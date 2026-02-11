Consiliul UE deschide calea pentru ca România să acceseze fondurile de apărare din SAFE: Prima tranșă de 2,5 miliarde de euro, așteptată în luna martie

10:30

Europa funcționează pe baza tehnologiei americane, iar acest lucru nu se va schimba în următorii ani, relevă un sondaj realizat de Politico Europe în rândul capitalelor europene după ce, în ianuarie, oficialii UE au avertizat că dependența de firmele americane, care durează de zeci de ani, ar putea fi folosită ca instrument de coerciție de […] The post O decuplare tehnologică completă de SUA nu este un obiectiv realist, transmit capitalele UE (sondaj Politico Europe) appeared first on caleaeuropeana.ro.