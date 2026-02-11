A început construcţia fabricii în care se va produce obuzierul K9 în România. Câte locuri de muncă va genera unitatea de producție

Lucrările de construcţie pentru Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima unitate de producţie a companiei coreene Hanwha din Europa, au început miercuri, ”marcând un parteneriat industrial pe termen lung cu România şi sprijinind obiectivele NATO şi de securitate europeană”. Facilitatea va susţine producţia locală a obuzierelor autopropulsate K9 şi a vehiculelor de realimentare cu muniţie K10, cu potenţial de extindere către sisteme terestre avansate, inclusiv MLI-uri, sisteme de lovire de precizie şi vehicule terestre fără echipaj. Producţia locală ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe şi indirecte, consolidând baza industrială de apărare a României şi poziţionând ţara ca producător şi exportator în ecosistemul european de apărare.

