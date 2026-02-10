Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice
CaleaEuropeana, 10 februarie 2026 18:20
Parlamentul European a aprobat marți revizuirea Legii europene a climei, stabilind o nouă țintă intermediară obligatorie la nivelul Uniunii Europene privind reducerea cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. Obiectivul face parte din traiectoria stabilită pentru atingerea neutralității climatice până în 2050.
Acum 30 minute
18:20
Parlamentul European a aprobat marți revizuirea Legii europene a climei, stabilind o nouă țintă intermediară obligatorie la nivelul Uniunii Europene privind reducerea cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. Obiectivul face parte din traiectoria stabilită pentru atingerea neutralității climatice până în 2050.
Acum o oră
18:00
Germania taie din apetitul lui Macron pentru datorii în ajunul summitului UE: “Distrage puțin atenția de la miza reală – problema de productivitate” # CaleaEuropeana
Guvernul cancelarului german Friedrich Merz a respins apelul președintelui francez Emmanuel Macron pentru un mecanism comun de împrumut, lansat marți înaintea summitului liderilor europeni de la castelul Alden-Biesen, consacrat impulsionării competitivității și a pieței unice. Într-un interviu acordat pentru șase publicații europene și publicat marți, Macron a îndemnat Europa să lanseze un plan de noi
Acum 2 ore
17:30
J.D. Vance anunță că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni”: SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investiții în securitatea Arcticii # CaleaEuropeana
Vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni" și a institat că SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii" pentru investițiile în securitatea Arcticii, informează The Guardian. În cadrul unor declarații susținute pe aeroportul din Armenia, unde s-a aflat pentru a semna un acord în domeniul energiei
17:30
Donald Tusk lansează “Consiliul Viitorului” pentru a transforma Polonia într-o putere tehnologică: “Viitorul aparține Poloniei” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a prezentat marți „Consiliul Viitorului" pentru orientarea dezvoltării economice pe termen lung a Poloniei și cu scopul de a transforma națiunea central-europeană într-o putere tehnologică, relatează TVP World. Noul organism consultativ de stat este menit să accelereze transformarea Poloniei într-o putere prin intermediul inovației în sectoare precum inteligența artificială, biotehnologia și
Acum 4 ore
16:30
Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească consolidează credibilitatea României ca partener comercial predictibil, aliniat la standardele internaționale # CaleaEuropeana
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) presupune alinierea politicilor publice și a practicilor instituționale la standardele internaționale promovate de organizație, inclusiv în domeniul comerțului internațional și al finanțării exporturilor. În acest context, Exim Banca Românească joacă un rol esențial în procesul de integrare a României în arhitectura normativă OCDE, în calitate
16:10
Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a luat cuvântul în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European dedicate Zilei Mondiale de Combatere a Cancerului, solicitând o finanțare adecvată pentru Planul european de combatere a cancerului, în contextul stabilirii bugetului UE pentru 2028–2034. Acesta a mai punctat că, într-o Uniune a solidarității, este inacceptabil ca un cod poștal
16:00
Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească contribuie la consolidarea credibilității României ca partener comercial predictibil, aliniat la regulile internaționale privind concurența loială și finanțarea responsabilă a exporturilor # CaleaEuropeana
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) presupune alinierea politicilor publice și a practicilor instituționale la standardele internaționale promovate de organizație, inclusiv în domeniul comerțului internațional și al finanțării exporturilor. În acest context, Exim Banca Românească joacă un rol esențial în procesul de integrare a României în arhitectura normativă OCDE, în calitate
15:10
OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene # CaleaEuropeana
Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de
15:00
Parlamentul European a aprobat clauzele de salvgardare pentru a-i proteja pe fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur # CaleaEuropeana
Eurodeputații au sprijinit marți măsuri suplimentare de protecție pentru a preveni prejudicierea sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului cu țările Mercosur. Noul regulament, deja convenit informal cu statele membre ale UE, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri. Potrivit unui comunicat al legislativului european, acesta stabilește modul în care
Acum 6 ore
14:10
Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, pariind pe șase noi reactoare nucleare și surse regenerabile de energie pentru a-și asigura viitorul energetic # CaleaEuropeana
Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, cu obiectivul de a ajunge la 60 % consum de energie electrică până în 2030, cu șase noi reactoare nucleare și un mix din energii regenerabile, informează Euronews. După luni de impas politic în Franța cu privire la buget, guvernul se
13:50
“Momentul Groenlanda”: Macron proclamă “stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în ajunul summitului UE și acuză administrația Trump că urmărește “dezmembrarea” UE # CaleaEuropeana
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe episoade de ostilitate din partea Statelor Unite, a avertizat președintele Franței, Emmanuel Macron, și să trateze ceea ce el a numit „momentul Groenlanda" drept un semnal de alarmă pentru a accelera reformele amânate de mult timp menite să consolideze puterea globală a blocului. Într-un interviu acordat
13:30
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe episoade de ostilitate din partea Statelor Unite, a avertizat președintele Franței, Emmanuel Macron, și să trateze ceea ce el a numit „momentul Groenlanda" drept un semnal de alarmă pentru a accelera reformele amânate de mult timp menite să consolideze puterea globală a blocului. Într-un interviu acordat
13:20
PE cere măsuri concrete pentru combaterea crizei locuințelor, iar statele membre își exprimă angajamentul de a continua cooperarea pentru dezvoltarea unor locuințe mai accesibile, sustenabile și de calitate în UE # CaleaEuropeana
Comisia specială a Parlamentului European privind criza locuințelor a adoptat luni raportul final care stabilește o serie de recomandări pentru îmbunătățirea accesului la locuințe decente, sustenabile și accesibile în Uniunea Europeană, pe fondul creșterii costurilor și al deteriorării condițiilor de locuire pentru milioane de europeni. Raportul, adoptat cu 23 de voturi pentru, 6 împotrivă și
Acum 8 ore
12:40
MS susține modernizarea radioterapiei din sistemul public, cu sprijinul Băncii Mondiale, după modelul SUUB, care introduce în premieră radioterapia stereotactică # CaleaEuropeana
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, salută inaugurarea celui de-al 13-lea centru de radioterapie din sistemul public de sănătate în cadrul Spitalului Universitar de Urgență din București. Extinderea Secției de Radioterapie a SUUB reprezintă o premieră pentru sistemul public de sănătate, în contextul în care este primul spital public care introduce radioterapia stereotactică, o metodă avansată de
12:20
Peste 150 de țări avertizează că orientarea spre o creștere economică nesustenabilă contribuie la distrugerea biodiversității globale # CaleaEuropeana
Peste 150 de țări, printre care China, India și statele membre ale Uniunii Europene, au semnat un raport care avertizează că orientarea către o creștere economică necontrolată contribuie la distrugerea biodiversității globale, informează Politico Europe. „Activitatea economică nesustenabilă și accentul pus pe creșterea măsurată prin produsul intern brut au fost factori care au contribuit la
12:00
Macron îndeamnă UE ca “momentul Groenlanda” să accelereze reformele la summitul din Alden-Biesen: Administrația Trump este “deschis anti-europeană” și urmărește “dezintegrarea” UE # CaleaEuropeana
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe episoade de ostilitate din partea Statelor Unite, a avertizat președintele Franței, Emmanuel Macron, și să trateze ceea ce el a numit „momentul Groenlanda" drept un semnal de alarmă pentru a accelera reformele amânate de mult timp menite să consolideze puterea globală a blocului. Într-un interviu acordat
11:50
An de an, Forumul Economic Mondial de la Davos și Conferința de Securitate de la München dau tonul politicii globale. Există o coregrafie recognoscibilă, cu accente de comunicare strategică, în care mesajele se leagă și se amplifică reciproc. Ediția din acest an a Forumului de la Davos a atins poate cel mai înalt nivel de
11:30
Maia Sandu anunță inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital: Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de ei și în sfera virtuală # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital. „Copiii noștri cresc într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi. Viața reală, socială, cu prieteni, colegi, familie este treptat înlocuită de o viață în rețea, neautentică, fără prezență
11:00
Marco Rubio va conduce delegația SUA la Conferința de Securitate de la München. Șeful diplomației americane se va deplasa apoi la Bratislava și Budapesta # CaleaEuropeana
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va participa în perioada 13–15 februarie la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri globale dedicate securității internaționale, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat al SUA. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai
11:00
Ministrul Justiției a prezentat Comisiei Europene progresele României legate de eficiența sistemului judiciar și lupta anticorupție # CaleaEuropeana
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut marți, la București, o întâlnire cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în cadrul vizitei de țară în contextul exercițiului anual privind statul de drept, informează un comunicat. Reuniunea s-a desfășurat la sediul Ministerului Justiției, în calitate de instituție coordonatoare a acestui exercițiu la nivel național, deschizând astfel seria întâlnirilor din
Acum 12 ore
10:40
SUA își pun amprenta în Caucazul de Sud: Vance și premierul Armeniei au semnat un acord în domeniul energiei nucleare de cel puțin 9 miliarde de dolari # CaleaEuropeana
Armenia și Statele Unite au convenit luni să coopereze în domeniul nuclear civil, în contextul în care Washingtonul încearcă să își consolideze relațiile cu un fost aliat apropiat al Rusiei, la câteva luni după ce SUA au mediat un acord de pace în Caucazul de Sud. O declarație privind acordul din sectorul nuclear a fost
10:30
„Toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”: MIPE acordă EPPO, DNA și DLAF acces direct la baza de date MySMIS # CaleaEuropeana
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a semnat protocoale de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF), prin care instituțiile de anchetă primesc acces direct și complet la baza de date MySMIS, sistemul informatic care gestionează proiectele finanțate din fonduri europene, informează ministrul Dragoș Pîslaru, într-un comunicat
10:30
O decuplare tehnologică completă de SUA nu este un obiectiv realist, transmit capitalele UE (sondaj Politico Europe) # CaleaEuropeana
Europa funcționează pe baza tehnologiei americane, iar acest lucru nu se va schimba în următorii ani, relevă un sondaj realizat de Politico Europe în rândul capitalelor europene după ce, în ianuarie, oficialii UE au avertizat că dependența de firmele americane, care durează de zeci de ani, ar putea fi folosită ca instrument de coerciție de
08:10
Iulian Chifu: Șah la China, interes american în România – Acordul pentru minerale critice # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Joi 4 februarie, Statele Unite au reunit la Washington reprezentanți din 54 de state și Uniunea Europeană pentru a discuta soluția de a ieși din dependența și constrângerile Chinei privind metalele rare și alte produse critice economiei de azi și de mâine. Soluția americană este o formulă de coaliție de voință care
Acum 24 ore
22:00
Mineralele rare, un nou pilon al parteneriatului strategic cu SUA? România mizează pe cartografiere, extragere și rafinare de zăcăminte alături de SUA # CaleaEuropeana
România intenționează să cartografieze, în parteneriat cu US Geological Survey, liderul mondial în cartografiere geologică, toate zăcămintele de minereuri rare de pe teritoriul țării, a precizat, luni, consilierul prezidențial pentru politici economice, Radu Burnete, într-un articol publicat pe pagina sa web. „Uniunea Europeană importă 98% din necesarul de magneți din pământuri rare din China. Statele
21:50
România intenționează să cartografieze, în parteneriat cu US Geological Survey, liderul mondial în cartografiere geologică, toate zăcămintele de minereuri rare de pe teritoriul țării, a precizat, luni, consilierul prezidențial pentru politici economice, Radu Burnete, într-un articol publicat pe pagina sa web. „Uniunea Europeană importă 98% din necesarul de magneți din pământuri rare din China. Statele
21:30
Regatul Unit și România vor înființa un grup de lucru pentru comerț și investiții, inclusiv în perspectiva aderării la OCDE, au decis miniștrii Yvette Cooper și Oana Țoiu # CaleaEuropeana
Miniștrii de externe ai Marii Britanii și României, Yvette Cooper și Oana Țoiu, au agreat luni, la Londra, înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Șefa diplomației române Oana Țoiu a avut luni o întrevedere cu ministrul pentru afaceri
21:20
Miniștrii de externe ai Marii Britanii și României, Yvette Cooper și Oana Țoiu, au agreat luni, la Londra, înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Șefa
21:10
România a obținut al 20-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, în Comitetul Afaceri Fiscale: Un semnal de încredere pentru investitori și partenerii externi # CaleaEuropeana
România a obținut luni adoptarea Avizului Formal în Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), una dintre cele mai exigente etape din procesul de aderare la Organizație, a anunțat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, subliniind că țara noastră a primit în aceeași zi două validări internaționale majore. Decizia privind adoptarea Avizului […] The post România a obținut al 20-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, în Comitetul Afaceri Fiscale: Un semnal de încredere pentru investitori și partenerii externi appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:50
Von der Leyen propune o „preferință europeană” pentru sectoarele strategice, înaintea reuniunii informale a liderilor UE privind competitivitatea # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre și obținute de Politico, înaintea unei reuniuni informale dedicate competitivității economice a blocului. […] The post Von der Leyen propune o „preferință europeană” pentru sectoarele strategice, înaintea reuniunii informale a liderilor UE privind competitivitatea appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
18:10
Refoma PAC post-2028: Curtea de Conturi Europeană avertizează că modificările propuse implică riscuri legate de lipsa de claritate, incertitudine bugetară și dificultăți în trasabilitatea utilizarii fondurilor europene # CaleaEuropeana
Curtea de Conturi Europeană (ECA) a publicat luni un aviz privind propunerile legislative ale Comisiei Europene pentru viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) și organizarea comună a piețelor agricole, care ar urma să guverneze sectorul agricol european în perioada 2028–2034. Auditorii europeni avertizează că modificările propuse implică riscuri legate de lipsa de claritate, incertitudine bugetară și […] The post Refoma PAC post-2028: Curtea de Conturi Europeană avertizează că modificările propuse implică riscuri legate de lipsa de claritate, incertitudine bugetară și dificultăți în trasabilitatea utilizarii fondurilor europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a discutat cu secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei despre consolidarea capacității administrative a autorităților locale # CaleaEuropeana
Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, s-a întâlnit cu Mathieu Mori, secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Potrivit MDLPA, întâlnirea a avut loc în contextul desfășurării, la București, a celei de-a 29-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (Asociația Comunelor din România). „Discuțiile dintre […] The post Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a discutat cu secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei despre consolidarea capacității administrative a autorităților locale appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Confederația Patronală Concordia susține apelul comun al European Business Nuclear Alliance pentru o tranziție energetică pragmatică, neutră tehnologic, cu un rol central al energiei nucleare # CaleaEuropeana
La un an de la lansarea European Business Nuclear Alliance, liderii mediului de afaceri european reuniți la Summitul anual din 2026, de la Varșovia, transmit un mesaj clar: tranziția energetică a Europei are nevoie de livrare concretă, nu doar de obiective ambițioase. Confederația Patronală Concordia, membră a acestei alianțe, susține apelul comun pentru o abordare pragmatică, neutră […] The post Confederația Patronală Concordia susține apelul comun al European Business Nuclear Alliance pentru o tranziție energetică pragmatică, neutră tehnologic, cu un rol central al energiei nucleare appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
SUA cer Europei să preia “apărarea convențională sub umbrela nucleară americană”: Ambasadorul SUA la NATO respinge teza unei “ordini în destrămare” a raportului Conferinței de la München # CaleaEuropeana
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins luni mai multe dintre concluziile raportului Conferinței de Securitate de la München, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați. Whitaker s-a numărat printre cei invitați să vorbească la evenimentul […] The post SUA cer Europei să preia “apărarea convențională sub umbrela nucleară americană”: Ambasadorul SUA la NATO respinge teza unei “ordini în destrămare” a raportului Conferinței de la München appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Rețele Electrice România a donat un grup electrogen de mare putere Spitalului Clinic Fundeni din București # CaleaEuropeana
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, susține activitatea medico-sanitară a Spitalului Clinic Fundeni din București prin donarea unui grup electrogen de mare putere (500 ÷ 550 kVA), pentru a putea asigura continuitatea alimentării cu energie electrică în cadrul instituției, chiar și în situații neprevăzute. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, grupul electrogen de […] The post Rețele Electrice România a donat un grup electrogen de mare putere Spitalului Clinic Fundeni din București appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Kaja Kallas, după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă: „Publicul nostru are o mândrie europeană”. Am auzit multe cuvinte nu tocmai plăcute din partea SUA cu privire la Europa # CaleaEuropeana
Oamenii care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA JD Vance la Jocurile Olimpice de iarnă au dat dovadă de „mândrie europeană” în urma unei serii de comentarii critice la adresa Europei din partea oficialilor americani, a declarat luni Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, informează Politico Europe. Vance și […] The post Kaja Kallas, după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă: „Publicul nostru are o mândrie europeană”. Am auzit multe cuvinte nu tocmai plăcute din partea SUA cu privire la Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Finanțare de 1,6 mld. de euro din partea Grupului BEI în 2025, pentru consolidarea conectivității, investiţiilor sustenabile și competitivității României # CaleaEuropeana
Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) a acordat în 2025 finanțări noi în valoare de 1,6 miliarde de euro în România, contribuind la mobilizarea unor investiții totale estimate la aproximativ 5 miliarde de euro, echivalentul a circa 1,3% din produsul intern brut al țării. Fondurile au fost direcționate în principal către infrastructură de transport, energie […] The post Finanțare de 1,6 mld. de euro din partea Grupului BEI în 2025, pentru consolidarea conectivității, investiţiilor sustenabile și competitivității României appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Valoarea industriei farmaceutice pentru schimburile comerciale ale UE este de ”neegalat”. EFPIA propune 10 acțiuni-cheie pentru competitivitatea Europei # CaleaEuropeana
În contextul reuniunii de joi a șefilor de stat și de guvern ai statelor UE privind competitivitatea globală și consolidarea pieței unice, Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice (EFPIA) propune un set de 10 acțiuni destinate creșterii, competitivității și prosperității sectorului farmaceutic european, subliniind, totodată, momentul „decisiv” în care se află Europa față de […] The post Valoarea industriei farmaceutice pentru schimburile comerciale ale UE este de ”neegalat”. EFPIA propune 10 acțiuni-cheie pentru competitivitatea Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Ministrul Finanțelor anunță „o nouă veste bună”: Dobânzile României scad, atât în lei, cât și în euro, fapt ce „arată că investitorii au mai multă încredere” în țara noastră # CaleaEuropeana
Dobânzile României scad, atât în lei, cât și în euro, fapt ce „arată că investitorii au mai multă încredere în țara noastră”, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, în care prezintă și o serie de grafice comparative. „O nouă veste bună pentru România: dobânzile la împrumuturile în […] The post Ministrul Finanțelor anunță „o nouă veste bună”: Dobânzile României scad, atât în lei, cât și în euro, fapt ce „arată că investitorii au mai multă încredere” în țara noastră appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
“În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (Conferința de la München) # CaleaEuropeana
Corespondență din München În curs de destrămare. Acesta este ideea călăuzitoare cu care demarează săptămâna geopolitică a cărei linie de finish este la celebrul hotel Bayerischer Hof, sub auspiciile prestigioasei Conferințe de Securitate de la München. Când își va deschide cortina pentru cea de 62-a ediție a forumului care a debutat ca o conferință transatlantică […] The post “În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (Conferința de la München) appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Kaja Kallas acuză Rusia că nu tratează cu seriozitate negocierile cu Ucraina: Moscova trebuie pusă într-o poziție în care să treacă „de la a pretinde că negociază la a negocia efectiv” # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că nu tratează cu seriozitate negocierile cu Ucraina, în contextul în care Bruxelles-ul cochetează din ce în ce mai intens cu ideea de a numit un emisar special care să discute direct cu Moscova, printre persoanele vehiculate numărându-se fostul […] The post Kaja Kallas acuză Rusia că nu tratează cu seriozitate negocierile cu Ucraina: Moscova trebuie pusă într-o poziție în care să treacă „de la a pretinde că negociază la a negocia efectiv” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Concordia susține apelul BusinessEurope adresat instituțiilor UE de a transforma ambițiile privind competitivitatea într-un plan concret de acțiune # CaleaEuropeana
Confederația Patronală Concordia susține apelul urgent adresat din partea BusinessEurope instituțiilor europene pentru transformarea ambițiilor privind competitivitatea într-un plan concret de acțiune, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro. Într-un context economic global din ce în ce mai competitiv, mediul de afaceri european solicită măsuri decisive pentru reducerea sarcinii administrative, stimularea investițiilor private și valorificarea deplină a […] The post Concordia susține apelul BusinessEurope adresat instituțiilor UE de a transforma ambițiile privind competitivitatea într-un plan concret de acțiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare facilitate-pilot din Europa pentru dezvoltarea tehnologiilor de semiconductori de ultimă generație, proiect la care participă și România # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a lansat la IMEC Leuven NanoIC, cel mai mare proiect pilot din cadrul Actului european privind Cipurile, marcând o etapă importantă pentru dezvoltarea și producția de semiconductori în Europa. Cu o investiție totală de 2,5 miliarde de euro, facilitatea a primit 700 de milioane de euro din fonduri UE, 700 de milioane de […] The post UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare facilitate-pilot din Europa pentru dezvoltarea tehnologiilor de semiconductori de ultimă generație, proiect la care participă și România appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Ministrul ucrainean de externe face apel la accelerarea negocierilor de pace și consideră că doar Trump poate facilita un acord # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a declarat într-un interviu pentru Reuters că liderii Ucrainei și Rusiei trebuie să se întâlnească în persoană pentru a discuta cele mai dificile probleme rămase în negocierile de pace și că numai președintele american Donald Trump are puterea de a face posibil un acord. Ucraina dorește să accelereze eforturile […] The post Ministrul ucrainean de externe face apel la accelerarea negocierilor de pace și consideră că doar Trump poate facilita un acord appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Președintele Nicușor Dan îl felicită pe noul președinte al Portugaliei și reafirmă interesul pentru cooperarea bilaterală # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis luni felicitări lui António José Martins Seguro pentru alegerea ca nou președinte al Republicii Portugheze, subliniind importanța relațiilor bilaterale dintre cele două state. „Felicitări și cele mai bune urări lui António José Martins Seguro pentru alegerea sa recentă ca noul președinte al Republicii Portugheze! Sunt încrezător că prietenia strânsă dintre […] The post Președintele Nicușor Dan îl felicită pe noul președinte al Portugaliei și reafirmă interesul pentru cooperarea bilaterală appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
România, parte a strategiei SUA și UE pentru securitate economică: minerale critice, energie și coridorul vertical de gaze. Concluziile consilierului prezidențial Radu Burnete după vizita în SUA # CaleaEuropeana
România caută să își definească rolul într-o nouă arhitectură de securitate economică occidentală, centrată pe accesul la materii prime și minerale critice, energie și infrastructuri strategice, într-un moment în care atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană urmăresc reducerea vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare și eliminarea riscului ca resursele esențiale să fie folosite ca instrument […] The post România, parte a strategiei SUA și UE pentru securitate economică: minerale critice, energie și coridorul vertical de gaze. Concluziile consilierului prezidențial Radu Burnete după vizita în SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Taiwanul respinge relocarea masivă a producției de semiconductori în SUA: „Un ecosistem industrial construit de-a lungul deceniilor nu poate fi transferat” # CaleaEuropeana
Transferul unei părți semnificative din capacitățile de producție de semiconductori ale Taiwanului către Statele Unite nu este realizabil, a declarat vicepremierul și negociatorul-șef Cheng Li-chiun, în contextul discuțiilor privind reorganizarea lanțurilor globale de aprovizionare și presiunile Washingtonului pentru relocarea producției strategice, relatează AFP, preluat de Agerpres. Declarațiile vin la aproximativ o lună după anunțarea unui […] The post Taiwanul respinge relocarea masivă a producției de semiconductori în SUA: „Un ecosistem industrial construit de-a lungul deceniilor nu poate fi transferat” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Înaintea summitului UE privind competitivitatea, Germania solicită reducerea poverii birocratice în vederea unei piețe unice pe deplin funcționale # CaleaEuropeana
Țările UE vor putea avansa cu integrarea economiilor naționale și facilitarea circulației mărfurilor și a lucrătorilor numai dacă acest lucru nu va însemna mai multe sarcini birocratice pentru industrie, avertizează Germania. Noul document de orientare difuzat de Berlin și obținut de POLITICO vine în contextul în care președinții și prim-miniștrii din întreaga UE se pregătesc […] The post Înaintea summitului UE privind competitivitatea, Germania solicită reducerea poverii birocratice în vederea unei piețe unice pe deplin funcționale appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Fostul președinte finlandez Sauli Niinistö este avut în vedere pentru rolul de emisar special al UE în relațiile cu Rusia # CaleaEuropeana
Fostul președinte al Finlandei Sauli Niinistö este luat în considerare pentru un nou rol de emisar special al Uniunii Europene însărcinat cu reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit cotidianului italian La Repubblica, relatează publicația Helsinki Times. Ziarul scrie că această idee a fost discutată joi, la Paris, în cadrul unor convorbiri între președintele […] The post Fostul președinte finlandez Sauli Niinistö este avut în vedere pentru rolul de emisar special al UE în relațiile cu Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Parlamentul European se reunește în plen la Strasbourg: apărarea europeană, competitivitatea UE și țintele climatice, printre principalele teme ale săptămânii # CaleaEuropeana
Parlamentul European se reunește în această săptămână în sesiune plenară la Strasbourg, în perioada 9–15 februarie 2026, cu o agendă dominată de securitate și apărare, competitivitatea economică a Uniunii, politica climatică, migrația și sprijinul pentru sectorul agricol. Apărarea europeană, în contextul unui mediu internațional volatil Eurodeputații vor dezbate marți consolidarea capacităților europene de apărare, în […] The post Parlamentul European se reunește în plen la Strasbourg: apărarea europeană, competitivitatea UE și țintele climatice, printre principalele teme ale săptămânii appeared first on caleaeuropeana.ro.
