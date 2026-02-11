Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane: „Își doresc să investească în continuare”
Digi24.ro, 11 februarie 2026 16:20
Șeful statului, Nicușor Dan, a anunțat printr-un mesaj pe rețelele sociale că s-a întâlni, marți, cu liderii marilor companii americane. Potrivit președintelui, aceștia au transmis că sunt interesați să investească în continuare în țara noastră.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
16:30
Fost președinte ACoR Buzău, critici la adresa lui Constantin Toma: „Să-ţi sabotezi constant partidul nu înseamnă curaj” # Digi24.ro
Fostul lider al Asociației Comunelor din România filiala Buzău, Ionel Dobrița, a lansat critici dure la adresa primarului muncipiului Buzău, Constantin Toma, acuzându-l de un comportament nepotrivit pentru un lider politic.
16:30
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri un mesaj în cazul atacului armat de la o şcoală din Canada, soldat cu zece morţi. Șeful statului a subliniat că astfel de acte de violenţă sunt de neînţeles.
16:30
Abrudean: România va pierde, probabil, 231 milioane de euro după amânarea deciziei pe pensiile speciale la CCR. E o situaţie tristă # Digi24.ro
România va pierde, probabil, 231 milioane de euro odată cu decizia Curţii Constituţionale de a amâna pentru a cincea oară proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor, a spus miercuri preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.
16:30
Turcia afirmă că ar putea fi antrenată în cursa pentru înarmarea nucleară. Dă vina pe Iran pentru asta # Digi24.ro
Turcia ar putea fi forțată să se alăture cursei nucleare regionale din cauza preocupărilor legate de ambițiile nucleare ale Iranului, a declarat ministrul turc de Externe Hakan Fidan, citat de Bloomberg.
Acum 30 minute
16:20
Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane: „Își doresc să investească în continuare” # Digi24.ro
Șeful statului, Nicușor Dan, a anunțat printr-un mesaj pe rețelele sociale că s-a întâlni, marți, cu liderii marilor companii americane. Potrivit președintelui, aceștia au transmis că sunt interesați să investească în continuare în țara noastră.
Acum o oră
16:00
Ministerul Agriculturii lucrează la o nouă schemă de plafonare a adaosului comercial pentru alimente, legată de creșterea inflației # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii propune un nou mecanism de plafonare a prețurilor alimentelor. Cu o inflație de aproape 10% de câteva luni și cu produse alimentare care s-au scumpit cu mai bine de 20% de la un an la altul, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție a statului pentru prețurile tuturor produselor alimentare. Acesta ar urma să se activeze în momentul în care inflația depășește 5%. Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost prelungită succesiv și expiră la data de 31 martie 2026.
16:00
Când poate fi declarată o firmă inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare pentru contribuabili # Digi24.ro
Începând cu data de 1 ianuarie 2026, firmele care nu depun situațiile financiare anuale într-un termen de maximum cinci luni după expirarea termenului legal de depunere pot fi declarate inactive fiscal de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Măsura face parte din modificările aduse Codului de procedură fiscală prin legislația privind eficientizarea resurselor publice, intrată în vigoare la începutul acestui an.
15:50
Un jurnalist care lucra pentru Russia Today a fost dat jos în ultimul moment din avionul care urma să îl transporte pe Netanyahu în SUA # Digi24.ro
Un jurnalist ruso-israelian a fost dat jos din avionul care urma să îl ducă pe lui Netanyahu în SUA. Oficialii din domeniul securității au decis să-l excludă pe Nick Kolyohin în ultimul moment din zborul premierului către Washington.
15:50
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Iran: „Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să luăm măsuri foarte dure” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump și-a intensificat avertismentele la adresa Iranului, declarând că, dacă Teheranul refuză să ajungă la un acord, Statele Unite sunt gata să ia „măsuri foarte dure”.
15:40
NATO își consolidează prezența în Arctica. Alianța lansează o nouă misiune, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda # Digi24.ro
NATO a anunţat miercuri lansarea misiunii Arctic Sentry (Santinela Arctică) menită să consolideze prezenţa sa în Arctica, ca parte a unui acord privind dezamorsarea tensiunilor grave din cadrul Alianţei Nord-Atlantice determinate de dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a achiziţiona Groenlanda, relatează Reuters.
Acum 2 ore
15:30
Kristof Lajos, condamnat definitiv la 7 ani şi 10 luni de închisoare. „Antrenorul de genii” a fost prins violând un minor, în 2024 # Digi24.ro
Bărbatul cunoscut ca „antrenorul de genii”, Kristof Lajos, trimis în judecată de către procurori, la începutul acestui an, pentru viol asupra unui minor, după ce a fost prins în flagrant în vara anului 2024, a fost condamnat definitiv, miercuri, la 7 ani şi 10 luni de închisoare.
15:30
Gafă marca Trump. Liderul de la Casa Albă nu știe că Elveția nu are premier. Motivul invocat pentru creșterea taxelor # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ordonat o creștere suplimentară de 9% a tarifelor vamale aplicate Elveției, deoarece nu i-a plăcut „modul în care un lider elvețian i s-a adresat” în timp ce îi cerea să elimine tarifele.
15:30
Șefa diplomației UE va propune o listă de concesii pe care Europa să le solicite Rusiei într-un eventual acord de pace cu Ucraina # Digi24.ro
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le ceară Rusiei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuțiile pentru încheierea războiului au implicat în principal oficiali ucraineni, americani și ruși, europenii fiind consultați din când în când. Însă oficialii europeni afirmă că nu poate exista un acord de pace fără ei, arată Reuters, care citează declarațiile lui Kallas.
15:20
Proiect adoptat de Senat: Primăriile vor putea plăti reparațiile buncărelor din subsolurile blocurilor # Digi24.ro
Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că autoritățile locale vor putea aloca fonduri și executa lucrări de reparație și întreținere pentru adăposturile de protecție civilă aflate în blocuri, la solicitarea asociațiilor de proprietari. Este vorba despre spațiile special amenajate în subsolurile unor blocuri, cunoscute popular drept buncăre, destinate protecției populației în situații de urgență. Inițiativa legislativă modifică și completează Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă.
15:20
Donald Trump și emirul Qatarului, discuție telefonică despre continuarea eforturilor diplomatice cu Iranul # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump și emirul Qatarului, şeicul Tamim bin Hamad al-Thani, au vorbit miercuri despre eforturile în vederea dezecaladării şi stabilităţii regionale, în contextul în care Washingtonul şi Teheranul caută soluţii diplomatice la programul nuclear al Iranului, relatează Reuters.
15:20
Escrocherie de 280.000 € în Spania. Șefa unei agenții de turism s-a îndrăgostit de un militar fals și a falimentat firma # Digi24.ro
O agenție de turism din Malaga a intrat în faliment după ce proprietara a transferat 280.000 de euro unui militar fals, cunoscut online, dintre care aproximativ 100.000 de euro proveneau din banii a 55 de clienți care își planificaseră vacanțele. Cazul a ieșit la iveală după ce turiștii au reclamat faptul că nu au mai plecat în călătoriile deja achitate, iar ancheta a dus la arestarea a 11 persoane în șase orașe din Spania, dar și la reținerea femeii pentru delapidare.
15:10
Cazul Martinez. Probe video arată că agenții ICE au provocat accidentul. „Am tras cinci focuri de armă şi ea avea şapte găuri” # Digi24.ro
Procurorii federali au publicat imagini înregistrate cu camera corporală în cazul unei femei din Chicago care a supravieţuit mai multor împuşcături ale unui agent al Patrulei de Frontieră în timpul unei operaţiuni împotriva imigraţiei toamna trecută, parte a unei serii de dovezi care pun la îndoială discursul administraţiei preşedintelui Donald Trump despre incident, informează Reuters.
14:50
Programele simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026: Calendar complet și materiile la care vor susține elevii examene # Digi24.ro
Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat miercuri, 11 februarie, programele valabile pentru simulările examenelor naționale: Evaluarea Națională clasa a VIII-a și simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat în anul școlar 2025-2026.
14:40
Raluca Turcan vrea prevederi legale prin care judecătorii CCR să răspundă individual și financiar pentru prejudicii aduse statului # Digi24.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat, marţi, că intenţionează să amendeze proiectul de lege depus în Parlament, astfel încât judecătorii Curţii Constituţionale să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român.
14:40
Primarul general, vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca. Ciprian Ciucu: Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut, miercuri, o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca, unde a stat de vorbă cu muncitorii, şoferii şi varmanii. Primarul general a constatat că lipsesc piesele de schimb, autobaza este foarte veche, iar oamenii au salarii mici.
Acum 4 ore
14:30
Proiect adoptat de Senat: Primăriile vor putea plăti reparațiile adăposturilor de protecție civilă din blocuri # Digi24.ro
Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că autoritățile locale vor putea aloca fonduri și executa lucrări de reparație și întreținere pentru adăposturile de protecție civilă aflate în blocuri, la solicitarea asociațiilor de proprietari. Este vorba despre spațiile special amenajate în subsolurile unor blocuri, cunoscute popular drept buncăre, destinate protecției populației în situații de urgență. Inițiativa legislativă modifică și completează Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă.
14:30
Polonia îl refuză pe Donald Trump: anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace. Argumentul adus de către Donald Tusk # Digi24.ro
Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanțele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk.
14:10
Toate troleibuzele din Ploiești, retrase din circulație. Ele nu au ITP, pentru că sediul RAR nu e racordat la „firele” de alimentare # Digi24.ro
Trei troleibuze din Ploiești au rămas fără certificatele de înregistrare, întrucât nu aveau ITP. De fapt, Inspecția tehnică Periodică nu era expirată, ea lipsea cu desăvârșire pentru că sediul RAR, unde ar trebui să se facă inspecția, nu este racordat la sistemul electric de alimentare prin „fire” ale troleibuzelor. Conducerea TCE Ploiești a decis reținerea în garaj a tuturor troleelor, pentru a evita și„suspendarea” celorlalte mijloace de transport.
14:10
După expirarea tratatului New START cu SUA, Lavrov anunță care este condiția Rusiei pentru menținerea limitelor arsenalului nuclear # Digi24.ro
Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în ciuda recentei expirări a tratatului New START, cu condiţia ca Statele Unite să facă acelaşi lucru, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.
14:10
Ucraina primește un nou impuls financiar: Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro # Digi24.ro
Eurodeputaţii au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziţia Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, pe care Ucraina îl va rambursa după ce primeşte despăgubiri de război din partea Rusiei. Prin intermediul acestui vot, Parlamentul European a eliminat astfel ultimul obstacol înainte la Ucraina să primească prima tranșă de bani. Decizia euroaleșilor încheie luni de negocieri dure cu privire la finanțarea Ucrainei în următorii doi ani.
14:00
Document FBI: Trump ar fi recunoscut în 2006 că știa de comportamentul „dezgustător” al lui Epstein # Digi24.ro
Un rezumat al unui interviu realizat de FBI în 2019, publicat de Departamentul de Justiție în cel mai recent set de documente din dosarul Epstein, arată că un fost șef al poliției din Florida susține că Donald Trump a declarat încă din 2006 că „toată lumea” știa de comportamentul „dezgustător” al lui Jeffrey Epstein. Președintele SUA a negat în repetate rânduri că ar fi avut cunoștință despre infracțiunile acestuia, iar documentul prezintă o versiune diferită față de poziția sa publică, potrivit BBC.
13:50
Cseke Attila, despre reforma administrației: „Era mai bine pentru Coaliție dacă intra în vigoare anul trecut” # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, la finalul unei întâlniri cu președinții Consiliilor Județene, că ar fi fost mai bine pentru situația politică a Coaliției de guvernare dacă tăierile din administrația locală ar fi intrat în vigoare de anul trecut.
13:50
JO 2026 Milano Cortina. Un sportiv ucrainean va purta în timpul cursei o cască interzisă. Imaginile care au stârnit controversa # Digi24.ro
Ucraineanul Vladyslav Heraskevich, care concurează la skeleton la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a anunţat că va purta casca sa, care conţine portrete ale sportivilor şi antrenorilor din ţara sa ucişi de la invazia rusă, în ciuda interdicţiei impuse de CIO, transmite Digi Sport.
13:40
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii” # Digi24.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a explicat pentru News.ro în ce situaţie un medic ar putea să rămână în România, după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că medicii ar putea fi obligaţi să rămână în ţară pentru un anumit număr de ani. La rândul său, Dr. Alma Stancu, oncolog la Institut du Cancer Sainte-Catherine Avignon, Provence, a afirmat că „dacă absolvenţii de medicină de stat, la buget, ce devin specialişti, ar trebui să fie «obligaţi» să lucreze pentru stat, atunci statul ar trebui să oblige şi alte profesii pentru care studiile sunt plătite de stat să facă acelaşi lucru”.
13:30
Camera Deputaților a adoptat legea privind dreptul pacienților la a doua opinie medicală, plătită de stat # Digi24.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că pacienții asigurați vor avea dreptul la o a doua opinie medicală, costurile urmând să fie acoperite de sistemul de asigurări de sănătate. Camera Deputaților este for decizional în acest caz, după ce inițiativa legislativă a fost adoptată anterior și de Senat.
13:20
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare” # Digi24.ro
Moscova amenință și spune că va lua măsuri dacă Groenlanda va porni pe drumul militarizării.
13:20
Proteste ample în Spania: mii de fermeri au ieșit cu tractoarele pe străzile din Madrid. Ce îi nemulțumește pe manifestanți # Digi24.ro
Proteste masive au loc miercuri în Spania. Mii de fermieri au ieșit în stradă pentru a manifesta împotriva acordului UE cu Mercosur și a reglementărilor europene privind agricultura. Protestatarii au venit la Madrid cu tractoarele, mai multe artere principale și o parte din centrul capitalei Spaniei fiind blocate, anunță Digi24.
13:10
Descoperire macabră în Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit mort în propria casă, sub un pat # Digi24.ro
Un bărbat de 72 de ani din comuna brăileană Ulmu, dat dispărut în luna septembrie 2025, a fost găsit, marţi, decedat în propria locuinţă, sub un pat, de către un localnic care a anunţat autorităţile.
13:10
Polițiști lăsați în frig din cauza unui cuib de barză, într-o comună din Cluj. Cum se pedepsește mutarea în condiții necorespunzătoare # Digi24.ro
Un cuib de barză construit pe hornul sediului de poliție dintr-o comună din Cluj i-a lăsat pe polițiști în frig. Soba nu poate fi folosită, iar mutarea cuibului este interzisă până la intervenția specialiștilor.
13:00
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor pentru infrastructura de transport # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu majoritate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a decis că Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2024, precum și ordonanța în sine, sunt neconstituționale în ansamblul lor. Actele normative vizau completarea unor reglementări referitoare la autorizarea și intabularea construcțiilor aferente infrastructurii de transport de interes național și infrastructurii de metrou administrate de Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A, potrivit unui comunicat de presă.
13:00
Se poate pronunța CJUE privind pensiile magistraților? Tudorel Toader: Instanța europeană, dar și CCR au o jurisprudență # Digi24.ro
Fostul judecător CCR Tudorel Toader a declarat, miercuri, la Digi24, că, având în vedere termenul mai scurt de amânare a unei decizii a Curții Constituționale privind pensiile magistraților, „ne apropiem de o decizie”. În ceea ce privește cererea ÎCCJ către Curtea de Justiție a UE, el spune că CCR dar și instanța europeană au o jurisprudență în ceea ce privește stadiul în care se află proiectul de lege.
13:00
JO 2026 Milano Cortina. Campionul australian Cam Bolton a fost transportat cu elicopterul la spital cu dublă factură cervicală # Digi24.ro
Australianul Cam Bolton, veteran al echipei de snowboard, a suferit o accidentare gravă în timpul antrenamentelor pentru Jocurile Olimpice de iarnă.
13:00
„O violare a versiunii americane”. Lavrov aruncă în aer negocierile privind un acord de pace în Ucraina # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat noile variante ale documentului privind soluționarea războiului din Ucraina drept o încercare de „violare” a planului de pace american din partea Kievului și a țărilor occidentale.
12:50
CCR a admis sesizarea lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțională legea privind modificările din domeniul minier și al cimitirelor # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis miercuri că legea care modifica Legea minelor și legislația privind cimitirele și crematoriile este neconstituțională în ansamblul său. Judecătorii au admis obiecția formulată de președintele Nicușor Dan, hotărârea fiind luată cu unanimitate de voturi.
12:40
CCR a admis sesizarea lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțională legea care modifica Legea minelor și legislația cimitirelor # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis miercuri că legea care modifica Legea minelor și legislația privind cimitirele și crematoriile este neconstituțională în ansamblul său. Judecătorii au admis obiecția formulată de președintele Nicușor Dan, hotărârea fiind luată cu unanimitate de voturi.
12:40
În Ucraina, pe fondul deficitului de rachete antiaeriene pentru respingerea atacurilor aeriene rusești, a fost creată o sistem laser de apărare antiaeriană Sunray. Despre acest lucru a scris publicația americană The Atlantic, citând informații din surse interne.
Acum 6 ore
12:30
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la Curtea de Argeș: zeci de mii de oameni, fără apă potabilă de patru luni # Digi24.ro
Situația rămâne critică în Curtea de Argeș și în alte trei localități din județ, unde zeci de mii de oameni sunt în continuare fără apă potabilă, în a patra lună de criză. Sistemul de alimentare a fost oprit încă de aseară pentru lucrări de tratare, iar localnicii au stat la coadă la izvoare pentru a-și asigura apa necesară traiului zilnic. Autoritățile au instituit stare de alertă după ce analizele au confirmat prezența unei bacterii periculoase în rețea, însă mulți oameni spun că nu mai au speranțe că situația va reveni la normal prea curând, iar pentru vârstnici drumul până la sursele alternative este o adevărată povară.
12:30
Imaginile din satelit arată cum se pregătesc americanii de la baza al-Udeid pentru o posibilă confruntare cu Iranul # Digi24.ro
Forțele SUA de la baza al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, au plasat lansatoare de rachete în camioane, pe măsură ce tensiunile cu Iranul s-au intensificat din ianuarie, arată o analiză a imaginilor din satelit, ceea ce înseamnă că acestea ar putea fi transportate mai rapid, potrivit Reuters.
12:30
Viktor Orban consideră planul pentru aderarea Ucrainei la UE „o declarație deschisă de război împotriva Ungariei”: „Ignoră decizia” # Digi24.ro
După apariția articolului Politico despre planul în cinci pași pentru aderarea Ucrainei la UE, premierul ungar Viktor Orban a transmis că Bruxellesul și Ucraina „au declarat război” Budapestei, relatează European Pravda.
12:10
Finanțare istorică pentru turism: Organizațiile de Management al Destinației primesc 10 milioane de euro prin PNRR, anunță Irineu Darău # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, anunţă că s-a reuşit finanţarea organizaţiilor de management al destinaţiei cu fonduri europene, prin PNRR, bugetul fiind de 10 milioane de euro. „OMD-urile trebuie să fie motoarele turismului local”, a transmis ministrul, explicând că minimum 20% din finanţare este dedicat funcţionării organizaţiei.
12:00
Traficul feroviar este închis între Petroșani și Târgu Jiu, pasagerii sunt transportați cu autobuze # Digi24.ro
Circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este afectată, miercuri, din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă, iar traficul este închis temporar între staţiile Petroşani – Târgu Jiu. CFR anunţă că pasagerii sunt transportați cu mijloace transbordare cu mijloace auto pe distanţa Bumbeşti – Petroşani.
11:50
Întârzieri la recalcularea pensiilor: peste 1.800 de petiții la Avocatul Poporului. Ministerul Muncii și CNPP explică situația # Digi24.ro
Aplicarea noii Legi a pensiilor și procesul amplu de recalculare început odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 au generat numeroase sesizări din partea pensionarilor, pe fondul întârzierilor în soluționarea cererilor. Pentru o parte dintre beneficiari, recalcularea ar putea duce la modificarea cuantumului pensiei prin valorificarea unor sporuri, stagii de cotizare sau venituri neincluse anterior, însă multe solicitări se află încă în analiză. În urma mesajelor primite pe adresa redacției, Digi24.ro a solicitat puncte de vedere de la Avocatul Poporului, Ministerului Muncii și Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pentru a clarifica amploarea situației, cauzele întârzierilor și măsurile luate de autorități.
11:40
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova # Digi24.ro
Curtea unei biserici din Republica Moldova a devenit scena unor confruntări care arată franc modul de operare al Rusiei prin agenți de influență îmbrăcați în sutană. O biserică construită încă în 1800, păstorită de un preot care a trecut la Mitropolia Basarabiei printr-un vot în rândul enoriașilor, încă în 2018, a ajuns vârf de lance în frontul prin care Moscova încearcă să controleze în continuare politica Chișinăului. Lucrurile au degenerat atât de mult încât autoritățile centrale au fost nevoite să trimită trupele speciale pentru a împiedica preoții aflați în subordinea Mitropoliei Moldovei(subordonată Moscovei) să intre în lăcaș.
11:10
Fost președinte CCR, despre demersul Înaltei Curți de a cere sesizarea CJUE pe pensiile magistraților: „Va dura cam doi ani amânarea” # Digi24.ro
Fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, a comentat în direct la Digi24 cererea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților. Zegrean a subliniat că CCR trebuie să decidă dacă dă curs solicitării ÎCCJ, iar în acest caz o soluție de la CJUE ar urma să vină într-un termen de aproximativ doi ani. Acesta a mai subliniat și exemplele din Polonia și Ungaria, subliniind că CJUE a dat dreptate magistraților în ambele situații.
11:10
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii # Digi24.ro
Cei trei bărbați descoperiți morți la o cabană din Bulgaria stătuseră nemâncați timp de câteva zile înainte de deces, consumând doar apă sau ceai, potrivit rezultatelor autopsiilor. Descoperirile sugerează o perioadă deliberată de post, probabil legată de o încercare de autopurificare, potrivit Novinite.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.