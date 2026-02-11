Grevă sau alarmă falsă? De ce reducerea cu 10% a cheltuielilor nu-i sperie pe primari
PSNews.ro, 11 februarie 2026 15:50
Amenințarea cu greva generală a administrației locale este mai degrabă un semnal de presiune politică decât un scenariu real de blocaj, susține Mircea Fechet, care respinge ideea unei sistări reale a serviciilor publice, mai ales în mediul rural. „Serviciile pe care o primărie le pune la dispoziția cetățenilor nu pot fi oprite”, a […] Articolul Grevă sau alarmă falsă? De ce reducerea cu 10% a cheltuielilor nu-i sperie pe primari apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
15:50
Primarul general, vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca. Ciucu: Lucrurile nu arată deloc bine # PSNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut, miercuri, o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca, unde a stat de vorbă cu muncitorii, şoferii şi varmanii. Primarul general a constatat că lipsesc piesele de schimb, autobaza este foarte veche, iar oamenii au salarii mici. ”Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile”, a afirmat primarul […] Articolul Primarul general, vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca. Ciucu: Lucrurile nu arată deloc bine apare prima dată în PS News.
15:50
Cseke Attila: Trebuie să aprobăm pachetul de reforme în administraţie. Suntem la ultimele finisaje # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că Guvernul trebuie să aprobe acest pachet de reformă pe administraţie şi sunt la ultimele finisaje, astfel încât să evite orice viciu de neconstituţionalitate, pentru a putea fi promovat ca Ordonanţă de urgenţă. ”Pe masă avem acest pachet de administraţie, din iulie-august anul trecut. Am mai declarat şi […] Articolul Cseke Attila: Trebuie să aprobăm pachetul de reforme în administraţie. Suntem la ultimele finisaje apare prima dată în PS News.
15:50
Reforma administrativă și pachetul economic, pe agenda Guvernului prin ordonanță de urgență # PSNews.ro
Reforma administrației și pachetul de măsuri pentru relansarea economică ar urma să fie adoptate prin ordonanță de urgență, pentru a evita întârzierile provocate de atacurile politice sau controlul Curții Constituționale, potrivit unor surse. Decizia este justificată prin necesitatea de a evita întârzierile în aplicarea măsurilor, care ar putea apărea dacă proiectele ar fi contestate la […] Articolul Reforma administrativă și pachetul economic, pe agenda Guvernului prin ordonanță de urgență apare prima dată în PS News.
15:50
Parlamentul European înăsprește politica de migrație: solicitanții de azil pot fi trimiși în „țări sigure” din afara UE # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat marți, în mod definitiv, două texte cheie care înăspresc politica de migrație a Uniunii Europene, susținute de o alianță de eurodeputați de dreapta și extremă dreapta, relatează Adevărul. Uniunea Europeană urmărește să faciliteze trimiterea solicitanților de azil de către cele 27 de state membre către țări din afara UE din care […] Articolul Parlamentul European înăsprește politica de migrație: solicitanții de azil pot fi trimiși în „țări sigure” din afara UE apare prima dată în PS News.
15:50
Municipiul din România unde au fost retrase din circulație toate troleibuzele, pentru că nu au ITP # PSNews.ro
Trei troleibuze din Ploiești au rămas fără certificatele de înregistrare, după ce Inspectoratul Auto Român (RAR) a constatat că nu aveau Inspecția Tehnică Periodică (ITP). Situația a dus la decizia conducerii TCE Ploiești de a retrage toate troleibuzele din circulație, pentru a evita sancțiuni și suspendarea celorlalte mijloace de transport, anunță Observatorul Prahovean. Motivul real: […] Articolul Municipiul din România unde au fost retrase din circulație toate troleibuzele, pentru că nu au ITP apare prima dată în PS News.
15:50
Adevăratul motiv pentru care judecătorul CCR Gheorghe Stan s-a întors din concediul de paternitate # PSNews.ro
Judecătorul Curții Constituționale Gheorghe Stan s-a întors din concediul paternal pentru a participa la ședința CCR în care s-a discutat proiectul de reformă a pensiilor speciale ale magistraților. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, acesta s-a pronunțat în favoarea solicitării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene […] Articolul Adevăratul motiv pentru care judecătorul CCR Gheorghe Stan s-a întors din concediul de paternitate apare prima dată în PS News.
15:50
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia, tema principală fiind competitivitatea. Potrivit Consiliului European, preşedintele Antonio Costa i-a invitat pe liderii UE să participe la o reuniune informală pentru a discuta despre modalităţile de consolidare a pieţei unice, de reducere […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an apare prima dată în PS News.
15:50
Amenințarea cu greva generală a administrației locale este mai degrabă un semnal de presiune politică decât un scenariu real de blocaj, susține Mircea Fechet, care respinge ideea unei sistări reale a serviciilor publice, mai ales în mediul rural. „Serviciile pe care o primărie le pune la dispoziția cetățenilor nu pot fi oprite”, a […] Articolul Grevă sau alarmă falsă? De ce reducerea cu 10% a cheltuielilor nu-i sperie pe primari apare prima dată în PS News.
15:50
Radu Marinescu: „CJUE poate să dea un răspuns peste câteva luni sau după un an”. Ce urmează după noua amânare de la CCR # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru a cincea oară pronunțarea asupra legii care modifică pensiile de serviciu ale judecătorilor și procurorilor. Următoarea ședință este programată pentru 18 februarie. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat într-o intervenție la Euronews care vor fi pașii ce urmează după această amânare și a oferit detalii despre rolul […] Articolul Radu Marinescu: „CJUE poate să dea un răspuns peste câteva luni sau după un an”. Ce urmează după noua amânare de la CCR apare prima dată în PS News.
15:50
România demarează producția de obuziere autopropulsate K9 la fabrica din Dâmbovița, după ce țara noastră a comandat deja 54 de unități, anunță TVR Info. Primele echipamente vor fi livrate în acest an din Coreea de Sud. Lucrările de producție interne sunt programate să se încheie în februarie 2027. General-locotenent Ciprian Marin, șeful Statului Major al […] Articolul România demarează producția de obuziere autopropulsate K9 apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:50
Ce spune Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, după o nouă amânare a deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat miercuri, după o nouă amânare a deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR, că până nu avem scrisoarea oficială, nu poate spune că am pierdut banii, dar şansele de a-i recupera, după această amânare, sunt extrem de reduse. El a precizat că Guvernul trebuie să rămână pe […] Articolul Ce spune Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, după o nouă amânare a deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR apare prima dată în PS News.
14:50
Șeful easyJet critică propunerea UE privind bagajele gratuite: „Va duce la tarife mai mari și întârzieri” # PSNews.ro
Șeful unei cunoscute companii aeriene critică o propunere a UE privitoare la bagajele pasagerilor. Este „o nebunie”, a spus directorul referindu-se la propunerea de a oferi bagaje suplimentare gratuite în timpul zborurilor. Va duce la creșterea tarifelor și la întârzieri, a avertizat acesta. Directorul executiv al companiei easyJet a criticat propunerea UE de a oferi […] Articolul Șeful easyJet critică propunerea UE privind bagajele gratuite: „Va duce la tarife mai mari și întârzieri” apare prima dată în PS News.
14:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit și cu șefii Consiliilor Județene. Soarta guvernării atârnă de generozitatea bugetului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu președinții Consiliilor Județene din țară, în cadrul Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), pentru a analiza bugetul pe anul 2026 și impactul măsurilor adoptate de Guvern asupra administrațiilor locale. În deschiderea întâlnirii, Bolojan a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2027, Ministerul Apărării […] Articolul Ilie Bolojan s-a întâlnit și cu șefii Consiliilor Județene. Soarta guvernării atârnă de generozitatea bugetului apare prima dată în PS News.
14:50
Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace în circumstanţele actuale, anunţă premierul Donald Tusk # PSNews.ro
Polonia a anunțat miercuri că nu va participa în prezent la Consiliul pentru Pace, inițiativa internațională lansată de Statele Unite, dar că rămâne deschisă să evalueze această opțiune în viitor. Declarația a fost făcută de premierul Donald Tusk, în cadrul unei ședințe guvernamentale, și a fost preluată de agenția Reuters. „Având în vedere anumite îndoieli […] Articolul Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace în circumstanţele actuale, anunţă premierul Donald Tusk apare prima dată în PS News.
14:50
Programele pentru simulările examenelor naţionale au fost publicate. Când au loc simulările şi la ce materii # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu. ”Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat programele pentru simulările examenelor naţionale. Simulările organizate la nivel naţional se vor desfăşura conform calendarelor specifice”, anunţă, miercuri, Ministerul […] Articolul Programele pentru simulările examenelor naţionale au fost publicate. Când au loc simulările şi la ce materii apare prima dată în PS News.
14:50
Avertisment de la ANAF: Firmele care nu depun situațiile financiare la timp pot fi declarate inactive fiscal din 2026 # PSNews.ro
ANAF avertizează că nerespectarea termenului de depunere poate atrage sancțiuni și restricții majore pentru companii și reprezentanții lor legali. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat miercuri că, începând cu 1 ianuarie 2026, firmele care nu depun situațiile financiare anuale în cel mult cinci luni după termenul legal riscă să fie declarate inactive fiscal. […] Articolul Avertisment de la ANAF: Firmele care nu depun situațiile financiare la timp pot fi declarate inactive fiscal din 2026 apare prima dată în PS News.
14:50
Scandal Olimpic: Portdrapelul R. Moldovei, acuzat de propagandă pro-Putin la Milano Cortina 2026 # PSNews.ro
Scandal uriaș în delegația deplasată de R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026, potrivit Adevărul. Elizaveta Hlusovici (18 ani), portdrapelul R. Moldova, este arătată cu degetul, după ce a fost descoperită în grupuri rusofile pe rețeaua socială rusească VKontakte. R. Moldova este reprezentată de 5 sportivi la Milano-Cortina, doi practicanți […] Articolul Scandal Olimpic: Portdrapelul R. Moldovei, acuzat de propagandă pro-Putin la Milano Cortina 2026 apare prima dată în PS News.
14:50
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, Mircea Fechet a vorbit despre conflictul dintre Guvern și primari. După părerea acestuia, revendicările administrației locale sunt legitime însă reforma nu mai poate fi amânată. Mircea Fechet a respins ideea unui conflict artificial între Guvern și administrația locală: „Ascultându-l pe acest primar, n-a spus nimic ce n-ar fi […] Articolul VIDEO Mircea Fechet: „Atâta vreme cât oamenii plătesc taxe, e firesc să aibă așteptări” apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:50
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a vorbit la B1 TV despre dezastrul crizei de apă din Argeș și a precizat că cei care sunt direct responsabili pentru această situație este compania Hidrolectrica. „Știm și noi cât spun public Hidroelectrica și operatorul de apă potabilă. Toată lumea știe de lucrarea de la Vidraru, dar puțini știu că […] Articolul Diana Buzoianu acuză Hidroelectrica și lipsa investițiilor pentru criza apei din Argeș apare prima dată în PS News.
13:50
Avertisment de ultimă oră de la Google: industria apărării, vizată de un val masiv de atacuri cibernetice # PSNews.ro
Industria apărării se află în centrul unui val intens de atacuri cibernetice coordonate de guverne străine, avertizează Google. Țintele nu mai sunt doar infrastructurile IT ale companiilor, ci și telefoanele personale ale angajaților și platformele de recrutare, o strategie care transformă viața privată a specialiștilor într-un punct critic de vulnerabilitate pentru securitatea națională, potrivit Digi24. […] Articolul Avertisment de ultimă oră de la Google: industria apărării, vizată de un val masiv de atacuri cibernetice apare prima dată în PS News.
13:50
Cancelarul austriac, Christian Stocker, avertizează că prețurile la energie „sufocă” industria europeană # PSNews.ro
Christian Stocker, cancelarul Austriei, a afirmat marți, înaintea summitului informal din Belgia, că UE trebuie să se concentreze urgent pe reducerea prețurilor la energie care „sufocă” industria europeană. „Cea mai urgentă sarcină este reducerea prețurilor la energie. Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană și nicio altă problemă nu afectează simultan atât […] Articolul Cancelarul austriac, Christian Stocker, avertizează că prețurile la energie „sufocă” industria europeană apare prima dată în PS News.
13:50
Augustin Zegrean dezvăluie câți ani vom fi blocați dacă CCR va sesiza Curtea Europeană de Justiție # PSNews.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat că o eventuală sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind statutul magistraților ar putea duce la o amânare semnificativă a procedurilor, estimată la aproximativ doi ani. Invitat miercuri la Digi24, Zegrean a explicat că, în cazul în care Curtea Constituțională va accepta cererea […] Articolul Augustin Zegrean dezvăluie câți ani vom fi blocați dacă CCR va sesiza Curtea Europeană de Justiție apare prima dată în PS News.
13:50
O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită recent în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe de o echipă de arheologi de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, au anunțat marți reprezentanții instituției, potrivit Agerpres. Descoperirea a fost făcută în timpul unor cercetări arheologice preventive desfășurate în zona Arcuș – Platoul […] Articolul Descoperire arheologică remarcabilă, în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe apare prima dată în PS News.
13:50
Kaja Kallas: UE trebuie să stabilească o poziție comună față de Rusia înainte de orice discuție cu Putin # PSNews.ro
Ţările din Uniunea Europeană trebuie mai întâi să se pună de acord asupra a ceea ce aşteaptă de la Rusia înainte de eventuale discuții cu preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat marţi Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, Și Rusia nu doar Ucraina ar trebui presată să facă […] Articolul Kaja Kallas: UE trebuie să stabilească o poziție comună față de Rusia înainte de orice discuție cu Putin apare prima dată în PS News.
13:50
Un fost ministru al Justiției acuză: Gruparea Liei Savonea face orice pentru a bloca reforma pensiilor speciale # PSNews.ro
Stelian Tănase, fost ministru al Justiției, a criticat dur decizia Curții Constituționale de a amâna din nou pronunțarea în dosarul privind reforma pensiilor speciale, dar și „gruparea coagulată în jurul Liei Savonea”, pe care o acuză că ar încerca să blocheze schimbările propuse. Reacția lui Tănase vine după ce CCR a decis pentru a cincea […] Articolul Un fost ministru al Justiției acuză: Gruparea Liei Savonea face orice pentru a bloca reforma pensiilor speciale apare prima dată în PS News.
13:50
Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România ies la iveală: E cel mai rău din ultimii 10 ani! Verdict: prăbușire # PSNews.ro
Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au atins nivelul record de 35 de miliarde de lei, de peste două ori mai mult față de acum un deceniu, iar peste 60% dintre companii se află în risc major de insolvență. Din cele 7.300 de firme din sector, 564 s-au dizolvat, 310 și-au suspendat activitatea, iar 57 au […] Articolul Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România ies la iveală: E cel mai rău din ultimii 10 ani! Verdict: prăbușire apare prima dată în PS News.
13:50
VIDEO Cyberbullying-ul ia amploare: Gabriela Firea cere ‘majoratul digital’ și control strict al platformelor # PSNews.ro
Viitorul accesului copiilor la internet a fost în centrul dezbaterilor în Parlamentul European, la Strasbourg, unde Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice. Europarlamentarul Gabriela Firea a atras atenția asupra pericolelor reale din mediul digital și a propus măsuri concrete pentru protecția tinerilor. O generație sub asediu Statisticile arată o realitate îngrijorătoare: […] Articolul VIDEO Cyberbullying-ul ia amploare: Gabriela Firea cere ‘majoratul digital’ și control strict al platformelor apare prima dată în PS News.
12:50
Vlad Soare, fost viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR) și fost președinte al Bancorex, a revenit în instituția unde și-a început cariera și este, în prezent, cel mai nou consilier al guvernatorului Mugur Isărescu. Soare a avut un rol important în sistemul bancar românesc în anii ’90, o perioadă marcată de tranziția de la […] Articolul Cine este Vlad Soare, cel mai nou consilier al guvernatorului BNR Mugur Isărescu apare prima dată în PS News.
12:50
Asociația Comunelor respinge acuzațiile privind privilegii pentru primari și cere cooperare cu autoritățile centrale # PSNews.ro
Vicepreședintele al Asociației Comunelor din România, ACoR, primarul din Sadu, Valentin Ivan, s-a întâlnit marți cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta problemele legate de modul în care funcționează administrația locală și cum ar trebui impuse măsurile de austeritate. „Valentin Ivan a semnalat existența unor inechități în ceea ce privește numărul de personal și nivelul […] Articolul Asociația Comunelor respinge acuzațiile privind privilegii pentru primari și cere cooperare cu autoritățile centrale apare prima dată în PS News.
12:50
Guvernul demisionar al Bulgariei a decis, în unanimitate, să adere la ‘Consiliul pentru Pace’, al lui Donald Trump # PSNews.ro
Guvernul interimar al Bulgariei a anunțat public că țara va adera la „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă lansată de președintele SUA, Donald Trump, potrivit unui comunicat al Executivului citat de BNT News. Autoritățile bulgare subliniază că decizia are un caracter politic și a fost adoptată în unanimitate în cadrul unei ședințe a Consiliului de Miniștri, […] Articolul Guvernul demisionar al Bulgariei a decis, în unanimitate, să adere la ‘Consiliul pentru Pace’, al lui Donald Trump apare prima dată în PS News.
12:50
Exercițiile Chinei în jurul Taiwanului ridică alimentează temerile privind o posibilă escaladare # PSNews.ro
Financial Times trece în revistă o serie de incidente între aviația de vânătoare a Chinei și cele ale Taiwanului și Japoniei, despre care nu s-a știut până acum. Astfel, în decembrie, când chinezii au făcut ample manevre militare în jurul insulei, „avioanele de vânătoare chinezești au efectuat manevre neobișnuit de periculoase în apropierea avioanelor taiwaneze […] Articolul Exercițiile Chinei în jurul Taiwanului ridică alimentează temerile privind o posibilă escaladare apare prima dată în PS News.
12:50
Călin Georgescu, avertisment pentru sistem: „Voi nu vă temeți de Dumnezeu? Veți culege ce ați semănat!” # PSNews.ro
Călin Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la Curtea de Apel București, unde a fost chemat în dosarul privind tentativa de lovitură de stat. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a lansat acuzații dure la adresa sistemului politic, a serviciilor secrete și a partidelor, susținând că anularea alegerilor ar fi reprezentat un act grav împotriva […] Articolul Călin Georgescu, avertisment pentru sistem: „Voi nu vă temeți de Dumnezeu? Veți culege ce ați semănat!” apare prima dată în PS News.
12:50
Ilie Bolojan a declarat că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, beneficiază de sprijin guvernamental pentru gestionarea dificultăților cu care se confruntă Bucureștiul, în special pe plan financiar. Premierul a afirmat, într-o intervenție la Digi 24, că susținerea nu este condiționată de persoana primarului, dar că, fiind vorba despre un coleg de partid, sprijinul este […] Articolul Bolojan: Guvernul îl sprijină pe Ciprian Ciucu pentru rezolvarea problemelor Capitalei apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
Ucraina și R. Moldova poartă discuții privind un acord pentru schimburi transfrontaliere de energie electrică # PSNews.ro
Ucraina și R. Moldova au avut discuții despre semnarea unui acord privind schimburile de energie electrică peste graniță și acordarea de sprijin în cazuri de urgență. Subiectul a fost abordat de prim-viceprim-ministrul Ucrainei și ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, împreună cu prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu. Conform Ukrinform, Denîs Șmîhal a publicat un mesaj pe Telegram, la […] Articolul Ucraina și R. Moldova poartă discuții privind un acord pentru schimburi transfrontaliere de energie electrică apare prima dată în PS News.
12:10
De ce se taie copacii de pe Bulevardul Basarabia – Primăria Sectorului 2 anunță: Defrișările sunt realizate de PMB # PSNews.ro
Mai mulți dintre copacii de pe Bulevardul Basarabia au fost tăiați în ultimele zile, iar acest lucru care a stârnit reacții în rândul locuitorilor din zonă și un schimb de acuzații în spațiul public. Primăria Sectorului 2 susține, într-o postare pe pagina oficială, că lucrările sunt făcute de Primăria Municipiului București, conform Avizului Direcției de […] Articolul De ce se taie copacii de pe Bulevardul Basarabia – Primăria Sectorului 2 anunță: Defrișările sunt realizate de PMB apare prima dată în PS News.
12:10
Clauze mai ferme împotriva importurilor din Mercosur: Victor Negrescu anunță vot în sprijinul agriculturii europene # PSNews.ro
Victor Negrescu a votat pentru noi clauze care permit intervenția rapidă a UE dacă importurile din Mercosur afectează agricultura europeană, transmite Mediafax, potrivit Gândul. Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat marți pe pagina sa de Facebook că a votat în Parlamentul European pentru măsuri de protecție a fermierilor europeni. Decizia sa a venit în contextul posibilei aplicări provizorii a […] Articolul Clauze mai ferme împotriva importurilor din Mercosur: Victor Negrescu anunță vot în sprijinul agriculturii europene apare prima dată în PS News.
12:10
Centrele militare județene vor trece de la consiliile județene la Ministerul Apărării din 2027 # PSNews.ro
Centrele militare județene ar urma să treacă din 1 ianuarie 2027 de la consiliile județene la Ministerul Apărării Naționale (MApN), a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan, citat de Mediafax. Șeful Guvernului a făcut anunțul la întâlnirea cu președinții consiliilor județene din țară. „Înțelegerea pe care am făcut-o cu Ministerul Apărării a fost ca acest transfer să […] Articolul Centrele militare județene vor trece de la consiliile județene la Ministerul Apărării din 2027 apare prima dată în PS News.
12:10
Comisia Europeană oferă asistență tehnică județului Galați pentru un proiect de prevenire a inundațiilor # PSNews.ro
Comisia Europeană sprijină un proiect de reducere a riscului de inundații în județul Galați. Este o premieră națională deoarece CE acordă pentru prima dată acest tip de sprijin unei autorități publice de nivel județean. Instituția care derulează proiectul este Consiliul Județean Galați. Comisia Europeană, Consiliul Județean Galați și Apele Române anunță un proiect major de […] Articolul Comisia Europeană oferă asistență tehnică județului Galați pentru un proiect de prevenire a inundațiilor apare prima dată în PS News.
11:40
Călin Georgescu, chemat la Curtea de Apel București în dosarul tentativei de lovitură de stat. Ce urmează # PSNews.ro
Călin Georgescu este chemat miercuri, 11 februarie, la Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat, alături de mercenarul Horațiu Potra și ceilalți inculpați din dosar, de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Decizia în dosarul de propagandă legionară a fost luată în complet de divergență, după ce, inițial, cei doi magistrați care […] Articolul Călin Georgescu, chemat la Curtea de Apel București în dosarul tentativei de lovitură de stat. Ce urmează apare prima dată în PS News.
11:40
Un medic critică planul lui Bolojan de a ține în țară absolvenții de Medicină: O recunoaștere a eșecului # PSNews.ro
Un medic român stabilit în Germania critică dur ideea relansată de premierul Ilie Bolojan privind obligativitatea ca absolvenţii de Medicină formaţi pe bani publici să lucreze câţiva ani în România. Anestezistul Iuliu Torje susţine că o astfel de măsură ar reprezenta „simptomul unui stat care nu mai ştie să convingă şi încearcă să constrângă”. Într-un […] Articolul Un medic critică planul lui Bolojan de a ține în țară absolvenții de Medicină: O recunoaștere a eșecului apare prima dată în PS News.
11:40
Ministrul Sănătății se opune tăierii paușale cu 10% a salariilor din sistemul medical, fiind o abordare „pur contabilă” # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este „total împotriva” tăierii pauşale cu 10% a salariilor în sistemul de sănătate, însă susţine plata în funcţie de performanţă. „Chiar dacă fac parte din acest guvern, eu recomand contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la […] Articolul Ministrul Sănătății se opune tăierii paușale cu 10% a salariilor din sistemul medical, fiind o abordare „pur contabilă” apare prima dată în PS News.
11:40
Scandal de corupție în Albania: proteste violente împotriva guvernului condus de Edi Rama # PSNews.ro
Proteste violente au avut loc marți seara în capitala Albaniei, Tirana. Oamenii au ieșit în stradă pentru a cere demisia adjunctei premierului albanez, Belinda Balluku, care se află în centrul unui scandal de corupție. Protestatarii au aruncat cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale, iar poliţia a ripostat folosind tunuri cu apă, relatează Mediafax. Manifestația de […] Articolul Scandal de corupție în Albania: proteste violente împotriva guvernului condus de Edi Rama apare prima dată în PS News.
11:40
Daniel Băluță cere Termoenergetica să returneze banii bucureștenilor afectați de problemele cu apa caldă și căldura # PSNews.ro
Președintele PSD București, Daniel Băluță, a cerut public conducerii Companiei Municipale Termoenergetica București să returneze sumele încasate de la bucureștenii care, în ultimele luni, nu au beneficiat de servicii conforme de furnizare a apei calde și a căldurii. Solicitarea vine în contextul nemulțumirilor tot mai frecvente legate de funcționarea sistemului de termoficare din Capitală, conform […] Articolul Daniel Băluță cere Termoenergetica să returneze banii bucureștenilor afectați de problemele cu apa caldă și căldura apare prima dată în PS News.
11:40
Greva din administrația locală scoate la suprafață blocajele reformei anunțate de guvern # PSNews.ro
Greva de avertisment declanșată în peste 1.500 de primării nu este un accident de parcurs, ci simptomul unei reforme administrative anunțate, dar neclar definite. Protestul a scos la suprafață tensiunile acumulate dintre Guvern și administrația locală, într-un moment de presiune bugetară maximă. Sincronizarea nu a fost întâmplătoare. Mesajul transmis a fost unul politic: reforma nu […] Articolul Greva din administrația locală scoate la suprafață blocajele reformei anunțate de guvern apare prima dată în PS News.
11:40
Robert Negoiță a mers din nou, miercuri dimineață, la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Edilul suspendat al Sectorului 3 încă nu a plătit cauțiunea de 800.000 lei, pe care a contestat-o în instanță. Negoiță a declarat că este nevinovat și că le va spune și judecătorilor în instanță acest lucru. Robert Negoiță a mers, miecuri dimineața, la Secția 13 de Poliție, unde a semnat pentru a […] Articolul Robert Negoiță a ajuns din nou la poliție: „Nu am greșit cu nimic. Sunt nevinovat” apare prima dată în PS News.
10:40
Curtea Constituțională, a cincea ședință pe pensiile magistraților. Judecătorii ar putea amâna din nou # PSNews.ro
Curtea Constituțională, a cincea ședință pe pensiile magistraților. Judecătorii trebuie să ia o decizie însă ar putea amâna din nou Judecătorii constituționali se reunesc astăzi, de la ora 10.00, pentru a discuta proiectul Guvernului Bolojan care scade pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Este așteptată o nouă amânare întrucât judecătorul Gheorghe Stan a intrat […] Articolul Curtea Constituțională, a cincea ședință pe pensiile magistraților. Judecătorii ar putea amâna din nou apare prima dată în PS News.
10:40
Primarii avertizează: Fără bani de cofinanțare de la guvern, investițiile locale se blochează # PSNews.ro
Dincolo de retorica reformei, primarii aduc în discuție o problemă concretă: lipsa banilor de cofinanțare. Fără soluții rapide, investițiile locale riscă să fie înghețate, a completat Mircea Fechet, în direct, la Puterea Știrilor. În dezbaterea tensionată de la Parlament, unul dintre primari a pus pe masă cifrele care explică blocajul din administrația locală. „Noi colectăm […] Articolul Primarii avertizează: Fără bani de cofinanțare de la guvern, investițiile locale se blochează apare prima dată în PS News.
10:40
Crin Antonescu: Bolojan nu este dur în politica externă și nici cu marile companii. E dur doar cu amărâții # PSNews.ro
Crin Antonescu lansează o nouă serie de atacuri dure la adresa lui Ilie Bolojan. Fostul președinte PNL susține că partidul își pierde identitatea și că se transformă într-o formațiune aflată la cheremul propagandei și influențelor externe. „Acum a început sarabanda elogiilor la adresa lui Bolojan. Aceiași oameni pe care îi știți vor spune ce rău […] Articolul Crin Antonescu: Bolojan nu este dur în politica externă și nici cu marile companii. E dur doar cu amărâții apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:10
Titus Corlățean vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Vicepreședintele PSD Titus Corlățean, fost ministru de Externe și al Justiției, este invitat, miercuri, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Titus Corlățean vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
20:50
Primele declarații ale ministrului Culturii, după ce a retras proiectul ce obliga artiștii să stea la muncă 8 ore pe zi # PSNews.ro
Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunțat retragerea proiectului-pilot care ar fi obligat artiștii din teatre, opere și filarmonici să-și pontajeze riguros cele opt ore de muncă zilnic și să raporteze timpul petrecut pentru pregătirea unui rol, spectacol sau concert, chiar și în afara instituțiilor unde sunt angajați. „Dacă este foarte vehement și foarte vocal domnul […] Articolul Primele declarații ale ministrului Culturii, după ce a retras proiectul ce obliga artiștii să stea la muncă 8 ore pe zi apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.