Povestea tragică din viaţa lui Cristi Chivu. De ce tatăl lui s-a stins la 44 de ani
Antena Sport, 11 februarie 2026 10:50
Cristi Chivu ascunde o poveste tragică de care puţini români ştiu. Tatăl lui s-a stins la 44 de ani, într-un moment în care actualul antrenor de la Inter se afla la începutul carierei de fotbalist. Viaţa lui Cristi Chivu a cunoscut un traseu norocos. Atât în cariera de fotbalist, cât şi ca antrenor. Totuşi, norocul […]
Acum 15 minute
11:20
Delegaţia Românie a plecat la tragera pentru grupele Nations League. Stoichiţă nu mai vrea Kosovo # Antena Sport
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, și „Jerry" Gane, antrenorul secund al echipei naționale a României, au plecat miercuri, 11 februarie, spre Bruxelles, unde va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Nations League, pe data de 12 februarie. "Tricolorii" se regăsesc în urna a treia la tragerea de sorți programată mâine, […]
Acum 30 minute
11:10
Victor Becali, impresarul lui Ştefan Târnovanu, a vorbit despre situaţia în care se află portarul de 25 de ani la FCSB. Titular de drept în ultimii ani şi piesă importantă a echipei care a câştigat ultimele două titluri din Liga 1, Târnovanu a ajuns pe banca de rezerve. Supărat pe evoluţiile sale din acest sezon, […]
Acum o oră
11:00
Stoichiţă are pregătit deja “un dosar” pentru succesorul lui Mircea Lucescu: “Doamne ferește” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost luni externat de la Spitalul Universitar din București pentru a treia oară, iar acum se pregătește să se deplaseze în Belgia pentru un nou control. Selecționerul de 80 de ani va fi pe mâna unui medic român stabilit în țara din vestul Europei, care va fi responsabil să îi ofere lui […]
10:50
Cristi Chivu ascunde o poveste tragică de care puţini români ştiu. Tatăl lui s-a stins la 44 de ani, într-un moment în care actualul antrenor de la Inter se afla la începutul carierei de fotbalist. Viaţa lui Cristi Chivu a cunoscut un traseu norocos. Atât în cariera de fotbalist, cât şi ca antrenor. Totuşi, norocul […]
10:40
Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille! Umilinţa cu PSG a fost decisivă # Antena Sport
Înfrângerea grea suferită duminică seara de Olympique Marseille pe Parc des Princes în faţa PSG, scor 0-5, a fost picătura care a umplut paharul. Într-un comunicat publicat în noaptea de marţi spre miercuri, Olympique Marseille a anunţat sfârşitul colaborării cu tehnicianul Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille "Olympique de […]
Acum 2 ore
10:20
FC Voluntari a ajuns un acord cu Steven N'Guessan. Fundașul central în vârstă de 25 de ani a semnat un contract valabil pe 1 an și jumătate cu gruparea ilfoveană. „Bine ai venit, Steven N'Guessan! FC Voluntari anunță transferul definitiv al jucătorului Steven N'Guessan, fundaș central, care a semnat un contract valabil pe 1 an […]
10:00
Fanul lui Manchester United care nu s-a tuns de aproape 500 de zile mai are aşteptat! “Diavolii”, remiză pe terenul lui West Ham # Antena Sport
Manchester United a încheiat la egalitate meciul de pe London Stadium cu West Ham United, scor 1-1, în etapa cu numărul 26 din Premier League. Echipa lui Michael Carrick venea în capitală după ce obţinuse patru victorii la rând. West Ham, echipă care luptă în acest sezon pentru salvarea de la retrogradare, părea victimă sigură. […]
10:00
Patronul din fotbalul românesc care l-a ameninţat Arlauskis că-l duce în pădure şi îl bate # Antena Sport
Există un patron din fotbalul românesc de care Arlauskis săune că s-a temut. Şi acesta este Dumitru Bucşaru, fost finanţator la Unirea Urziceni. Declaraţiile portarului sunt incredibile. În perioada 2008–2010, Giedrius Arlauskis a evoluat pentru Unirea Urziceni. Aici el a avut parte de o discuţie cu Dumitru Bucşaru, chiar în vestiar, care pare mai mult […]
09:40
Jucătorii naţionalei României joacă pe bani grei meciurile de baraj pentru Mondial. FRF a decis să acorde prime substanţiale pentru tricolori, care se ridică la 500.000 de euro! Meciul Turcia- România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19:00. Pentru ca jucătorii naţionalei României […]
Acum 4 ore
09:20
Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra celor de la Newcastle și sunt la doar trei puncte deasupra liniei roșii. În timp ce fanii îi cer demisia antrenorului, presa nu-l iartă nici […]
09:20
Discurs halucinant la Jocurile Olimpice! A câştigat medalia de bronz, după care a declarat că şi-a înşelat iubita # Antena Sport
Norvegianul Sturla Holm Laegreid, medaliat cu bronz marţi la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă, a făcut după concurs o mărturisire surprinzătoare. El a recunoscut că şi-a înşelat iubita şi i-a cerut în mod deschis să îi mai acorde o şansă, relatează Reuters. „Mi-am dat seama că aceasta este femeia vieţii mele şi că nu […]
09:10
Cuvântul pe care Daniel Pancu nici nu a vrut să îl audă, după remiza dintre CFR Cluj şi Rapid: “Vă rog eu frumos! Nu” # Antena Sport
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu a vrut să audă de titlu, după ce echipa sa a obţinut calificarea în sferturile Cupei României, după remiza de pe teren propriu cu Rapid, în etapa a treia din faza grupelor. În campionat, CFR Cluj are şapte victorii la rând, iar ceea ce părea un […]
09:00
Cuvântul pe care Daniel Pancu nici nu a vrut să audă, după remiza dintre CFR Cluj şi Rapid: “Vă rog eu frumos! Nu” # Antena Sport
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu a vrut să audă de titlu, după ce echipa sa a obţinut calificarea în sferturile Cupei României, după remiza de pe teren propriu cu Rapid, în etapa a treia din faza grupelor. În campionat, CFR Cluj are şapte victorii la rând, iar ceea ce părea un […]
08:40
De ce l-a dat Gigi Becali afară pe Cristiano Bergodi. Ce s-a întâmplat în vestiar: “Are comportamentul ăsta” # Antena Sport
În septembrie 2009, Cristiano Bergodi era demis de Gigi Becali la vestiare, cu scandal, după un meci al FCSB cu Șerif Tiraspol, scor 0-0. La pauză scorul era 0-0, iar în momentul în care Bergodi a intrat în vestiar, Gigi Becali certa deja jucătorii. Momentul l-a înfuriat pe tehnician, care l-a dat afară pe latifundiar. […]
08:30
“Comparaţie nepotrivită!” Gigi Becali nu a mai rezistat şi a cerut să intre în direct: “Vorbeşte Mureşan” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a ţinut să îi dea o replică lui Iuliu Mureşan, preşedintele lui CFR Cluj, după scandalul uriaş care a avut loc în Gruia, la derby-ul cu U. Evenimentele de la finalul partidei, cu Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea în prim-plan, stârnesc controverse şi acum, la câteva zile distanţă […]
08:30
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul # Antena Sport
Gică Hagi e la un pas să cedeze afacerea de suflet: Farul Constanţa. Doi apropiaţi sunt gata să devină acţionari majoritari la club. Este vorba de Gică Popescu și Hristo Stoichkov. "Regele" se gândeşte să facă o astfel de muzare în contextul în care este foarte aproape de a prelua echipa naţională a României. Chiar […]
08:10
Am abordat în articolul trecut riscul ca, în urma creșterii ponderii puterii electrice la 47%, piloții să fie nevoiți să decelereze, pe unele circuite, la sfârșitul liniilor drepte, pentru a încărca bateria. În prezentul text ne vom referi la alte două riscuri, care țin tot de tehnologie. În 2026, dacă hardware-ul va fi relativ standardizat, software-ul prin care […]
Acum 12 ore
00:20
Gigi Becali, intervenție la miezul nopții după ce l-a auzit pe Daniel Pancu: „Vorbește aiurea” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o intervenție la miezul nopții, după declarațiile lui Daniel Pancu, făcute după CFR Cluj – Rapid 1-1. Antrenorul clujenilor a avut un nou discurs dur, în urma scandalului din meciul cu U Cluj. „Am realizat că nu mai poți spune străin unui om cu alt pașaport. Am înțeles cu nu avem […]
10 februarie 2026
23:50
Radu Drăgușin, pe teren în a 11-a înfrângere a lui Tottenham în Premier League. Nota primită de român # Antena Sport
Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra celor de la Newcastle și sunt la doar trei puncte deasupra liniei roșii. Radu Drăgușin a fost integralist în ultimul meci disputat de echipa sa, […]
23:40
Tottenham – Newcastle 1-2. Echipa lui Radu Drăgușin este în cădere liberă. Românul a ratat o ocazie uriașă # Antena Sport
Tottenham Hotspur este în cădere liberă în Premier League, după ce a suferit o nouă înfrângere, de această dată împotriva celor de la Newcastle United. Cu Radu Drăgușin titular și integralist, formația antrenată de Thomas Frank a bifat eșecul cu numărul 11 din acest sezon, fiind în prezent la doar trei puncte peste zona retrogradabilă. […]
23:40
„Mai vin jucători?” Răspunsul dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României. Plecarea anunțată # Antena Sport
Costel Gâlcă (53 de ani) a fost întrebat despre eventuale noi transferuri la Rapid, după eliminarea din Cupa României. Giuleștenii au remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, și au încheiat grupa pe locul trei, ratând sferturile competiției. Costel Gâlcă a transmis că rămâne de văzut dacă vor mai veni noi jucători în lotul său, în această […]
23:10
Andrei Borza, în lacrimi după eliminarea Rapidului din Cupa României. Cum a fost surprins la final în Gruia # Antena Sport
Rapidul a ratat calificarea în sferturile Cupei României, după ce a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la CFR Cluj, în ultima etapă a grupelor. Echipa antrenată de Costel Gâlcă avea nevoie de victorie pentru a urca peste ardeleni în clasament. După fluierul final, unii dintre jucătorii giuleștenilor au fost afectați […]
22:50
Iuliu Mureșan, tiradă la adresa lui Cristiano Bergodi: „Dacă eu aș face așa ceva la vârsta mea..” # Antena Sport
Cristiano Bergodi riscă o suspendare uriașă după gestul incredibil făcut la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj, din Liga 1. Antrenorul „șepcilor roșii" a reacționat incredibil după fluierul final și a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, care i-ar fi adresat injurii. La câteva zile de la acele momente, Iuliu Mureșan a avut un […]
22:50
Olimpiu Moruțan, la pământ după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Trebuie să ne concentrăm pe campionat” # Antena Sport
Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1. Internaționalul român s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultatul meciului din Gruia. Rapid avea nevoie de victorie pentru a se califica în sferturile Cupei României. Giuleștenii au încheiat însă grupa pe locul trei, FC Argeș […]
22:40
Alexandru Pașcanu, categoric după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Unde se vaccinează oile arată mai bine” # Antena Sport
Alexandru Pașcanu a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1. Fundașul a transmis că giuleștenii au ratat un obiectiv, în acest sezon. Alexandru Pașcanu a marcat golul egalizator pentru Rapid în Gruia, în minutul 88. Giuleștenii au forțat golul de 2-1 până la final, însă în cele din urmă […]
22:40
Daniel Pancu, discurs bizar după calificarea CFR-ului în sferturi: „Oamenii din afară apreciază România și datorită mie” # Antena Sport
CFR Cluj s-a calificat marți în faza sferturilor Cupei României, după remiza din Gruia cu Rapid București, scor 1-1. Formația antrenată de Daniel Pancu a trecut mai departe de pe locul doi în grupă, după FC Argeș. La flash-interviu, tehnicianul ardelenilor a vorbit puțin despre joc, după care a reluat subiectul scandalului de la partida […]
Acum 24 ore
22:30
Iuliu Mureșan, prima reacție după calificarea CFR-ului în sferturi: „Dacă avem acest spirit, greu ne încurcă cineva” # Antena Sport
CFR Cluj și FC Argeș sunt primele echipe care au obținut „biletele" pentru sferturile Cupei României, după rezultatele înregistrate marți seară. Ardelenii au remizat pe teren propriu cu Rapid, în timp ce formația antrenată de Bogdan Andone s-a impus cu Dumbrăvița, scor 2-1. Este primul obiectiv important pe care Costel Gâlcă îl ratează de când […]
22:30
„Greu de jucat așa”. Costel Gâlcă, prima reacție după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Obiectiv ratat” # Antena Sport
Costel Gâlcă a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, din ultima etapă a grupei. Antrenorul s-a plâns de starea gazonului din Gruia. Gâlcă a mai declarat că Rapid a ratat un obiectiv important în acest sezon. Giuleștenii își doreau să cucerească trofeul […]
22:00
Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Andrei Cordea la finalul meciului dintre CFR Cluj şi U Cluj, după ce a fost înjurat ca la uşa cortului de atacantul feroviarilor. Antrenorul italian îşi aşteaptă acum pedeapsa, una care poate fi de maximum un an de suspendare, în funcţie de cum vor fi interpretate incidentele de […]
22:00
CFR Cluj – Rapid 1-1. Giuleștenii au fost eliminați din competiție! Echipa lui Daniel Pancu merge în sferturi cu FC Argeș. # Antena Sport
CFR Cluj
21:40
Suporterii CFR-ului, mobilizare exemplară după incidentele de la meciul cu ”U”. Decizia luată de fanii „feroviari” # Antena Sport
Meciul dintre CFR și Universitatea Cluj a fost unul „încins”, atât pe teren, cât și în tribune. Suporterii ambelor formații au făcut un adevărat spectacol pirotehnic, dar sancțiunile au fost pe măsură. Jandarmeria a aplicat amenzi de peste 7.000 de euro ambelor cluburi, iar suporterii celor de la CFR au luat o decizie impresionantă, având […] The post Suporterii CFR-ului, mobilizare exemplară după incidentele de la meciul cu ”U”. Decizia luată de fanii „feroviari” appeared first on Antena Sport.
21:20
George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă # Antena Sport
România a fost reprezentată de patru sportivi în proba masculină de biatlon de la Jocurile Olimpice, cel mai bun rezultat fiind obţinut de George Buta, care a încheiat cursa pe locul 39. Buta a avut o prestaţie bună, a ratat o singură ţintă, chiar la prima tragere, din poziţia culcat, reuşind ulterior să fie precis în celelalte […] The post George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă appeared first on Antena Sport.
21:10
Vești excelente pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus. Două reveniri importante la Inter # Antena Sport
Mijlocaşii Nicolo Barella şi Hakan Calhanoglu au reluat antrenamentele cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, înaintea meciului de sâmbătă cu Juventus Torino. Întâlnirea de sâmbătă de pe San Siro va reaprinde rivalitatea aprigă dintre cele două echipe. Nerazzurri sunt în mare formă bună şi se află în fruntea clasamentului, deşi la ultimele partide […] The post Vești excelente pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus. Două reveniri importante la Inter appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | România a ales: Hagi, urmașul lui Lucescu la națională appeared first on Antena Sport.
20:50
Tottenham Hotspur primește pe teren propriu vizita celor de la Newcastle United, în etapa cu numărul 26 din Premier League. Partida este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Thomas Frank mizează din nou în primul 11 pe românul Radu Drăgușin, având indisponibilități importante în compartimentul defensiv al echipei sale. […] The post Tottenham – Newcastle LIVE SCORE (21:30). Radu Drăgușin este iarăși titular appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Derby-ul și scandalul appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Bergodi se scuză și acuză appeared first on Antena Sport.
20:30
Andrei Nicolescu, replică dură privind transferurile de la Dinamo: „Despre noi se vorbește cel mai mult” # Antena Sport
Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu replica, după criticile aduse campaniei de transferuri de la Dinamo, din această iarnă. Președintele „câinilor” a declarat că despre mutările realizate la echipa lui Zeljko Kopic se vorbește cel mai mult, însă a subliniat că nici celelalte formații din Liga 1 nu au efectuat transferuri spectaculoase. Nicolescu […] The post Andrei Nicolescu, replică dură privind transferurile de la Dinamo: „Despre noi se vorbește cel mai mult” appeared first on Antena Sport.
20:30
Ștefan Baiaram, în pericol de a fi suspendat! Marius Avram a dat verdictul, după gestul de la meciul cu Dinamo # Antena Sport
Gestul făcut de Ștefan Baiaram la finalul partidei dintre Dinamo București și Universitatea Craiova nu va rămâne nesancționat. Jucătorul din Bănie s-a scuipat cu un spectator al „câinilor” după fluierul final și a fost criticat chiar și de către un oficial al grupării alb-albastre. „Perla” lui Mihai Rotaru ar putea fi suspendat de Comisia de […] The post Ștefan Baiaram, în pericol de a fi suspendat! Marius Avram a dat verdictul, după gestul de la meciul cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
20:20
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Salariul „astronomic” pe care acesta îl va încasa # Antena Sport
Chiar dacă mai are contract cu Liverpool până în vara anului 2027, Mohamed Salah este ca și plecat de la gruparea de pe Anfield. Interesul din Arabia Saudită este unul uriaș pentru legenda „cormoranilor”, care poate schimba echipa chiar la finalul acestui sezon. Al-Ittihad este în căutarea unui nou lider după despărțirea de Karim Benzema, […] The post Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Salariul „astronomic” pe care acesta îl va încasa appeared first on Antena Sport.
19:40
Modificări în programul etapei a 28-a: când și unde se va disputa derby-ul Rapid – Dinamo # Antena Sport
Derby-ul etapei a 28-a din Liga 1, Rapid – Dinamo, se va disputa sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. Partida va avea loc pe Arena Națională, după modificările anunțate de LPF. Inițial, meciul fusese programat pe 22 februarie, duminică, la o zi după meciul FCSB-ului cu Metaloglobus. În acest context, derby-ul dintre Rapid și Dinamo nu s-ar […] The post Modificări în programul etapei a 28-a: când și unde se va disputa derby-ul Rapid – Dinamo appeared first on Antena Sport.
19:30
Finalul meciului dintre CFR și Universitatea Cluj a adus imagini reprobabile pentru fotbalul românesc, după un meleu care i-a avut în prim-plan pe Cristiano Bergodi și Andrei Cordea. Tehnicianul „șepcilor roșii” a avut o reacție deplasată după ce fotbalistul de la CFR Cluj i-ar fi adresat injurii, iar ambii riscă pedepse uriașe din partea Comisiei […] The post LPF, comunicat oficial după incidentele reprobabile de la CFR – Universitatea Cluj appeared first on Antena Sport.
18:50
„Suporterii vor fi nemulțumiți, dar…”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit toate detaliile înaintea „dublei” FCSB-ului cu Universitatea Craiova. Joi, campioana se va duela cu oltenii în ultima etapă a grupelor Cupei României, iar trei zile mai târziu, cele două rivale se vor înfrunta și în campionat, ambele partide urmând să se dispute în Bănie. Mihai Stoica a recunoscut că deși suporterii […] The post „Suporterii vor fi nemulțumiți, dar…”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
18:40
Sorin Cârțu, concentrat înaintea „dublei” cu FCSB: „Sper ca la meciul ăsta să fim mai inspirați” # Antena Sport
Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni de două ori în interval de trei zile, cele două formații fiind parte din aceeași grupă în Cupa României. În campionatul intern, gruparea roș-albastră are nevoie de puncte pentru a prinde play-off-ul, în timp ce oltenii sunt primii în clasament. Sorin Cârțu a vorbit despre cele două partide […] The post Sorin Cârțu, concentrat înaintea „dublei” cu FCSB: „Sper ca la meciul ăsta să fim mai inspirați” appeared first on Antena Sport.
18:30
Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: „Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a oferit o nouă replică, după atacul lui Daniel Pancu, în urma scandalului uriaș creat la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian s-a declarat deranjat de cele afirmate de tehnicianul rivalei din Ardeal. Cristiano Bergodi și Andrei Cordea au oferit scene incredibile după meci, antrenorul acuzându-l pe jucătorul advers de faptul că i-a […] The post Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: „Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut” appeared first on Antena Sport.
18:00
Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie” # Antena Sport
Dinamo București și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 26 din Liga 1. Oltenii și-au păstrat poziția de lider în clasament, după ce Assad Al Hamlawi a egalat cu o lovitură de cap. Ștefan Baiaram a avut un episod aprins după fluierul final cu un […] The post Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie” appeared first on Antena Sport.
17:50
Țeapă uriașă încasată de Cristi Borcea. Cum a pierdut șase milioane de euro: „Vrăjeală” # Antena Sport
Cristi Borcea a dezvăluit ce țeapă uriașă a încasat. Fostul șef de la Dinamo a pierdut o sumă uriașă, de șase milioane de euro, după o afacere imobiliară în Dubai. Borcea a povestit cum a fost convins de un antreprenor român să cumpere nu mai puțin de patru apartamente de lux în Dubai, în valoare […] The post Țeapă uriașă încasată de Cristi Borcea. Cum a pierdut șase milioane de euro: „Vrăjeală” appeared first on Antena Sport.
17:40
Steaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit” # Antena Sport
Steaua București continuă campania de transferuri pentru partea a doua a campionatului. După ce i-a semnat pe spaniolul Nacho Bonet și pe Robert Popescu, împrumutat de la FC Argeș, „militarii” se pregătesc să-l înregimenteze pe maghiarul András Huszti. Huszti a fost testat în amicalul de sâmbătă cu CSM Alexandria, scor 6-2, iar Daniel Oprița a […] The post Steaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit” appeared first on Antena Sport.
17:30
Real Madrid va trece printr-o reconstrucție la vară, atunci când Florentino Perez și-a propus să renunțe la mai mulți jucători importanți din istoria clubului „blanco”. Unul dintre aceștia este Dani Carvajal, fotbalist care a cucerit nu mai puțin de 26 de trofee alături de gruparea din capitala Spaniei. Contractul acestuia expiră pe 30 iunie. Dani […] The post A câștigat 26 de trofee cu Real Madrid, dar va pleca la finalul acestui sezon appeared first on Antena Sport.
17:20
Ce mesaj a primit Cristiano Bergodi de la Andrei Cordea, după scandalul uriaș: „Nu am răspuns” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a dezvăluit ce mesaj a primit de la Andrei Cordea, după scandalul uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2, din runda trecută de Liga 1. Antrenorul „Șepcilor roșii” s-a enervat când mijlocașul advers a adresat injurii către banca sa, în special către Dan Nistor. După meci, a fost o încăierare generală […] The post Ce mesaj a primit Cristiano Bergodi de la Andrei Cordea, după scandalul uriaș: „Nu am răspuns” appeared first on Antena Sport.
