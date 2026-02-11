Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane: „Își doresc să investească în continuare”

13:40

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a explicat pentru News.ro în ce situaţie un medic ar putea să rămână în România, după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că medicii ar putea fi obligaţi să rămână în ţară pentru un anumit număr de ani. La rândul său, Dr. Alma Stancu, oncolog la Institut du Cancer Sainte-Catherine Avignon, Provence, a afirmat că „dacă absolvenţii de medicină de stat, la buget, ce devin specialişti, ar trebui să fie «obligaţi» să lucreze pentru stat, atunci statul ar trebui să oblige şi alte profesii pentru care studiile sunt plătite de stat să facă acelaşi lucru”.