Arkadag – Al Nassr 0-1. Echipa lui Ronaldo, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2
Antena Sport, 11 februarie 2026 17:50
Al-Nassr a făcut un pas important către calificarea în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2, după succesul la limită obținut pe terenul celor de la Arkadag. Fără Cristiano Ronaldo în lot, gruparea din Arabia Saudită a marcat unicul gol al partidei în minutul 19, prin Al Hamdan. ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI MECIURILE DIN LIGA CAMPIONILOR
Acum 30 minute
17:50
Al-Nassr a făcut un pas important către calificarea în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2, după succesul la limită obținut pe terenul celor de la Arkadag. Fără Cristiano Ronaldo în lot, gruparea din Arabia Saudită a marcat unicul gol al partidei în minutul 19, prin Al Hamdan. ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI MECIURILE DIN LIGA CAMPIONILOR
17:50
Antonio Conte a răbufnit când a fost întrebat despre lupta la titlu cu Cristi Chivu: „Ce e asta?” # Antena Sport
Antonio Conte (56 de ani) a răbufnit atunci când a fost întrebat despre lupta la titlu din Serie A cu Cristi Chivu (45 de ani). Antrenorul lui Napoli nu a înțeles de ce i-a fost adresată această întrebare, mărturisind că Inter „defilează" în campionat. Nerazzurrii sunt pe primul loc, cu 58 de puncte, având un
17:40
Veste proastă pentru Barcelona, înainte de meciul din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid # Antena Sport
Barcelona va lupta pentru un loc în finala Cupei Spaniei, iar partida tur din dubla cu Atletico va avea loc la Madrid. Hansi Flick a primit o veste proastă cu doar o zi înaintea jocului și anume că unul dintre jucătorii săi s-a accidentat. Este vorba despre Marcus Rashford, care a acuzat dureri la genunchiul
17:40
Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea, după mesajul primit: „Am preferat să rămân tăcut” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a dezvăluit motivul pentru care a ales să rămână tăcut și să nu ofere un răspuns, după mesajul primit din partea lui Andrei Cordea. Cei doi s-au aflat într-un conflict uriaș după CFR Cluj – U Cluj, fiind eliminați după scenele incredibile oferite pe teren. La câteva zile după scandal, Cristiano Bergodi a dezvăluit că a primit un
Acum o oră
17:30
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Hagi, pregătit să renunţe la Farul Gică Hagi este pregătit să renunţe la afacerea sa de suflet, Farul Constanţa. Gică Popescu şi Hristo Stoichkov ar urma să devină acţionari majoritari, în contextul în care "Regele" este aproape de a prelua naţionala.
17:30
Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole # Antena Sport
Recentul finalist al turneului Australian Open, Novak Djokovic, a declarat forfait pentru turneul ATP 500 de la Doha (16-21 februarie) din cauza "oboselii semnificative", au anunţat miercuri organizatorii turneului pe Instagram. Numărul 3 mondial urma să joace primul său turneu în Qatar după finala de la Melbourne, unde liderul mondial, Carlos Alcaraz, l-a privat pe 1 februarie de un al
17:20
FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto # Antena Sport
Meciul dintre FC Porto și Sporting Lisabona, din Liga Portugal, competiție transmisă pe AntenaPLAY, a fost unul cu un final dramatic, oaspeții reușind să restabilească egalitatea în al zecelea minut de prelungire. Ulterior, oficialii clubului au lansat acuzații grave la adresa liderului din Portugalia, precizând că au fost folosite diverse tertipuri pentru a afecta jucătorii
17:10
S-a aflat ce atacant a fost pe lista de transferuri a lui Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei anunțase că a ajuns la o înțelegere cu vârful dorit, însă totul a picat pe ultima sută de metri. În această iarnă, FCSB a efectuat trei transferuri: Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo au semnat cu campioana României. Ce atacant a
Acum 2 ore
16:50
Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos” # Antena Sport
Florentino Perez le declarase război celor de la UEFA, el fiind unul dintre cei care au dorit înființarea "Superligii", competiția care ar fi rivalizat cu UEFA Champions League. După ce Barcelona a abandonat acest proiect și clubul Real Madrid a rămas singur în acest demers, „los blancos" au decis să renunțe definitiv la această competiție.
16:40
Amendă uriașă pentru Rapid, după derby-ul cu Petrolul din Giulești! Veste cumplită pentru Dan Șucu # Antena Sport
Rapid continuă să primească vești proaste după ce a fost eliminată din Cupa României încă din faza grupelor. Suporterii giuleșteni au făcut probleme la partida cu Petrolul, iar ambele cluburi au primit sancțiuni consistente din partea Comisiei de Disciplină. Formația patronată de Dan Șucu este cea mai afectată din punct de vedere financiar, amenda aplicată
16:40
Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raport, înainte ca Ștefan Baiaram să fie suspendat: „Asta i-au strigat” # Antena Sport
S-a aflat ce au scris Istvan Kovacs și observatorul de joc în raportul care a dus la suspendarea lui Ștefan Baiaram. Mijlocașul Universității Craiova nu va putea evolua în „dubla" cu FCSB, după scandalul de la finalul derby-ului cu Dinamo, încheiat cu scorul de 1-1. Ștefan Baiaram a avut un conflict cu un suporter, la intrarea pe tunel.
16:20
Sorin Cârțu a explodat, după ce Ștefan Baiaram a fost suspendat la meciurile cu FCSB: „Au început jocurile” # Antena Sport
Universitatea Craiova a primit o lovitură devastatoare, după ce Comisia de Disciplină l-a suspendat pe Ștefan Baiaram pentru două etape, ca urmare a incidentului de la finalul partidei cu Dinamo, când s-a scuipat cu un suporter al „câinilor". Decizia l-a nemulțumit și șocat pe Sorin Cârțu, care a avut o reacție nervoasă în contextul în
16:20
Integrarea angajaților noi reprezintă unul dintre cele mai importante procese din managementul resurselor umane, având impact direct asupra retenției, productivității și culturii organizaționale. Un program de onboarding bine structurat reduce timpul de adaptare, crește nivelul de implicare și ajută noii colegi să devină performanți într-un interval mai scurt. În contextul actual, în care competiția pentru
16:10
Ce a spus Zeljko Kopic despre Dennis Politic, înaintea confruntării directe. Obiectivul lui Dinamo în Cupa României # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit declarații despre Dennis Politic, înainte de Dinamo – Hermannstadt, duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României. Antrenorul a transmis că mijlocașul de 25 de ani, împrumutat de FCSB la sibieni, a dat totul pentru „câini", pe vremea când îmbrăca tricoul formației din Ștefan cel Mare. Zeljko Kopic a mai afirmat, într-o conferinţă de presă, înaintea partidei cu FC Hermannstadt, din Cupa
16:10
PAOK – Panathinaikos LIVE VIDEO (20:30). Echipa lui Răzvan Lucescu luptă pentru calificarea în finala Cupei Greciei # Antena Sport
PAOK Salonic – Panathinaikos, meciul retur din semifinalele Cupei Greciei, va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:30. Echipa lui Răzvan Lucescu porneşte cu prima şansă, după ce a câştigat meciul tur, din deplasare, cu 1-0. Prima semifinală a zilei va începe la ora 17:00, LIVE în AntenaPLAY. Levadiakos şi OFI Crete se
Acum 4 ore
15:50
Arkadag – Al Nassr se joacă ACUM. Echipa lui Ronaldo luptă pentru sferturile Ligii Campionilor Asiei 2 # Antena Sport
Meciul dintre Arkdag şi Al Nassr, din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei 2, va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, de la ora 15:45. Formaţia din Arabia Saudită evoluează în a doua competiţie valorică din Asia şi începe faza eliminatorie în Turkmenistan. Saudiţii pornesc favoriţi şi au preferat să meargă fără
15:30
Astazi a fost şedinţă la Comisia de Disciplină, unde s-a analizat caul Bergodi-Cordea. Cum tehnicianul italian nu a putut ajunge, cazul a fost amânat, anunţă Fanatik.ro. U Cluj urmează să joace miercuri, 11 februarie, de la ora 18:00, cu Oțelul Galați, în ultima etapă a Cupei României, iar italianul a cerut învoire. În schimb, Andrei
15:20
Gestul făcut de Ștefan Baiaram la finalul partidei dintre Dinamo București și Universitatea Craiova nu a rămas nesancționat. Jucătorul din Bănie s-a scuipat cu un spectator al „câinilor" după fluierul final, iar imaginile au ajuns în spaţiul public. Jucătorul a anunţat că "nu regretă" gestul său, iar astăzi a primit o veste şoc din partea
15:00
În debutul reprizei secunde a derby-ului etapei a 26-a din Superliga dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, Steven Nsimba, golgheterul oltenilor cu 8 reușite, a ieșit de pe teren din cauza unor probleme musculare. El a fost înlocuit de palestinianul Assad Al-Hamlawi, care a şi reuşit golul egalării. După ce a fost consultat de medic,
14:50
Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină, după scandalul cu Bergodi: “Am ieşit cu capul sus” # Antena Sport
Andrei Cordea a fost prezent joi la Comisia de Disciplină după scandalul uriaş de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj. Cristiano Bergodi şi-a ieşit din minţi şi a sărit la gâtul fotbalistului de la CFR, după ce acesta a înjurat spre banca "şepcilor roşii". Chemat să dea explicaţii, Andrei Cordea a fost audiat
14:30
Turcii, şocaţi după ce Denis Drăguş a fost atacat de adversari: “O pată întunecată pe istoria fotbalului turcesc” # Antena Sport
Denis Drăguş a fost în centrul un moment incredibil în meciul dintre Gaziantep şi Kasimpasa, din etapa cu numărul 21 din Turcia. Echipa românilor Drăguş, Sorescu şi Maxim s-a impus cu 2-1, la capătul unui meci în care Gaziantep a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică. Finalul partidei a fost extrem de
Acum 6 ore
14:00
Victor Wembanyama, prestaţie de excepţie! A înscris 40 de puncte în 26 de minute împotriva lui Los Angeles Lakers # Antena Sport
Victor Wembanyama, vedeta franceză a lui San Antonio Spurs, a făcut o demonstraţie de forţă pe terenul lui Los Angeles Lakers, înscriind 40 de puncte în 26 de minute de joc şi aducând victoria echipei sale cu 136-108, marţi seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP. Înfruntând o echipă gazdă
14:00
Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! # Antena Sport
Oltenii nu mai vor paşi greşiţi şi vor trofee în acest sezon! În acest sens, dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho, care îşi joacă postul în cele două partide. Universitatea Craiova a cunoscut un parcurs bun în campionat şi în Europa cu Mirel Rădoi antrenor. În momentul în care Filipe Coelho a fost
13:30
Tragerea la sorţi UEFA Nations League LIVE VIDEO (joi, 19:00, AntenaPLAY). Noi emoţii pentru România. Lista posibilelor adversare # Antena Sport
Tragerea la sorţi a grupelor UEFA Nations League va avea loc joi seară, de la ora 19:00, şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY. Până la barajul de calificare la World Cup 2026, când România va întâlni Turcia pe 26 martie, tricolorii îşi vor afla adversarele din toamnă din Nations League. UEFA Nations League rămâne
13:20
CFR Cluj se întăreşte pentru viitor. În acest sens, oficialii ardeleni au ajuns la un acord cu Nicolae Sula, un atacant moldovean, în vârstă de 19 ani. Atacantul adus de Daniel Pancu la CFR mai evoluat pentru Dunajska Streda și Zimbru Chișinău. Sula are 11 prezenţe la naţionala Moldovei. "Bine ai venit, Nicolae Sula! CFR-iști,
13:10
Situaţie incredibilă: Radu Drăguşin ar urma să fie antrenat de un fost jucător al CFR-ului! # Antena Sport
Tottenham a decis să-l concedieze pe Thomas Frank. El a stat pe banca formaţiei engleze nu mai puţin de şapte luni. Pe lista avansată de presa de Anglia pentru banca tehnincă a celor de la Tottenham se numără Mauricio Pochettino, De Zerbi şi Xavi. Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după
13:00
Liga Campionilor Asiei continuă în AntenaPLAY cu două meciuri care vor avea loc miercuri, de la ora 12:00. După maratonul de marţi, miercuri vor avea loc două partide în Coreea de Sud. Gangwon va primi vizita chinezilor de la Shanghai Port, în timp ce Melbourne City va juca pe terenul celor de la Ulsan HD.
12:30
Tottenham a decis să-l concedieze pe Thomas Frank, anunţă presa din Anglia. El a stat pe banca formaţiei engleze nu mai puţin de şapte luni. Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra
Acum 8 ore
11:50
Gigi Becali laudă eventuala numire a lui Gică Hagi pe banca României: “Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur” # Antena Sport
Multă vreme Generaţia de Aur şi Răzvan Burleanu au fost în tabere diferite. Gigi Becali crede că prin numirea lui Gică Hagi pe banca naţional
11:20
Delegaţia Românie a plecat la tragera pentru grupele Nations League. Stoichiţă nu mai vrea Kosovo # Antena Sport
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, și „Jerry” Gane, antrenorul secund al echipei naționale a României, au plecat miercuri, 11 februarie, spre Bruxelles, unde va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Nations League, pe data de 12 februarie. ”Tricolorii” se regăsesc în urna a treia la tragerea de sorți programată mâine, […] The post Delegaţia Românie a plecat la tragera pentru grupele Nations League. Stoichiţă nu mai vrea Kosovo appeared first on Antena Sport.
11:10
Victor Becali, impresarul lui Ştefan Târnovanu, a vorbit despre situaţia în care se află portarul de 25 de ani la FCSB. Titular de drept în ultimii ani şi piesă importantă a echipei care a câştigat ultimele două titluri din Liga 1, Târnovanu a ajuns pe banca de rezerve. Supărat pe evoluţiile sale din acest sezon, […] The post Victor Becali, anunţ despre viitorul lui Ştefan Târnovanu la FCSB: “La vară” appeared first on Antena Sport.
11:00
Stoichiţă are pregătit deja “un dosar” pentru succesorul lui Mircea Lucescu: “Doamne ferește” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost luni externat de la Spitalul Universitar din București pentru a treia oară, iar acum se pregătește să se deplaseze în Belgia pentru un nou control. Selecționerul de 80 de ani va fi pe mâna unui medic român stabilit în țara din vestul Europei, care va fi responsabil să îi ofere lui […] The post Stoichiţă are pregătit deja “un dosar” pentru succesorul lui Mircea Lucescu: “Doamne ferește” appeared first on Antena Sport.
10:50
Cristi Chivu ascunde o poveste tragică de care puţini români ştiu. Tatăl lui s-a stins la 44 de ani, într-un moment în care actualul antrenor de la Inter se afla la începutul carierei de fotbalist. Viaţa lui Cristi Chivu a cunoscut un traseu norocos. Atât în cariera de fotbalist, cât şi ca antrenor. Totuşi, norocul […] The post Povestea tragică din viaţa lui Cristi Chivu. De ce tatăl lui s-a stins la 44 de ani appeared first on Antena Sport.
10:40
Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille! Umilinţa cu PSG a fost decisivă # Antena Sport
Înfrângerea grea suferită duminică seara de Olympique Marseille pe Parc des Princes în faţa PSG, scor 0-5, a fost picătura care a umplut paharul. Într-un comunicat publicat în noaptea de marţi spre miercuri, Olympique Marseille a anunţat sfârşitul colaborării cu tehnicianul Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille “Olympique de […] The post Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille! Umilinţa cu PSG a fost decisivă appeared first on Antena Sport.
10:20
FC Voluntari a ajuns un acord cu Steven N’Guessan. Fundașul central în vârstă de 25 de ani a semnat un contract valabil pe 1 an și jumătate cu gruparea ilfoveană. „Bine ai venit, Steven N’Guessan! FC Voluntari anunță transferul definitiv al jucătorului Steven N’Guessan, fundaș central, care a semnat un contract valabil pe 1 an […] The post Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:00
Fanul lui Manchester United care nu s-a tuns de aproape 500 de zile mai are aşteptat! “Diavolii”, remiză pe terenul lui West Ham # Antena Sport
Manchester United a încheiat la egalitate meciul de pe London Stadium cu West Ham United, scor 1-1, în etapa cu numărul 26 din Premier League. Echipa lui Michael Carrick venea în capitală după ce obţinuse patru victorii la rând. West Ham, echipă care luptă în acest sezon pentru salvarea de la retrogradare, părea victimă sigură. […] The post Fanul lui Manchester United care nu s-a tuns de aproape 500 de zile mai are aşteptat! “Diavolii”, remiză pe terenul lui West Ham appeared first on Antena Sport.
10:00
Patronul din fotbalul românesc care l-a ameninţat Arlauskis că-l duce în pădure şi îl bate # Antena Sport
Există un patron din fotbalul românesc de care Arlauskis săune că s-a temut. Şi acesta este Dumitru Bucşaru, fost finanţator la Unirea Urziceni. Declaraţiile portarului sunt incredibile. În perioada 2008–2010, Giedrius Arlauskis a evoluat pentru Unirea Urziceni. Aici el a avut parte de o discuţie cu Dumitru Bucşaru, chiar în vestiar, care pare mai mult […] The post Patronul din fotbalul românesc care l-a ameninţat Arlauskis că-l duce în pădure şi îl bate appeared first on Antena Sport.
09:40
Jucătorii naţionalei României joacă pe bani grei meciurile de baraj pentru Mondial. FRF a decis să acorde prime substanţiale pentru tricolori, care se ridică la 500.000 de euro! Meciul Turcia- România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19:00. Pentru ca jucătorii naţionalei României […] The post Prime de 500.000 de euro pentru naţionala României la barajele de Mondial appeared first on Antena Sport.
09:20
Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra celor de la Newcastle și sunt la doar trei puncte deasupra liniei roșii. În timp ce fanii îi cer demisia antrenorului, presa nu-l iartă nici […] The post Presa din Anglia l-a criticat pe Radu Drăguşin pentru evoluţia cu Newcastle appeared first on Antena Sport.
09:20
Discurs halucinant la Jocurile Olimpice! A câştigat medalia de bronz, după care a declarat că şi-a înşelat iubita # Antena Sport
Norvegianul Sturla Holm Laegreid, medaliat cu bronz marţi la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă, a făcut după concurs o mărturisire surprinzătoare. El a recunoscut că şi-a înşelat iubita şi i-a cerut în mod deschis să îi mai acorde o şansă, relatează Reuters. „Mi-am dat seama că aceasta este femeia vieţii mele şi că nu […] The post Discurs halucinant la Jocurile Olimpice! A câştigat medalia de bronz, după care a declarat că şi-a înşelat iubita appeared first on Antena Sport.
09:10
Cuvântul pe care Daniel Pancu nici nu a vrut să îl audă, după remiza dintre CFR Cluj şi Rapid: “Vă rog eu frumos! Nu” # Antena Sport
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu a vrut să audă de titlu, după ce echipa sa a obţinut calificarea în sferturile Cupei României, după remiza de pe teren propriu cu Rapid, în etapa a treia din faza grupelor. În campionat, CFR Cluj are şapte victorii la rând, iar ceea ce părea un […] The post Cuvântul pe care Daniel Pancu nici nu a vrut să îl audă, după remiza dintre CFR Cluj şi Rapid: “Vă rog eu frumos! Nu” appeared first on Antena Sport.
09:00
08:40
De ce l-a dat Gigi Becali afară pe Cristiano Bergodi. Ce s-a întâmplat în vestiar: “Are comportamentul ăsta” # Antena Sport
În septembrie 2009, Cristiano Bergodi era demis de Gigi Becali la vestiare, cu scandal, după un meci al FCSB cu Șerif Tiraspol, scor 0-0. La pauză scorul era 0-0, iar în momentul în care Bergodi a intrat în vestiar, Gigi Becali certa deja jucătorii. Momentul l-a înfuriat pe tehnician, care l-a dat afară pe latifundiar. […] The post De ce l-a dat Gigi Becali afară pe Cristiano Bergodi. Ce s-a întâmplat în vestiar: “Are comportamentul ăsta” appeared first on Antena Sport.
08:30
“Comparaţie nepotrivită!” Gigi Becali nu a mai rezistat şi a cerut să intre în direct: “Vorbeşte Mureşan” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a ţinut să îi dea o replică lui Iuliu Mureşan, preşedintele lui CFR Cluj, după scandalul uriaş care a avut loc în Gruia, la derby-ul cu U. Evenimentele de la finalul partidei, cu Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea în prim-plan, stârnesc controverse şi acum, la câteva zile distanţă […] The post “Comparaţie nepotrivită!” Gigi Becali nu a mai rezistat şi a cerut să intre în direct: “Vorbeşte Mureşan” appeared first on Antena Sport.
08:30
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul # Antena Sport
Gică Hagi e la un pas să cedeze afacerea de suflet: Farul Constanţa. Doi apropiaţi sunt gata să devină acţionari majoritari la club. Este vorba de Gică Popescu și Hristo Stoichkov. “Regele” se gândeşte să facă o astfel de muzare în contextul în care este foarte aproape de a prelua echipa naţională a României. Chiar […] The post Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul appeared first on Antena Sport.
08:10
Am abordat în articolul trecut riscul ca, în urma creșterii ponderii puterii electrice la 47%, piloții să fie nevoiți să decelereze, pe unele circuite, la sfârșitul liniilor drepte, pentru a încărca bateria. În prezentul text ne vom referi la alte două riscuri, care țin tot de tehnologie. În 2026, dacă hardware-ul va fi relativ standardizat, software-ul prin care […] The post Alte probleme care pot apărea în curse. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:20
Gigi Becali, intervenție la miezul nopții după ce l-a auzit pe Daniel Pancu: „Vorbește aiurea” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o intervenție la miezul nopții, după declarațiile lui Daniel Pancu, făcute după CFR Cluj – Rapid 1-1. Antrenorul clujenilor a avut un nou discurs dur, în urma scandalului din meciul cu U Cluj. „Am realizat că nu mai poți spune străin unui om cu alt pașaport. Am înțeles cu nu avem […] The post Gigi Becali, intervenție la miezul nopții după ce l-a auzit pe Daniel Pancu: „Vorbește aiurea” appeared first on Antena Sport.
10 februarie 2026
23:50
Radu Drăgușin, pe teren în a 11-a înfrângere a lui Tottenham în Premier League. Nota primită de român # Antena Sport
Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra celor de la Newcastle și sunt la doar trei puncte deasupra liniei roșii. Radu Drăgușin a fost integralist în ultimul meci disputat de echipa sa, […] The post Radu Drăgușin, pe teren în a 11-a înfrângere a lui Tottenham în Premier League. Nota primită de român appeared first on Antena Sport.
23:40
Tottenham – Newcastle 1-2. Echipa lui Radu Drăgușin este în cădere liberă. Românul a ratat o ocazie uriașă # Antena Sport
Tottenham Hotspur este în cădere liberă în Premier League, după ce a suferit o nouă înfrângere, de această dată împotriva celor de la Newcastle United. Cu Radu Drăgușin titular și integralist, formația antrenată de Thomas Frank a bifat eșecul cu numărul 11 din acest sezon, fiind în prezent la doar trei puncte peste zona retrogradabilă. […] The post Tottenham – Newcastle 1-2. Echipa lui Radu Drăgușin este în cădere liberă. Românul a ratat o ocazie uriașă appeared first on Antena Sport.
23:40
„Mai vin jucători?” Răspunsul dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României. Plecarea anunțată # Antena Sport
Costel Gâlcă (53 de ani) a fost întrebat despre eventuale noi transferuri la Rapid, după eliminarea din Cupa României. Giuleștenii au remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, și au încheiat grupa pe locul trei, ratând sferturile competiției. Costel Gâlcă a transmis că rămâne de văzut dacă vor mai veni noi jucători în lotul său, în această […] The post „Mai vin jucători?” Răspunsul dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României. Plecarea anunțată appeared first on Antena Sport.
