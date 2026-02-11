Heineken învinge ANAF la Înalta Curte. Compania obține anularea definitivă a unor obligații de plată de peste 7,2 milioane de euro
Economica.net, 11 februarie 2026 17:20
Heineken România S.A. a obținut o victorie definitivă în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a confirmat anularea unor obligații fiscale de peste 7,2 milioane de euro impuse de Agenția Națională de Administraree Fiscală, anunță casa de avocatură Peligrad Law.
• • •
Acum 15 minute
17:30
Ministrul Culturii a cedat în fața protestelor artiștilor. Demeter Andras: Am dispus încetarea măsurilor de control a timpului de muncă în instituțiile de spectacol # Economica.net
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunţat, miercuri, emiterea unei circulare care vizează retragerea instrucţiunilor privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacole şi concerte.
Acum 30 minute
17:20
17:20
FOTO. O nouă fabrică de blindate în România. Sud-coreeni de la Hanwha Aerospace au început construcția în jud. Dâmbovița # Economica.net
Hanwha Aerospace, cel mai mare producător sud-coreean din domeniul apărării, a început construcția fabricii de vehicule blindate din Petrești, județul Dâmbovița.
17:20
Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban anunță miercuri că a avut discuții cu reprezentanți companiei coreene Hyundai ce au vizat inclusiv fabricarea de trenuri pe hidrogen în România.
Acum o oră
17:10
Un nou tramvai Bucur LF-CA, fabricat la URAC Bucureşti, a intrat în teste.
17:00
Rata șomajului în SUA a scăzut în ianuarie până la 4,3%, în contextul în care numărul de locuri de muncă create de companii a fost peste așteptări # Economica.net
Numărul locurilor de muncă create de către angajatorii americani, în luna ianuarie, a fost peste aşteptări, în timp ce rata şomajului a scăzut până la 4,3%, iar aceste semne de stabilitate a pieţei muncii ar putea oferi Rezervei Federale argumente pentru a menţine dobânzile nemodificate, în timp ce monitorizează inflaţia, transmite Reuters, relatează Agerpres.
16:50
Ciucu spune că 115 dintre cele 400 de autobuze Otokar ale STB sunt stricate. Primarul anunță că s-a înțeles cu compania ca în două luni 95% dintre acestea să fie pe traseu # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convenit cu reprezentanţii companiei Otokar ca peste 95% dintre cele 115 autobuze indisponibile să redevină funcţionale în decurs de două luni, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
16:40
Companiile aeriene cer suspendarea controlului electronic al paşapoartelor în UE până în octombrie # Economica.net
Asociaţiile care reprezintă principalele aeroporturi şi companii aeriene din Europa au avertizat miercuri Comisia Europeană că sistemul electronic de control al paşapoartelor, care a înlocuit procesul tradiţional de ştampilare a documentelor de călătorie, ar putea cauza cozi de până la 4 ore în această vară şi au solicitat suspendarea sistemului până în octombrie, informează miercuri EFE.
16:40
Polonia şi Italia anunţă că nu se vor alătura „Consiliului pentru Pace” al lui Trump # Economica.net
Polonia şi Italia nu se vor alătura "Consiliului pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump, au anunţat miercuri Varşovia şi Roma, relatează Reuters.
16:30
Protest al fermierilor împotriva Mercosur şi PAC, la Madrid. Mii de persoane şi sute de tractoare # Economica.net
Mii de fermieri, cu 348 de tractoare, protestează miercuri, conform datelor Guvernului, în centrul Madridului, faţă de acordul comercial între UE şi Mercosur şi de reducerea fondurilor în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) europene, relatează agenţia EFE.
16:10
Pîslaru: Şansele de a recupera banii europeni, după amânarea CCR, sunt extrem de reduse # Economica.net
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a precizat, miercuri, că nu există o informare oficială referitoare la faptul că România a pierdut 231 de milioane de euro din PNRR în urma amânării de către CCR a deciziei privind pensiile magistraţilor, dar şansele de a obţine aceşti bani sunt "extrem de reduse".
16:00
Un gigant european se extinde în România cu oferte RCA pentru toți șoferii. Anytime, parteneriat cu Safety, liderul brokerajului # Economica.net
Anytime, brandul insurtech al Interamerican, parte din gigantul olandez Achmea, cu active de miliarde de euro, anunță că se extinde pe piața din România. Asigurătorul grec este ultimul venit pe piața RCA locală și intenționează să se axeze pe vânzări online, context în care a intrat și pe platforma PretulMeu.ro, în parteneriat cu Safety Broker, liderul intermedierii în asigurări.
15:50
Mesajul mediului de afaceri către Bruxelles: Rezolvaţi problema preţurilor la energie dacă vreţi să fim competitivi # Economica.net
Mai mulţi reprezentanţi de top ai mediului de afaceri au îndemnat miercuri Uniunea Europeană să acţioneze urgent pentru a reduce preţurile la energie, spunând că acest lucru este esenţial pentru ca industriile europene să poată concura cu Statele Unite şi China, transmite Reuters.
Acum 4 ore
15:40
NATO a anunţat miercuri lansarea misiunii Arctic Sentry (Santinela Arctică) menită să consolideze prezenţa sa în Arctica, ca parte a unui acord privind dezamorsarea tensiunilor grave din cadrul Alianţei Nord-Atlantice determinate de dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a achiziţiona Groenlanda, relatează Reuters.
15:40
Ce se întâmplă cu autobuzele STB Otokar din București cumpărate în timpul Gabrielei Firea. Anunț de la Ciucu # Economica.net
Mai mult de un sfert dintre autobuzele Otokar ale STB sunt trase pe dreapta acum din cauza defectiunilor, dar aproape toate vor reveni în trafic, a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, după ce a avut o întâlnire cu reprezentanții firmei din Turcia.
15:30
Compania de consultanţă şi intermediere financiară SVN Credit Romania a intermediat finanţări de 326,5 de milioane de euro în 2025, în creştere cu 40,7% comparativ cu anul anterior, a anunţat, miercuri, compania.
15:10
Europa va ieși din iarnă cu depozitele de gaze golite aproape de minimul istoric și va avea nevoie de mai multe gaze – și nu din Rusia – ca să le umple pentru iarna viitoare. Cum stă România # Economica.net
Depozitele de gaze ale Europei, inclusiv cele din România, se golesc rapid din cauza temperaturilor reduse din această iarnă și au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani, în condițiile în care frigul încă persistă și va mai fi nevoie de gaze până la finalul acestui sezon rece. Chiar în scenariul fericit în care nu vor fi probleme până când se va încălzi vremea, depozitele vor trebui reumplute de la niveluri extrem de reduse pentru iarna următoare, ceea ce ar putea pune presiune pe prețuri, mai ales că livrările de gaze rusești încep să fie restricționate chiar din acest an.
15:10
Explozia preţului argintului a declanşat o goană spre vânzarea monedelor şi bijuteriilor de familie în America de Nord # Economica.net
Magazinele de monede şi bijuterii din America de Nord se confruntă cu o avalanşă de clienţi care doresc să-şi vândă obiectele de colecţie, argintăria şi bijuteriile de familie, după o creştere istorică a preţului argintului, transmite Bloomberg.
15:00
Decizia CCR de amânare a sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor afectează România "în sensul atragerii banilor", a afirmat miercuri deputatul PNL Ionuţ Stroe.
15:00
Samsung a anunțat noul eveniment Unpacked programat pentru 25 februarie în San Francisco, unde vor fi prezentate noile smartphone-uri din seria Galaxy S26.
15:00
Într-un discurs în piaţa Azadi din Teheran cu ocazia aniversării Revoluţiei Islamice din 1979, preşedintele Masoud Pezeshkian a declarat miercuri, în faţa unei mulţimi care flutura drapele naţionale, că Iranul nu va ceda niciodată "cererilor excesive" ale Statelor Unite privind programul nuclear iranian sau unei "agresiuni" americane, transmite AFP.
14:30
Germania: Aproape 50.000 de angajaţi din sectorul auto şi-au pierdut locurile de muncă în 2025 # Economica.net
Zeci de mii de angajaţi din sectorul auto german şi-au pierdut anul trecut locurile de muncă, potrivit unui raport publicat de Asociaţia Constructorilor Germani de Automobile (VDA), transmite DPA.
14:20
CCR: OG privind autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii Metrorex trebuie adoptată prin lege organică # Economica.net
Curtea Constituţională a României a stabilit, miercuri, că Ordonanţa Guvernului pentru completarea unor acte normative privind autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii de transport gestionate de Metrorex trebuie adoptată prin lege organică.
14:10
Rusia va lua măsuri tehnico-militare ca răspuns la militarizarea Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a avertizat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, informează EFE.
14:00
Date care dau fiori. Familiile din România sunt expuse masiv la situații dificile. Lipsesc peste 830 de miliarde de lei # Economica.net
Familiile din România sunt expuse masiv la situații dificile, cum ar fi decesul unui membru al familiei, boli grave sau evenimente catastrofale. Un studiu comandat de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) arată că diferența dintre resursele disoonibile și cele necesare în cazul unor evenimente tragice a crescut cu 5% anul trecut și a ajuns la 833 de milioane de lei.
Acum 6 ore
13:40
Lege nouă pentru plafonarea adaosului comercial la alimente. Când se vor opri scumpirile, conform noului proiect pregătit de MADR # Economica.net
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că, în perioada următoare, va promova în Guvern şi Parlament un proiect privind gestionarea inflaţiei printr-un mecanism de plafonare a adaosului comercial pentru produsele agroalimentare de pe teritoriul României, atunci când inflaţia depăşeşte 5%-6%.
13:20
Ariston a semnat la finele anului trecut un acord pentru achiziția Riello, cu afaceri și în România. Tranzacția a ajuns în atenția Consiliului Concurenței, care analizează preluarea Riello.
13:20
Bolojan: Centrele militare judeţene ar urma să treacă de la primării în administrarea Ministerului Apărării, de la 1 ianuarie 2027 # Economica.net
Centrele militare judeţene ar urma să treacă în administrarea totală a Ministerului Apărării de la data de 1 ianuarie 2027, a declarat premierul Ilie Bolojan. Precizările au fost făcute miercuri dimineaţă, în debutul discuţiilor dintre premier şi reprezentanţii consiliilor judeţene.
13:00
Mesaj clar al ANAF. Ce trebuie să facă toți românii care vor să-și declare firma inactivă fiscal în 2026 # Economica.net
ANAF vine cu precizări în ceea ce privește obligațiile pe care le au firmele declarate inactive fiscal și arată, în clar, că declararea și plata taxelor sunt printre acestea.
13:00
Integrarea în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) oferă României un cadru de referinţă pentru măsuri structurale ce pot aduce un plus de creştere de aproximativ 0,8% - 1% din PIB, consideră Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României.
12:40
Marea Britanie a decis să extindă validitatea licenţei speciale care permite companiilor să continue să lucreze cu subsidiarele bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancţiuni, a anunţat Ministerul Energiei din Bulgaria, informează Novinite.
12:00
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1 un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh.
11:50
Ultima soluţie pentru Bucureşti, pe termen scurt: Primarul Ciucu spune că „trebuie să discute cu băncile internaţionale de dezvoltare” # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că este necesar să discute cu băncile despre finanţarea unor mari proiecte de infrastructură, din cauza subfinanţării cu care se confruntă instituţia.
Acum 8 ore
11:40
Kaufland, anunț mare: mai multă mâncare românească în magazine. Campanie în toată țara # Economica.net
Kaufland România lansează campania națională „Te strigă Kaufland”, o inițiativă adresată producătorilor locali și micilor furnizori din agricultură și industria alimentară. Campania face parte dintr-un demers amplu de susținere a producției autohtone și de simplificare a procesului de listare pentru producătorii care își doresc să ajungă pe rafturile magazinelor din întreaga țară, arată un comunicat de presă al lanțului de magazine.
11:40
Gigantul francez TotalEnergies a cumpărat participația Lukoil la o rafinărie din Olanda # Economica.net
Gigantul petrolier francez TotalEnergies a preluat controlul total asupra unei rafinăriei din Zeeland, Olanda, pe care o deținea în coproprietate cu compania rusă Lukoil, a relatat Reuters, citând două surse anonime.
11:40
Grupul Bosch îl numește pe Dan Lăzărescu, reprezentantul întregului grup în România, și la conducerea Centrului de Inginerie din Cluj # Economica.net
Grupul Bosch, cu ample activități în România, a anunțat că Dan Lăzărescu, directorul general al Robert Bosch SRL și reprezentantul întregului grup în România, a preluat și funcția de director al Centrului de Inginerie din Cluj.
11:10
O nouă amânare la CCR pentru legea pensiilor speciale pentru magistraţi. Când se reîntâlnesc judecătorii de la Curtea Constituţională # Economica.net
CCR a decis, miercuri, 11 februarie 2026, să amâne cu încă o săptămână decizia pe pensiile magistraților. Următorul termen stabilit este 18 februarie.
10:50
Câți turiști români au mers în Cuba în 2025, țara care se confruntă cu o criză de kerosen # Economica.net
Cuba a rămas fără Kerosen de luni, 10 februarie, iar companiile aeriene sunt nevoite să alimenteze mai scump, în alte țări. În plus, mai multe companii aeriene au anunțat că vor opri zborurile spre Cuba după repatrierea turiștilor. În acest context, am vrut să vedem câți români merg anual în perla Antilelor.
10:50
Trump, despre Iran: Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să facem ceva foarte dur, cum am făcut ultima dată. Președintele SUA e pregătit să mai trimită o „armadă” în Orientul Mijlociu # Economica.net
Preşedintele american ia în considerare să trimită încă un portavion în Orientul Mijlociu, pe fondul tensionării situaţiei din regiune, a relatat marţi portalul de ştiri Axios, citat de Reuters.
10:00
Criză Ford – Pierderi semnificative, în urma efectelor taxelor vamale americane şi a restructurării diviziei de vehicule electrice # Economica.net
Gigantul auto Ford a înregistrat anul trecut pierderi nete de 8,2 miliarde de dolari, pe fondul restructurării diviziei de vehicule electrice (EV), a incendiului care a afectat unul din furnizorii săi de aluminiu şi a taxelor vamale americane, în timp ce veniturile s-au situat la 187,3 miliarde de dolari, transmit DPA şi Xinhua.
09:50
AROBS devine prima companie din România certificată ISO pentru managementul inteligenței artificiale # Economica.net
ROBS Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță obținerea certificării ISO/IEC 42001 – AI Management System, primul standard internațional dedicat sistemelor de management al inteligenței artificiale (AI).
09:50
Pe măsură ce marile grupuri auto își prezintă rezultatele pentru 2025 devine limpede că mărcile din China sunt tot mai bine poziționate în clasamentul mondial al vânzărilor de vehicule. În 2025, BYD a depășit Ford, iar Geely mărci ca Honda și Nissan.
Acum 12 ore
09:40
Anunțul MAE despre criza din Cuba – Măsuri de urgenţă. Penuria de carburanţi cauzează perturbări grave ale transportului aerian şi turismului # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Cuba asupra faptului că autorităţile locale se confruntă cu o criză de amploare, cauzată de lipsa combustibilului, fapt ce afectează funcţionarea serviciilor publice şi a infrastructurii de transport la nivel naţional.
09:30
Wizz Air schimbă aeroportul pentru o destinație preferată de români. Unde vor ateriza avioanele # Economica.net
Compania aeriană Wizz Air a anunțat lansarea unei noi rute de pe aeroportul din Băneasa din București.
09:20
72% dintre companiile mici și mijlocii din industria auto intenționează să-și reducă investițiile în Germania – studiu VDA # Economica.net
Asociația Industriei Auto Germane (VDA) a comandat o cercetare de piață din care rezultă că statul cu cea mai puternică economie din Uniunea Europeană își pierde atractivitatea ca pol industrial. În acest context VDA acuză autoritățile de la Berlin și Bruxelles.
09:20
Proiectele de apă în derulare sunt în sumă de 9,68 miliarde de euro, din care circa 4,65 miliarde de euro sunt pe fonduri naţionale, iar diferenţa pe fonduri europene, a declarat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, la Gala Excelenţei în Industria Apei organizată de Asociaţia Română a Apei (ARA).
09:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski intenţionează să anunţe la 24 februarie un plan pentru alegerile prezidenţiale şi pentru un referendum, a relatat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni şi europeni implicaţi în această planificare, informează Reuters.
09:00
Europa vrea să se reinventeze. Summit UE la Anvers unde liderii europeni prezintă planurile pentru creşterea competitivităţii la un summit pentru industrie # Economica.net
Mai mulţi lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, se întâlnesc miercuri la Anvers, în Belgia, pentru a-şi prezenta ideile despre creşterea competitivităţii industriale în Uniunea Europeană, semnalează dpa.
08:50
Vlad Soare, ultimul preşedinte Bancorex, este cel mai nou consilier al guvernatorului BNR Mugur Isărescu # Economica.net
Vlad Soare, fost viceguvernator BNR și fost președinte Bancorex, este cel mai nou consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.
08:40
Nouă persoane au fost ucise marţi într-o regiune izolată din vestul Canadei, dintre care şapte împuşcate mortal într-un liceu şi alte două găsite moarte într-o reşedinţă din apropiere, a indicat poliţia, transmite AFP.
