Cutremur la Heineken: 6.000 de concedieri şi profituri revizuite în scădere în plină criză a consumului global, în timp ce investitorii cer eficienţă maximă

Pentru ca România să producă un nou unicorn - o companie evaluată la peste un miliard de euro - numărul de start-up-uri aflate în faze incipiente care primesc finanţare trebuie să crească de circa cinci ori, la 200-250 pe an. Anul trecut, în toată ţara au fost doar 40 de astfel de investiţii. „Investiţiile de capital de risc (venture capital - VC) sunt statistică. Oricât de briliant ai fi, oricât de bună ar fi echipa ta, totul e împotriva ta statistic. Singura cale de a depăşi asta e să ai un volum suficient de mare de tranzacţii“, spune Cristobal Alonso, general partner al fondului Vest Ventures din Timişoara, în emisiunea ZF IT Generation.