Marinescu, după noua amânare a deciziei CCR pe pensiile speciale: Fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat
Digi24.ro, 11 februarie 2026 17:20
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus miercuri, după a cincea amânare la CCR pe legea pensiilor magistraţilor, că nu există un timp predefinit pentru realizarea actului de justiţie, dar că fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
17:40
Bărbat din Timiș, înșelat prin metoda „romance scam” de o femeie care pretindea că este în depresie # Digi24.ro
Un bărbat a fost înşelat prin metoda „romance scam” după ce ar fi corespondat cu o tânără, în urma cercetărilor fiind vorba despre o femeie de 41 de ani, care i-ar fi transmis că este în depresie şi nu se descurcă singură, după o tragedie petrecută în familie.
17:40
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe bază de cărbune # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump urmează să anunţe, miercuri, o serie de planuri vizând utilizarea de finanţare guvernamentală şi a contractelor încheiate de Pentagon pentru a sprijini centralele electrice din SUA care funcţionează pe bază de cărbune, transmite Bloomberg.
Acum 15 minute
17:30
Ministrul Economiei dezvăluie care este obiectivul strategic de țară. „România are net de câştigat” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a declarat miercuri la Petreşti, că este "un obiectiv strategic de ţară să nu subminăm în niciun fel proiectul european şi să nu mai avem ezitări în a îmbrătişa pe deplin securitatea în comun a Europei", relatează Agerpres.
17:30
Perchezitii de amploare în Ialomița: Zeci de controale la societăţi suspectate că ar fi raportat servicii medicale fictive # Digi24.ro
Poliţiştii ialomiţeni au efectuat, miercuri, 23 de percheziţii într-un dosar în care trei societăţi sunt suspectate că ar fi raportat servicii medicale fictive, prejudiciul estimat din decontări ilegale din fonduri publice fiind de aproximativ 580.000 de lei, informează IPJ Ialomiţa.
17:30
Viceguvernatorul băncii centrale a Bulgariei a fost numit premier interimar. Andrei Giurov va pregăti alegerile anticipate # Digi24.ro
Preşedinta în exerciţiu al Bulgariei, Iliana Iotova, l-a numit miercuri pe viceguvernatorul băncii centrale, Andrei Giurov, în funcţia de prim-ministru interimar, deschizând calea pentru formarea unui guvern provizoriu care să se ocupe de organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
Acum 30 minute
17:20
Marinescu, după noua amânare a deciziei CCR pe pensiile speciale: Fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus miercuri, după a cincea amânare la CCR pe legea pensiilor magistraţilor, că nu există un timp predefinit pentru realizarea actului de justiţie, dar că fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat.
17:20
Sute de mii de BMW-uri din întreaga lume, rechemate la service din cauza unei defecțiuni. Ce modele sunt afectate # Digi24.ro
Producătorul german de automobile de lux BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de automobile vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu.
17:20
A început construcţia fabricii în care se va produce obuzierul K9 în România. Câte locuri de muncă va genera unitatea de producție # Digi24.ro
Lucrările de construcţie pentru Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima unitate de producţie a companiei coreene Hanwha din Europa, au început miercuri, ”marcând un parteneriat industrial pe termen lung cu România şi sprijinind obiectivele NATO şi de securitate europeană”. Facilitatea va susţine producţia locală a obuzierelor autopropulsate K9 şi a vehiculelor de realimentare cu muniţie K10, cu potenţial de extindere către sisteme terestre avansate, inclusiv MLI-uri, sisteme de lovire de precizie şi vehicule terestre fără echipaj. Producţia locală ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe şi indirecte, consolidând baza industrială de apărare a României şi poziţionând ţara ca producător şi exportator în ecosistemul european de apărare.
Acum o oră
17:10
Radu Miruță confirmă angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru apărare până în 2030 # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a avut miercuri o întrevedere la Bruxelles cu Andrius Kubilius, comisarul European pentru Apărare și Spațiu, în contextul evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene privind consolidarea capacității de apărare, creșterea competitivității industriale și accelerarea pregătirii Europei pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030, informează MApN într-un comunicat. România este pe deplin angajată să implementeze viziunea comună europeană privind pregătirea până în 2030 a industriei de apărare, a transmis ministrul Radu Miruţă, la întrevederea avută miercuri la Bruxelles cu Andrius Kubilius, relatează Agerpres.
17:00
UE lansează un plan bazat pe tehnologii de detecție AI și rețele 5G pentru a combate amenințările cu drone # Digi24.ro
Comisia Europeană lansează un plan amplu de combatere a amenințărilor cu drone, după creșterea incidentelor de survol neautorizat și perturbare a spațiului aerian în UE. Strategia urmărește tehnologii de detecție bazate pe AI și rețele 5G, dezvoltarea industriei europene de drone și consolidarea sistemelor anti-dronă ale statelor membre.
16:50
Un derivat din canabis, încadrat ca „aliment nou”. UE a stabilit care este nivelul „sigur” de consum # Digi24.ro
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară a stabilit nivelul considerat „sigur” de consum pentru canabidiol (CBD), un compus non-psihoactiv derivat din canabis, încadrat în Uniunea Europeană la categoria „alimente noi”. Potrivit deciziei, doza zilnică recomandată este de două miligrame pe zi pentru un adult cu greutatea de 70 de kilograme, un prag mai restrictiv decât în alte state din afara UE.
16:50
Patru persoane au fost reținute în urma defrișărilor ilegale din Băile Felix. Tăierile copacilor au fost oprite în urma repotajelor realizate de Digi24. Printre persoanele reținute se numără și doi angajați ai firmei de exploatare și doi ai Ocolului Silvic Oradea.
16:50
Zelenski anunță că delegațiile din Ucraina și Rusia s-ar putea întâlni pentru prima dată față în față în SUA # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat principalele probleme care vor fi discutate la următoarea întâlnire a delegațiilor celor două țări aflate în conflict.
Acum 2 ore
16:40
„Vorba lungă, sărăcia Bucureștiului”. Ciucu: Peste 95% dintre autobuzele Otokar indisponibile vor fi repuse pe traseu în două luni # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că peste 95% dintre cele 115 autobuze Otokar indisponibile ar urma să revină în circulație în cel mult două luni, după o înțelegere cu reprezentanții companiei, în condițiile în care, în prezent, doar 285 din cele 400 de autobuze sunt pe traseu, iar restul sunt retrase din cauza defecțiunilor și a lipsei mentenanței.
16:30
Fost președinte ACoR Buzău, critici la adresa lui Constantin Toma: „Să-ţi sabotezi constant partidul nu înseamnă curaj” # Digi24.ro
Fostul lider al Asociației Comunelor din România filiala Buzău, Ionel Dobrița, a lansat critici dure la adresa primarului muncipiului Buzău, Constantin Toma, acuzându-l de un comportament nepotrivit pentru un lider politic.
16:30
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri un mesaj în cazul atacului armat de la o şcoală din Canada, soldat cu zece morţi. Șeful statului a subliniat că astfel de acte de violenţă sunt de neînţeles.
16:30
Abrudean: România va pierde, probabil, 231 milioane de euro după amânarea deciziei pe pensiile speciale la CCR. E o situaţie tristă # Digi24.ro
România va pierde, probabil, 231 milioane de euro odată cu decizia Curţii Constituţionale de a amâna pentru a cincea oară proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor, a spus miercuri preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.
16:30
Turcia afirmă că ar putea fi antrenată în cursa pentru înarmarea nucleară. Dă vina pe Iran pentru asta # Digi24.ro
Turcia ar putea fi forțată să se alăture cursei nucleare regionale din cauza preocupărilor legate de ambițiile nucleare ale Iranului, a declarat ministrul turc de Externe Hakan Fidan, citat de Bloomberg.
16:20
Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane: „Își doresc să investească în continuare” # Digi24.ro
Șeful statului, Nicușor Dan, a anunțat printr-un mesaj pe rețelele sociale că s-a întâlni, marți, cu liderii marilor companii americane. Potrivit președintelui, aceștia au transmis că sunt interesați să investească în continuare în țara noastră.
16:00
Ministerul Agriculturii lucrează la o nouă schemă de plafonare a adaosului comercial pentru alimente, legată de creșterea inflației # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii propune un nou mecanism de plafonare a prețurilor alimentelor. Cu o inflație de aproape 10% de câteva luni și cu produse alimentare care s-au scumpit cu mai bine de 20% de la un an la altul, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție a statului pentru prețurile tuturor produselor alimentare. Acesta ar urma să se activeze în momentul în care inflația depășește 5%. Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost prelungită succesiv și expiră la data de 31 martie 2026.
16:00
Când poate fi declarată o firmă inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare pentru contribuabili # Digi24.ro
Începând cu data de 1 ianuarie 2026, firmele care nu depun situațiile financiare anuale într-un termen de maximum cinci luni după expirarea termenului legal de depunere pot fi declarate inactive fiscal de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Măsura face parte din modificările aduse Codului de procedură fiscală prin legislația privind eficientizarea resurselor publice, intrată în vigoare la începutul acestui an.
15:50
Un jurnalist care lucra pentru Russia Today a fost dat jos în ultimul moment din avionul care urma să îl transporte pe Netanyahu în SUA # Digi24.ro
Un jurnalist ruso-israelian a fost dat jos din avionul care urma să îl ducă pe lui Netanyahu în SUA. Oficialii din domeniul securității au decis să-l excludă pe Nick Kolyohin în ultimul moment din zborul premierului către Washington.
15:50
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Iran: „Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să luăm măsuri foarte dure” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump și-a intensificat avertismentele la adresa Iranului, declarând că, dacă Teheranul refuză să ajungă la un acord, Statele Unite sunt gata să ia „măsuri foarte dure”.
Acum 4 ore
15:40
NATO își consolidează prezența în Arctica. Alianța lansează o nouă misiune, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda # Digi24.ro
NATO a anunţat miercuri lansarea misiunii Arctic Sentry (Santinela Arctică) menită să consolideze prezenţa sa în Arctica, ca parte a unui acord privind dezamorsarea tensiunilor grave din cadrul Alianţei Nord-Atlantice determinate de dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a achiziţiona Groenlanda, relatează Reuters.
15:30
Kristof Lajos, condamnat definitiv la 7 ani şi 10 luni de închisoare. „Antrenorul de genii” a fost prins violând un minor, în 2024 # Digi24.ro
Bărbatul cunoscut ca „antrenorul de genii”, Kristof Lajos, trimis în judecată de către procurori, la începutul acestui an, pentru viol asupra unui minor, după ce a fost prins în flagrant în vara anului 2024, a fost condamnat definitiv, miercuri, la 7 ani şi 10 luni de închisoare.
15:30
Gafă marca Trump. Liderul de la Casa Albă nu știe că Elveția nu are premier. Motivul invocat pentru creșterea taxelor # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ordonat o creștere suplimentară de 9% a tarifelor vamale aplicate Elveției, deoarece nu i-a plăcut „modul în care un lider elvețian i s-a adresat” în timp ce îi cerea să elimine tarifele.
15:30
Șefa diplomației UE va propune o listă de concesii pe care Europa să le solicite Rusiei într-un eventual acord de pace cu Ucraina # Digi24.ro
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le ceară Rusiei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuțiile pentru încheierea războiului au implicat în principal oficiali ucraineni, americani și ruși, europenii fiind consultați din când în când. Însă oficialii europeni afirmă că nu poate exista un acord de pace fără ei, arată Reuters, care citează declarațiile lui Kallas.
15:20
Proiect adoptat de Senat: Primăriile vor putea plăti reparațiile buncărelor din subsolurile blocurilor # Digi24.ro
Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că autoritățile locale vor putea aloca fonduri și executa lucrări de reparație și întreținere pentru adăposturile de protecție civilă aflate în blocuri, la solicitarea asociațiilor de proprietari. Este vorba despre spațiile special amenajate în subsolurile unor blocuri, cunoscute popular drept buncăre, destinate protecției populației în situații de urgență. Inițiativa legislativă modifică și completează Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă.
15:20
Donald Trump și emirul Qatarului, discuție telefonică despre continuarea eforturilor diplomatice cu Iranul # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump și emirul Qatarului, şeicul Tamim bin Hamad al-Thani, au vorbit miercuri despre eforturile în vederea dezecaladării şi stabilităţii regionale, în contextul în care Washingtonul şi Teheranul caută soluţii diplomatice la programul nuclear al Iranului, relatează Reuters.
15:20
Escrocherie de 280.000 € în Spania. Șefa unei agenții de turism s-a îndrăgostit de un militar fals și a falimentat firma # Digi24.ro
O agenție de turism din Malaga a intrat în faliment după ce proprietara a transferat 280.000 de euro unui militar fals, cunoscut online, dintre care aproximativ 100.000 de euro proveneau din banii a 55 de clienți care își planificaseră vacanțele. Cazul a ieșit la iveală după ce turiștii au reclamat faptul că nu au mai plecat în călătoriile deja achitate, iar ancheta a dus la arestarea a 11 persoane în șase orașe din Spania, dar și la reținerea femeii pentru delapidare.
15:10
Cazul Martinez. Probe video arată că agenții ICE au provocat accidentul. „Am tras cinci focuri de armă şi ea avea şapte găuri” # Digi24.ro
Procurorii federali au publicat imagini înregistrate cu camera corporală în cazul unei femei din Chicago care a supravieţuit mai multor împuşcături ale unui agent al Patrulei de Frontieră în timpul unei operaţiuni împotriva imigraţiei toamna trecută, parte a unei serii de dovezi care pun la îndoială discursul administraţiei preşedintelui Donald Trump despre incident, informează Reuters.
14:50
Programele simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026: Calendar complet și materiile la care vor susține elevii examene # Digi24.ro
Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat miercuri, 11 februarie, programele valabile pentru simulările examenelor naționale: Evaluarea Națională clasa a VIII-a și simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat în anul școlar 2025-2026.
14:40
Raluca Turcan vrea prevederi legale prin care judecătorii CCR să răspundă individual și financiar pentru prejudicii aduse statului # Digi24.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat, marţi, că intenţionează să amendeze proiectul de lege depus în Parlament, astfel încât judecătorii Curţii Constituţionale să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român.
14:40
Primarul general, vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca. Ciprian Ciucu: Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut, miercuri, o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca, unde a stat de vorbă cu muncitorii, şoferii şi varmanii. Primarul general a constatat că lipsesc piesele de schimb, autobaza este foarte veche, iar oamenii au salarii mici.
14:30
Proiect adoptat de Senat: Primăriile vor putea plăti reparațiile adăposturilor de protecție civilă din blocuri # Digi24.ro
Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că autoritățile locale vor putea aloca fonduri și executa lucrări de reparație și întreținere pentru adăposturile de protecție civilă aflate în blocuri, la solicitarea asociațiilor de proprietari. Este vorba despre spațiile special amenajate în subsolurile unor blocuri, cunoscute popular drept buncăre, destinate protecției populației în situații de urgență. Inițiativa legislativă modifică și completează Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă.
14:30
Polonia îl refuză pe Donald Trump: anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace. Argumentul adus de către Donald Tusk # Digi24.ro
Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanțele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk.
14:10
Toate troleibuzele din Ploiești, retrase din circulație. Ele nu au ITP, pentru că sediul RAR nu e racordat la „firele” de alimentare # Digi24.ro
Trei troleibuze din Ploiești au rămas fără certificatele de înregistrare, întrucât nu aveau ITP. De fapt, Inspecția tehnică Periodică nu era expirată, ea lipsea cu desăvârșire pentru că sediul RAR, unde ar trebui să se facă inspecția, nu este racordat la sistemul electric de alimentare prin „fire” ale troleibuzelor. Conducerea TCE Ploiești a decis reținerea în garaj a tuturor troleelor, pentru a evita și„suspendarea” celorlalte mijloace de transport.
14:10
După expirarea tratatului New START cu SUA, Lavrov anunță care este condiția Rusiei pentru menținerea limitelor arsenalului nuclear # Digi24.ro
Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în ciuda recentei expirări a tratatului New START, cu condiţia ca Statele Unite să facă acelaşi lucru, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.
14:10
Ucraina primește un nou impuls financiar: Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro # Digi24.ro
Eurodeputaţii au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziţia Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, pe care Ucraina îl va rambursa după ce primeşte despăgubiri de război din partea Rusiei. Prin intermediul acestui vot, Parlamentul European a eliminat astfel ultimul obstacol înainte la Ucraina să primească prima tranșă de bani. Decizia euroaleșilor încheie luni de negocieri dure cu privire la finanțarea Ucrainei în următorii doi ani.
14:00
Document FBI: Trump ar fi recunoscut în 2006 că știa de comportamentul „dezgustător” al lui Epstein # Digi24.ro
Un rezumat al unui interviu realizat de FBI în 2019, publicat de Departamentul de Justiție în cel mai recent set de documente din dosarul Epstein, arată că un fost șef al poliției din Florida susține că Donald Trump a declarat încă din 2006 că „toată lumea” știa de comportamentul „dezgustător” al lui Jeffrey Epstein. Președintele SUA a negat în repetate rânduri că ar fi avut cunoștință despre infracțiunile acestuia, iar documentul prezintă o versiune diferită față de poziția sa publică, potrivit BBC.
13:50
Cseke Attila, despre reforma administrației: „Era mai bine pentru Coaliție dacă intra în vigoare anul trecut” # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, la finalul unei întâlniri cu președinții Consiliilor Județene, că ar fi fost mai bine pentru situația politică a Coaliției de guvernare dacă tăierile din administrația locală ar fi intrat în vigoare de anul trecut.
13:50
JO 2026 Milano Cortina. Un sportiv ucrainean va purta în timpul cursei o cască interzisă. Imaginile care au stârnit controversa # Digi24.ro
Ucraineanul Vladyslav Heraskevich, care concurează la skeleton la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a anunţat că va purta casca sa, care conţine portrete ale sportivilor şi antrenorilor din ţara sa ucişi de la invazia rusă, în ciuda interdicţiei impuse de CIO, transmite Digi Sport.
Acum 6 ore
13:40
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii” # Digi24.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a explicat pentru News.ro în ce situaţie un medic ar putea să rămână în România, după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că medicii ar putea fi obligaţi să rămână în ţară pentru un anumit număr de ani. La rândul său, Dr. Alma Stancu, oncolog la Institut du Cancer Sainte-Catherine Avignon, Provence, a afirmat că „dacă absolvenţii de medicină de stat, la buget, ce devin specialişti, ar trebui să fie «obligaţi» să lucreze pentru stat, atunci statul ar trebui să oblige şi alte profesii pentru care studiile sunt plătite de stat să facă acelaşi lucru”.
13:30
Camera Deputaților a adoptat legea privind dreptul pacienților la a doua opinie medicală, plătită de stat # Digi24.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că pacienții asigurați vor avea dreptul la o a doua opinie medicală, costurile urmând să fie acoperite de sistemul de asigurări de sănătate. Camera Deputaților este for decizional în acest caz, după ce inițiativa legislativă a fost adoptată anterior și de Senat.
13:20
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare” # Digi24.ro
Moscova amenință și spune că va lua măsuri dacă Groenlanda va porni pe drumul militarizării.
13:20
Proteste ample în Spania: mii de fermeri au ieșit cu tractoarele pe străzile din Madrid. Ce îi nemulțumește pe manifestanți # Digi24.ro
Proteste masive au loc miercuri în Spania. Mii de fermieri au ieșit în stradă pentru a manifesta împotriva acordului UE cu Mercosur și a reglementărilor europene privind agricultura. Protestatarii au venit la Madrid cu tractoarele, mai multe artere principale și o parte din centrul capitalei Spaniei fiind blocate, anunță Digi24.
13:10
Descoperire macabră în Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit mort în propria casă, sub un pat # Digi24.ro
Un bărbat de 72 de ani din comuna brăileană Ulmu, dat dispărut în luna septembrie 2025, a fost găsit, marţi, decedat în propria locuinţă, sub un pat, de către un localnic care a anunţat autorităţile.
13:10
Polițiști lăsați în frig din cauza unui cuib de barză, într-o comună din Cluj. Cum se pedepsește mutarea în condiții necorespunzătoare # Digi24.ro
Un cuib de barză construit pe hornul sediului de poliție dintr-o comună din Cluj i-a lăsat pe polițiști în frig. Soba nu poate fi folosită, iar mutarea cuibului este interzisă până la intervenția specialiștilor.
13:00
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor pentru infrastructura de transport # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu majoritate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a decis că Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2024, precum și ordonanța în sine, sunt neconstituționale în ansamblul lor. Actele normative vizau completarea unor reglementări referitoare la autorizarea și intabularea construcțiilor aferente infrastructurii de transport de interes național și infrastructurii de metrou administrate de Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A, potrivit unui comunicat de presă.
13:00
Se poate pronunța CJUE privind pensiile magistraților? Tudorel Toader: Instanța europeană, dar și CCR au o jurisprudență # Digi24.ro
Fostul judecător CCR Tudorel Toader a declarat, miercuri, la Digi24, că, având în vedere termenul mai scurt de amânare a unei decizii a Curții Constituționale privind pensiile magistraților, „ne apropiem de o decizie”. În ceea ce privește cererea ÎCCJ către Curtea de Justiție a UE, el spune că CCR dar și instanța europeană au o jurisprudență în ceea ce privește stadiul în care se află proiectul de lege.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.