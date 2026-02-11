Radu Marinescu: „CJUE poate să dea un răspuns peste câteva luni sau după un an”. Ce urmează după noua amânare de la CCR

13:50

Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au atins nivelul record de 35 de miliarde de lei, de peste două ori mai mult față de acum un deceniu, iar peste 60% dintre companii se află în risc major de insolvență. Din cele 7.300 de firme din sector, 564 s-au dizolvat, 310 și-au suspendat activitatea, iar 57 au […]