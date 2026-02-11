(P) 10 strategii pentru integrarea rapidă și eficientă a angajaților noi

09:10

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu a vrut să audă de titlu, după ce echipa sa a obţinut calificarea în sferturile Cupei României, după remiza de pe teren propriu cu Rapid, în etapa a treia din faza grupelor. În campionat, CFR Cluj are şapte victorii la rând, iar ceea ce părea un […] The post Cuvântul pe care Daniel Pancu nici nu a vrut să îl audă, după remiza dintre CFR Cluj şi Rapid: “Vă rog eu frumos! Nu” appeared first on Antena Sport.