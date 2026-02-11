Cseke Attila: Doar un sfert din primării își pot plăti salariile din încasările proprii

13:10

Din cele 42 primării bihorene care au angajați afiliați la Sindicatul din Comunele din România și au programat marți dimineața greve de avertisment de două ore, în care să nu lucreze cu cetățenii, doar 39 au avut astfel de întreruperi ale programului. Greviștii au afișat mesaje anti-Bolojan, pe care îl acuză că vrea ca satul românesc să fie sărac, și-au făcut poze sau ordine prin hârtiile din birouri, cei care au renunțat la protest fiind „sensibili la presiuni psihologice”.