „armadă” în Orientul Mijlociu # Economica.net
Preşedintele american ia în considerare să trimită încă un portavion în Orientul Mijlociu, pe fondul tensionării situaţiei din regiune, a relatat marţi portalul de ştiri Axios, citat de Reuters.
Acum 6 ore
10:00
Criză Ford – Pierderi semnificative, în urma efectelor taxelor vamale americane şi a restructurării diviziei de vehicule electrice # Economica.net
Gigantul auto Ford a înregistrat anul trecut pierderi nete de 8,2 miliarde de dolari, pe fondul restructurării diviziei de vehicule electrice (EV), a incendiului care a afectat unul din furnizorii săi de aluminiu şi a taxelor vamale americane, în timp ce veniturile s-au situat la 187,3 miliarde de dolari, transmit DPA şi Xinhua.
09:50
AROBS devine prima companie din România certificată ISO pentru managementul inteligenței artificiale # Economica.net
ROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță obținerea certificării ISO/IEC 42001 – AI Management System, primul standard internațional dedicat sistemelor de management al inteligenței artificiale (AI).
09:50
Pe măsură ce marile grupuri auto își prezintă rezultatele pentru 2025 devine limpede că mărcile din China sunt tot mai bine poziționate în clasamentul mondial al vânzărilor de vehicule. În 2025, BYD a depășit Ford, iar Geely mărci ca Honda și Nissan.
09:40
Anunțul MAE despre criza din Cuba – Măsuri de urgenţă. Penuria de carburanţi cauzează perturbări grave ale transportului aerian şi turismului # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Cuba asupra faptului că autorităţile locale se confruntă cu o criză de amploare, cauzată de lipsa combustibilului, fapt ce afectează funcţionarea serviciilor publice şi a infrastructurii de transport la nivel naţional.
09:30
Wizz Air schimbă aeroportul pentru o destinație preferată de români. Unde vor ateriza avioanele # Economica.net
Compania aeriană Wizz Air a anunțat lansarea unei noi rute de pe aeroportul din Băneasa din București.
09:20
72% dintre companiile mici și mijlocii din industria auto intenționează să-și reducă investițiile în Germania – studiu VDA # Economica.net
Asociația Industriei Auto Germane (VDA) a comandat o cercetare de piață din care rezultă că statul cu cea mai puternică economie din Uniunea Europeană își pierde atractivitatea ca pol industrial. În acest context VDA acuză autoritățile de la Berlin și Bruxelles.
09:20
Proiectele de apă în derulare sunt în sumă de 9,68 miliarde de euro, din care circa 4,65 miliarde de euro sunt pe fonduri naţionale, iar diferenţa pe fonduri europene, a declarat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, la Gala Excelenţei în Industria Apei organizată de Asociaţia Română a Apei (ARA).
09:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski intenţionează să anunţe la 24 februarie un plan pentru alegerile prezidenţiale şi pentru un referendum, a relatat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni şi europeni implicaţi în această planificare, informează Reuters.
09:00
Europa vrea să se reinventeze. Summit UE la Anvers unde liderii europeni prezintă planurile pentru creşterea competitivităţii la un summit pentru industrie # Economica.net
Mai mulţi lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, se întâlnesc miercuri la Anvers, în Belgia, pentru a-şi prezenta ideile despre creşterea competitivităţii industriale în Uniunea Europeană, semnalează dpa.
08:50
Vlad Soare, ultimul preşedinte Bancorex, este cel mai nou consilier al guvernatorului BNR Mugur Isărescu # Economica.net
Vlad Soare, fost viceguvernator BNR și fost președinte Bancorex, este cel mai nou consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.
08:40
Nouă persoane au fost ucise marţi într-o regiune izolată din vestul Canadei, dintre care şapte împuşcate mortal într-un liceu şi alte două găsite moarte într-o reşedinţă din apropiere, a indicat poliţia, transmite AFP.
Acum 24 ore
22:40
Andrey Yekimov, Henkel România: Românii cumpără detergent la promoții, gramaje mari și fac stocuri. Au apărut multe branduri ieftine și piața a fost dificilă în 2025 # Economica.net
Piața locală a detergenților, estimată la aproximativ 350 de milioane de euro, a încheiat 2025 cu o scădere de circa 6% față de anul anterior, pe fondul presiunilor inflației care a dus la schimbarea comportamentului de consum. Românii au devenit mai prudenți, cumpără preponderent la promoții, fac stocuri și se orientează către ambalaje mari, în timp ce brandurile ieftine, fără notorietate, au câștigat rapid teren, potrivit reprezentanților Henkel România.
22:30
Magazinul care se extinde serios fără să mai angajeze. Penny, plus 40 de magazine și de cinci ori mai puține angajări # Economica.net
Discounterul german Penny, pate a grupului Rewe, și-a extins doi ani la rând rețeaua cu câte 40 de magazine. În 2024 însă a angajat de cinci ori mai puțini oameni în magazine.
22:30
FOTO Surpriză la Dedeman: Farmacia Tei și Bebe Tei deschid în magazinele fraților Pavăl # Economica.net
Farmacia Tei și Bebe Tei vor deschide anul acesta primele magazine în parteneriat cu Dedeman, lanțul de bricolaj deținut de frații Adrian și Dragoș Pavăl.
22:20
Drumul Expres Satu Mare – Oar, altă victimă a limitărilor bugetare? Începerea lucrărilor, programată în mai 2027 # Economica.net
Ordinul de începere a lucrărilor la Drumul Expres Satu Mare - Oar prevede ca startul execuției să aibă loc abia din mai 2027. Contractul pentru realizarea celor aproape 11 kilometri de la granița cu Ungaria a fost semnat încă din octombrie anul trecut cu antreprenorul român Construcții Erbașu.
22:20
Serghei Bulgac, CEO Digi Communications: Nu avem în plan să majorăm prețurile la nivel de grup # Economica.net
Digi Communications va menține tarifele sale actuale pentru serviciile pe care le oferă, respectiv telefonie mobilă, internet fix și cablu TV, potrivit lui Serghei Bulgac, CEO-ul companiei, la solicitarea Economica.net
22:10
Ministerul Mediului: Extinderea drumului forestier din Pădurea Băneasa a fost realizată fără documentația legală și fără aprobări # Economica.net
Lungimea drumului forestier FE002 situat în Pădurea Băneasa a fost modificată prin includerea unui tronson suplimentar de aproximativ 0,72 km iar prelungirea a fost operată fără existenţa documentaţiei legale privind schimbarea categoriei de folosinţă, fără proiect tehnic şi fără aprobările prevăzute de legislaţia în vigoare, arată raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, relatează Agerpres.
22:00
Rusia a șantajat rudele mai multor prizonieri ucraineni pentru a se înregistra pe numele lor la terminalele Starlink # Economica.net
Rusia a şantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăţi comunicaţiile între unităţile sale şi a putea să-şi dirijeze dronele, au denunţat marţi autorităţile de la Kiev, citate de EFE, transmite Agerpres.
21:30
Rusia a șantajat rudele mai multor prizonieri ucraineni pentru a se înregistra pe numele lor la terminalele Starliink # Economica.net
Rusia a şantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăţi comunicaţiile între unităţile sale şi a putea să-şi dirijeze dronele, au denunţat marţi autorităţile de la Kiev, citate de EFE, transmite Agerpres.
21:00
Irlanda a lansat marţi un sistem permanent de venit minim garantat pentru artişti, angajându-se să plătească 2.000 de lucrători din sectorul creativ cu 325 de euro pe săptămână, în urma unui studiu despre care participanţii au spus că a redus presiunea financiară şi le-a permis să petreacă mai mult timp lucrând la proiectele lor, informează Reuters, transmite Agerpres.
20:50
Administrația Trump se pregătește să dea o lovitură decisivă eforturilor climatice și să schimbe legislația privind efectul gazelor de seră, adoptată în timpul lui Obama. # Economica.net
Administraţia preşedintelui american Donald Trump se pregăteşte să abroge săptămâna aceasta o lege care datează din timpul preşedintelui democrat Barack Obama şi care serveşte drept fundament pentru lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, informează AFP, transmite Agerpres.
19:50
Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre finanțarea mai multor proiecte din București # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale despre soluţii de finanţare pentru o serie de proiecte privind administraţia locală, transmite Agerpres.
19:50
Direcția Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova prezintă marți o animație grafică a viitorului Tunel Poiana (1,78 km), cel mai lung din Autostrada A1 Sibiu - Piteşti.
19:20
Asociația IMM România și ANAF vor colabora pentru stabilirea unei noi metodologii de control pe domenii de activitate # Economica.net
Reprezentanţii IMM-urilor şi cei ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) vor colabora pentru elaborarea unor metodologii de control pe domenii de activitate, pentru o aplicare unitară şi predictibilă a legislaţiei fiscale, a anunţat marţi IMM România, după o întâlnire de lucru cu preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica.
18:40
Guvernul italian a cumpărat o versiune a tabloului „Ecce Homo” de Antonello da Messina, pentru aproape 15 milioane de dolari # Economica.net
Italia a cumpărat o versiune a tabloului "Ecce Homo", de Antonello da Messina, cu 14,9 milioane de dolari, asigurându-şi astfel o lucrare rară a acestui maestru renascentist din secolul al XV-lea chiar în momentul în care opera de artă urma să fie scoasă la licitaţie la New York, a anunţat marţi Ministerul italian al Culturii, citat de Reuters.
18:30
Proiectul Research Hub al Bursei de Valori Bucureşti va continua într-o formă revizuită, scorurile privind criteriile de sustenabilitate urmând să fie publicate doar cu consimţământul companiilor, a afirmat marţi directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Remus Vulpescu, la un eveniment se specialitate.
18:10
ICCJ cere Curții Constituționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la proiectul de lege privind pensiile magistraților # Economica.net
Instanţa supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a solicitat marţi Curţii Constituţionale să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraţilor, transmite Agerpres.
17:50
Banca Vaticanului şi-a unit forţele cu firma americană de servicii financiare Morningstar pentru a lansa doi noi indici bursieri care aleg acţiuni în conformitate cu principiile catolice, au declarat marţi cele două entităţi, o colaborare neobişnuită între Vatican şi sectorul financiar, transmite Reutersm relatează Agerpres.
17:40
Datoriile firmelor la stat au urcat la 77,8 miliarde de lei în ultimul trimestru din 2025. Peste 45.000 de companii figurează cu restanțe – analiză Risco.ro # Economica.net
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025. La finalul anului, valoarea totală a restanțelor a ajuns la 77,8 miliarde de lei, de la 76,7 miliarde de lei în trimestrul III din 2025, potrivit datelor platformei de analiză financiară RisCo.ro.
17:30
Reculul Dacia a dus la o scădere a producției de mașini din România cu 6,6% în ianuarie 2026 # Economica.net
În prima lună a anului 2026 producția de mașini din România a scăzut cu 6,6%, arată datele ACAROM. Reculul este generat de uzina Automobile Dacia, care a asamblat mai puține mașini decât în aceeași lună din 2025.
17:20
Ministerul Finanțelor a împrumutat 288,2 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitația organizată luni # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 288,2 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni, când a împrumutat peste 1,92 de miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, cu dobânzi de 6,11% pe an şi, respectiv, 6,4% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
17:10
Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiștilor, în urma protestelor acestora. „Împreună cu ei şi cu alţii vom căuta alte soluții. Problema rămâne” # Economica.net
Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunţat, marţi, că a retras propunerea de program-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă în instituţiile publice de spectacol sau concert, precizând că vor fi căutate alte soluţii, deoarece problema rămâne.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.