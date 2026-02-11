Spectacolul despre deturnarea avionului din 1971, de pe Aeroportul Oradea, amânat. „Șoimii patriei” se va juca abia în toamnă
11 februarie 2026
Premiera spectacolului „Șoimii patriei / Haza Sólymai” nu va mai avea loc la finalul lunii februarie, așa cum fusese anunțat inițial. Teatrul Regina Maria și Teatrul Szigligeti Színház au transmis miercuri, printr-un comunicat comun, că premiera se amână pentru toamna anului 2026.
• • •
Incendiu în Bihor. O mașină s-a făcut scrum, iar șoferul a ajuns la spital intoxicat cu fum # Bihoreanul
Un autoturism a fost distrus de un incendiu izbucnit miercuri, în satul Iteu, comuna Abram. Focul a cuprins mașina aflată pe un drum agricol, pe un deal din localitate, iar șoferul a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a intoxicat cu fum, fiind ulterior transportat la spital pentru investigații
Tinerii orădeni sunt invitați la mai multe ateliere tematice, cu ocazia venirii primăverii. Aceștia vor putea picta mărțișoare din ceramică, să descopere poveștile unor românce importante din istorie și detalii din arta de creare a mozaicului, prin diverse activități interactive.
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, acuză Fidesz că vrea să publice un clip cu el în ipostaze intime. Zice și că se derulează o campanie de dezinformare pe TikTok, ca în România # Bihoreanul
Liderul opoziției ungare, Péter Magyar, susține că partidul de guvernământ Fidesz îl șantajează și pregătește publicarea, înainte de alegerile din 12 aprilie, a unui clip în care ar apărea în ipostaze intime, alături de fosta sa iubită. Totodată, el îl acuză pe premierul Viktor Orbán că a intensificat o campanie de dezinformare pe TikTok, pe care o compară cu cea care a influențat alegerile din România.
ERA Park Oradea sărbătorește Love Days cu un weekend plin de evenimente dedicate Zilei Îndrăgostiților # Bihoreanul
Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, ERA Park Oradea invită publicul la un weekend plin de activități speciale, divertisment, surprize și momente dedicate îndrăgostiților, desfășurate în perioada 12–15 februarie.
Cseke Attila: Doar un sfert din primării își pot plăti salariile din încasările proprii # Bihoreanul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că doar o pătrime din cele peste 3.200 de primării din România își pot plăti salariile angajaților din veniturile proprii din taxe și impozite. Astfel de situații vor fi reglementate prin grile de salarizare diferite care se vor aplica în aceste UAT-uri.
Pentru prima oară, pe Aeroportul din Oradea a aterizat o aeronavă Cargo pornită din Africa și operată de o companie din Ucraina specializată în operațiuni în „medii dificile”. Avionul, un Boeing 737-36Q, a adus o încărcătură de numai 6 tone, iar asta din cauza unor furtuni care au perturbat traficul naval în Strâmtoarea Gibraltar.
Termoficare anunță întreruperea furnizării energiei termice pentru 6 puncte termice din Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unor avarii, apărute la rețeaua termică de transport din strada Mihai Eminescu, începând de azi, 11 februarie 2026, ora 10.00, s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru consumatorii alimentați din punctele termice (PT) 409, 410, 411,415, 416 și 418.
Economii de 10 milioane de lei la Cancelaria prim-ministrului, în 2025. Cât a contat renunțarea la mașinile RA-APPS # Bihoreanul
Cancelaria prim-ministrului a încheiat anul 2025 cu economii de aproape 10 milioane de lei față de anul precedent, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Guvernul României. Din această sumă, 84% din economii au fost realizate în ultimele șase luni ale anului trecut, în perioada noului mandat guvernamental, se subliniază în informare.
CCR a amânat încă o dată, pentru a cincea oară, decizia privind pensiile magistraților. Judecătorul aflat în concediu paternal s-a dus la ședință # Bihoreanul
Curtea Constituțională a României a amânat miercuri încă o dată - pentru a cincea oară - o decizie în ceea ce privește legea care scade cuantumul pensiilor magistraților și crește treptat vârsta de pensionare a acestora până la 65 de ani.
La plastic sau la pubelă? RER Vest explică unde și cum se aruncă deșeurile din polistiren # Bihoreanul
Caserolele în care se livrează mâncarea, unele pahare de unică folosință sau materialele de protecție din cutiile produselor electronice fac parte din viața noastră cotidiană și ne pun probleme când vine vorba să ne descotorosim de ele. Ar trebui să ajungă în pubela neagră, cu deșeuri reziduale, sau în sacul galben?
Spectacolul de dans contemporan "Romeo și Julieta. Rock Story" ajunge la Oradea. Joi, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, artiștii Teatrului de Balet Sibiu vor aduce cea mai cunoscută poveste de iubire, a lui Shakespeare, și îi vor da un twist modern, vibrant, folosind ca fundal muzical piese rock celebre ale trupei Queen.
Lifturile pasajului Decebal din Oradea, dat în folosință încă din primăvara anului trecut, nu funcționează nici astăzi. Orădenii în vârstă sau suferinzi de diferite dizabilități, care vor să subtraverseze bulevardul cu același nume, sunt obligați să circule pe scări sau să ocolească sute de metri până la trecerea pentru pietoni.
Victime colaterale: Mii de bihoreni sunt afectați de eliminarea scutirilor pentru persoanele cu handicap # Bihoreanul
Eliminarea scutirilor pentru persoanele cu handicap lovește bihorenii cu dizabilități chiar când impozitele pe proprietate s-au dublat. În vreme ce la nivelul județului Bihor există în evidențe 21.000 de persoane cu handicap, anul trecut municipiul Oradea a acordat astfel de facilități pentru 4.200 de persoane, care în 2026 vor plăti bugetului local 4,5 milioane lei.
CSM Oradea, meci de gală cu Dinamo: replică solidă în fața campioanei, într-o atmosferă electrizantă la Arena Antonio Alexe (FOTO) # Bihoreanul
CSM Oradea a oferit o replică solidă campioanei României, Dinamo București, într-un meci de gală din sferturile Cupei României, jucat marți seară, la Arena Antonio Alexe, într-o atmosferă specială, cu un public mai numeros decât de obicei.
Polo: CSM Oradea joacă în Italia împotriva puternicei AN Brescia în ultima etapă a grupelor Champions League # Bihoreanul
Echipa de polo pe apă CSM Oradea se deplasează miercuri la Brescia, pentru ultimul meci din grupele Waterpolo Champions League 2025/26. Deși calificarea în sferturile competiției este deja decisă în favoarea italienilor, orădenii își propun să ofere o prestație solidă și să își continue aventura europeană în EuroCup, competiția secundară a European Aquatics.
CSM Oradea se pregătește pentru Cupa României. Ce antrenor caută Șerban Sere pentru a-l înlocui pe Cristian Achim # Bihoreanul
În pragul turneului final al Cupei României, CSM Oradea anunță pregătiri intense și transmite că este în căutarea unui antrenor cu energie și experiență, care să vină de la vară și care să ducă echipa la performanțe înalte și să atragă publicul în tribune.
Delincvenţa juvenilă este în creştere în Bihor şi Satu Mare: 154 de minori trimişi în judecată într-un singur an, cu 50% mai mulți decât în 2024 # Bihoreanul
Delincvenţa juvenilă este în creştere în Bihor şi Satu Mare: 154 de minori au fost trimişi în judecată în 2025, faţă de 106 în anul precedent, potrivit datelor succinte făcute publice de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea din bilanţul pe anul trecut. În total, procurorii au gestionat peste 41.000 de dosare penale şi au trimis în instanţă aproape 2.800 de inculpaţi.
Primăria Oradea răspunde acuzațiilor Coaliției Rogerius: Nu cerem monitorizarea locatarilor, ci doar evidența apartamentelor nelocuite # Bihoreanul
Primăria Oradea respinge acuzațiile formulate de Coaliția Rogerius, potrivit cărora municipalitatea ar fi cerut asociațiilor de proprietari informații care țin de viața privată a locatarilor, în contextul funcționării ecoinsulelor digitalizate pentru colectarea deșeurilor. Municipalitatea arată că le cere asociațiilor de proprietari doar informații administrative, necesare dimensionării sistemului de salubritate, nu și date personale.
La doar 10 ani, Sara Maria Gherdan, de la CS Sănătatea Oradea, continuă să impresioneze în tenisul românesc. Ea a cucerit Cupa Laguna Sport de la Timișoara și urcând până pe locul 7 în clasamentul național, demonstrând talent, muncă și determinare încă de la o vârstă fragedă.
Cât plătește Tribunalul Bihor firmei fostului vicepreședinte al Consiliului Județean Traian Bodea pentru arhiva instanțelor # Bihoreanul
Tribunalul Bihor achită aproximativ 126.000 de euro pe an pentru chiria spațiului în care este depozitată arhiva de conservare, într-o clădire deținută de firma lui Traian Bodea, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, potrivit unei investigații publicate marți de Public Record despre costurile plătite anual de instituțiile din justiție pentru sedii închiriate de la persoane sau companii cu conexiuni politice ori cu probleme penale.
Baschet: CSM CSU Raiffeisen Oradea va încheia miercuri aventura FIBA la Zagreb, cu KK Cedevita Jr # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea se deplasează la Zagreb pentru ultimul meci din TOP 16 FIBA Europe Cup 2025/26, cu KK Cedevita Jr, în încercarea de a încheia aventura europeană cu o victorie, înaintea turneului final al Cupei României.
Vin controalele cu drona! Poliția Locală Oradea a descoperit 440 de construcții ilegale după ce a verificat doar 5% din suprafața orașului # Bihoreanul
Poliţia Locală Oradea a continuat anul trecut verificările în teren pentru identificarea clădirilor neautorizate mai vechi de 3 ani începute, în premieră naţională în 2024. După controalele derulate pe doar 5% din suprafaţa oraşului, poliţiştii locali au aplicat amenzi de 1,3 milioane lei, în 440 de cazuri.
Bolojan vrea să-i țină în țară pe absolvenții de Medicină care au învățat la buget: „Ai o obligație față de țara aceasta” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan propune ca absolvenții de studii medicale, care au învățat fără să-și plătească taxele de școlarizare, să fie obligați să rămână să profeseze în țară „cel puțin câțiva ani”.
În viteză: a început forarea piloților pasajului suprateran de pe centura Oradea din proiectul tram-tren (FOTO) # Bihoreanul
În numai o săptămână de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru construirea pasajului rutier suprateran de pe centura Oradea la intersecția cu calea ferată ce leagă orașul de Băile Felix, deja se forează piloții pe care se vor sprijini zidurile acestuia. Pasajul este necesar pentru cel mai mare proiect al Consiliului Județean Bihor, cel pentru înființarea rețelei tram-tren în Zona Metropolitană Oradea.
Artiștii, revoltați din cauza unui proiect al Ministerului Culturii, care i-ar obliga să stea 8 ore la lucru: „un demers profund imoral”, „un act de cinism” # Bihoreanul
Artiști din întreaga țară ripostează față de un proiect pilot elaborat de Ministerul Culturii, condus chiar de un actor, András István Demeter. Conform proiectului, artiștii vor trebui să stea 8 ore la lucru, să-şi prezinte programul de lucru, să facă raport de activitate şi să semneze foaia de prezenţă. Tudor Chirilă a reacționat dur: „Ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul". UNITER a spus că este „un act de cinism”, „un demers profund imoral”.
Coaliția Rogerius acuză Primăria Oradea de solicitări abuzive legate de ecoinsulele digitalizate pentru deșeuri # Bihoreanul
Coaliția Rogerius, o alianță de asociații de proprietari de la blocurile din vestul orașului, condamnă public o solicitare transmisă de Primăria Oradea către asociațiile care folosesc ecoinsule digitalizate pentru aruncarea deșeurilor. Asociațiilor li s-a cerut să verifice apartamentele care nu au utilizat cartelele de acces la containere în perioada 15 noiembrie 2025 – 15 ianuarie 2026 și să raporteze situația „la zi” a locuințelor în care nu stă nimeni.
Ce mai fac judecătorii CCR ca să amâne verdictul pe legea pensiilor speciale ale magistraților: un membru propus de PSD și-a luat, brusc, concediu... paternal # Bihoreanul
Proiectul propus de Guvernul Bolojan încă din toamna anului trecut pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților și reducerea pensiilor acestora va fi amânat pentru a șasea oară, un adevărat record, după ce un membru al CCR și-a luat subit concediu paternal pentru a bloca pronunțarea unei hotărâri. Judecătorul care și-a „amintit” brusc de datoriile de tată este Gheorghe Stan, propus de PSD și fost șef al faimoasei Secții speciale înființate în epoca Dragnea.
Zăcămintele de magneziu din Bihor vor fi cartografiate de România și SUA, în parteneriat # Bihoreanul
Reîntors dintr-o vizită la Washington, consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat un parteneriat cu Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), pentru actualizarea hărților geologice ale României prin tehnologii moderne, inclusiv imagini satelitare și senzori aerieni. În baza acestei colaborări, vor fi cartografiate zăcăminte de minerale rare din țara noastră, inclusiv cel de magneziu din Bihor.
Bolojan și Grindeanu, întâlnire cu primarii revoltați din Asociația Comunelor și mesaje pe tonuri diferite. Premierul: „România nu mai are bani”. Șeful PSD: „S-a încercat diabolizarea primarului” (FOTO) # Bihoreanul
Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu și reprezentanții Asociației Comunelor din România (ACoR), desfășurată marți, la Adunarea Generală a asociației, a fost marcată de tensiuni și reproșuri dure din partea primarilor, în contextul nemulțumirilor față de prevederile proiectului de reformă a administrației publice promovate de Guvern.
Controale masive în trafic, în Bihor: peste 200 de autobuze și camioane verificate într-o singură zi în cadrul operațiunii europene „Truck & Bus” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Peste 200 de vehicule de transport persoane și marfă au fost controlate de polițiștii rutieri din Bihor în doar 24 de ore, în cadrul operațiunii europene „Truck & Bus”, desfășurată pe drumurile din județ, verificările soldându-se cu amenzi în valoare de peste 50.000 lei. Trei şoferi au rămas fără permis, iar 11 autovehicule au fost oprite din circulație.
Tâlharul care a atacat cu cuţitul un taximetrist în benzinăria din Leş a fost trimis în judecată # Bihoreanul
Un tânăr de 21 de ani din comuna Ciumeghiu, Balogh Dănuț, arestat luna trecută după ce a atacat cu un cuțit un taximetrist într-o stație de alimentare cu carburant din localitatea Leș, a fost trimis în judecată, procurorii solicitând menţinerea măsurii preventive, în condiţiile în care agresorul este recidivist, având deja mai multe tâlhării la activ.
Cum a fost greva în primăriile din Bihor: „Guvernul Bolojan către satul românesc: Măi, săracilor!”. Unii angajați ar fi renunțat pentru că sunt „sensibili la presiuni psihologice” (FOTO) # Bihoreanul
Din cele 42 primării bihorene care au angajați afiliați la Sindicatul din Comunele din România și au programat marți dimineața greve de avertisment de două ore, în care să nu lucreze cu cetățenii, doar 39 au avut astfel de întreruperi ale programului. Greviștii au afișat mesaje anti-Bolojan, pe care îl acuză că vrea ca satul românesc să fie sărac, și-au făcut poze sau ordine prin hârtiile din birouri, cei care au renunțat la protest fiind „sensibili la presiuni psihologice”.
Sportivii clubului Maxim Fight Team din Oradea au strălucit la Cupa Tamashyi, prima competiție de kickboxing din acest an, 13 dintre cei 18 participanți urcând pe podium și demonstrând curaj, disciplină și o pregătire solidă, chiar și în cazul celor care au debutat în competiții oficiale.
Petar Kovacevic: „CSM Oradea are tot ce îi trebuie pentru performanță”. Antrenorul campioanei, despre reluarea sezonului, tineri și obiectivele europene # Bihoreanul
Reluarea sezonului competițional la polo pe apă găsește CSM Oradea într-un moment de reflecție, dar și de încredere. La o conferință de presă susținută luni, la Oradea Arena, antrenorul Petar Kovacevic a vorbit deschis despre starea echipei, obiectivele pentru perioada următoare și direcția proiectului orădean.
„Aveţi grijă cum circulaţi!”. Şoferii reclamă starea avansată de degradare a Podului Decebal din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Reconstruit în 1983, Podul Decebal din Oradea se află într-o stare avansată de degradare, la ieşirea din iarnă. Şoferii orădeni au reclamat în mediul online gropile din asfalt, bordurile deplasate, barierele de protecţie a pietonilor corodate şi cablurile care atârnă deasupra trotuarelor. Lucrările de reabilitare au fost programate în urmă cu un an. Vezi când ar putea începe!
Compartimentul de Stare Civilă, care funcționează în prezent la parterul Primăriei Oradea, își va desfășura activitatea începând de vineri în Corpul I din cadrul Cetății. Mutarea compartimentului va fi temporară pe durata lucrărilor de reabilitare a palatului administrativ al orașului.
Verdict abia după prescriere în dosarul DNA cu frauda din proiectul cu lilieci al APM Bihor: Fostul director Ovidiu Dăescu scapă de răspundere # Bihoreanul
După aproape șapte ani de proces, Tribunalul Bihor a pronunțat luni sentința în dosarul de corupție deschis de DNA în 2019 privind modul în care Agenția pentru Protecția Mediului Bihor a derulat proiectul european de conservare a liliecilor din Munții Pădurea Craiului și Trascău. Instanța a stabilit că frauda a fost dovedită, însă inculpații nu mai pot fi condamnați penal din cauza prescripției, fiind obligați doar să achite prejudiciul. Între aceştia se numără şi Ovidiu Dăescu, fost şef al APM Bihor în perioada 2009 şi 2012, iar ulterior comisar general la Garda Naţională de Mediu şi viceprimar ALDE al municipiului Beiuş.
Companie din Oradea, într-un proiect revoluționar pentru motoare pe bază de hidrogen pentru vapoare # Bihoreanul
Compania orădeană Allengra, prezentă și în Formula 1, este parte a unui consorțiu european format împreună cu parteneri din Suedia, Norvegia, Danermarca, Italia și Grecia, care a câștigat fonduri UE pentru a dezvolta soluții aplicabile în industria transporturilor navale, mai precis pentru crearea de motoare pe bază de hidrogen pentru vapoare. Rolul companiei orădene în proiect este de a pune la punct soluții avansate de senzoristică pentru hidrogen, astfel încât acesta să fie utilizat drept combustibil pentru a contribui la reducerea poluării mărilor și oceanelor.
E clar că orădenii sunt defecți. Conform spuselor directorului economic al Primăriei, gradul de colectare a impozitelor pe 2025 a fost de 98%. Adică probabil doar cei care au repauzat și n-au apucat să treacă pe la piramidă nu și-au făcut datoria de bravi cetățeni ai urbei. Cifrele par de domeniul fantasticului, dacă le comparăm cu ce e prin țară...
Șefi excepționali: Cine din Poliția Bihor a fost premiat pentru „lucrări de excepție și misiuni speciale” # Bihoreanul
Ca în orice instituție serioasă, și în Poliția bihoreană performanța începe de sus. Asta reiese din lista ajunsă în posesia lui Bihorel și înaintată de reprezentanții locali ai sindicatului polițiștilor „Diamantul” către conducerea centrală a instituției, cu propuneri de premiere „pentru lucrări de excepție și misiuni speciale”. Tradus din limbaj bugetar, e vorba de un spor de aproximativ 15-20% din salariu...
A fost sau n-a fost? Cum a scăpat fosta directoare adjunctă de la ITM Bihor de acuzația de luare de mită # Bihoreanul
Fosta directoare adjunctă a ITM Bihor a scăpat de acuzația de luare de mită în dosarul pornit de la un flagrant DNA și de la un lanț de denunțuri ale subalternelor. Nadia Racz a fost condamnată de Tribunalul Bihor la închisoare cu suspendare numai pentru că „a divulgat cu intenţie” unor afaceriști iminența unor controale ale ITM, dar procurorii anticorupție cer condamnarea ei şi pentru luare de mită, infracțiune pe care un judecător o consideră „nedovedită”. Află de ce!
FC Bihor a închis lista de transferuri. Lot consolidat pentru partea a doua a sezonului # Bihoreanul
FC Bihor Oradea și-a închis lista de transferuri înainte de termen, finalizând în cursul serii de luni toate modificările din lotul echipei de seniori, cu doar câteva ore înainte de expirarea oficială a perioadei de mercato.
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent, luni seară, la Digi24, unde a fost chestionat în legătură cu teme actuale, de la tăierile de taxe și impozite, până la lipsa de susținere în Coaliție și chiar „puciul” din interiorul PNL. Întrebat de moderatorul Cosmin Prelipceanu dacă s-a gândit, în acest context tensionat, să-și dea demisia, Bolojan a recunoscut că da. „Când ți se aruncă în spate lucruri care nu au legătură cu realitatea, te gândești să faci un pas în spate.Când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare”, a răspus el, făcând trimitere la activitatea „foarte solicitantă” și „dificilă”.
Șoimii libertății: Spectacol de teatru inspirat de deturnarea unui avion de pe aeroportul din Oradea, în comunism # Bihoreanul
Deturnarea unui avion în 1971 pe aeroportul din Oradea, cu destinația Viena, un episod unic în istoria României, inspiră noul spectacol de teatru de pe scena locală. Actorii teatrelor Regina Maria și Szigligeti, sub îndrumarea regizoarei Ioana Păun, colaborează pentru realizarea unui spectacol bilingv, „Șoimii Patriei”, despre gestul și consecințele celor care au sfidat frica pentru a trăi extazul libertății.
CSM Oradea - Dinamo București, marți seară, în sferturile Cupei României. Cosmin Liberț: „Este o onoare pentru noi” # Bihoreanul
CSM Oradea întâlnește marți seară, de la ora 18.30, echipa Dinamo București în sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin. Antrenorul Cosmin Liberț a prefațat meciul, subliniind onoarea de a juca împotriva campioanei și revenirea tuturor jucătorilor în lot pentru confruntarea de la Arena Antonio Alexe.
Balastiere la negru sau care exploatează mai mult decât au voie, descoperite de ABA Crișuri (FOTO) # Bihoreanul
Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Crișuri au aplicat, în ultimele săptămâni, amenzi în valoare totală de 535.000 de lei operatorilor economici care exploatează agregate minerale și care fie s-au extins mai mult decât le sunt perimetrele aprobate, fie au funcționat fără autorizație.
Ambasadorul Franței, la Oradea. Ce afaceri fac francezii în Bihor, câți bihoreni au angajat și ce sume „învârt” firmele lor # Bihoreanul
O delegație condusă de ambasadorul Franței în România și din care au făcut parte inclusiv reprezentanți ai Camerei Franceze de Comerț, Industrie și Agricultură din România a vizitat principalele instituții administrative din Oradea pentru a discuta despre schimburile economice și culturale. Între altele, diplomatul a remarcat pozitiv școala profesională duală din Oradea, s-a interesat dacă mai funcționează „înfrățirile” de localități din anii '90, dar și de înființarea aici a unei structuri a Alianței Franceze, care promovează limba și cultura țării sale.
Începe primul proces al lui Călin Georgescu, cel pentru propagandă legionară. Tribunalul București a decis că probele împotriva lui au fost strânse legal # Bihoreanul
Tribunalul București a decis, definitiv, ca dosarul în care fostul candidat la Președinție Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară să ajungă la judecată. Georgescu, față de care a fost prelungită măsura controlului judiciar, mai are un dosar penal, mult mai grav, pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat.
„Din lumea veche în lumea nouă” la Filarmonica de Stat Oradea, cu dirijorul Andrej Vesel și pianistul orădean Dominik Ilisz # Bihoreanul
Filarmonica de Stat Oradea anunță concertul simfonic al săptămânii, programat joi, de la ora 19, în Sala de concerte „Enescu – Bartók”. Sub titlul „Din lumea veche în lumea nouă”, evenimentul propune un program consacrat capodoperelor semnate de Ludwig van Beethoven și Antonín Dvořák. Concertul va fi dirijat de Andrej Vesel, dirijor permanent al instituției orădene, iar solist invitat este tânărul pianist Dominik Ilisz.
