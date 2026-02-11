Protest masiv al agricultorilor în Madrid. Fermierii spanioli protestează față de acordul UE-Mercosur

13:30

Licența de exploatare pentru perimetrul minier Certej va fi prelungită, potrivit hotărârii instanței Curții de Apel Alba Iulia. Deva Gold rămăsese fără ea în ianuarie 2025. Licența a expirat, iar ședința de Guvern în care urma să fie dezbătută prelungirea ei nu a mai avut loc.