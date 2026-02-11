Cazurile de infecții respiratorii, în scădere la Brașov

14:00

Absolvenții de medicină ar trebui să aibă obligația de a lucra câțiva ani în România, astfel încât să poată fi recuperat din deficitul de medici, în special din mediul rural și din orașele mici, transmite premierul Ilie Bolojan. „Eu voi susține că dacă beneficiezi în țara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului [...]