ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 12 februarie, ora 09.30, cu Elena Uleia, CFA, director de operaţiuni, Prime Transaction
Ziarul Financiar, 11 februarie 2026 16:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 12 februarie, ora 09.30, cu Elena Uleia, CFA, director de operaţiuni, Prime Transaction
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
16:30
16:30
16:30
Acum 30 minute
16:15
Acum o oră
16:00
15:45
Pagina verde. De unde vine poluarea din Bucureşti: traficul intens, activitatea industrială şi santierele de construcţii, printre „vinovaţi“ # Ziarul Financiar
Valorile concentraţiilor de particule în suspensie (PM10 şi PM2,5), adică principalii indicatori pentru poluarea aerului, au depăşit frecvent limitele admise, în special în sezonul rece şi în zonele periferice ale Capitalei, precum şi în localităţile limitrofe din judeţul Ilfov, arată raportul pe 2025 al Gărzii Naţionale de Mediu
Acum 2 ore
15:15
15:00
14:45
Acum 4 ore
14:30
14:30
14:15
Cum a devenit Iaşiul campionul extinderii reţelelor de gaze, mai ales în rural, la nivel naţional. „Accesul la gaze creşte atractivitatea localităţilor pentru investiţii private şi susţine activităţile economice locale. Lipsa utilităţilor e o frână în dezvoltare. Vrem ca în cinci ani să trecem de pragul de 70% dintre locuinţe racordate la gaze“ # Ziarul Financiar
Potrivit INS, la finalul anului 2024 reţeaua de distribuţie a gazului din România era de 50.972 de kilometri, cu 7.409 kilometri mai mult faţă de 2020. Iaşiul este judeţul cu cea mai mare extindere, de 650 de kilometri
14:15
ZF Live. Ionuţ Simion, PwC România: Mai mult de 50% din companiile din top 5.000 cele mai mari companii din România au capital local şi plătesc un impozit mai mare pe profit decât multinaţionalele. Numărul de angajaţi în 2024, faţă de 2022, a crescut la nivelul companiilor antreprenoriale româneşti cu aproape 40.000, în schimb a scăzut la nivelul companiilor internaţionale # Ziarul Financiar
Companiile cu capital românesc sunt majoritare în topul celor mai mari 5.000 de companii din România, potrivit raportului anual realizat de firma de consultanţă şi audit PwC. Companiile româneşti din acest clasament plătesc mai mult impozitul pe profit decât multinaţionalele, după cum spune Ionuţ Simion, partener la PwC România.
14:15
14:15
13:45
Agenţia de programare UXR: Am lansat a doua versiune a platformei de management al linkurilor AWW.AL, care a ajuns deja la 500.000 de URL-uri găzduite. Aceasta face parte dintr-un ecosistem de soluţii AI # Ziarul Financiar
Agenţia de programare UXR, fondată de antreprenorul local Cristian Doiu, a lansat a doua versiune a platformei sale AWW.AL, care transformă URL-uri lungi şi complexe în linkuri scurte, uşor de distribuit, ideale pentru social media, campanii de marketing şi branding digital.
13:30
13:30
13:30
13:15
Bugetul central a transferat administraţiei locale, în 2025, peste 100 mld. lei, dar nu deţine controlul asupra cheltuirii lor # Ziarul Financiar
Guvernul central dă bani administraţiei locale, dar nu are decât un control vag asupra costurilor. Comunităţile locale sunt slabe şi nu au forţa să-i întrebe pe primari sau să întrebe consiliile locale unde se duc banii. Nu există o „grilă“ care să fie impusă primăriilor astfel încât acestea să nu mai cheltuiască banii pe ce le trece prin cap şi apoi să întindă mâna la guvern pentru bani de salarii. Această anomalie trebuie corectată înainte de orice discuţie despre reforma administrativă.
12:45
Acum 6 ore
12:30
12:30
12:15
12:00
12:00
11:45
Ce reguli noi se vor aplica pentru conducerea BNR. Membrii boardului BNR, care vor fi numiţi pe baza unor criterii obiective şi transparente publicate de Parlament, vor avea, în premieră, interdicţie o perioadă să lucreze pentru băncile comerciale după ce pleacă şi vor avea mandatele limitate la 14 ani, cu excepţia guvernatorului. Iar independenţa instituţiei ar urma să crească # Ziarul Financiar
În actuala legislaţie din România, conducerea BNR, începând de la guvernator şi până la membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie, este numită pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Şi nu există o limită de mandate.
11:45
Presiunile americane devin realitate: Ucraina a început să planifice alegeri prezidenţiale în paralel cu un referendum privind orice acord de pace cu Rusia. Administraţia Trump a cerut Kievului să organizeze ambele scrutinuri până la 15 mai, în caz contrar riscând să piardă garanţiile de securitate propuse de SUA # Ziarul Financiar
11:45
11:45
11:45
Un nou pariu riscant: Fondul speculativ Elliott Management, condus de miliardarul Paul Singer, a investit masiv în bursa din Londra şi a acumulat o participaţie semnificativă în London Stock Exchange Group. Acţiunile LSEG au scăzut puternic săptămâna trecută, fiind pe minus cu 17% faţă de începutul anului # Ziarul Financiar
11:30
Bursă. Cea mai mare bancă din Franţa estimează că aurul ar putea creşte cu 18% în 2026 # Ziarul Financiar
Aurul ar putea ajunge la 6.000 de dolari pe uncie (31 grame) până la finalul anului, iar preţul ar putea creşte mai rapid decât cel al argintului pe fondul persistentei incertitudini macroeconomice şi geopolitice, spune un reprezentant al BNP Paribas, cea mai mare bancă franceză în funcţie de active şi una dintre cele mai mari instituţii de credit din Europa.
11:15
Bursă. România, pe penultimul loc în Europa la activele nete pe cap de locuitor în fonduri de investiţii, cu 588 de euro, dar peste Bulgaria; marile economii ating valori de peste 30.000 de euro per capita. Piaţa locală a fondurilor de investiţii se află încă într-o fază timpurie de dezvoltare, cu active nete pe cap de locuitor mult sub cele din economiile europene mature # Ziarul Financiar
România se află pe penultimul loc în UE în ceea ce priveşte activele nete în fonduri de investiţii raportate la PIB per capita, conform datelor prezentate de Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF).
11:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Fabrica Barleta din Bacău, care produce pungi, saci şi sacoşe din hârtie: Autostrada Moldovei ne oferă inclusiv o legătură mai bună cu judeţele din sudul ţării. Vrem să creştem ponderea la export de la 30% la 40% # Ziarul Financiar
Fabrica Barleta din Bacău, unde se produc pungi, saci şi sacoşe din hârtie pentru mari lanţuri de supermarketuri, reţele de fast-food sau producători de panificaţie, a bugetat creşterea afacerilor cu 10%, dar şi a ponderii la export.
11:15
11:00
10:45
10:45
Acum 8 ore
10:15
10:00
10:00
09:15
Ford Otosan România a depăşit pentru prima dată pragul de 4,5 miliarde de euro cifră de afaceri în 2025, un maxim istoric pentru uzina de la Craiova. Puma Gen-E, prima maşină electrică produsă în România, a devenit în ianuarie 2026 cea mai vândută electrică din Marea Britanie # Ziarul Financiar
Ford Otosan România SRL, subsidiara care operează uzina de la Craiova, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri record de aproximativ 4,6 miliarde de euro, echivalentul a 207 miliarde de lire turceşti la cursul mediu din 2025, potrivit raportului anual al grupului Ford Otosan publicat pe platforma bursieră KAP din Istanbul.
09:15
Meet the speakers. Marian Năstase, preşedintele CA al Alro, cel mai mare consumator de energie din România, participă la ZF Power Summit. Cum se mai poate remedia ruptura dintre industrie şi energie şi despre ce competitivitate vorbim când energia costa ieri în România de 33 de ori mai mult ca în Spania? # Ziarul Financiar
Compania Alro Slatina, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, a raportat în primele nouă luni din 2025 o cifră de afaceri de 3 miliarde lei, în creştere cu 17%, susţinută şi de preţurile mai mari la aluminiu şi de o cerere îmbunătăţită.
Acum 12 ore
08:15
Ce reguli noi se vor aplica pentru conducerea BNR. Membriii boardului BNR, care vor fi numiţi pe baza unor criterii obiective şi transparente publicate de Parlament, vor avea, în premieră, interdicţie o perioadă să lucreze pentru băncile comerciale după ce pleacă şi vor avea mandatele limitate la 14 ani, cu excepţia guvernatorului. Iar independenţa instituţiei ar urma să crească # Ziarul Financiar
În actuala legislaţie din România, conducerea BNR, începând de la guvernator şi până la membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie, este numită pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Şi nu există o limită de mandate.
08:15
Nusco a vândut 30% din faza a treia a Nusco City, proiect de 150 mil. euro care cuprinde şi dezvoltarea hotelului Hyatt # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar Nusco a tranzacţionat peste 250 de apartamente din cele 836 incluse în faza a treia a proiectului de regenerare urbană Nusco City din nordul Capitalei, într-un interval de doar două luni de la obţinerea autorizaţiei de construire, într-un proiect estimat la peste 150 de milioane de euro.
08:15
ZF IT Generation. Investor Watch. Cristobal Alonso, general partner, Vest Ventures. În 2025 au fost doar 40 de investiţii early-stage în start-up-uri în toată România. Pentru a avea un unicorn, ai nevoie de 200-250 de start-up-uri bine finanţate pe an. Trebuie să creştem ecosistemul de peste cinci ori în trei ani # Ziarul Financiar
Pentru ca România să producă un nou unicorn - o companie evaluată la peste un miliard de euro - numărul de start-up-uri aflate în faze incipiente care primesc finanţare trebuie să crească de circa cinci ori, la 200-250 pe an. Anul trecut, în toată ţara au fost doar 40 de astfel de investiţii. „Investiţiile de capital de risc (venture capital - VC) sunt statistică. Oricât de briliant ai fi, oricât de bună ar fi echipa ta, totul e împotriva ta statistic. Singura cale de a depăşi asta e să ai un volum suficient de mare de tranzacţii“, spune Cristobal Alonso, general partner al fondului Vest Ventures din Timişoara, în emisiunea ZF IT Generation.
Acum 24 ore
00:15
Eazy Asigurări vine cu o nouă funcţionalitate prin care permite emiterea instantă, din propriul portal de vânzări, a poliţei de asigurare RCA pentru autovehiculele din categoria risc ridicat, pentru clienţii alocaţi prin BAAR # Ziarul Financiar
Eazy Asigurări vine cu o nouă funcţionaliate prin care permite emiterea instantă, din propriul portal de vânzări, a poliţei de asigurare RCA pentru autovehiculele din categoria risc ridicat, pentru clienţii alocaţi prin intermediul BAAR, potrivit informaţiilor transmise de asigurător.
00:15
Deloitte CFO Summit 2026. Eliza Predoiu, NEPI Rockcastle: „Din punctul meu de vedere, în 2025 real estate-ul a intrat într-o recalibrare şi într-o maturizare. Aici cred că există consens asupra unei creşteri moderate. Noi credem destul de mult că proiectele bune o să-şi găsească şi finanţare şi o să şi performeze apoi” # Ziarul Financiar
Anul trecut, piaţa de real estate a intrat într-o fază de recalibrare şi maturizare, este de părere Eliza Predoiu, CFO, NEPI Rockcastle.
00:15
HR. Românii schimbă mai greu jobul: fenomenul „job hugging” devine vizibil în datele platformelor de recrutare # Ziarul Financiar
Specialiştii vorbesc despre apariţia şi în România a fenomenului internaţional numit „job hugging” – tendinţa angajaţilor de a rămâne în jobul actual din prudenţă, nu din satisfacţie.
00:15
Jobul zilei. Un absolvent de administrarea afacerilor al Universităţii din Bucureşti câştigă aproape 9.500 de lei brut lunar, adică circa 5.500 de lei net # Ziarul Financiar
Un absolvent al Facultăţii de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Bucureşti, specializarea administrarea afacerilor, ajunge la un venit mediu de 9.474 de lei brut pe lună în noiembrie 2025, echivalentul a aproximativ 5.542 de lei net, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.