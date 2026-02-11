10 ani de activitate și un portofoliu de peste 10 miliarde de euro gestionate numai în 2025 de Suciu Partners
11 februarie 2026
VIDEO&FOTO Ciucu, îngrozit de cum se lucrează la STB după o vizită neanunțată la autobază # Profit.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a făcut o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca.
Cum se construiește leadershipul într-o companie de tehnologie: o conversație cu Shiro Theuri, CTO la Glovo # Profit.ro
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în Știință, am stat de vorbă cu Shiro Theuri, Chief Technology Officer la Glovo.
Grupul grec Interamerican, asigurător care activează în România sub brandul Anytime, extinde prezența în România printr-un parteneriat cu Safety Broker, unul dintre cei mai mari brokeri de asigurare de pe piața locală.
FOTO O nouă fabrică în România. Sud-coreenii de la Hanwha Aerospace au început lucrările de construcție la fabrica în care se va produce obuzierul K9 # Profit.ro
Au început lucrările de construcție la fabrica Hanwha din Dâmbovița, prima unitate de producție a sud-coreeniilor în Europa.
GRAFIC România a reușit să reducă masiv emisiile de gaze cu efect de seră - analiză The Guardian # Profit.ro
România a reușit să decupleze sectorul energetic și pe cel industrial de poluarea ce le-a caracterizat în comunism.
Companiile aeriene se tem că noile norme de control vor provoca haos pe aeroporturile UE în această vară și cer suspendarea controlului electronic # Profit.ro
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) care presupune colectarea datelor biometrice ale călătorilor din afara UE generează întârzieri masive pe aeroporturi, asta deși a fost conceput pentru a moderniza și eficientiza controalele la frontieră.
O nouă fraudă este semnalată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Au fost semnalate email-uri frauduloase transmise în numele Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci prin care se cere plata unei taxe de menținere a mărcii.
Primele 200 de școli se pot înscrie gratuit în platforma EduMetrix.ro.
Germania continuă programul de reînarmare și comandă drone de atac în valoare de 536 milioane de euro # Profit.ro
Germania continuă efortul amplu de modernizare militară declanșat după invazia Rusiei în Ucraina.
Multinaționala olandeză Heineken, al doilea mare berar al lumii, cu trei fabrici și peste 1.000 de angajați în România, a anunțat că va desființa până la 6.000 de locuri de muncă la nivel global, în cadrul strategiei de reducere a costurilor, în contextul în care jucătorii de profil se confruntă cu o cerere slabă.
O analiză preliminară realizată de Metals Focus pentru Silver Institute arată că cererea mondială de argint este estimată să se mențină stabilă anul viitor, deoarece creșterea investițiilor retail compensează scăderile din industrii precum electronicele, fotovoltaicele, bijuteriile și argintăria.
Autostrada Moldovei intră în reparații: zeci de balize lipsă, tasări și panouri fonoabsorbante deplasate # Profit.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău informează că zeci de balize antiorbire desprinse, tasări ale suprafețelor carosabile și sisteme de panouri fonoabsorbante deplasate au determinat lucrări de remediere pe Autostrada A7, la nivelul a patru loturi între Ploiești, Buzău și Focșani.
Date îngrijorătoare - Multe familii din România nu sunt protejate financiar. Una dintre cele mai mari vulnerabilități care afectează capacitatea de a face față pierderii veniturilor din cauza bolii sau accidentelor # Profit.ro
Un studiu realizat de MIR Research la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România arată că deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, cu 5% mai mult la nivel național, astfel că diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de circa 165.400 lei.
Un bloc de patru etaje din sectorul 6 din București va fi regenerat printr-o metodă biologică.
ULTIMA ORĂ Măsură majoră în magazine, prețuri limitate la alimente raportat la inflație. Prețurile vor fi ținute jos printr-o nouă schemă, anunțată în premieră la Profit.ro # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, confirmă că va veni în Guvern și Parlament cu un proiect prin care inflația să fie luată în calcul în mecanismul de plafonare a adaosului comercial pentru produsele agroalimentare, atunci când depășește 5%-6%.
Parlamentul European a acordat primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziția de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcționeze atât online, cât și offline, transmite Reuters.
Vânzarea Profi către Mega Image a adus deja mari avantaje grupului: Vom asista la o creștere a numărului de magazine noi, pentru a profita de potențialul pe termen lung # Profit.ro
Preluarea lanțului de magazine Profi de către Mega Image, parte a grupului olandezo-belgian Ahold Delhaize,a accelerat deja vânzările europene ale grupului, fiind calculată acum o creștere de aproape 11% pentru ultimul trimestru al anului trecut.
Obligațiile de declarare și plată a taxelor rămân în vigoare chiar și în situația declarării inactivității fiscale.
Grupul italian Ariston intenționează să preia Riello Group, tot din Italia, activ în producția și comercializarea de arzătoare, cazane, pompe de căldură și sisteme de climatizare.
România spre OCDE - Riscul „reformelor de fațadă”, atenționare a prim-viceguvernatorului BNR # Profit.ro
Aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituțională care poate să optimizeze funcția de producție a economiei naționale, spune Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0914 lei, de la 5,0910 lei, curs înregistrat marți.
Grupul BP a anunțat suspendarea programului său de răscumpărare de acțiuni de 750 de milioane de dolari, într-un nou semn al presiunii exercitate de scăderea prețului petrolului asupra marilor companii energetice.
Ucraina a început să planifice alegerile prezidențiale împreună cu un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia # Profit.ro
Volodimir Zelenski intenționează să anunțe la 24 februarie planurile pentru alegerile prezidențiale organizate concomitent cu un referendum pe tema acordului de pace cu Rusia.
Ciolacu: Hai în vacanță la Buzău! ''Visit Buzău'', stand propriu adus de fostul șef PSD la Târgul de Turism al României # Profit.ro
Consiliul Județean Buzău va fi prezent cu stand propriu sub sloganul ''Visit Buzău'' la Târgul de Turism al României pentru a promova diversitatea turistică, produsele locale și tradițiile.
DECIZIE Pacienții vor avea dreptul la consultație decontată pentru ”a doua opinie” medicală. Noi obligații pentru spitale # Profit.ro
Toși pacienți asigurați vor avea dreptul la o nouă consultație pentru ”a doua opinie” medicală, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. Totodată, unitatea medicală va avea obligația de a programa pacientul la următoarea consultație sau investigație necesară.
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh.
FOTO Ciucu anunță ultima soluție posibilă pentru București pe termen scurt. "Fără borduri și panseluțe!" # Profit.ro
Noul primar al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că este în căutarea soluțiilor de finanțare pentru ca proiectele în derulare ale Primăriei Municipiului București să poată fi finalizate la timp și care să permită și demararea unor investiții noi.
Ford anunță cea mai mare pierdere din ultimii șapte ani, din cauza abandonării strategiei electrice, dar și venituri record # Profit.ro
Rezultatele financiare ale Ford Motor pentru 2025 au adus câteva contraste în raportul prezentat de companie, care au în prim-plan costurile uriașe produse de renunțarea la proiectele majore de electrificare, dar și veniturile istorice obținute de companie.
Autoritățile avertizează că mai multe persoane au fost înșelate prin intermediul unor mesaje false primite din partea altora care pretindeau a fi fiul sau fiica acestora.
Retailerul german Kaufland lansează în România campania națională „Te strigă Kaufland", o inițiativă adresată producătorilor locali și micilor furnizori din agricultură și industria alimentară.
Românii au contractat, anul trecut, credite ipotecare în valoare de 10,9 miliarde euro, un volum record.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță că începând cu 30 martie 2026 va opera zboruri de la București Băneasa către Stockholm Arlanda, în locul actualei conexiuni către Stockholm Skavsta.
Dezvoltarea de clădiri de birouri în București, reluată după 2 ani în care a fost livrat un singur proiect GRAFICE # Profit.ro
Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din București s-a animat pe parcursul anului trecut, portofoliul de proiecte aflate în construcție depășind 200.000 metri pătrați suprafață închiriabilă, cel mai mare nivel din 2021 încoace, cu cel puțin 8 clădiri noi așteptate să fie finalizate până la sfârșitul lui 2028.
O casă de avocatură a obținut anularea definitivă, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), a unor obligații fiscale de aproape 7,2 milioane de euro, reprezentând TVA impuse suplimentar de ANAF societății Heineken România SA cu privire la discount-urile oferite de aceasta distribuitorilor săi.
GRAFICE Dezvoltarea de clădiri de birouri în București, reluată după 2 ani în care a fost livrat un singur proiect # Profit.ro
Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din București s-a animat pe parcursul anului trecut, portofoliul de proiecte aflate în construcție depășind 200.000 metri pătrați suprafață închiriabilă, cel mai mare nivel din 2021 încoace, cu cel puțin 8 clădiri noi așteptate să fie finalizate până la sfârșitul lui 2028.
ULTIMA ORĂ CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraților # Profit.ro
Judecătorii au amânat o decizie privind legea privind pensiile speciale pentru 18 februarie.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice pentru a proteja tinerii în mediul online.
Samsung a anunțat un nou eveniment Unpacked pentru 25 februarie în San Francisco, unde, cel mai probabil, vor fi prezentate noile smartphone-uri din seria Galaxy S26.
Traficul este închis temporar între stațiile Petroșani – Târgu Jiu din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă.
După ce a investit miliarde de dolari în cercetare și centre de date, Meta va folosi inteligența artificială pentru a crea imagini de profil animate pe Facebook.
Inteligența artificială va ajuta abonații YouTube Music să creeze liste de melodii care să corespundă cât mai bine propriilor preferințe de moment.
Vinul zilei: un Cabernet Sauvignon din Argentina, un vin roșu suculent, bine echilibrat, cu arome principale de fructe roșii, savuros alături de carne de vită la grătar, tocănițe tradiționale argentiniene sau empanadas # Profit.ro
Vinul de azi, Trumpeter Cabernet Sauvignon 2022, reprezintă o viziune contemporană asupra vinului roșu argentinian, fiind un vin care reușește să capteze generozitatea regiunii Mendoza într-o formă accesibilă și echilibrată.
Drumul forestier din Pădurea Băneasa include un tronson pentru care nu există documente legale, fiind cauzat un prejudiciu, constată Ministerul Mediului # Profit.ro
În urma verificărilor făcute privind drumul forestier din Pădurea Băneasa, Ministerul Mediului a constatat că lungimea drumului a fost mărită prin includerea unui tronson de circa 0,7 kilometri, fără a exista documente legale în acest sens.
Threads pornește din Instagram, iar asta are două consecințe practice: identitatea ta de bază (username, în multe cazuri și badge-ul de verificare) se leagă de contul de Instagram cu care ai intrat, iar o parte dintre setări rămân comune sau se administrează din același ecosistem Meta.
