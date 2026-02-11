ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 12 februarie, ora 09.30, cu Elena Uleia, CFA, director de operaţiuni, Prime Transaction

Ziarul Financiar, 11 februarie 2026 16:30

ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 12 februarie, ora 09.30, cu Elena Uleia, CFA, director de operaţiuni, Prime Transaction

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
16:30
Swipe, scroll şi notificări: cât timp petrecem zilnic în mediul online şi cum ne afectează sănătatea? Ziarul Financiar
16:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 12 februarie, ora 09.30, cu Elena Uleia, CFA, director de operaţiuni, Prime Transaction Ziarul Financiar
16:30
SUA rămâne în priză: Cea mai mare economie din lume a creat peste 130.000 de locuri de muncă în ianuarie Ziarul Financiar
Acum 30 minute
16:15
Anytime România, brandul de asigurări digitale al Interamerican, îşi extinde prezenţa în România printr-un parteneriat cu Safety Broker. În prima fază asigurările Anytime vor fi listate pe platforma PretulMeu.ro Ziarul Financiar
Acum o oră
16:00
​Croazierele prind avânt în rândul turiştilor români. România este a doua cea mai importantă ţară din Europa Centrală şi de Est pentru Costa Cruises, una dintre cele mai mari companii de croaziere din Europa Ziarul Financiar
15:45
Pagina verde. De unde vine poluarea din Bucureşti: traficul intens, activitatea industrială şi santierele de construcţii, printre „vinovaţi“ Ziarul Financiar
Valorile concentraţiilor de particule în suspensie (PM10 şi PM2,5), adică principalii indicatori pentru poluarea aerului, au depăşit frecvent limitele admise, în special în sezonul rece şi în zonele periferice ale Capitalei, precum şi în localităţile limitrofe din judeţul Ilfov, arată raportul pe 2025 al Gărzii Naţionale de Mediu
Acum 2 ore
15:15
De la un ritual japonez, la o băutură în trend. Cum a apărut fenomenul „matcha” şi ce efecte are asupra sănătăţii? Ziarul Financiar
15:00
Cutremur la o multinaţională prezentă şi în România: Tocmai a anunţat că va da afară 6.000 de persoane Ziarul Financiar
14:45
MoonShotX 2026, proiectul Raiffeisen Bank de internaţionalizare a companiilor româneşti: 15 companii româneşti avansează şi se pregătesc pentru pieţele din SUA, Austria, UK şi Japonia Ziarul Financiar
Acum 4 ore
14:30
Cutremur la Heineken: 6.000 de concedieri şi profituri revizuite în scădere în plină criză a consumului global, în timp ce investitorii cer eficienţă maximă Ziarul Financiar
14:30
Clarificări ANAF: În ce condiţii o firmă devine inactivă fiscal din 2026 şi ce obligaţii rămân în vigoare Ziarul Financiar
14:15
Cum a devenit Iaşiul campionul extinderii reţelelor de gaze, mai ales în rural, la nivel naţional. „Accesul la gaze creşte atractivitatea localităţilor pentru investiţii private şi susţine activităţile economice locale. Lipsa utilităţilor e o frână în dezvoltare. Vrem ca în cinci ani să trecem de pragul de 70% dintre locuinţe racordate la gaze“ Ziarul Financiar
Potrivit INS, la finalul anu­lui 2024 reţeaua de distri­buţie a gazului din Româ­nia era de 50.972 de kilo­me­tri, cu 7.409 kilometri mai mult faţă de 2020. Iaşiul este ju­de­ţul cu cea mai mare extindere, de 650 de ki­lo­metri
14:15
ZF Live. Ionuţ Simion, PwC România: Mai mult de 50% din companiile din top 5.000 cele mai mari companii din România au capital local şi plătesc un impozit mai mare pe profit decât multinaţionalele. Numărul de angajaţi în 2024, faţă de 2022, a crescut la nivelul companiilor antreprenoriale româneşti cu aproape 40.000, în schimb a scăzut la nivelul companiilor internaţionale Ziarul Financiar
Companiile cu capital româ­nesc sunt majoritare în topul celor mai mari 5.000 de com­panii din România, potrivit raportului anual realizat de firma de consultanţă şi audit PwC. Companiile româneşti din acest clasament plătesc mai mult impozitul pe profit decât multinaţionalele, după cum spune Ionuţ Simion, partener la PwC România.
14:15
15 companii româneşti avansează în etapa de internaţionalizare a MoonShotX 2026 şi se pregătesc pentru pieţele din SUA, Austria, UK şi Japonia Ziarul Financiar
14:15
Cine controlează armata Europei? Macron riscă un eşec strategic major după ce Dassault contestă împărţirea puterii în programul militar de 100 de miliarde de euro Ziarul Financiar
13:45
Agenţia de programare UXR: Am lansat a doua versiune a platformei de management al linkurilor AWW.AL, care a ajuns deja la 500.000 de URL-uri găzduite. Aceasta face parte dintr-un ecosistem de soluţii AI Ziarul Financiar
Agenţia de programare UXR, fondată de antreprenorul local Cristian Doiu, a lansat a doua versiune a platformei sale AWW.AL, care transformă URL-uri lungi şi complexe în linkuri scurte, uşor de distribuit, ideale pentru social media, campanii de marketing şi branding digital.
13:30
Tensiuni înaintea summitului UE: Prim-ministrul Suediei demontează strategia lui Macron şi cere măsuri urgente pentru a face companiile europene competitive prin inovaţie, nu prin protecţie artificială Ziarul Financiar
13:30
Grecii de la PPC Renewables investesc 68 mil. lei într-un sistem de stocare în baterii de 60 MWh la parcul eolian Sălbatica 1 din Tulcea; aproape 10 mil. lei provin din finanţare europeană Ziarul Financiar
13:30
OPINIE KPMG: Măsurile asigurătorii înainte de finalizarea inspecţiei fiscale – o practică veche care revine şi riscă să afecteze grav mediul de afaceri Ziarul Financiar
13:15
Bugetul central a transferat administraţiei locale, în 2025, peste 100 mld. lei, dar nu deţine controlul asupra cheltuirii lor Ziarul Financiar
Guvernul central dă bani administraţiei locale, dar nu are decât un control vag asupra costurilor. Comunităţile locale sunt slabe şi nu au forţa să-i întrebe pe primari sau să întrebe consiliile locale unde se duc banii. Nu există o „grilă“ care să fie impusă primăriilor astfel încât acestea să nu mai cheltuiască banii pe ce le trece prin cap şi apoi să întindă mâna la guvern pentru bani de salarii. Această anomalie trebuie corectată înainte de orice discuţie despre reforma administrativă.
12:45
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergenţa instituţională şi internalizarea standardelor globale: efectele aderării României la OECD Ziarul Financiar
Acum 6 ore
12:30
Firma de avocatură NNDKP obţine o decizie favorabilă la Înalta Curte într-un litigiu privind preţurile de transfer din vestul României Ziarul Financiar
12:30
Dragoş Dărăbuţ, Agista: Programul MoonShotX ajută atât ecosistemul de IMM-uri, cât şi ecosistemul de investitori. Sfatul meu pentru companii este să fie foarte deschise, să ştie tot ce mişcă în piaţă Ziarul Financiar
12:15
PayU simplifică accesul la plăţi digitale pentru IMM-uri. România are a doua cea mai mică pondere de IMM-uri implicate în vânzări online din UE Ziarul Financiar
12:00
CCR amână a cincea oară decizia pe pensiile de serviciu ale magistraţilor. Noul termen stabilit pentru şedinţă este de 18 februarie 2026 Ziarul Financiar
12:00
Bookster: lectura rămâne un instrument de echilibru şi dezvoltare pentru angajaţi. Ce au citit românii în 2025 Ziarul Financiar
11:45
Ce reguli noi se vor aplica pentru conducerea BNR. Membrii boardului BNR, care vor fi numiţi pe baza unor criterii obiective şi transparente publicate de Parlament, vor avea, în premieră, interdicţie o perioadă să lucreze pentru băncile comerciale după ce pleacă şi vor avea mandatele limitate la 14 ani, cu excepţia guvernatorului. Iar independenţa instituţiei ar urma să crească Ziarul Financiar
În actuala legislaţie din România, conducerea BNR, începând de la guvernator şi până la membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie, este numită pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Şi nu există o limită de mandate.
11:45
Presiunile americane devin realitate: Ucraina a început să planifice alegeri prezidenţiale în paralel cu un referendum privind orice acord de pace cu Rusia. Administraţia Trump a cerut Kievului să organizeze ambele scrutinuri până la 15 mai, în caz contrar riscând să piardă garanţiile de securitate propuse de SUA Ziarul Financiar
11:45
REI Grup deschide primul birou de consultanţă din Republica Moldova, specializat în atragerea de fonduri europene şi ajutoare de stat. Autorităţile de la Chişinău vor să aloce sute de milioane de euro pentru proiecte derulate de companii şi autorităţi locale Ziarul Financiar
11:45
(P) Hyundai KONA: un singur model, trei soluţii de mobilitate (termic, hibrid, electric). KONA Electric- Locul 2 la categoria vehicule electrice în România, în 2025! Ziarul Financiar
11:45
Un nou pariu riscant: Fondul speculativ Elliott Management, condus de miliardarul Paul Singer, a investit masiv în bursa din Londra şi a acumulat o participaţie semnificativă în London Stock Exchange Group. Acţiunile LSEG au scăzut puternic săptămâna trecută, fiind pe minus cu 17% faţă de începutul anului Ziarul Financiar
11:30
Bursă. Cea mai mare bancă din Franţa estimează că aurul ar putea creşte cu 18% în 2026 Ziarul Financiar
Aurul ar putea ajunge la 6.000 de dolari pe uncie (31 grame) până la finalul anului, iar preţul ar putea creşte mai rapid decât cel al argintului pe fondul persistentei incertitudini macroeconomice şi geopolitice, spune un reprezentant al BNP Paribas, cea mai mare bancă franceză în funcţie de active şi una dintre cele mai mari instituţii de credit din Europa.
11:15
Bursă. România, pe penultimul loc în Europa la activele nete pe cap de locuitor în fonduri de investiţii, cu 588 de euro, dar peste Bulgaria; marile economii ating valori de peste 30.000 de euro per capita. Piaţa locală a fondurilor de investiţii se află încă într-o fază timpurie de dezvoltare, cu active nete pe cap de locuitor mult sub cele din economiile europene mature Ziarul Financiar
România se află pe penultimul loc în UE în ceea ce priveşte activele nete în fonduri de investiţii raportate la PIB per capita, conform datelor prezentate de Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF).
11:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Fabrica Barleta din Bacău, care produce pungi, saci şi sacoşe din hârtie: Autostrada Moldovei ne oferă inclusiv o legătură mai bună cu judeţele din sudul ţării. Vrem să creştem ponderea la export de la 30% la 40% Ziarul Financiar
Fabrica Barleta din Bacău, unde se produc pungi, saci şi sacoşe din hârtie pentru mari lanţuri de supermarketuri, reţele de fast-food sau producători de panificaţie, a bugetat creşterea afacerilor cu 10%, dar şi a ponderii la export.
11:15
CEC Bank îşi extinde portofoliul de asigurări intermediate şi introduce în distribuţie poliţe de locuinţă de la OMNIASIG Vienna Insurance Group Ziarul Financiar
11:00
Cum a ajuns pragul de 1.000 de euro venit lunar să fie salariul de pornire pe care tânăra generaţie îl vrea la primul job Ziarul Financiar
10:45
Bursă. AROBS obţine certificarea ISO pentru managementul inteligenţei artificiale. Voicu Oprean, CEO: Inteligenţa artificială intră rapid în nucleul produselor şi operaţiunilor companiilor globale Ziarul Financiar
10:45
Cushman & Wakefield Echinox: Dezvoltatorii au reluat construcţia de clădiri de birouri în Bucureşti, după 2 ani în care a fost livrat un singur proiect, de 15.000 metri pătraţi Ziarul Financiar
Acum 8 ore
10:15
Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 11 februarie, cu Radu Cojoc, broker la Goldring: „Deja ne aflăm la randamentul aşteptat pentru anul curent. După un 2025 foarte bun, toate lumea se aştepta la 10-15% în 2026 pe BET” Ziarul Financiar
10:00
Dan Lăzărescu preia conducerea Centrului de Inginerie Bosch din Cluj, cumulând funcţia cu cea de director general al Bosch România Ziarul Financiar
10:00
Bursă. Aquila investeşte 1,2 mil. lei în digitalizarea resurselor umane şi standardizează procesele la nivel de grup pentru cei peste 3.500 de angajaţi Ziarul Financiar
09:15
Ford Otosan România a depăşit pentru prima dată pragul de 4,5 miliarde de euro cifră de afaceri în 2025, un maxim istoric pentru uzina de la Craiova. Puma Gen-E, prima maşină electrică produsă în România, a devenit în ianuarie 2026 cea mai vândută electrică din Marea Britanie Ziarul Financiar
Ford Otosan România SRL, subsi­dia­ra care operează uzina de la Craiova, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri record de aproximativ 4,6 miliarde de euro, echivalentul a 207 miliarde de lire turceşti la cursul mediu din 2025, potrivit ra­portului anual al grupului Ford Otosan publi­cat pe platforma bursieră KAP din Istanbul.
09:15
Meet the speakers. Marian Năstase, preşedintele CA al Alro, cel mai mare consumator de energie din România, participă la ZF Power Summit. Cum se mai poate remedia ruptura dintre industrie şi energie şi despre ce competitivitate vorbim când energia costa ieri în România de 33 de ori mai mult ca în Spania? Ziarul Financiar
Compania Alro Slatina, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, a raportat în primele nouă luni din 2025 o cifră de afaceri de 3 mi­liarde lei, în creştere cu 17%, sus­ţinută şi de preţurile mai mari la aluminiu şi de o cerere îmbunătăţită.
Acum 12 ore
08:15
Ce reguli noi se vor aplica pentru conducerea BNR. Membriii boardului BNR, care vor fi numiţi pe baza unor criterii obiective şi transparente publicate de Parlament, vor avea, în premieră, interdicţie o perioadă să lucreze pentru băncile comerciale după ce pleacă şi vor avea mandatele limitate la 14 ani, cu excepţia guvernatorului. Iar independenţa instituţiei ar urma să crească Ziarul Financiar
În actuala legislaţie din România, conducerea BNR, începând de la guvernator şi până la membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie, este numită pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Şi nu există o limită de mandate.
08:15
Nusco a vândut 30% din faza a treia a Nusco City, proiect de 150 mil. euro care cuprinde şi dezvoltarea hotelului Hyatt Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar Nusco a tranzacţionat peste 250 de apartamente din cele 836 incluse în faza a treia a proiectului de regene­rare urbană Nusco City din nordul Capitalei, într-un interval de doar două luni de la obţinerea autorizaţiei de construire, într-un proiect esti­mat la peste 150 de milioane de euro.
08:15
ZF IT Generation. Investor Watch. Cristobal Alonso, general partner, Vest Ventures. În 2025 au fost doar 40 de investiţii early-stage în start-up-uri în toată România. Pentru a avea un unicorn, ai nevoie de 200-250 de start-up-uri bine finanţate pe an. Trebuie să creştem ecosistemul de peste cinci ori în trei ani Ziarul Financiar
Pentru ca România să producă un nou unicorn - o companie evaluată la peste un miliard de euro - numărul de start-up-uri aflate în faze incipiente care primesc finanţare trebuie să crească de circa cinci ori, la 200-250 pe an. Anul trecut, în toată ţara au fost doar 40 de astfel de investiţii. „Investiţiile de capital de risc (venture capital - VC) sunt statistică. Oricât de briliant ai fi, oricât de bună ar fi echipa ta, totul e împotriva ta statistic. Singura cale de a depăşi asta e să ai un volum suficient de mare de tranzacţii“, spune Cristobal Alonso, general partner al fondului Vest Ventures din Timişoara, în emisiunea ZF IT Generation.
Acum 24 ore
00:15
Eazy Asigurări vine cu o nouă funcţionalitate prin care permite emiterea instantă, din propriul portal de vânzări, a poliţei de asigurare RCA pentru autovehiculele din categoria risc ridicat, pentru clienţii alocaţi prin BAAR Ziarul Financiar
Eazy Asigurări vine cu o nouă funcţionaliate prin care permite emiterea instantă, din propriul portal de vânzări, a poliţei de asigurare RCA pentru autovehiculele din categoria risc ridicat, pentru clienţii alocaţi prin intermediul BAAR, potrivit informaţiilor transmise de asigurător.
00:15
Deloitte CFO Summit 2026. Eliza Predoiu, NEPI Rockcastle: „Din punctul meu de vedere, în 2025 real estate-ul a intrat într-o recalibrare şi într-o maturizare. Aici cred că există consens asupra unei creşteri moderate. Noi credem destul de mult că proiectele bune o să-şi găsească şi finanţare şi o să şi performeze apoi” Ziarul Financiar
Anul trecut, piaţa de real estate a intrat într-o fază de recalibrare şi maturizare, este de părere Eliza Predoiu, CFO, NEPI Rockcastle.
00:15
HR. Românii schimbă mai greu jobul: fenomenul „job hugging” devine vizibil în datele platformelor de recrutare Ziarul Financiar
Specialiştii vorbesc despre apariţia şi în România a fenomenului internaţional numit „job hugging” – tendinţa angajaţilor de a rămâne în jobul actual din prudenţă, nu din satisfacţie.
00:15
Jobul zilei. Un absolvent de administrarea afacerilor al Universităţii din Bucureşti câştigă aproape 9.500 de lei brut lunar, adică circa 5.500 de lei net Ziarul Financiar
Un absolvent al Facultăţii de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Bucureşti, specializarea administrarea afacerilor, ajunge la un venit mediu de 9.474 de lei brut pe lună în noiembrie 2025, echivalentul a aproximativ 5.542 de lei net, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.