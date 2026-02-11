Date îngrijorătoare - Multe familii din România nu sunt protejate financiar. Una dintre cele mai mari vulnerabilități care afectează capacitatea de a face față pierderii veniturilor din cauza bolii sau accidentelor
Profit.ro, 11 februarie 2026 14:20
Un studiu realizat de MIR Research la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România arată că deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, cu 5% mai mult la nivel național, astfel că diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de circa 165.400 lei.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
14:20
Date îngrijorătoare - Multe familii din România nu sunt protejate financiar. Una dintre cele mai mari vulnerabilități care afectează capacitatea de a face față pierderii veniturilor din cauza bolii sau accidentelor # Profit.ro
Un studiu realizat de MIR Research la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România arată că deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, cu 5% mai mult la nivel național, astfel că diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de circa 165.400 lei.
14:10
Un bloc de patru etaje din sectorul 6 din București va fi regenerat printr-o metodă biologică.
Acum o oră
13:50
ULTIMA ORĂ Măsură majoră în magazine, prețuri limitate la alimente raportat la inflație. Prețurile vor fi ținute jos printr-o nouă schemă, anunțată în premieră la Profit.ro # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, confirmă că va veni în Guvern și Parlament cu un proiect prin care inflația să fie luată în calcul în mecanismul de plafonare a adaosului comercial pentru produsele agroalimentare, atunci când depășește 5%-6%.
13:40
Parlamentul European a acordat primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziția de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcționeze atât online, cât și offline, transmite Reuters.
13:40
Vânzarea Profi către Mega Image a adus deja mari avantaje grupului: Vom asista la o creștere a numărului de magazine noi, pentru a profita de potențialul pe termen lung # Profit.ro
Preluarea lanțului de magazine Profi de către Mega Image, parte a grupului olandezo-belgian Ahold Delhaize,a accelerat deja vânzările europene ale grupului, fiind calculată acum o creștere de aproape 11% pentru ultimul trimestru al anului trecut.
Acum 2 ore
13:30
Obligațiile de declarare și plată a taxelor rămân în vigoare chiar și în situația declarării inactivității fiscale.
13:30
Grupul italian Ariston intenționează să preia Riello Group, tot din Italia, activ în producția și comercializarea de arzătoare, cazane, pompe de căldură și sisteme de climatizare.
13:30
România spre OCDE - Riscul „reformelor de fațadă”, atenționare a prim-viceguvernatorului BNR # Profit.ro
Aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituțională care poate să optimizeze funcția de producție a economiei naționale, spune Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0914 lei, de la 5,0910 lei, curs înregistrat marți.
13:20
Grupul BP a anunțat suspendarea programului său de răscumpărare de acțiuni de 750 de milioane de dolari, într-un nou semn al presiunii exercitate de scăderea prețului petrolului asupra marilor companii energetice.
13:00
Ucraina a început să planifice alegerile prezidențiale împreună cu un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia # Profit.ro
Volodimir Zelenski intenționează să anunțe la 24 februarie planurile pentru alegerile prezidențiale organizate concomitent cu un referendum pe tema acordului de pace cu Rusia.
Acum 4 ore
12:30
Ciolacu: Hai în vacanță la Buzău! ''Visit Buzău'', stand propriu adus de fostul șef PSD la Târgul de Turism al României # Profit.ro
Consiliul Județean Buzău va fi prezent cu stand propriu sub sloganul ''Visit Buzău'' la Târgul de Turism al României pentru a promova diversitatea turistică, produsele locale și tradițiile.
12:30
DECIZIE Pacienții vor avea dreptul la consultație decontată pentru ”a doua opinie” medicală. Noi obligații pentru spitale # Profit.ro
Toși pacienți asigurați vor avea dreptul la o nouă consultație pentru ”a doua opinie” medicală, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. Totodată, unitatea medicală va avea obligația de a programa pacientul la următoarea consultație sau investigație necesară.
12:20
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh.
12:10
FOTO Ciucu anunță ultima soluție posibilă pentru București pe termen scurt. "Fără borduri și panseluțe!" # Profit.ro
Noul primar al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că este în căutarea soluțiilor de finanțare pentru ca proiectele în derulare ale Primăriei Municipiului București să poată fi finalizate la timp și care să permită și demararea unor investiții noi.
12:10
Ford anunță cea mai mare pierdere din ultimii șapte ani, din cauza abandonării strategiei electrice, dar și venituri record # Profit.ro
Rezultatele financiare ale Ford Motor pentru 2025 au adus câteva contraste în raportul prezentat de companie, care au în prim-plan costurile uriașe produse de renunțarea la proiectele majore de electrificare, dar și veniturile istorice obținute de companie.
12:10
Autoritățile avertizează că mai multe persoane au fost înșelate prin intermediul unor mesaje false primite din partea altora care pretindeau a fi fiul sau fiica acestora.
12:00
Retailerul german Kaufland lansează în România campania națională „Te strigă Kaufland", o inițiativă adresată producătorilor locali și micilor furnizori din agricultură și industria alimentară.
11:50
Românii au contractat, anul trecut, credite ipotecare în valoare de 10,9 miliarde euro, un volum record.
11:40
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță că începând cu 30 martie 2026 va opera zboruri de la București Băneasa către Stockholm Arlanda, în locul actualei conexiuni către Stockholm Skavsta.
11:30
Dezvoltarea de clădiri de birouri în București, reluată după 2 ani în care a fost livrat un singur proiect GRAFICE # Profit.ro
Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din București s-a animat pe parcursul anului trecut, portofoliul de proiecte aflate în construcție depășind 200.000 metri pătrați suprafață închiriabilă, cel mai mare nivel din 2021 încoace, cu cel puțin 8 clădiri noi așteptate să fie finalizate până la sfârșitul lui 2028.
11:20
Wizz Air va opera zboruri din Băneasa către Stockholm Arlanda, în loc de Stockholm Skavsta # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță că începând cu 30 martie 2026 va opera zboruri de la București Băneasa către Stockholm Arlanda, în locul actualei conexiuni către Stockholm Skavsta.
11:20
O casă de avocatură a obținut anularea definitivă, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), a unor obligații fiscale de aproape 7,2 milioane de euro, reprezentând TVA impuse suplimentar de ANAF societății Heineken România SA cu privire la discount-urile oferite de aceasta distribuitorilor săi.
11:20
GRAFICE Dezvoltarea de clădiri de birouri în București, reluată după 2 ani în care a fost livrat un singur proiect # Profit.ro
Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din București s-a animat pe parcursul anului trecut, portofoliul de proiecte aflate în construcție depășind 200.000 metri pătrați suprafață închiriabilă, cel mai mare nivel din 2021 încoace, cu cel puțin 8 clădiri noi așteptate să fie finalizate până la sfârșitul lui 2028.
11:10
ULTIMA ORĂ CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraților # Profit.ro
Judecătorii au amânat o decizie privind legea privind pensiile speciale pentru 18 februarie.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice pentru a proteja tinerii în mediul online.
10:40
Samsung a anunțat un nou eveniment Unpacked pentru 25 februarie în San Francisco, unde, cel mai probabil, vor fi prezentate noile smartphone-uri din seria Galaxy S26.
Acum 6 ore
10:20
Traficul este închis temporar între stațiile Petroșani – Târgu Jiu din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă.
10:10
După ce a investit miliarde de dolari în cercetare și centre de date, Meta va folosi inteligența artificială pentru a crea imagini de profil animate pe Facebook.
09:40
Inteligența artificială va ajuta abonații YouTube Music să creeze liste de melodii care să corespundă cât mai bine propriilor preferințe de moment.
09:20
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță că începând cu 30 martie 2026 va opera zboruri de la București Băneasa către Stockholm Arlanda, în locul actualei conexiuni către Stockholm Skavsta.
09:10
Vinul zilei: un Cabernet Sauvignon din Argentina, un vin roșu suculent, bine echilibrat, cu arome principale de fructe roșii, savuros alături de carne de vită la grătar, tocănițe tradiționale argentiniene sau empanadas # Profit.ro
Vinul de azi, Trumpeter Cabernet Sauvignon 2022, reprezintă o viziune contemporană asupra vinului roșu argentinian, fiind un vin care reușește să capteze generozitatea regiunii Mendoza într-o formă accesibilă și echilibrată.
09:00
Drumul forestier din Pădurea Băneasa include un tronson pentru care nu există documente legale, fiind cauzat un prejudiciu, constată Ministerul Mediului # Profit.ro
În urma verificărilor făcute privind drumul forestier din Pădurea Băneasa, Ministerul Mediului a constatat că lungimea drumului a fost mărită prin includerea unui tronson de circa 0,7 kilometri, fără a exista documente legale în acest sens.
08:40
Threads pornește din Instagram, iar asta are două consecințe practice: identitatea ta de bază (username, în multe cazuri și badge-ul de verificare) se leagă de contul de Instagram cu care ai intrat, iar o parte dintre setări rămân comune sau se administrează din același ecosistem Meta.
Acum 8 ore
08:30
Spotify a raportat un profit net de 2,212 miliarde de euro pentru 2025, o creștere de 94% față de anul precedent, când a anunțat primul său profit net anual.
08:20
Furtul unui iPhone nu mai înseamnă doar pierderea unui obiect scump, ci și un risc pentru conturi, plăți și date personale.
08:10
Raport tehnic al Veolia privind Stația de Tratare a Apei de la Curtea de Argeș - Echipamentele sunt în stadiu avansat de degradare, unele bazine nu au fost curățate de 20 de ani. Stația prezintă riscuri operaționale semnificative. Soluțiile propuse # Profit.ro
Raportul tehnic realizat de Veolia România Soluții Integrate cu privire la Stația de Producție și Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeș - localitate care se confruntă de mai mult timp cu probleme în furnizarea apei potabile și unde analizele au indicat prezența Clostridium perfringens, o bacterie periculoasă - consemnează stadiul avansat de degradare a echipamentelor și obiectelor tehnologice existente în filiera actuală de tratare, dar și faptul că, deși stația este funcțională, prezintă riscuri operaționale semnificative.
08:00
VIDEO Maxim istoric de manageri precauți. Andrei Cionca, CEO Impetum Group: Agricultura și IT-ul sunt la niveluri de încredere apropiate de pandemie. Avem loc foarte mare de dezvoltare regională – Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Indicele Confidex, barometrul de încredere al managerilor români în economie, a ajuns la 47,2% în semestrul al doilea din 2025, marcând o scădere semnificativă față de perioadele anterioare și confirmând un trend descendent accentuat.
08:00
Opinii: Presa noastră, influencerii și analiștii noștri rostogolesc CLIȘEE și MEME vechi ca să stoarcă noi și noi VĂICĂRELI, să mai VÂNDĂ ATENȚIE pe baza EMOȚIILOR NEGATIVE - partea I # Profit.ro
- nu suntem capabili să evaluăm obiectiv, la rece, drumul parcurs într-un domeniu sau altul, cu precădere în zona economică; consecința: îi așteptăm oare tot pe străini să ne spună cum stăm?! -
07:50
Producătorul auto german BMW a lansat prima ofertă Vehicle-to-Grid (V2G) disponibilă cu noul model electric iX3. Pe lângă încărcarea optimizată în funcție de tarige, clienții pot vinde energie în rețeaua publică.
07:40
DOCUMENT Proiecte hidro ″de securitate națională″ și militarizate. Achiziții secretizate, acces restricționat, autorizații de la instituțiile de forță # Profit.ro
Zeci de deputați și senatori din coaliția de guvernare, plus unul din opoziție, au reluat aproape mot-a-mot în Parlament un proiect legislativ elaborat inițial anul trecut de către Ministerul Energiei ca draft de ordonanță de urgență, a cărui esență este că autoritățile centrale vor putea decide că unele proiecte de hidrocentrale sunt ″de securitate națională″, iar acest statut le va acorda multiple și ample derogări de la legislația urbanistică, din construcții, a exproprierilor, a achizițiilor publice, de protecție a mediului, a apelor, forestieră, agricolă, fiscală și a accesului terților în zonele amplasamentelor.
07:40
Fidelis – Noutate în programul de titluri de stat pentru populație: preferință pentru scadențele lungi # Profit.ro
În contextul unei reduceri a dobânzilor, investitorii individuali de la BVB au căutat randamentele în obligațiunile guvernamentale cu maturități extinse.
07:30
Mega-investiție la Oradea. A venit tranșa 1 din ajutorul de stat pentru Nokian Tyres. “Proces birocratic complet, puternic." # Profit.ro
Compania finlandeză Nokian Tyres, cu o mare investiție în fabrica de anvelope de la Oradea, de 650 milioane euro, a obținut o primă tranșă din ajutorul de stat de circa 100 milioane de euro aprobat pentru proiect, o nouă plată fiind așteptată în acest an, în funcție de investițiile ce vor fi derulate, dar și de durata procedurilor birocratice, spune CEO-ul Paolo Pompei.
07:20
Ultima decizie a lui Robert Negoiță - Primăria Sector 3 a anulat licitația pentru piste de biciclete în lungime totală de 115 km. Proiectul se apropia de 200 milioane lei # Profit.ro
Primăria Sectorului 3 a anulat o licitație care urmărea construirea unei rețele de piste pentru biciclete, cu o lungime de aproximativ 115 km, proiectul fiind estimat la 195 milioane lei, fără TVA.
07:10
Eșec OMV Petrom - Cât a plătit pentru sonda forată în zona bulgărească a Mării Negre, lângă Neptun Deep, care a dezamăgit # Profit.ro
OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din regiune, a cheltuit 15 milioane de euro pe prima sondă, Vineh-1, forată în blocul Han Asparuh din Marea Neagră bulgărească, calificată drept una „uscată”, ca urmare a faptului că nu au fost descoperite rezerve semnificative de gaze naturale.
07:00
Volumele vândute de îmbuteliatorul Coca-Cola HBC în România au scăzut în 2025, pentru al treilea an consecutiv, compania reclamând un mediu de consum dificil pe piața locală.
Acum 12 ore
06:10
Poveste de succes în educație. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 24 ore
00:20
Ofertă surpriză în factura de energie. PPC scade prețul spre pragul psihologic de 1 leu/kWh pentru a-și păstra clienții # Profit.ro
PPC Energie din grupul grec omonim, al doilea cel mai mare furnizor de profil din România, încearcă să-și păstreze clienții casnici care vor să plece la concurență cu o ofertă al cărei preț final se apropie de pragul psihologic de 1 leu/kWh.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.