Consiliul UE deschide calea pentru ca România să acceseze fondurile de apărare din SAFE: Prima tranșă de 2,5 miliarde de euro, așteptată în luna martie
CaleaEuropeana, 11 februarie 2026 20:20
Consiliul Uniunii Europene a deschis miercuri calea pentru asistență financiară prin programul european SAFE pentru opt state membre, inclusiv România, țară care beneficiază de a doua cea mai mare alocare din programul european pentru achiziții militare și dezvoltarea infrastructurii duale critice. Reunit în formatul miniștrilor apărării, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere […] The post Consiliul UE deschide calea pentru ca România să acceseze fondurile de apărare din SAFE: Prima tranșă de 2,5 miliarde de euro, așteptată în luna martie appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 30 minute
20:20
Consiliul UE deschide calea pentru ca România să acceseze fondurile de apărare din SAFE: Prima tranșă de 2,5 miliarde de euro, așteptată în luna martie # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a deschis miercuri calea pentru asistență financiară prin programul european SAFE pentru opt state membre, inclusiv România, țară care beneficiază de a doua cea mai mare alocare din programul european pentru achiziții militare și dezvoltarea infrastructurii duale critice. Reunit în formatul miniștrilor apărării, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere […] The post Consiliul UE deschide calea pentru ca România să acceseze fondurile de apărare din SAFE: Prima tranșă de 2,5 miliarde de euro, așteptată în luna martie appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum o oră
20:00
De la Anvers, Macron pledează pentru “a da frâu liber industriei noastre”: Fără o strategie “Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a reluat miercuri, la summitul industriei europene de la Anvers, apelul său pentru o preferință europeană autentică și o abordare „Made in Europe”. “Dacă Europa nu se adaptează și nu își accelerează autonomia strategică, va deveni piața de ajustare pentru concurenții săi”, a avertizat liderul de la Elysee, într-un discurs adresat […] The post De la Anvers, Macron pledează pentru “a da frâu liber industriei noastre”: Fără o strategie “Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
19:40
Italia se alătură Germaniei, temperând apelul lui Macron pentru datorie comună. Șeful Bundesbank susține euro-obligațiunile, contrazicându-l pe Merz # CaleaEuropeana
Roma se aliniază din nou cu Berlinul, afirmând că nu este momentul să se discute despre datoria comună europeană, așa cum a propus președintele francez Emmanuel Macron, chiar dacă Italia susține această idee de ani de zile, a arătat miercuri șeful diplomației italiene, Antonio Tajani. Ministrul italian de externe a declarat că, deși guvernul este […] The post Italia se alătură Germaniei, temperând apelul lui Macron pentru datorie comună. Șeful Bundesbank susține euro-obligațiunile, contrazicându-l pe Merz appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:10
“Viitorul vostru este în Europa”, le promite Ursula von der Leyen industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE: Vom crea “EU Inc.” – un set unic și simplu de reguli pentru firme # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la summitul industriei europene de la Anvers un mesaj ferm în sprijinul industriei europene, pledând pentru accelerarea investițiilor, reducerea birocrației și consolidarea pieței unice, într-un context de competiție globală tot mai dură. Într-un discurs susținut în debutul summitului, șefa Executivului european a prezentat progresele înregistrate în […] The post “Viitorul vostru este în Europa”, le promite Ursula von der Leyen industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE: Vom crea “EU Inc.” – un set unic și simplu de reguli pentru firme appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
17:40
Alexandru Rafila susține crearea condițiilor pentru creșterea atractivității sistemului sanitar românesc și respectarea dreptului la liberă circulație și la muncă în UE # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a transmis miercuri că măsurile privind asigurarea resursei umane în sistemul sanitar trebuie să respecte dreptul la liberă circulație și alegerea locului de muncă în Uniunea Europeană, subliniind că soluțiile pentru reducerea deficitului de medici trebuie să vizeze creșterea atractivității sistemului, […] The post Alexandru Rafila susține crearea condițiilor pentru creșterea atractivității sistemului sanitar românesc și respectarea dreptului la liberă circulație și la muncă în UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
16:40
Firmele din SUA vor să investească în continuare în România, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii AmCham: România este la intersecția unor rute energetice și comerciale importante # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu liderii marilor companii americane reunite sub umbrela Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), discuțiile vizând consolidarea relațiilor economice bilaterale și atragerea de noi investiții în România. „Am avut ieri o discuție cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerț Americane în România (AmCham)”, […] The post Firmele din SUA vor să investească în continuare în România, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii AmCham: România este la intersecția unor rute energetice și comerciale importante appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Kaja Kallas va propune o listă de concesii pe care Europa să le solicite Rusiei în cazul unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a anunțat marți că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le solicite Rusiei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina, informează Reuters. Discuțiile pentru încheierea războiului au implicat în principal oficiali ucraineni, americani […] The post Kaja Kallas va propune o listă de concesii pe care Europa să le solicite Rusiei în cazul unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Piață unică integrată, interconectare energetică, materii prime critice, tranziție extinsă: Obiectivele României la summitul UE. Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan, va participa joi la summitul informal al Consiliului European, convocat de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei, pentru a da un impuls politic și strategic direcției Uniunii Europene în sfera competitivității economice, a rolului său în economia globală și în perspectiva valorificării potențialului pieței unice. “Subiectul principal al […] The post Piață unică integrată, interconectare energetică, materii prime critice, tranziție extinsă: Obiectivele României la summitul UE. Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Radu Miruță afirmă, la Bruxelles, angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru pregătirea industriei de apărare până în 2030 # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut miercuri o întrevedere la Bruxelles cu Andrius Kubilius, comisarul European pentru Apărare și Spațiu, în contextul evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene privind consolidarea capacității de apărare, creșterea competitivității industriale și accelerarea pregătirii Europei pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030, informează MApN într-un comunicat. Potrivit sursei citate, […] The post Radu Miruță afirmă, la Bruxelles, angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru pregătirea industriei de apărare până în 2030 appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
PPC Renewables România extinde capacitățile parcului eolian Sălbatica 1 cu un sistem BESS de 60 MWh # CaleaEuropeana
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh. Proiectul are o valoare de 68,2 milioane de lei, din care o sumă de circa 9,87 milioane de lei […] The post PPC Renewables România extinde capacitățile parcului eolian Sălbatica 1 cu un sistem BESS de 60 MWh appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul legislativului european, în cadrul căreia a stabilit împreună cu reprezentanții grupurilor politice principalele teme de analiză. „Este o onoare și o responsabilitate să coordonez acest proces important la nivelul Parlamentului European”, a subliniat vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu. Potrivit […] The post Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Vance și Aliyev au semnat, la Baku, Carta unui parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan pentru “a valorifica potențialul enorm al Caucazului de Sud” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele american JD Vance a semnat marți, la Baku, un parteneriat strategic cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în timpul unei vizite istorice în Caucazul de Sud, la o zi după ce a vizitat Armenia, în cadrul unei deplasări istorice menite să consolideze implicarea Statelor Unite în relația cu cele două foste state rivale, după procesul […] The post Vance și Aliyev au semnat, la Baku, Carta unui parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan pentru “a valorifica potențialul enorm al Caucazului de Sud” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
14:40
OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa # CaleaEuropeana
Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, și secretarul de stat din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florian-Emil Dumitru, reprezintă România la Conferința OCDE „Mobilizarea sectorului privat pentru comerț și investiții durabile în sectorul agroalimentar din Africa”. Evenimentul, organizat de OCDE şi România, are loc la Nairobi, în perioada 9-10 […] The post OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției # CaleaEuropeana
Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei. Miercuri, Parlamentul European a adoptat un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde […] The post Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
12:40
UE transformă “zidul dronelor” în realitate: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat miercuri planul de acțiune pentru a contracara amenințările tot mai mari reprezentate de drone la adresa securității Uniunii Europene, după ce. în ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări din ce în ce mai mari și multidimensionale legate de drone și baloane meteorologice, inclusiv survolări ostile, încălcări ale spațiului aerian, perturbări […] The post UE transformă “zidul dronelor” în realitate: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
“Conducem a doua economie a lumii cu frâna de mână trasă”: Ursula von der Leyen propune “o cale europeană spre independență” – comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat miercuri în plenul Parlamentului European pentru măsuri urgente menite să relanseze competitivitatea Uniunii, să aprofundeze Piața Unică și să reducă presiunea costului vieții asupra cetățenilor. Într-un discurs rostit în ajunul summitului competitivității europene de la castelul Alden-Biesen, ea a subliniat că forța geopolitică a Europei este […] The post “Conducem a doua economie a lumii cu frâna de mână trasă”: Ursula von der Leyen propune “o cale europeană spre independență” – comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Cancelarul Austriei cere UE să reducă urgent prețurile la energie: „Sufocă” industria europeană # CaleaEuropeana
Liderii UE trebuie să se concentreze urgent pe reducerea prețurilor la energie care „sufocă” industria europeană, a declarat cancelarul Austriei pentru Politico înaintea reuniunii informale din Belgia. „Cea mai urgentă sarcină este reducerea prețurilor la energie”, a declarat Christian Stocker. „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană și nicio altă problemă nu […] The post Cancelarul Austriei cere UE să reducă urgent prețurile la energie: „Sufocă” industria europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Din Parlamentul European, președinta Adunării Generale a ONU face apel la UE să rămână unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană are responsabilitatea de a rămâne unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli, a subliniat președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, într-un discurs susținut în Parlamentul European. „La 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite, este momentul să ne reînnoim angajamentul față de multilateralism ca forță a binelui în lume, […] The post Din Parlamentul European, președinta Adunării Generale a ONU face apel la UE să rămână unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Regatul Unit își consolidează prezența militară în Arctica. Londra va dubla numărul trupelor din Norvegia și își asumă un rol central în misiunea NATO „Santinela Arctică” # CaleaEuropeana
Guvernul britanic urmează să anunțe miercuri, în timpul unei vizite a ministrului Apărării John Healey la Camp Viking, în Cercul Polar Arctic din nordul Norvegiei, consolidarea prezenței militare în Arctica și în regiunea Nordului Îndepărtat, în contextul creșterii activităților militare ruse și al importanței strategice tot mai mari a zonei pentru NATO, potrivit unui comunicat. […] The post Regatul Unit își consolidează prezența militară în Arctica. Londra va dubla numărul trupelor din Norvegia și își asumă un rol central în misiunea NATO „Santinela Arctică” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Ministrul Finanțelor explică pachetul de stimulare a investițiilor mari: IMM-urile sunt un beneficiar direct. Trecem de la consum la investiții, de la soluții pe termen scurt la dezvoltare structurală # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că „IMM-urile sunt un beneficiar direct” al pachetului de stimulare a investițiilor mari, arătând că „fiecare investiție mare atrasă în România înseamnă contracte noi, cerere pentru produse și servicii locale, integrare în lanțuri de producție și transfer de tehnologie.” „România trebuie să promoveze activ oportunitățile de investiții și să […] The post Ministrul Finanțelor explică pachetul de stimulare a investițiilor mari: IMM-urile sunt un beneficiar direct. Trecem de la consum la investiții, de la soluții pe termen scurt la dezvoltare structurală appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Dezvoltarea asigurărilor complementare și suplimentare de sănătate, o soluție ”importantă” pentru un sistem de sănătate sustenabil, subliniază Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, semnalează că resursele financiare rămân în continuare insuficiente pentru a acoperi nevoile sistemului, deși bugetul CNAS a crescut cu aproape două miliarde de euro în ultimii ani, ritmul creşterii alocărilor bugetare pentru sănătate depăşeşte semnificativ creşterea PIB. „Menţinerea acestui ritm pe […] The post Dezvoltarea asigurărilor complementare și suplimentare de sănătate, o soluție ”importantă” pentru un sistem de sănătate sustenabil, subliniază Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Comisia Europeană lansează un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice și pregătește o aplicație la nivelul UE pentru raportarea abuzurilor online # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat marți Planul de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice, în contextul în care fenomenul afectează tot mai mult sănătatea mintală a copiilor și adolescenților din Uniunea Europeană, iar presiunea publică pentru măsuri mai ferme a crescut semnificativ în ultimii ani. Potrivit datelor Comisiei, aproximativ unul din șase copii cu vârste între 11 și […] The post Comisia Europeană lansează un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice și pregătește o aplicație la nivelul UE pentru raportarea abuzurilor online appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
O Europă mai integrată în “era imperiilor”. Apelul premierului Belgiei într-un eseu despre prosperitatea europeană: Ne trebuie o piață unică fără obstacole și o uniune a piețelor de capital funcțională # CaleaEuropeana
Europa trebuie să acționeze unit pentru a concura cu Statele Unite și China într-o eră a imperiilor, este de părere premierul belgian Bart De Wever, pledând pentru o abordare pro-industrială într-un eseu de 136 de pagini intitulat „Despre prosperitate” (Over Welvaart) și publicat la finalul săptămânii trecute. Cartea premierului belgian a fost lansată înaintea unei […] The post O Europă mai integrată în “era imperiilor”. Apelul premierului Belgiei într-un eseu despre prosperitatea europeană: Ne trebuie o piață unică fără obstacole și o uniune a piețelor de capital funcțională appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Ciprian Ciucu a adus specialiști de la Banca Mondială la Primăria Capitalei: “Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene” # CaleaEuropeana
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Bucureștiul colaborează cu specialiștii Băncii Mondiale pentru identificarea unor soluții de finanțare destinate principalelor proiecte de investiții ale orașului, subliniind că obiectivul administrației este apropierea de standardele marilor capitale europene. „Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene. Și lucrăm pentru dezvoltarea lui cu cei mai […] The post Ciprian Ciucu a adus specialiști de la Banca Mondială la Primăria Capitalei: “Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene” appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:20
Ministrul Oana Țoiu, la Londra: Relansăm grupul parlamentar de prietenie Regatul Unit – România după un an de pauză # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat marți, în cadrul vizitei oficiale în Regatul Unit, la lansarea formală a discuțiilor cu Grupul Interparlamentar de prietenie pentru România (All-Party Parliamentary Group – APPG Romania). Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, momentul marchează reluarea activității diplomatice la nivel legislativ după un an de pauză, urmare a recentelor alegeri […] The post Ministrul Oana Țoiu, la Londra: Relansăm grupul parlamentar de prietenie Regatul Unit – România după un an de pauză appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
19:00
Franța anunță un „an al împotrivirii” față de giganții chinezi ai comerțului electronic, precum Shein: Există o concurență neloială. Trebuie să respecte regulile privind consumatorii # CaleaEuropeana
Comercianții online precum Shein se vor confrunta cu un „an al rezistenței” în Franța, a declarat ministrul francez pentru întreprinderi mici și mijlocii, Serge Papin, adăugând că aceste platforme creează o concurență neloială pentru lanțurile franceze. În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune TF1, Papin a afirmat că este „nedrept” ca magazinele fizice să […] The post Franța anunță un „an al împotrivirii” față de giganții chinezi ai comerțului electronic, precum Shein: Există o concurență neloială. Trebuie să respecte regulile privind consumatorii appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:20
Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice # CaleaEuropeana
Parlamentul European a aprobat marți revizuirea Legii europene a climei, stabilind o nouă țintă intermediară obligatorie la nivelul Uniunii Europene privind reducerea cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. Obiectivul face parte din traiectoria stabilită pentru atingerea neutralității climatice până în 2050. Textul, […] The post Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
Germania taie din apetitul lui Macron pentru datorii în ajunul summitului UE: “Distrage puțin atenția de la miza reală – problema de productivitate” # CaleaEuropeana
Guvernul cancelarului german Friedrich Merz a respins apelul președintelui francez Emmanuel Macron pentru un mecanism comun de împrumut, lansat marți înaintea summitului liderilor europeni de la castelul Alden-Biesen, consacrat impulsionării competitivității și a pieței unice. Într-un interviu acordat pentru șase publicații europene și publicat marți, Macron a îndemnat Europa să lanseze un plan de noi […] The post Germania taie din apetitul lui Macron pentru datorii în ajunul summitului UE: “Distrage puțin atenția de la miza reală – problema de productivitate” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
J.D. Vance anunță că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni”: SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investiții în securitatea Arcticii # CaleaEuropeana
Vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni” și a institat că SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investițiile în securitatea Arcticii, informează The Guardian. În cadrul unor declarații susținute pe aeroportul din Armenia, unde s-a aflat pentru a semna un acord în domeniul energiei […] The post J.D. Vance anunță că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni”: SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investiții în securitatea Arcticii appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Donald Tusk lansează “Consiliul Viitorului” pentru a transforma Polonia într-o putere tehnologică: “Viitorul aparține Poloniei” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a prezentat marți „Consiliul Viitorului” pentru orientarea dezvoltării economice pe termen lung a Poloniei și cu scopul de a transforma națiunea central-europeană într-o putere tehnologică, relatează TVP World. Noul organism consultativ de stat este menit să accelereze transformarea Poloniei într-o putere prin intermediul inovației în sectoare precum inteligența artificială, biotehnologia și […] The post Donald Tusk lansează “Consiliul Viitorului” pentru a transforma Polonia într-o putere tehnologică: “Viitorul aparține Poloniei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească consolidează credibilitatea României ca partener comercial predictibil, aliniat la standardele internaționale # CaleaEuropeana
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) presupune alinierea politicilor publice și a practicilor instituționale la standardele internaționale promovate de organizație, inclusiv în domeniul comerțului internațional și al finanțării exporturilor. În acest context, Exim Banca Românească joacă un rol esențial în procesul de integrare a României în arhitectura normativă OCDE, în calitate […] The post Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească consolidează credibilitatea României ca partener comercial predictibil, aliniat la standardele internaționale appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a luat cuvântul în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European dedicate Zilei Mondiale de Combatere a Cancerului, solicitând o finanțare adecvată pentru Planul european de combatere a cancerului, în contextul stabilirii bugetului UE pentru 2028–2034. Acesta a mai punctat că, într-o Uniune a solidarității, este inacceptabil ca un cod poștal […] The post Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească contribuie la consolidarea credibilității României ca partener comercial predictibil, aliniat la regulile internaționale privind concurența loială și finanțarea responsabilă a exporturilor # CaleaEuropeana
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) presupune alinierea politicilor publice și a practicilor instituționale la standardele internaționale promovate de organizație, inclusiv în domeniul comerțului internațional și al finanțării exporturilor. În acest context, Exim Banca Românească joacă un rol esențial în procesul de integrare a României în arhitectura normativă OCDE, în calitate […] The post Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească contribuie la consolidarea credibilității României ca partener comercial predictibil, aliniat la regulile internaționale privind concurența loială și finanțarea responsabilă a exporturilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene # CaleaEuropeana
Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de […] The post OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Parlamentul European a aprobat clauzele de salvgardare pentru a-i proteja pe fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur # CaleaEuropeana
Eurodeputații au sprijinit marți măsuri suplimentare de protecție pentru a preveni prejudicierea sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului cu țările Mercosur. Noul regulament, deja convenit informal cu statele membre ale UE, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri. Potrivit unui comunicat al legislativului european, acesta stabilește modul în care […] The post Parlamentul European a aprobat clauzele de salvgardare pentru a-i proteja pe fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, pariind pe șase noi reactoare nucleare și surse regenerabile de energie pentru a-și asigura viitorul energetic # CaleaEuropeana
Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, cu obiectivul de a ajunge la 60 % consum de energie electrică până în 2030, cu șase noi reactoare nucleare și un mix din energii regenerabile, informează Euronews. După luni de impas politic în Franța cu privire la buget, guvernul se […] The post Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, pariind pe șase noi reactoare nucleare și surse regenerabile de energie pentru a-și asigura viitorul energetic appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
“Momentul Groenlanda”: Macron proclamă “stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în ajunul summitului UE și acuză administrația Trump că urmărește “dezmembrarea” UE # CaleaEuropeana
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe episoade de ostilitate din partea Statelor Unite, a avertizat președintele Franței, Emmanuel Macron, și să trateze ceea ce el a numit „momentul Groenlanda” drept un semnal de alarmă pentru a accelera reformele amânate de mult timp menite să consolideze puterea globală a blocului. Într-un interviu acordat […] The post “Momentul Groenlanda”: Macron proclamă “stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în ajunul summitului UE și acuză administrația Trump că urmărește “dezmembrarea” UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
“Momentul Groenlanda”: Macron proclamă “stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în ajunul summitului UE și acuză administrația Trump că urmărește “dezintegrarea” UE # CaleaEuropeana
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe episoade de ostilitate din partea Statelor Unite, a avertizat președintele Franței, Emmanuel Macron, și să trateze ceea ce el a numit „momentul Groenlanda” drept un semnal de alarmă pentru a accelera reformele amânate de mult timp menite să consolideze puterea globală a blocului. Într-un interviu acordat […] The post “Momentul Groenlanda”: Macron proclamă “stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în ajunul summitului UE și acuză administrația Trump că urmărește “dezintegrarea” UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
PE cere măsuri concrete pentru combaterea crizei locuințelor, iar statele membre își exprimă angajamentul de a continua cooperarea pentru dezvoltarea unor locuințe mai accesibile, sustenabile și de calitate în UE # CaleaEuropeana
Comisia specială a Parlamentului European privind criza locuințelor a adoptat luni raportul final care stabilește o serie de recomandări pentru îmbunătățirea accesului la locuințe decente, sustenabile și accesibile în Uniunea Europeană, pe fondul creșterii costurilor și al deteriorării condițiilor de locuire pentru milioane de europeni. Raportul, adoptat cu 23 de voturi pentru, 6 împotrivă și […] The post PE cere măsuri concrete pentru combaterea crizei locuințelor, iar statele membre își exprimă angajamentul de a continua cooperarea pentru dezvoltarea unor locuințe mai accesibile, sustenabile și de calitate în UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
MS susține modernizarea radioterapiei din sistemul public, cu sprijinul Băncii Mondiale, după modelul SUUB, care introduce în premieră radioterapia stereotactică # CaleaEuropeana
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, salută inaugurarea celui de-al 13-lea centru de radioterapie din sistemul public de sănătate în cadrul Spitalului Universitar de Urgență din București. Extinderea Secției de Radioterapie a SUUB reprezintă o premieră pentru sistemul public de sănătate, în contextul în care este primul spital public care introduce radioterapia stereotactică, o metodă avansată de […] The post MS susține modernizarea radioterapiei din sistemul public, cu sprijinul Băncii Mondiale, după modelul SUUB, care introduce în premieră radioterapia stereotactică appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Peste 150 de țări avertizează că orientarea spre o creștere economică nesustenabilă contribuie la distrugerea biodiversității globale # CaleaEuropeana
Peste 150 de țări, printre care China, India și statele membre ale Uniunii Europene, au semnat un raport care avertizează că orientarea către o creștere economică necontrolată contribuie la distrugerea biodiversității globale, informează Politico Europe. „Activitatea economică nesustenabilă și accentul pus pe creșterea măsurată prin produsul intern brut au fost factori care au contribuit la […] The post Peste 150 de țări avertizează că orientarea spre o creștere economică nesustenabilă contribuie la distrugerea biodiversității globale appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Macron îndeamnă UE ca “momentul Groenlanda” să accelereze reformele la summitul din Alden-Biesen: Administrația Trump este “deschis anti-europeană” și urmărește “dezintegrarea” UE # CaleaEuropeana
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe episoade de ostilitate din partea Statelor Unite, a avertizat președintele Franței, Emmanuel Macron, și să trateze ceea ce el a numit „momentul Groenlanda” drept un semnal de alarmă pentru a accelera reformele amânate de mult timp menite să consolideze puterea globală a blocului. Într-un interviu acordat […] The post Macron îndeamnă UE ca “momentul Groenlanda” să accelereze reformele la summitul din Alden-Biesen: Administrația Trump este “deschis anti-europeană” și urmărește “dezintegrarea” UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
An de an, Forumul Economic Mondial de la Davos și Conferința de Securitate de la München dau tonul politicii globale. Există o coregrafie recognoscibilă, cu accente de comunicare strategică, în care mesajele se leagă și se amplifică reciproc. Ediția din acest an a Forumului de la Davos a atins poate cel mai înalt nivel de […] The post De la Davos la München: Elefantul din cameră și clipa adevărului în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Maia Sandu anunță inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital: Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de ei și în sfera virtuală # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital. „Copiii noștri cresc într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi. Viața reală, socială, cu prieteni, colegi, familie este treptat înlocuită de o viață în rețea, neautentică, fără prezență […] The post Maia Sandu anunță inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital: Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de ei și în sfera virtuală appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Marco Rubio va conduce delegația SUA la Conferința de Securitate de la München. Șeful diplomației americane se va deplasa apoi la Bratislava și Budapesta # CaleaEuropeana
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va participa în perioada 13–15 februarie la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri globale dedicate securității internaționale, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat al SUA. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai […] The post Marco Rubio va conduce delegația SUA la Conferința de Securitate de la München. Șeful diplomației americane se va deplasa apoi la Bratislava și Budapesta appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Ministrul Justiției a prezentat Comisiei Europene progresele României legate de eficiența sistemului judiciar și lupta anticorupție # CaleaEuropeana
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut marți, la București, o întâlnire cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în cadrul vizitei de țară în contextul exercițiului anual privind statul de drept, informează un comunicat. Reuniunea s-a desfășurat la sediul Ministerului Justiției, în calitate de instituție coordonatoare a acestui exercițiu la nivel național, deschizând astfel seria întâlnirilor din […] The post Ministrul Justiției a prezentat Comisiei Europene progresele României legate de eficiența sistemului judiciar și lupta anticorupție appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
SUA își pun amprenta în Caucazul de Sud: Vance și premierul Armeniei au semnat un acord în domeniul energiei nucleare de cel puțin 9 miliarde de dolari # CaleaEuropeana
Armenia și Statele Unite au convenit luni să coopereze în domeniul nuclear civil, în contextul în care Washingtonul încearcă să își consolideze relațiile cu un fost aliat apropiat al Rusiei, la câteva luni după ce SUA au mediat un acord de pace în Caucazul de Sud. O declarație privind acordul din sectorul nuclear a fost […] The post SUA își pun amprenta în Caucazul de Sud: Vance și premierul Armeniei au semnat un acord în domeniul energiei nucleare de cel puțin 9 miliarde de dolari appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
„Toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”: MIPE acordă EPPO, DNA și DLAF acces direct la baza de date MySMIS # CaleaEuropeana
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a semnat protocoale de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF), prin care instituțiile de anchetă primesc acces direct și complet la baza de date MySMIS, sistemul informatic care gestionează proiectele finanțate din fonduri europene, informează ministrul Dragoș Pîslaru, într-un comunicat […] The post „Toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”: MIPE acordă EPPO, DNA și DLAF acces direct la baza de date MySMIS appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
O decuplare tehnologică completă de SUA nu este un obiectiv realist, transmit capitalele UE (sondaj Politico Europe) # CaleaEuropeana
Europa funcționează pe baza tehnologiei americane, iar acest lucru nu se va schimba în următorii ani, relevă un sondaj realizat de Politico Europe în rândul capitalelor europene după ce, în ianuarie, oficialii UE au avertizat că dependența de firmele americane, care durează de zeci de ani, ar putea fi folosită ca instrument de coerciție de […] The post O decuplare tehnologică completă de SUA nu este un obiectiv realist, transmit capitalele UE (sondaj Politico Europe) appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:10
Iulian Chifu: Șah la China, interes american în România – Acordul pentru minerale critice # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Joi 4 februarie, Statele Unite au reunit la Washington reprezentanți din 54 de state și Uniunea Europeană pentru a discuta soluția de a ieși din dependența și constrângerile Chinei privind metalele rare și alte produse critice economiei de azi și de mâine. Soluția americană este o formulă de coaliție de voință care […] The post Iulian Chifu: Șah la China, interes american în România – Acordul pentru minerale critice appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.