Sesizarări privind evacuarea în Marea Neagră a unor ape de la fundaţia unei clădiri în construcţie din Mamaia. Ce s-a constatat
Adevarul.ro, 11 februarie 2026 17:30
Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral a anunțat miercuri,11 februarie, că a efectuat verificări ca urmare a mai multor sesizări primite în cursul zilei de marți, prin care instituția a fost informată că, prin intermediul unei conducte, sunt evacuate ape în Marea Neagră.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
17:30
Sesizarări privind evacuarea în Marea Neagră a unor ape de la fundaţia unei clădiri în construcţie din Mamaia. Ce s-a constatat # Adevarul.ro
Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral a anunțat miercuri,11 februarie, că a efectuat verificări ca urmare a mai multor sesizări primite în cursul zilei de marți, prin care instituția a fost informată că, prin intermediul unei conducte, sunt evacuate ape în Marea Neagră.
17:30
Olimpiada oaselor rupte. O chinezoaică și un australian au ajuns la spital, după căzături terifiante # Adevarul.ro
Accidentare gravă pe pista de la Livigno.
17:30
Industria europeană de apărare vrea să știe cine și ce trebuie să facă pentru apărarea continentului # Adevarul.ro
Politicienii europeni trebuie să ofere mai multă claritate cu privire la cine ce ar trebui să facă pentru a consolida apărarea continentului, în caz contrar existând riscul irosirii banilor din cauza procesului decizional lent şi a suprapunerii proiectelor.
Acum 30 minute
17:15
Radu Marinescu, după a cincea amânare pe legea pensiilor magistraţilor: „Nu există un timp predefinit pentru realizarea actului de justiţie” # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, după ce Curtea Constituţională a amânat pentru a cincea oară o decizie privind legea pensiilor magistraţilor.
17:15
Nicușor Dan: Companiile americane îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, că există în continuare interes din partea companiilor americane pentru a investi în țara noastră, cât și premise puternice ca relația economică între România și SUA să se întărească în următorii ani.
17:15
Danemarca se implică substanțial în exercițiul militar NATO din Arctica. Care este substratul deciziei # Adevarul.ro
Danemarca promite o "contribuţie substanţială" la noua misiune NATO lansată miercuri pentru consolidarea securităţii în Arctica, a declarat ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen.
Acum o oră
17:00
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat # Adevarul.ro
Ramzan Kadîrov a publicat primul videoclip cu fiul său, Adam, demonstrând că acesta a supraviețuit accidentului și a fost deja externat din spital.
17:00
Fostul șef SIS Moldova, spionul care ar fi divulgat secrete de stat unor ofiţeri KGB din Belarus, rămâne în arest # Adevarul.ro
Presupusul spion româno-moldovean suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, „în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, rămâne în arest preventiv, a decis, miercuri, instanţa supremă.
17:00
Un militar rus îl contrazice pe Peskov în legătură cu importanța Telegram pe câmpul de luptă. Critici și din partea bloggerilor pro-război # Adevarul.ro
Restricționarea aplicației Telegram în Rusia au generat critici și preocupări privind potențialele prejudicii aduse propriilor forțe armate proprii, au avertizat bloggeri militari pro-război, dar și soldați, în contextul refuzului fondatorului platformei de a ceda presiunilor exercitate de Moscova.
16:45
NATO lansează misiunea „Arctic Sentry” pentru securitatea Arcticii, Rusia avertizează asupra unor „contramăsuri” militare # Adevarul.ro
NATO a anunţat miercuri lansarea unei noi misiuni de consolidare a securităţii în Arctica, într-un context geopolitic tensionat, marcat de interesul tot mai mare al marilor puteri pentru regiune şi de declaraţiile preşedintelui american Donald Trump privind Groenlanda.
16:45
Patru persoane au fost reținute în dosarul privind defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix. Ce au găsit anchetatorii la percheziții # Adevarul.ro
Polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Bihor au pus în executare miercuri,11 februarie, șase mandate de percheziție domiciliară în dosarul privind defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix. Patru persoane au fost reținute.
Acum 2 ore
16:30
Agenţia pentru alimente şi medicamente a respins proiectul unui vaccin antigripal pe bază de ARN mesager # Adevarul.ro
Compania farmaceutică Moderna a anunţat luni că Agenţia pentru alimente şi medicamente (FDA) din Statele Unite a refuzat să examineze o cerere de autorizare ce viza primul său vaccin antigripal bazat pe tehnologia ARN mesager.
16:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri că va promova în Guvern și Parlament un proiect privind gestionarea inflației printr-un mecanism de plafonare a adaosului comercial pentru produsele agroalimentare de pe teritoriul României.
16:15
Ziua Îndrăgostiților este singura zi din an în care suntem încurajați să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să le spunem celor dragi cum ne simțim prin flori și cadouri frumoase.
16:15
CNA sancționează Realitatea Plus cu suspendarea emisiei timp de trei ore, pentru încălcări repetate ale legii # Adevarul.ro
Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancționarea postului Realitatea Plus cu suspendarea emisiei timp de trei ore, în data de 19 februarie, ca urmare a unor încălcări repetate ale legislației audiovizuale constatate în toamna anului trecut. Decizia a fost luată în ședința CNA de miercuri.
16:15
Mesajul președintelui Nicușor Dan după atacul armat din Canada: „Astfel de acte de violenţă aleatorie sunt de neînţeles” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri un mesaj în urma atacului armat care a avut loc la o școală din Canada și care s-a soldat cu zece morți.
16:15
Nicușor Dan va paticipă joi la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European. Pentru ce pledează președintele # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan va participa joi, 12 februarie, la o reuniune informală a Consiliului European, convocată de Președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.
16:15
Trump spune că a majorat tarifele pentru Elveția cu încă 9%, nemulțumit de tonul unui lider elvețian: „A fost foarte agresivă, dar politicoasă” # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a ordonat o creștere suplimentară de 9% a tarifelor vamale aplicate Elveției, ajungând la 39%, după ce nu i-a plăcut modul în care un lider elvețian i s-a adresat.
16:00
Primarul general, într-o vizită „neanunțată și fără alai” la Autobaza STB Floreasca: „Condițiile sunt execrabile” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitale a efectuat miercuri o vizită neanunţată la Autobaza STB Floreasca, unde a discutat direct cu mecanicii, şoferii şi vatmanii. Controlul-surpriză a scos la iveală probleme serioase: lipsa pieselor de schimb, infrastructură învechită şi salarii considerate prea mici.
16:00
„Boala tăcută” care slăbește oasele începe fără simptome: „Nu așteptați să apară dureri sau fracturi”. Ce trebuie să știți pentru prevenție # Adevarul.ro
Osteoporoza, supranumită „boala tăcută a oaselor”, se instalează fără semne evidente. Specialiștii atrag atenția că obiceiurile sănătoase, precum alimentație echilibrată, mișcare regulată și expunere la soare, pot proteja oasele și preveni fracturile.
16:00
Mircea Lucescu n-a plecat la tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor. Analiza unui federal: „Nu stă naționala într-un singur om” # Adevarul.ro
România va fi reprezentat la Bruxelles de directorul Mihai Stoichiță și de „secundul” Ionel Gane.
15:45
Hanwha construiește în România o fabrică de obuziere K9: producție locală și tehnologie NATO în Dâmbovița # Adevarul.ro
Hanwha Aerospace România a demarat miercuri lucrările la noua sa facilitate de producţie de vehicule blindate în localitatea Petreşti, judeţul Dâmboviţa, un moment important în angajamentul pe termen lung al companiei faţă de România şi faţă de consolidarea capacităţilor industriale de apărare.
15:45
Orban acuză UE și Ucraina că au „declarat război” Ungariei. „În aprilie, la urnele de vot, maghiarii trebuie să-i oprească” # Adevarul.ro
Premierul maghiar, Viktor Orbán, susține că Bruxellesul și Kievul au declarat război Ungariei, după ce Politico a publicat un articol care evidențiază planurile pentru ascensiunea „în avans” a Ucrainei la UE, înainte de completarea pașilor formali a procesului standard de ascensiune.
Acum 4 ore
15:30
Președintele american îl va primi pe premierul israelian la Casa Albă. Tensiunile continuă să crească în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump îl va primi miercuri la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în contextul în care tensiunile continuă să crească în Orientul Mijlociu și negocierile privind limitarea programului nuclear al Iranului se intensifică.
15:30
Motivul pentru care a revenit din concediu paternal judecătorul CCR Gheorghe Stan. Care a fost poziția lui privind sesizarea CJUE # Adevarul.ro
Judecătorul Curții Constituționale Gheorghe Stan a revenit din concediul paternal pentru a participa la ședința CCR privind reforma pensiilor magistraților. Acesta s-a pronunțat în favoarea solicitării Înaltei Curți de Casație și Justiție de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).
15:15
Moartea lui Kurt Cobain, pusă sub semnul întrebării după 30 de ani: noi dovezi sugerează că biletul de adio ar fi fost falsificat # Adevarul.ro
Moartea lui Kurt Cobain, liderul trupei Nirvana, care a șocat lumea muzicii în aprilie 1994, este readusă în atenția publicului după ce o echipă de experți criminaliști a contestat concluzia oficială a anchetei.
15:15
Au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale. Primii intră în focuri elevii de clasa a VIII-a # Adevarul.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu.
15:15
Tânăr de 20 de ani, arestat după ce și-a violat sora în vârstă de 12 ani și a obligat-o să îi trimită fotografii în ipostaze sexuale # Adevarul.ro
Un tânăr de 20 de ani, din Botoșani, este cercetat penal pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și viol asupra unui minor. Victimă este chiar soara sa, o copilă în vârstă de doar 12 ani. Individul a fost arestat.
15:00
Criza apei potabile continuă la Curtea de Argeș. 50.000 de oameni, afectați de patru luni de problemele cu apa # Adevarul.ro
Situația rămâne critică în Curtea de Argeș și în alte trei localități din județ, unde zeci de mii de oameni sunt în continuare fără apă potabilă, în a patra lună de criză.
15:00
Dezvăluirea unui fost șef de poliție: Ce i-ar fi spus Trump despre Epstein încă din 2006 # Adevarul.ro
Donald Trump ar fi declarat încă din 2006 că „toată lumea” știa despre comportamentul „dezgustător” al lui Jeffrey Epstein, arată un rezumat al unui interviu realizat de FBI în 2019, publicat recent de Departamentul de Justiție al SUA în cel mai nou set de documente din dosarul Epstein.
15:00
Comanda de flori online a devenit simplă în 2026, dar alegerea florăriei potrivite necesită puțină atenție. Într-o piață competitivă, diferența este facută de transparența, logistica și calitatea reală a produsului livrat. Lista noastră cu cele 5 criterii esențiale de verificat înainte de comandă.
14:30
10 milioane de euro pentru promovarea destinațiilor turistice - Ministerul Economiei lansează un nou program de finanțare # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat miercuri că s-a reuşit finanţarea organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD) cu fonduri europene, prin PNRR, bugetul fiind de 10 milioane de euro.
14:30
Premierul Poloniei refuză invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace # Adevarul.ro
Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanţele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk, potrivit Reuters.
14:15
Raluca Turcan cere sancțiuni financiare individuale pentru judecătorii CCR care au prejudiciat statul # Adevarul.ro
Deputata liberală, Raluca Turcan, a anunțat că va modifica o inițiativă legislativă proprie astfel încât „judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!”.
14:15
Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # Adevarul.ro
Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde EUR, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei.
14:15
Pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de stat. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege # Adevarul.ro
Pacienții asigurați din România vor putea cere, în mod gratuit, o a doua opinie medicală. Parlamentul a adoptat miercuri o lege care obligă sistemul de sănătate să suporte costurile unei noi consultații, menită să ofere mai multă siguranță în stabilirea diagnosticului și a tratamentului.
14:00
20 de autoturisme de lux, găsite într-un garaj din Italia. Anchetatorii români vorbesc de o reţea care lua credite şi maşini în leasing cu acte false # Adevarul.ro
Autorităţile judiciare române anunţă, miercuri, că 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1, 7 milioane euro, au fst găsite într-un garaj din Italia, în cadrul cercetărilor care vizează un grup infracţional organizat care lua credite şi maşini în leasing cu acte false.
14:00
Cea mai abruptă cale ferată din lume, care sfidează gravitația și oferă peisaje spectaculoase: „O călătorie înfricoșătoare, dar fantastică” # Adevarul.ro
Cu o coborâre la un unghi de 52 de grade, Scenic Railway din Australia deține recordul pentru cea mai abruptă cale ferată pentru pasageri din lume.
14:00
DNSC avertizează asupra unor emailuri frauduloase care circulă în numele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
13:45
11 februarie, Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112. Apel la responsabilitate din partea autorităților # Adevarul.ro
Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 este marcată anual la 11 februarie, și este privită ca un moment dedicat conștientizării importanței utilizării responsabile a acestui serviciu esențial pentru siguranța cetățenilor.
13:45
Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor: se decide dacă începe procesul pentru tentativa de lovitură de stat # Adevarul.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, se află la Curtea de Apel București pentru a treia zi consecutivă, în cadrul celui de-al doilea dosar penal.
Acum 6 ore
13:30
Drumul Marmurei, șoseaua montană din trei județe. Cât de utilă este investiția de 88 de milioane de euro? # Adevarul.ro
„Drumul Marmurei”, noua șosea plănuită în Munții Poiana Ruscă, este așteptat de locuitorii din trei județe. Va avea aproape 60 de kilometri și va costa 88 de milioane de euro. Investiția a fost lăudată de autorități, dar nu este lipsită de controverse.
13:30
Licența pentru proiectul Certej va fi prelungită. Zăcământul conține peste 60 de tone de aur și sute de tone de argint # Adevarul.ro
Licența de exploatare pentru perimetrul minier Certej va fi prelungită, potrivit hotărârii instanței Curții de Apel Alba Iulia. Deva Gold rămăsese fără ea în ianuarie 2025. Licența a expirat, iar ședința de Guvern în care urma să fie dezbătută prelungirea ei nu a mai avut loc.
13:30
Un bărbat dat dispărut în luna septembrie 2025, a fost găsit, marţi, decedat în propria locuinţă, sub un pat, de către un localnic care a anunţat autorităţile.
13:15
Heineken concediază 6.000 de angajați la nivel mondial. Compania deține trei fabrici în România # Adevarul.ro
Heineken anunță concedieri masive în următoarea perioadă, precizând că vor fi puși pe liber circa 6.000 de angajați, din cauza condițiilor dificile de piață, în contextul scăderii vânzărilor de bere. Compania deține trei fabrici în România, la Craiova, Miercurea Ciuc și Ungheni.
13:15
Răpirea misterioasă a mamei unei prezentatoare TV: FBI a publicat primele imagini cu suspectul. Apelul transmis de Donald Trump # Adevarul.ro
Dispariția misterioasă a lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei NBC Savannah Guthrie, a pus în alertă autoritățile din Arizona.
13:15
Peste 19.000 de părinți și copii au participat la spectacolele „Promisiunea Zurli” în ultimele luni. Gașca Zurli pregătește un nou turneu dedicat mamelor # Adevarul.ro
Peste 19.000 de părinți și copii au participat, în ultimele luni, la spectacolele „Promisiunea Zurli”, primul turneu național organizat după revenirea pe scenă a Găștii Zurli și anunțarea parteneriatului cu HaHaHa Production.
13:00
„O femeie îmbrăcată în rochie” ar fi comis atacul armat într-un liceu din Canada, soldat cu nouă morți și cel puțin 25 de răniți # Adevarul.ro
Un atac armat comis marți într-un liceu din provincia canadiană Columbia Britanică s-a soldat cu nouă morți și cel puțin 25 de răniți.
13:00
O platformă de dating creată de studenți schimbă viața socială la o universitate de top din lume: „Te eliberează de povară” # Adevarul.ro
O nouă platformă de matrimoniale, creată de studenți pentru studenți, a transformat complet viața socială la Universitatea Stanford, SUA. Mii de tineri participă săptămânal la un experiment care îmbină compatibilitatea personală cu elemente de joc și interacțiune socială.
12:45
Ce urmează după ce CCR a amânat din nou verdictul în cazul pensiilor speciale. Fost judecător constituțional: „Îmi aduce aminte de o poveste cu Păcală” # Adevarul.ro
CCR a amânat din nou, miercuri, pronunțarea pe reformei pensiilor speciale ale magistraților, după ce ÎCCJ a solicitat sesizarea CJUE. Fostul șef al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat pentru „Adevărul” ce urmează.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.