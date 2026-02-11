Nicușor Dan, mesaj după tragedia din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni”
Cotidianul de Hunedoara, 11 februarie 2026 15:50
„Cele mai calde gânduri de compasiune se îndreaptă către familiile și apropiații victimelor nevinovate și le urez o însănătoșire grabnică tuturor celor răniți”. The post Nicușor Dan, mesaj după tragedia din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 10 minute
16:00
„Profesorul de genii” cu 8 clase și-a primit pedeapsa pentru violul a doi frați minori # Cotidianul de Hunedoara
Kristof Lajos, în vârstă de 40 de ani, are 8 clase și nu are loc de muncă, în ciuda faptului că oferea pregătiri pentru copii, se arată în actul de trimitere în judecată. The post „Profesorul de genii” cu 8 clase și-a primit pedeapsa pentru violul a doi frați minori appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
15:50
15:40
Bugetarii și demnitarii din Guvern scapă de tăierile lui Bolojan. Cine e personajul-cheie care blochează reduceri de jumătate de miliard # Cotidianul de Hunedoara
Șeful Cancelariei premierului a reclamat că reorganizarea anunțată în vara anului trecut nu poate fi pusă în practică pentru că secretarul general al Guvernului nu o semnează. Impactul este de sute de milioane de lei. Niciun consilier, demnitar sau angajat din guvern nu a fost până acum afectat de reducerile care s-au răsfrânt doar asupra populației. Am vorbit cu secretarul general al Guvernului, numit de PSD, și am aflat de ce reforma nu e aplicată la peste o jumătate de an de când a fost promisă. The post Bugetarii și demnitarii din Guvern scapă de tăierile lui Bolojan. Cine e personajul-cheie care blochează reduceri de jumătate de miliard appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:30
Jurnaliști de la Cotidianul, împreună cu juristul Toni Neacșu și analistul politic Radu Turcescu, vor încerca să estimeze pierderile României după decizia CCR. The post Astăzi, la Proiect de țară: Ziua Cârtiței la CCR appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Ministrul Sănătății a spus că nu susţine reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar a pledat pentru plata pe performanţă, corelată cu munca reală. The post Spitalele se pregătesc de greva generală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:10
„Ceea ce se întmplă nu este jurnalism”, a spus Mircea Toma, membru CNA, la capătul celor peste două ore de vizionări ale postului Realitatea Plus. The post CNA pune pauză emisiei Realitatea Plus appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Tusk declină participarea Poloniei la Consiliul pentru Pace: „Nu în circumstanțele actuale” # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului de constituire, care a avut loc luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos. The post Tusk declină participarea Poloniei la Consiliul pentru Pace: „Nu în circumstanțele actuale” appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Anterior acestui episod, schiorii au fost acuzați îşi injectau acid hialuronic în organele genitale pentru a obţine un avantaj competitiv. The post Descalificate de la Jocurile Olimpice fiindcă ar fi încercat să trișeze appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Când au loc simulările examenelor naționale în 2026. Programul a fost publicat # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Educației a publicat programele și calendarul simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Probele vor avea loc în luna martie. The post Când au loc simulările examenelor naționale în 2026. Programul a fost publicat appeared first on Cotidianul RO.
14:30
UE dă drumul la robinetul cu bani pentru Ucraina. 90 de miliarde pleacă spre Kiev # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul European a votat un împrumut de 90 miliarde euro pentru Ucraina. Pachetul a fost aprobat cu 458 voturi pro, 140 contra și 44 abțineri. Banii vor finanța apărarea și bugetul Kievului, urmând să fie recuperați din despăgubirile de război ale Rusiei. The post UE dă drumul la robinetul cu bani pentru Ucraina. 90 de miliarde pleacă spre Kiev appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că medicii ar putea fi obligaţi să rămână în ţară pentru un anumit număr de ani. Situația nu este însă atât de simplă. The post Medici furioși după anunțul lui Bolojan legat de „legarea de glie“ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:10
Epopeea suspendării judecătorilor CCR, la final. Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție # Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel București a dispus sesizarea Curții Constituționale a României. The post Epopeea suspendării judecătorilor CCR, la final. Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ei vor deveni prima mamă şi primul fiu care vor concura la aceeaşi ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă. The post Un schior și mama sa evoluează împreună la Jocurile Olimpice appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Turcan operează populist: Vrea să-i pună pe judecătorii CCR să plătească din propriul buzunar # Cotidianul de Hunedoara
„Românii nu trebuie să plătească prețul unor jocuri instituționale, în interes politic, care țin țara pe loc!”, a scris Turcan pe Facebook. The post Turcan operează populist: Vrea să-i pună pe judecătorii CCR să plătească din propriul buzunar appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Ministrul Justiției, despre verdictul CJUE cerut de Savonea: Ar putea veni în luni, un an sau mai mult # Cotidianul de Hunedoara
„Putem vorbi de luni, un an sau mai mult, dar nu pot să vă prezint eu cu certitudine un astfel de interval de timp”, a spus ministrul de la Justiție. The post Ministrul Justiției, despre verdictul CJUE cerut de Savonea: Ar putea veni în luni, un an sau mai mult appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Baronașii locali au venit să-i ceară lui Bolojan banii pe care i-a tocat Ciolacu. Fostul premier a lipsit VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Reforma administrației va fi făcută prin ordonanță de urgență, a spus mierucri, ministrul Dezvoltării, Cseke Atiila. The post Baronașii locali au venit să-i ceară lui Bolojan banii pe care i-a tocat Ciolacu. Fostul premier a lipsit VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Judecătorii CCR amână de jumătate de an o decizie pe tăierea pensiilor speciale pentru magistrați. Miercuri, magistrații au decis o nouă amânare, în urma unei noi cereri a șefei ÎCCJ, Lia Savonea. The post CTP vrea ca magistrații CCR să fie judecați pentru înaltă trădare appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Pericolul ecologic din Maramureș. Iazul toxic de minereu neferos urmează să fie ecologizat # Cotidianul de Hunedoara
Iazul de minereu neferos din Bozânta Mare va fi ecologizat după ani de poluare care au afectat sănătatea populației și terenurile agricole din zonă. The post Pericolul ecologic din Maramureș. Iazul toxic de minereu neferos urmează să fie ecologizat appeared first on Cotidianul RO.
13:40
OFICIAL România a pierdut 231 de milioane de euro. Pîslaru spulberă ultima speranță # Cotidianul de Hunedoara
„România este singura țară din lume unde iei o pensie specială, salariu de judecător CCR și intri și în concediu paternal”. The post OFICIAL România a pierdut 231 de milioane de euro. Pîslaru spulberă ultima speranță appeared first on Cotidianul RO.
13:20
„Emisarul lui Ciolacu” la Trump acuză un șef AUR că minte. A publicat conversația dintre ei # Cotidianul de Hunedoara
„Te rog să faci public dovezile care îți susțin bazaconiile. Și cum nu ai... Îți recomand să nu te mai faci de rușine public ca totuși ai o vârstă!”, a mai scris Sprînceană despre Peiu. The post „Emisarul lui Ciolacu” la Trump acuză un șef AUR că minte. A publicat conversația dintre ei appeared first on Cotidianul RO.
13:10
”Cancerul de col nu dă semne decât în forme avansate, a explicat dr. Monica Mihaela Cîrstoiu”, la Medika TV. ”Şi dacă este să vorbim aici de cifre, pe de-o parte, în ultimii trei ani au fost diagnosticate 255 de cazuri de cancer forme noi. Din păcate, majoritatea acestor cancere nu au fost identificate într-o formă, […] The post Care sunt semnele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Pacienții care primesc un diagnostic grav sau ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală majoră vor putea solicita o a doua opinie medicală fără să îi coste. The post Dreptul la a doua opinie medicală, decontat de stat appeared first on Cotidianul RO.
12:50
EXCLUSIV Lia Savonea pentru Cotidianul: „Solicitarea de sesizare a CJUE nu este un gest de tergiversare” # Cotidianul de Hunedoara
„Durata procedurii nu poate fi criteriul principal. Prioritară este claritatea juridică și respectarea principiului supremației dreptului european”. The post EXCLUSIV Lia Savonea pentru Cotidianul: „Solicitarea de sesizare a CJUE nu este un gest de tergiversare” appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Avertizare privind emailuri frauduloase trimise în numele OSIM. Sunt solicitate plăți urgente pentru mărci comerciale, însă instituția precizează că nu cere taxe prin emailuri nesolicitate. The post Nouă tentativă de fraudă online. Plăți cerute ilegal în numele OSIM appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Presa din Anglia nu a apreciat evoluția lui Radu Drăgușin, care a fost titular pntru Tottenham în partida pierdută pe teren propriu contra celor de la Newcastle, în etapa a 26-a din Premier League. The post Drăgușin, terfelit și luat peste picior de presa din Anglia – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Platformă de Publicare Advertoriale – Cum îți optimizezi campaniile SEO cu SEO Digital # Cotidianul de Hunedoara
SEO Digital adună întregul proces într-un sistem unic, unde fiecare etapă este clară, organizată și ușor de urmărit. Dintr-un singur cont poți administra mai multe campanii simultan The post Platformă de Publicare Advertoriale – Cum îți optimizezi campaniile SEO cu SEO Digital appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenția că situația de urgență trebuia declarată mult mai devreme, deoarece situația durează de cel puțin trei luni. The post Calvarul a zeci de mii de argeșeni fără apă de băut appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Georgescu: Anularea alegerilor, cel mai grav act de la împușcarea lui Ceaușescu # Cotidianul de Hunedoara
„Poporul român, care în 24 noiembrie 2024, trezit în conștiință, a votat adevărul și libertatea. Pe 8 decembrie 2025, și-ar fi luat țara înapoi”, a spus Georgescu. The post Georgescu: Anularea alegerilor, cel mai grav act de la împușcarea lui Ceaușescu appeared first on Cotidianul RO.
12:20
În Prahova, un deținut pentru viol a instigat persoane să intimideze martorii unui alt dosar. Poliția a efectuat șapte percheziții și continuă cercetările. The post Din închisoare, a șantajat și influențat martorii, într-un dosar de viol appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:10
Centrul Filia a făcut o postare amplă în care îl acuză pe Bendeac că a hărțuit o tânără, iar apoi a postat imaginile pe rețelele de socializare. Actorul acuză înapoi ONG-ul că sexualizează excesiv un eveniment amuzant. The post Bendeac, acuzat că a hărțuit o tânără. Actorul neagă vehement appeared first on Cotidianul RO.
12:00
I-am plătit degeaba. Câte milioane de euro a încasat CCR pentru lunile în care au amânat pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
De cinci luni, din septembrie, tot așteptăm tăierea privilegiilor, dar judecătorii nu se grăbesc. The post I-am plătit degeaba. Câte milioane de euro a încasat CCR pentru lunile în care au amânat pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Bulgaria se confruntă cu unul dintre cele mai enigmatice și tulburătoare cazuri din ultimii ani. Autoritățile iau în calcul ipoteza unor acte ritualice. The post Misterul celor șase morți din Bulgaria: pista sectei, tot mai plauzibilă appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Bolojan: Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027 # Cotidianul de Hunedoara
Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea totală a Ministerului Apărării de la data de 1 ianuarie 2027, a declarat premierul Ilie Bolojan The post Bolojan: Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027 appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Pentru evitarea unui conflict de interese, Hagi a decis să renunțe la acțiunile pe care le deținela Farul Constanța. The post Hagi va fi noul selecționer. Cui va ceda acțiunile de la Farul appeared first on Cotidianul RO.
11:30
A vorbit Premierul OUG 13 din JET-ul Nordis! Un lider PNL îl numește pe Grindeanu ipocrit după confruntarea cu Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
„Este greu să pozezi în apărătorul stabilității după ce ai votat și susținut politici care au împins nota de plată în viitor”. The post A vorbit Premierul OUG 13 din JET-ul Nordis! Un lider PNL îl numește pe Grindeanu ipocrit după confruntarea cu Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Ceea ce s-a întâmplat zilele trecute în procesul de selecție a procurorilor-șefi de la PG, DNA și DIICOT nu arată a competiție, ci a regie. O rotație internă în care criteriile meritocratice nu contează The post Mâna invizibilă și strâmbă a Justiției appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Robert Negoiță a fost prezent la semnarea controlului judiciar în dosarul care vizează construirea din bani publici a unui drum care i-ar fi servit complexului imobiliar al fratelui său. Ancheta vine în urma unei investigații Recorder. The post VIDEO Cum îl apără o bătrână pe Negoiță de întrebările jurnaliștilor appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Nuțu Cămătaru a cerut reabilitarea judecătorească. Curtea de Apel București urmează să pronunțe o decizia # Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel București se pronunță în dosarul lui Nuțu Cămătaru, care a cerut reabilitarea judecătorească după ce a fost eliberat în 2019. Decizia va stabili încetarea efectelor condamnării. The post Nuțu Cămătaru a cerut reabilitarea judecătorească. Curtea de Apel București urmează să pronunțe o decizia appeared first on Cotidianul RO.
10:40
„Justiţia nu poate să fie capturată de un cerc de interese în jurul unei conduceri despre care există investigaţii în media care sugerează despotism şi partizanat politic”. The post Pîslaru pune tunurile pe CCR: „Absolut inacceptabilă tergiversarea” appeared first on Cotidianul RO.
10:40
În decembrie 2023, ministra Educației de atunci, Ligia Deca, a semnat un ordin de neconfirmare în funcției a rectorului Universității Aurel Vlaicu din Arad, Ramona Lile, împotriva căreia există o decizie de plagiat. Acum, ÎCCJ a întors decizia. The post Rector cu plagiat stabilit de ÎCCJ, repus în funcție de aceeași instanță appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Economiile anunțate provin în mare parte din optimizarea cheltuielilor și gestionarea posturilor neocupate. The post Cum a strâns cureaua la Guvern mână dreaptă a lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:00
Cererea ANAF de a muta procesul împotriva soților Iohannis de la Tribunalul Sibiu a fost admisă de Curtea de Apel Alba Iulia. The post Călătorul Iohannis, pus pe drumuri de ANAF appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Cele trei partide din opoziția clujeană au solicitat explicații referitor la postarea Asociației Pro Infrastructura, care arată că o firmă din Bosnia trecută printre constructorii Centurii Clujului nu a acceptat să participe la grupul care a câștigat licitația. The post Boc nu-și bagă centura în ședință și acuză o alianță USR-AUR-PSD appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Eu cred că Ilie Bolojan chiar are dreptate. Din păcate, trebuia să o pună la cale din primele sale zile de mandat și nu să încurce Ministerul Educației cu un închipuit progresist ca Daniel David. The post Bolojan și doctorii pe gratis appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Raport tehnic al Veolia privind Staţia de Tratare a Apei de la Curtea de Argeş # Cotidianul de Hunedoara
Raport tehnic al Veolia privind Staţia de Tratare a Apei de la Curtea de Argeş. Echipamentele sunt în stadiu avansat de degradare, unele bazine nu au fost curăţate de 20 de ani. Staţia prezintă riscuri operaţionale semnificative. The post Raport tehnic al Veolia privind Staţia de Tratare a Apei de la Curtea de Argeş appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Descoperă nivelul salarial incredibil de mic al farmaciștilor din România, după finalizarea celor 5 ani de facultate! The post Salarii de mizerie pentru farmaciști. Cât câștigă după 5 ani de facultate appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Salvamont a intervenit în ultimele 24 de ore după 25 de apeluri. 15 persoane rănite pe munte au fost transportate la spital. The post Salvamont: 15 persoane rănite pe munte în ultimele 24 de ore appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Accident mortal pe DN1 la Comarnic: un bărbat a decedat după ce mașina sa a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o autoutilitară. The post Un bărbat a murit într-un accident pe DN 1, la Comarnic appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:10
Atenție, săptămâna aceasta este Conferința de Securitate de la Munchen! România este pregătită să participe? # Cotidianul de Hunedoara
Deci, vrem sau nu vrem, în scurt timp, pare că niște alegeri trebuie făcute cu privire la rolul și locul României pe scena lumii! The post Atenție, săptămâna aceasta este Conferința de Securitate de la Munchen! România este pregătită să participe? appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Descoperă de aici în ce condiţii poţi beneficia de şomaj tehnic, cine poate primi indemnizaţia, ce obligaţii are angajatorul şi cum se calculează durata suspendării. The post Cum poți să intri în șomaj tehnic în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
