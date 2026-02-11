Secretarul general al Guvernului, despre reducerea de posturi: Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz
PSNews.ro, 11 februarie 2026 17:50
„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz”, a declarat miercuri, pentru HotNews, Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, întrebat ce „tăiere de posturi” a făcut anul trecut în cadrul SGG. „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu […] Articolul Secretarul general al Guvernului, despre reducerea de posturi: Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
17:50
Ioan Stanomir, după a cincea amânare a CCR pe pensiile speciale: „Este o bătălie de durată între Guvern și magistrați” # PSNews.ro
Expertul în drept constituțional Ioan Stanomir avertizează că amânarea deciziei Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților reflectă o confruntare prelungită între puterea executivă și cea judecătorească. Următorul termen, programat pentru 18 februarie 2026, ar putea marca doar un alt pas într-un proces care riscă să afecteze atât finanțele statului, cât și imaginea instituțiilor. CCR amână […] Articolul Ioan Stanomir, după a cincea amânare a CCR pe pensiile speciale: „Este o bătălie de durată între Guvern și magistrați” apare prima dată în PS News.
17:50
Parlamentul European aprobă împrumuturi de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. În ce condiții se dau banii # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat miercuri un amplu pachet de sprijin financiar pentru Ucraina, care include acordarea unui împrumut al Uniunii Europene în valoare de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027. Măsura a fost votată cu 458 de voturi pentru, 140 împotrivă și 44 de abțineri. Eurodeputații au aprobat trei acte legislative […] Articolul Parlamentul European aprobă împrumuturi de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. În ce condiții se dau banii apare prima dată în PS News.
17:50
Europa a testat cu succes prima rachetă hipersonică privată, capabilă să facă față „verișoarei” din Rusia, Oreșnik # PSNews.ro
Un startup germano-britanic din domeniul apărării, Hypersonica, a testat cu succes prima rachetă hipersonică dezvoltată privat în Europa, atingând viteze de peste Mach 6 și parcurgând mai mult de 300 de kilometri în cadrul testelor desfășurate pe 3 februarie la Andøya Space, în nordul Norvegiei, potrivit Euronews. Potrivit companiei, toate sistemele rachetei au funcționat conform […] Articolul Europa a testat cu succes prima rachetă hipersonică privată, capabilă să facă față „verișoarei” din Rusia, Oreșnik apare prima dată în PS News.
17:50
The Guardian laudă România: “A decuplat creșterea economică de poluare mai rapid decât oriunde altundeva în UE” # PSNews.ro
România se pregătește să construiască una dintre cele mai mari ferme solare din Europa, un proiect de 760 MW care va include un milion de panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei. Proiectul, amplasat în sudul țării, va începe să fie asamblat odată cu dezghețarea terenurilor din jurul Bucureștiului. Totuși, recordul nu va fi […] Articolul The Guardian laudă România: “A decuplat creșterea economică de poluare mai rapid decât oriunde altundeva în UE” apare prima dată în PS News.
17:50
Ambasada SUA: România, posibilă reevaluare pentru Visa Waiver. Evoluția cererilor de viză # PSNews.ro
Ambasada Statelor Unite la București a transmis că România ar putea fi reevaluată în viitor pentru includerea în Programul Visa Waiver, în timp ce datele oficiale arată cum au evoluat cererile de viză, timpul de așteptare pentru programări și rata de refuz pentru români. Oficialii americani au reafirmat, într-un răspuns pentru Mediafax, importanța parteneriatului strategic […] Articolul Ambasada SUA: România, posibilă reevaluare pentru Visa Waiver. Evoluția cererilor de viză apare prima dată în PS News.
17:50
VIDEO Titus Corlățean: România a căzut între scaune, într-un joc mai mare Washington–Bruxelles. Trebuie clarificat! # PSNews.ro
Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru politică externă a Senatului și fost ministru de Externe, a declarat miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că raportul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA — potrivit căruia Comisia Europeană ar fi forțat platformele de social media să cenzureze conținut american și ar fi interferat în mod regulat în alegerile naționale […] Articolul VIDEO Titus Corlățean: România a căzut între scaune, într-un joc mai mare Washington–Bruxelles. Trebuie clarificat! apare prima dată în PS News.
17:50
Bulgaria: viceguvernatorul băncii centrale a fost numit prim-ministru interimar, pentru a pregăti alegerile anticipate # PSNews.ro
Preşedintele în exerciţiu al Bulgariei, Iliana Iotova, l-a numit miercuri pe viceguvernatorul băncii centrale, Andrei Giurov, în funcţia de prim-ministru interimar, deschizând calea pentru formarea unui guvern provizoriu care să se ocupe de organizarea alegerilor parlamentare anticipate, relatează Reuters. Preşedinta Iotova l-a ales pe Andrei Giurov, viceguvernator al Băncii Naţionale a Bulgariei, pentru a conduce […] Articolul Bulgaria: viceguvernatorul băncii centrale a fost numit prim-ministru interimar, pentru a pregăti alegerile anticipate apare prima dată în PS News.
17:50
Război total între Bolojan și primari: marile înfrângeri pe care le riscă PSD și PNL în 2028 # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan este într-un război cu primarii din țară, iar PSD și PNL sunt partidele care au cel mai mult de pierdut. Premierul îi amenință pe primari cu reorganizarea teritorială, dacă aceștia nu reduc cheltuielile prin concedieri. Doar că poziția Guvernului este una foarte fragilă, mai ales că sondajele din prezent arată o prăbușire […] Articolul Război total între Bolojan și primari: marile înfrângeri pe care le riscă PSD și PNL în 2028 apare prima dată în PS News.
17:50
Secretarul general al Guvernului, despre reducerea de posturi: Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz # PSNews.ro
„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz”, a declarat miercuri, pentru HotNews, Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, întrebat ce „tăiere de posturi” a făcut anul trecut în cadrul SGG. „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu […] Articolul Secretarul general al Guvernului, despre reducerea de posturi: Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
16:50
Florin Barbu anunță un proiect de „gestionare a inflației” prin plafonarea adaosului comercial la alimente # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că va promova în Guvern și Parlament un proiect de lege care să introducă un mecanism automat de plafonare a adaosului comercial pentru produsele agroalimentare, activat atunci când inflația depășește pragul de 5%-6%. În prezent, schema de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază este valabilă până la 31 […] Articolul Florin Barbu anunță un proiect de „gestionare a inflației” prin plafonarea adaosului comercial la alimente apare prima dată în PS News.
16:50
Proiect PNL: Partidele nu vor putea folosi subvențiile pentru acțiuni contrare intereselor României # PSNews.ro
Deputatul PNL Ionuț Stroe a depus în Parlament un proiect de lege care vizează înăsprirea regulilor privind modul în care partidele politice pot utiliza subvențiile primite de la bugetul de stat. Inițiativa legislativă urmărește să împiedice folosirea fondurilor publice pentru activități care afectează imaginea României, ordinea constituțională sau interesele fundamentale ale statului. Potrivit proiectului, partidelor […] Articolul Proiect PNL: Partidele nu vor putea folosi subvențiile pentru acțiuni contrare intereselor României apare prima dată în PS News.
16:50
Se cer prevederi legale prin care judecătorii CCR să răspundă individual și financiar pentru prejudicii aduse statului # PSNews.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat, marți, că va depune amendamente la proiectul de lege pe care l-a inițiat privind activitatea Curții Constituționale, astfel încât judecătorii CCR să poată fi trași la răspundere individuală și financiară pentru prejudiciile cauzate statului român. Parlamentarul reamintește că proiectul său prevede obligativitatea participării judecătorilor CCR la ședințele de plen, […] Articolul Se cer prevederi legale prin care judecătorii CCR să răspundă individual și financiar pentru prejudicii aduse statului apare prima dată în PS News.
16:50
Pîslaru a anunțat că „România a pierdut 231 de milioane de euro din PNRR”, apoi a corectat în „cel mai probabil” # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat dur, miercuri, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a decis o nouă amânare a dezbaterii legii privind reforma pensiilor magistraților, act normativ care prevede reducerea cuantumului pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare. Într-o postare inițială pe Facebook, ministrul a scris că România „a pierdut […] Articolul Pîslaru a anunțat că „România a pierdut 231 de milioane de euro din PNRR”, apoi a corectat în „cel mai probabil” apare prima dată în PS News.
16:50
Modificările la legea violenței domestice: Ordine de protecție mai lungi și sancțiuni mai dure pentru agresori # PSNews.ro
Proiectul de modificare a legislației privind violența domestică a fost adoptat miercuri în comisia specială comună a Parlamentului, reprezentând primul pas important înainte de votul final din Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Inițiativa legislativă urmărește consolidarea protecției victimelor și eficientizarea intervenției statului, printr-un set de măsuri care vizează atât extinderea ordinelor de protecție, […] Articolul Modificările la legea violenței domestice: Ordine de protecție mai lungi și sancțiuni mai dure pentru agresori apare prima dată în PS News.
16:50
Fără o colectare eficientă a taxelor, reforma administrației publice locale nu poate funcționa, a avertizat Mircea Fechet, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Astfel, a afirmat fostul ministru, statul român pierde sume uriașe nu din lipsă de impozite, ci din lipsă de capacitate instituțională. Potrivit acestuia, statul român se află într-un paradox periculos: încearcă să […] Articolul Reforma administrației și marea problemă a colectării: Statul face o falsă economie apare prima dată în PS News.
16:50
Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane: „Își doresc să investească în continuare” # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că a avut o întâlnire cu liderii unor mari companii americane, reuniți sub egida Camerei de Comerț Americane în România (AmCham). Potrivit șefului statului, reprezentanții mediului de afaceri din SUA și-au exprimat interesul de a continua investițiile în România și văd premise […] Articolul Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane: „Își doresc să investească în continuare” apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
15:50
Primarul general, vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca. Ciucu: Lucrurile nu arată deloc bine # PSNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut, miercuri, o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca, unde a stat de vorbă cu muncitorii, şoferii şi varmanii. Primarul general a constatat că lipsesc piesele de schimb, autobaza este foarte veche, iar oamenii au salarii mici. ”Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile”, a afirmat primarul […] Articolul Primarul general, vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca. Ciucu: Lucrurile nu arată deloc bine apare prima dată în PS News.
15:50
Cseke Attila: Trebuie să aprobăm pachetul de reforme în administraţie. Suntem la ultimele finisaje # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că Guvernul trebuie să aprobe acest pachet de reformă pe administraţie şi sunt la ultimele finisaje, astfel încât să evite orice viciu de neconstituţionalitate, pentru a putea fi promovat ca Ordonanţă de urgenţă. ”Pe masă avem acest pachet de administraţie, din iulie-august anul trecut. Am mai declarat şi […] Articolul Cseke Attila: Trebuie să aprobăm pachetul de reforme în administraţie. Suntem la ultimele finisaje apare prima dată în PS News.
15:50
Reforma administrativă și pachetul economic, pe agenda Guvernului prin ordonanță de urgență # PSNews.ro
Reforma administrației și pachetul de măsuri pentru relansarea economică ar urma să fie adoptate prin ordonanță de urgență, pentru a evita întârzierile provocate de atacurile politice sau controlul Curții Constituționale, potrivit unor surse. Decizia este justificată prin necesitatea de a evita întârzierile în aplicarea măsurilor, care ar putea apărea dacă proiectele ar fi contestate la […] Articolul Reforma administrativă și pachetul economic, pe agenda Guvernului prin ordonanță de urgență apare prima dată în PS News.
15:50
Parlamentul European înăsprește politica de migrație: solicitanții de azil pot fi trimiși în „țări sigure” din afara UE # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat marți, în mod definitiv, două texte cheie care înăspresc politica de migrație a Uniunii Europene, susținute de o alianță de eurodeputați de dreapta și extremă dreapta, relatează Adevărul. Uniunea Europeană urmărește să faciliteze trimiterea solicitanților de azil de către cele 27 de state membre către țări din afara UE din care […] Articolul Parlamentul European înăsprește politica de migrație: solicitanții de azil pot fi trimiși în „țări sigure” din afara UE apare prima dată în PS News.
15:50
Municipiul din România unde au fost retrase din circulație toate troleibuzele, pentru că nu au ITP # PSNews.ro
Trei troleibuze din Ploiești au rămas fără certificatele de înregistrare, după ce Inspectoratul Auto Român (RAR) a constatat că nu aveau Inspecția Tehnică Periodică (ITP). Situația a dus la decizia conducerii TCE Ploiești de a retrage toate troleibuzele din circulație, pentru a evita sancțiuni și suspendarea celorlalte mijloace de transport, anunță Observatorul Prahovean. Motivul real: […] Articolul Municipiul din România unde au fost retrase din circulație toate troleibuzele, pentru că nu au ITP apare prima dată în PS News.
15:50
Adevăratul motiv pentru care judecătorul CCR Gheorghe Stan s-a întors din concediul de paternitate # PSNews.ro
Judecătorul Curții Constituționale Gheorghe Stan s-a întors din concediul paternal pentru a participa la ședința CCR în care s-a discutat proiectul de reformă a pensiilor speciale ale magistraților. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, acesta s-a pronunțat în favoarea solicitării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene […] Articolul Adevăratul motiv pentru care judecătorul CCR Gheorghe Stan s-a întors din concediul de paternitate apare prima dată în PS News.
15:50
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia, tema principală fiind competitivitatea. Potrivit Consiliului European, preşedintele Antonio Costa i-a invitat pe liderii UE să participe la o reuniune informală pentru a discuta despre modalităţile de consolidare a pieţei unice, de reducere […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an apare prima dată în PS News.
15:50
Amenințarea cu greva generală a administrației locale este mai degrabă un semnal de presiune politică decât un scenariu real de blocaj, susține Mircea Fechet, care respinge ideea unei sistări reale a serviciilor publice, mai ales în mediul rural. „Serviciile pe care o primărie le pune la dispoziția cetățenilor nu pot fi oprite”, a […] Articolul Grevă sau alarmă falsă? De ce reducerea cu 10% a cheltuielilor nu-i sperie pe primari apare prima dată în PS News.
15:50
Radu Marinescu: „CJUE poate să dea un răspuns peste câteva luni sau după un an”. Ce urmează după noua amânare de la CCR # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru a cincea oară pronunțarea asupra legii care modifică pensiile de serviciu ale judecătorilor și procurorilor. Următoarea ședință este programată pentru 18 februarie. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat într-o intervenție la Euronews care vor fi pașii ce urmează după această amânare și a oferit detalii despre rolul […] Articolul Radu Marinescu: „CJUE poate să dea un răspuns peste câteva luni sau după un an”. Ce urmează după noua amânare de la CCR apare prima dată în PS News.
15:50
România demarează producția de obuziere autopropulsate K9 la fabrica din Dâmbovița, după ce țara noastră a comandat deja 54 de unități, anunță TVR Info. Primele echipamente vor fi livrate în acest an din Coreea de Sud. Lucrările de producție interne sunt programate să se încheie în februarie 2027. General-locotenent Ciprian Marin, șeful Statului Major al […] Articolul România demarează producția de obuziere autopropulsate K9 apare prima dată în PS News.
14:50
Ce spune Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, după o nouă amânare a deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat miercuri, după o nouă amânare a deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR, că până nu avem scrisoarea oficială, nu poate spune că am pierdut banii, dar şansele de a-i recupera, după această amânare, sunt extrem de reduse. El a precizat că Guvernul trebuie să rămână pe […] Articolul Ce spune Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, după o nouă amânare a deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR apare prima dată în PS News.
14:50
Șeful easyJet critică propunerea UE privind bagajele gratuite: „Va duce la tarife mai mari și întârzieri” # PSNews.ro
Șeful unei cunoscute companii aeriene critică o propunere a UE privitoare la bagajele pasagerilor. Este „o nebunie”, a spus directorul referindu-se la propunerea de a oferi bagaje suplimentare gratuite în timpul zborurilor. Va duce la creșterea tarifelor și la întârzieri, a avertizat acesta. Directorul executiv al companiei easyJet a criticat propunerea UE de a oferi […] Articolul Șeful easyJet critică propunerea UE privind bagajele gratuite: „Va duce la tarife mai mari și întârzieri” apare prima dată în PS News.
14:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit și cu șefii Consiliilor Județene. Soarta guvernării atârnă de generozitatea bugetului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu președinții Consiliilor Județene din țară, în cadrul Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), pentru a analiza bugetul pe anul 2026 și impactul măsurilor adoptate de Guvern asupra administrațiilor locale. În deschiderea întâlnirii, Bolojan a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2027, Ministerul Apărării […] Articolul Ilie Bolojan s-a întâlnit și cu șefii Consiliilor Județene. Soarta guvernării atârnă de generozitatea bugetului apare prima dată în PS News.
14:50
Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace în circumstanţele actuale, anunţă premierul Donald Tusk # PSNews.ro
Polonia a anunțat miercuri că nu va participa în prezent la Consiliul pentru Pace, inițiativa internațională lansată de Statele Unite, dar că rămâne deschisă să evalueze această opțiune în viitor. Declarația a fost făcută de premierul Donald Tusk, în cadrul unei ședințe guvernamentale, și a fost preluată de agenția Reuters. „Având în vedere anumite îndoieli […] Articolul Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace în circumstanţele actuale, anunţă premierul Donald Tusk apare prima dată în PS News.
14:50
Programele pentru simulările examenelor naţionale au fost publicate. Când au loc simulările şi la ce materii # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu. ”Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat programele pentru simulările examenelor naţionale. Simulările organizate la nivel naţional se vor desfăşura conform calendarelor specifice”, anunţă, miercuri, Ministerul […] Articolul Programele pentru simulările examenelor naţionale au fost publicate. Când au loc simulările şi la ce materii apare prima dată în PS News.
14:50
Avertisment de la ANAF: Firmele care nu depun situațiile financiare la timp pot fi declarate inactive fiscal din 2026 # PSNews.ro
ANAF avertizează că nerespectarea termenului de depunere poate atrage sancțiuni și restricții majore pentru companii și reprezentanții lor legali. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat miercuri că, începând cu 1 ianuarie 2026, firmele care nu depun situațiile financiare anuale în cel mult cinci luni după termenul legal riscă să fie declarate inactive fiscal. […] Articolul Avertisment de la ANAF: Firmele care nu depun situațiile financiare la timp pot fi declarate inactive fiscal din 2026 apare prima dată în PS News.
14:50
Scandal Olimpic: Portdrapelul R. Moldovei, acuzat de propagandă pro-Putin la Milano Cortina 2026 # PSNews.ro
Scandal uriaș în delegația deplasată de R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026, potrivit Adevărul. Elizaveta Hlusovici (18 ani), portdrapelul R. Moldova, este arătată cu degetul, după ce a fost descoperită în grupuri rusofile pe rețeaua socială rusească VKontakte. R. Moldova este reprezentată de 5 sportivi la Milano-Cortina, doi practicanți […] Articolul Scandal Olimpic: Portdrapelul R. Moldovei, acuzat de propagandă pro-Putin la Milano Cortina 2026 apare prima dată în PS News.
14:50
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, Mircea Fechet a vorbit despre conflictul dintre Guvern și primari. După părerea acestuia, revendicările administrației locale sunt legitime însă reforma nu mai poate fi amânată. Mircea Fechet a respins ideea unui conflict artificial între Guvern și administrația locală: „Ascultându-l pe acest primar, n-a spus nimic ce n-ar fi […] Articolul VIDEO Mircea Fechet: „Atâta vreme cât oamenii plătesc taxe, e firesc să aibă așteptări” apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:50
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a vorbit la B1 TV despre dezastrul crizei de apă din Argeș și a precizat că cei care sunt direct responsabili pentru această situație este compania Hidrolectrica. „Știm și noi cât spun public Hidroelectrica și operatorul de apă potabilă. Toată lumea știe de lucrarea de la Vidraru, dar puțini știu că […] Articolul Diana Buzoianu acuză Hidroelectrica și lipsa investițiilor pentru criza apei din Argeș apare prima dată în PS News.
13:50
Avertisment de ultimă oră de la Google: industria apărării, vizată de un val masiv de atacuri cibernetice # PSNews.ro
Industria apărării se află în centrul unui val intens de atacuri cibernetice coordonate de guverne străine, avertizează Google. Țintele nu mai sunt doar infrastructurile IT ale companiilor, ci și telefoanele personale ale angajaților și platformele de recrutare, o strategie care transformă viața privată a specialiștilor într-un punct critic de vulnerabilitate pentru securitatea națională, potrivit Digi24. […] Articolul Avertisment de ultimă oră de la Google: industria apărării, vizată de un val masiv de atacuri cibernetice apare prima dată în PS News.
13:50
Cancelarul austriac, Christian Stocker, avertizează că prețurile la energie „sufocă” industria europeană # PSNews.ro
Christian Stocker, cancelarul Austriei, a afirmat marți, înaintea summitului informal din Belgia, că UE trebuie să se concentreze urgent pe reducerea prețurilor la energie care „sufocă” industria europeană. „Cea mai urgentă sarcină este reducerea prețurilor la energie. Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană și nicio altă problemă nu afectează simultan atât […] Articolul Cancelarul austriac, Christian Stocker, avertizează că prețurile la energie „sufocă” industria europeană apare prima dată în PS News.
13:50
Augustin Zegrean dezvăluie câți ani vom fi blocați dacă CCR va sesiza Curtea Europeană de Justiție # PSNews.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat că o eventuală sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind statutul magistraților ar putea duce la o amânare semnificativă a procedurilor, estimată la aproximativ doi ani. Invitat miercuri la Digi24, Zegrean a explicat că, în cazul în care Curtea Constituțională va accepta cererea […] Articolul Augustin Zegrean dezvăluie câți ani vom fi blocați dacă CCR va sesiza Curtea Europeană de Justiție apare prima dată în PS News.
13:50
O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită recent în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe de o echipă de arheologi de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, au anunțat marți reprezentanții instituției, potrivit Agerpres. Descoperirea a fost făcută în timpul unor cercetări arheologice preventive desfășurate în zona Arcuș – Platoul […] Articolul Descoperire arheologică remarcabilă, în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe apare prima dată în PS News.
13:50
Kaja Kallas: UE trebuie să stabilească o poziție comună față de Rusia înainte de orice discuție cu Putin # PSNews.ro
Ţările din Uniunea Europeană trebuie mai întâi să se pună de acord asupra a ceea ce aşteaptă de la Rusia înainte de eventuale discuții cu preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat marţi Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, Și Rusia nu doar Ucraina ar trebui presată să facă […] Articolul Kaja Kallas: UE trebuie să stabilească o poziție comună față de Rusia înainte de orice discuție cu Putin apare prima dată în PS News.
13:50
Un fost ministru al Justiției acuză: Gruparea Liei Savonea face orice pentru a bloca reforma pensiilor speciale # PSNews.ro
Stelian Tănase, fost ministru al Justiției, a criticat dur decizia Curții Constituționale de a amâna din nou pronunțarea în dosarul privind reforma pensiilor speciale, dar și „gruparea coagulată în jurul Liei Savonea”, pe care o acuză că ar încerca să blocheze schimbările propuse. Reacția lui Tănase vine după ce CCR a decis pentru a cincea […] Articolul Un fost ministru al Justiției acuză: Gruparea Liei Savonea face orice pentru a bloca reforma pensiilor speciale apare prima dată în PS News.
13:50
Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România ies la iveală: E cel mai rău din ultimii 10 ani! Verdict: prăbușire # PSNews.ro
Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au atins nivelul record de 35 de miliarde de lei, de peste două ori mai mult față de acum un deceniu, iar peste 60% dintre companii se află în risc major de insolvență. Din cele 7.300 de firme din sector, 564 s-au dizolvat, 310 și-au suspendat activitatea, iar 57 au […] Articolul Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România ies la iveală: E cel mai rău din ultimii 10 ani! Verdict: prăbușire apare prima dată în PS News.
13:50
VIDEO Cyberbullying-ul ia amploare: Gabriela Firea cere ‘majoratul digital’ și control strict al platformelor # PSNews.ro
Viitorul accesului copiilor la internet a fost în centrul dezbaterilor în Parlamentul European, la Strasbourg, unde Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice. Europarlamentarul Gabriela Firea a atras atenția asupra pericolelor reale din mediul digital și a propus măsuri concrete pentru protecția tinerilor. O generație sub asediu Statisticile arată o realitate îngrijorătoare: […] Articolul VIDEO Cyberbullying-ul ia amploare: Gabriela Firea cere ‘majoratul digital’ și control strict al platformelor apare prima dată în PS News.
12:50
Vlad Soare, fost viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR) și fost președinte al Bancorex, a revenit în instituția unde și-a început cariera și este, în prezent, cel mai nou consilier al guvernatorului Mugur Isărescu. Soare a avut un rol important în sistemul bancar românesc în anii ’90, o perioadă marcată de tranziția de la […] Articolul Cine este Vlad Soare, cel mai nou consilier al guvernatorului BNR Mugur Isărescu apare prima dată în PS News.
12:50
Asociația Comunelor respinge acuzațiile privind privilegii pentru primari și cere cooperare cu autoritățile centrale # PSNews.ro
Vicepreședintele al Asociației Comunelor din România, ACoR, primarul din Sadu, Valentin Ivan, s-a întâlnit marți cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta problemele legate de modul în care funcționează administrația locală și cum ar trebui impuse măsurile de austeritate. „Valentin Ivan a semnalat existența unor inechități în ceea ce privește numărul de personal și nivelul […] Articolul Asociația Comunelor respinge acuzațiile privind privilegii pentru primari și cere cooperare cu autoritățile centrale apare prima dată în PS News.
12:50
Guvernul demisionar al Bulgariei a decis, în unanimitate, să adere la ‘Consiliul pentru Pace’, al lui Donald Trump # PSNews.ro
Guvernul interimar al Bulgariei a anunțat public că țara va adera la „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă lansată de președintele SUA, Donald Trump, potrivit unui comunicat al Executivului citat de BNT News. Autoritățile bulgare subliniază că decizia are un caracter politic și a fost adoptată în unanimitate în cadrul unei ședințe a Consiliului de Miniștri, […] Articolul Guvernul demisionar al Bulgariei a decis, în unanimitate, să adere la ‘Consiliul pentru Pace’, al lui Donald Trump apare prima dată în PS News.
12:50
Exercițiile Chinei în jurul Taiwanului ridică alimentează temerile privind o posibilă escaladare # PSNews.ro
Financial Times trece în revistă o serie de incidente între aviația de vânătoare a Chinei și cele ale Taiwanului și Japoniei, despre care nu s-a știut până acum. Astfel, în decembrie, când chinezii au făcut ample manevre militare în jurul insulei, „avioanele de vânătoare chinezești au efectuat manevre neobișnuit de periculoase în apropierea avioanelor taiwaneze […] Articolul Exercițiile Chinei în jurul Taiwanului ridică alimentează temerile privind o posibilă escaladare apare prima dată în PS News.
12:50
Călin Georgescu, avertisment pentru sistem: „Voi nu vă temeți de Dumnezeu? Veți culege ce ați semănat!” # PSNews.ro
Călin Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la Curtea de Apel București, unde a fost chemat în dosarul privind tentativa de lovitură de stat. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a lansat acuzații dure la adresa sistemului politic, a serviciilor secrete și a partidelor, susținând că anularea alegerilor ar fi reprezentat un act grav împotriva […] Articolul Călin Georgescu, avertisment pentru sistem: „Voi nu vă temeți de Dumnezeu? Veți culege ce ați semănat!” apare prima dată în PS News.
12:50
Ilie Bolojan a declarat că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, beneficiază de sprijin guvernamental pentru gestionarea dificultăților cu care se confruntă Bucureștiul, în special pe plan financiar. Premierul a afirmat, într-o intervenție la Digi 24, că susținerea nu este condiționată de persoana primarului, dar că, fiind vorba despre un coleg de partid, sprijinul este […] Articolul Bolojan: Guvernul îl sprijină pe Ciprian Ciucu pentru rezolvarea problemelor Capitalei apare prima dată în PS News.
12:10
Ucraina și R. Moldova poartă discuții privind un acord pentru schimburi transfrontaliere de energie electrică # PSNews.ro
Ucraina și R. Moldova au avut discuții despre semnarea unui acord privind schimburile de energie electrică peste graniță și acordarea de sprijin în cazuri de urgență. Subiectul a fost abordat de prim-viceprim-ministrul Ucrainei și ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, împreună cu prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu. Conform Ukrinform, Denîs Șmîhal a publicat un mesaj pe Telegram, la […] Articolul Ucraina și R. Moldova poartă discuții privind un acord pentru schimburi transfrontaliere de energie electrică apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.