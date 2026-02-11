O italiancă a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de 56.000 de euro. „Ar putea umple mai multe piscine olimpice”
Gândul, 11 februarie 2026 20:20
O italiancă a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de 56.000 de euro (peste 285.000 de lei), iar autoritățile au anchetat imediat cazul și au aflat ce s-a întâmplat de fapt. Femeia locuiește singură și are un salariu de numai 1.200 de euro, dar cele două facturi pe care le-a primit ajungeau, împreună, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
20:40
Nuțu Cămătaru, victorie la Tribunal. Magistrații au decis să-i eliminele toate condamnările din cazier. Hotărârea nu e definitivă # Gândul
Ion Balint, cunoscut sub numele de Nuțu Cămătaru, a obținut o victorie importantă în sala de Tribunal, unde magistrații au decis reabilitarea sa judecătorească. Hotărârea Curții de Apel București îi permite liderului interlop să își curețe cazierul de condamnările anterioare, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată de procurori. „Tip soluție: Admis fond. […]
Acum 30 minute
20:20
O italiancă a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de 56.000 de euro. „Ar putea umple mai multe piscine olimpice” # Gândul
O italiancă a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de 56.000 de euro (peste 285.000 de lei), iar autoritățile au anchetat imediat cazul și au aflat ce s-a întâmplat de fapt. Femeia locuiește singură și are un salariu de numai 1.200 de euro, dar cele două facturi pe care le-a primit ajungeau, împreună, […]
Acum o oră
20:10
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut miercuri o reacție virulentă și a afirmat că Bruxelles-ul și Kiev-ul au „declarat un război deschis” împotriva Ungariei. Reacția a survenit în urma unui articol publicat de Politico care detalia un plan inedit pentru aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană până în 2027. Conform informațiilor dezvăluite de Politico, […]
20:10
VIDEO | E tren, e lift, e roller coaster? Țara în care se află cea mai prăpăstioasă line ferată din lume # Gândul
Scenic Railway din Australia deține recordul pentru cea mai abruptă cale ferată pentru pasageri din lume, cu o coborâre la un unghi de 52 de grade. Situată în Munții Albaștri, această linie ferată fantastică, o capodoperă de inginerie, nu numai utilă comercial, atrage anual mii de turiști ca un roller coaster. O călătorie cu trenul, […]
Acum 2 ore
19:40
Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței # Gândul
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a susținut miercuri o conferință de presă la Bruxelles înaintea reuniunii miniștrilor apărării din cadrul Alianței, programată pentru data de 12 februarie. Cu această ocazie, Rutte a anunțat oficial lansarea noii misiuni NATO, „Arctic Sentry”, menită să consolideze securitatea în regiunea Arctică. Conferința a servit ca platformă pentru a […]
19:30
Ministerul Apărării a transmis un comunicat oficial cu privire la fragmentele de dronă care au fost descoperite luni seară, 9 februarie, pe plaja din zona Hotelului Victoria din stațiunea Mamaia. Potrivit comunicatului emis, autoritățile au intervenit imediat, iar cazul este investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Anunțul Ministerului Apărării, după […]
19:10
Locuințele de lux din cele mai înalte clădiri rezidențiale din lume oferă o privire spectaculoasă asupra ingineriei moderne și a designului arhitectural inovator. Potrivit Times of India, aceste turnuri simbolizează ambiția și creativitatea, redefinind conceptul de locuință tradițională. Acum, să descoperim cele 7 cele mai înalte clădiri rezidențiale finalizate din lume și ce le face atât […]
19:10
Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, găzduită de jurnalistul Ionuț Cristache, a găzduit un dialog cu filosoful și politologul Andrei Marga pe tema mandatului prezidențial. În opinia fostului ministru de Externe, Nicușor Dan a dat tonul unei abordări în egală măsură provincială, dar și abuzivă asupra funcției supreme în stat. Invitatul lui Ionuț Cristache […]
19:10
Polițiștii din România au confiscat baxuri din China cu 1,2 miliarde de euro falși. La operațiune au participat, în total, autoritățile din 18 țări # Gândul
Autoritățile din 18 țări europene au împiedicat intrarea în circulație a aproximativ 1,2 miliarde euro în bancnote și monede false în cadrul operațiunii DECOY III, coordonată de Europol și condusă de Austria, Portugalia și Spania. Operațiunea a vizat rețelele criminale care distribuiau bani falși prin intermediul serviciilor poștale. „Majoritatea confiscărilor au legătură cu China: „Peste […]
19:00
După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a scris miercuri pe Facebook că s-a întâlnit cu conducerea Otokar, compania turcească de la care Primăria Caăitalei a cumpărat 400 de autobuze. Potrivit edilului, foarte multe autobuze Otokar sunt defecte, situație dezvăluită miercuri de Gândul, AICI. „Astăzi, din cele 400 de autobuze Otokar, 115 sunt indisponibilizate, stau prin […]
18:50
Produsul banal care a ajuns un adevărat lux. Adaosul comercial poate varia între 1.000% și 10.000% # Gândul
Apa îmbuteliată a ajuns un produs cu marjă de lux, deși la bază este o resursă naturală accesibilă și ușor de exploatat, în multe zone. Totuși, drumul său până la raft schimbă complet datele problemei. Conform analizelor economice, adaosul comercial poate varia între 1.000% și 10.000%, în funcție de brand și de strategia de poziționare, […]
Acum 4 ore
18:40
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real” # Gândul
Donald Tursk, prim-ministrul Poloniei, a avertizat miercuri că există riscul ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale politice cu președintele Karol Nawrocki, ceea ce ar putea duce, în ultimă instanță, la destabilizarea continentului. Declarația lui Donald Tursk de miercuri reprezintă o escaladare fără precedent a tensiunilor dintre guvern […]
18:30
Un american și-a cumpărat o casă în plin boom imobiliar. În acest moment omul este disperat să scape de ea. Care sunt motivele # Gândul
Un specialist IT de 31 de ani din Atlanta a cumpărat o locuință de 399.000 de dolari în primăvara lui 2022, în plin boom imobiliar. După doi ani marcați de costuri neașteptate și probleme tehnice, încearcă fără succes să o vândă și spune că proprietatea „nu este ceea ce pare”, conform The Wall Street Journal. […]
18:30
Hanwha Aerospace a început dezvoltarea unei unități industriale în România destinată producției de obuziere K9, proiect care marchează extinderea capacităților de apărare și transferul de tehnologie NATO în județul Dâmbovița. Compania a demarat miercuri lucrările la facilitatea de producție pentru vehicule blindate din localitatea Petrești, consolidând angajamentul pe termen lung față de industria de apărare […]
18:20
Apariție incredibilă într-un celebru parc din București. Primăvară în plină iarnă: „Nu ne-a venit să credem” # Gândul
În plină iarnă, după mai multe episoade de zăpadă și de ger, într-un parc din București s-a întâmplat o „surpriză” extrem de plăcută pentru cei care au ieșit să se relaxeze. În ciuda faptului că în ultima perioadă au fost nopți foarte friguroase în București, într-un parc din București s-a întâmplat „minunea” de primăvară. Un […]
18:20
Bătaie în Parlamentul Turciei: Partidul lui Erdogan și cel de opoziție s-au luat la pumni în timpul jurământului noului ministru al Justiției # Gândul
Parlamentul Turciei s-a transformat astăzi într-un „câmp de luptă” cu ocazia depunerii jurământului de către ministrul Justiției, Akin Gürlek, și cel al Internelor, Mustafa Cifci. În timp ce Gürlek depunea jurământul, câțiva deputați ai opoziției au ocupat tribuna în semn de protest. La scurt timp după ce deputații din Partidul Republican al Poporului (CHP) s-au […]
18:10
Cristian Bușoi, la conferința România Digitală: „Transformarea digitală trebuie să devină o prioritate strategică pentru competitivitatea României” # Gândul
Cristian Bușoi, secretarul de stat în ministerul Energiei și fost președinte al Comisiei ITRE din Parlamentul European avertizează că, deși România a făcut progrese în procesul de digitalizare, ritmul actual rămâne insuficient în contextul competiției globale tot mai intense din domeniul tehnologic. „În ultimii ani s-au făcut progrese importante, atât în ceea ce privește aplicarea, […]
18:10
BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate # Gândul
BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de mașini vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, transmite DPA. Compania a descoperit că poate apărea un scurtcircuit la pornirea motorului. Problema afectează, în special, modelele BMW Seria 2 Coupe, câteva variante […]
18:00
De la restaurantele cu ramen silențioase la ritualurile zorilor, aceste 10 locuri oferă calm și reflecție – chiar și în cele mai aglomerate orașe din lume. Liniștea poate fi de aur – dar nu trebuie să fie scumpă. Cu „liniștea” prezentată ca o tendință cheie de călătorie pentru 2026, mulți călători visează să evadeze în […]
18:00
O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum # Gândul
O barză şi-a făcut cuib pe hornul unei secţii de poliţie, iar oamenii legii au fost nevoiţi să găsească o sursă alternativă de încălzire, din cauză că acesta nu se poate muta fără aprobare de la Ministerul Mediului, Academia Română şi alte instituţii abilitate pe motiv că pasărea este protejată prin lege. Poliţiştii de la […]
17:50
Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, în cadrul conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul, necesitatea ca România să își regândească strategia de dezvoltare financiară și digitală, în contextul finalizării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al pregătirii pentru următorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034. Potrivit ministrului Dragoș Pîslaru, […]
17:50
Andrei Niculae, vicepreședinte ADR, la Conferința România Digitală:”Am făcut cele mai mari progrese din UE la digitalizare. Trebuie să continuăm” # Gândul
Transformarea digitală reprezintă una dintre cele mai importante priorități strategice ale Uniunii Europene și implicit ale României, într-un context geopolitic aflat într-o continuă schimbare și accelerare tehnologică. Andrei Niculae, vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României, a precizat, pentru Gândul, că România a făcut progrese vizibile în domeniul digitalizării. „În digitalizare, în România, facem progrese vizibile pe […]
17:40
Andrei Marga intervine în scandalul SUA-Groenlanda: Trump are dreptate/Groenlanda nu e într-un tratat, e într-o cutumă/Noi ne mișcăm într-o Europa a aranjamentelor # Gândul
În ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, Andrei Marga, au comentat culisele scandalului internațional SUA- Groenlanda. Fostul ministru de Externe apreciază că actuala criză geopolitică provocată de Groenlanda are drept cauză o neînțelegere a statutului real al insulei din punct de vedere al dreptului internațional. Prin prisma mandatului […]
17:40
Ciprian Șerban s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem. „Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban a anunțat că s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem, cu care a purtat discuții centrate pe Proiectul DACIA. Ministrul transporturilor s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem Ministrul transportuilor a transmis că un astfel de model de colaborare ar putea aduce […]
17:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:40
Țările în care Ziua Îndrăgostiților „nu există”. Care sunt motivele pentru care sărbătoarea Sfântului Valentin este interzisă # Gândul
Sfântul Valentin este 0 sărbătoare care există încă din Evul Mediu, Ziua Îndrăgostiților – cunoscută și sub numele de Ziua Sfântului Valentin sau Sărbătoarea Sfântului Valentin – este în mare parte o sărbătoare creștină occidentală. Cu o istorie care datează până în epoca romanilor antici, această sărbătoare era foarte diferită de ceea ce cunoaștem și […]
17:30
Nicuşor Dan merge la Consiliul Europei ca să înveţe cum să aducă „mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni” # Gândul
Nicușor Dan merge joi, 12 februarie 2026, la o reuniune informală a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. Subiectul principal al acestei reuniuni este dezbaterea „în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul […]
17:30
Polonia și Italia refuză invitațiile lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii“. Ce argumente aduc cele două state # Gândul
Polonia și Italia nu se vor alătura Consiliului pentru Pace, fondat de președintele american Donald Trump. Potrivit Reuters, Varșovia și Roma se alătură listei aliaților Washingtonului care au descis să rămână pe tușă. „Având în vedere anumite îndoieli naționale cu privire la componența consiliului, în aceste circumstanțe, Polonia nu se va alătura proiectelor Consiliului pentru […]
17:30
Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia # Gândul
Guvernul german plănuiește să-și revizuiască puterile sale în materie de securitate cibernetică pentru a lupta împotriva hackerilor și spionilor străini prin propriile operațiuni cibernetice ofensive, scrie Politico. Oficialii germani elaborează două proiecte de lege, unul care revizuiește puterile serviciilor de informații externe ale Germaniei pentru a le permite să desfășoare operațiuni cibernetice în străinătate și […]
17:20
Motivul pentru care o companie oferă tututor angajaţilor săi prime de aproape 15.000 de euro. „Este corect să le împărtășim cu toții” # Gândul
Compania auto Ferrari a raportat în 2025 o creştere la toate nivelele şi în ceea ce priveşte toţi parametri operaţionali, astfel că a decis să ofere o primă consistentă angajaţilor săi, adică 5.000 de oameni. Bonusul pe care îl vor primi aceștia este de 14.900 de euro, cu 500 de euro mai mult decât anul […]
17:10
Motivul pentru care o compania oferă prime de aproape 15.000 de euro tututor celor 5.000 de angajaţi ai săi. „Este corect să le împărtășim cu toții” # Gândul
Compania auto Ferrari a raportat în 2025 o creştere la toate nivelele şi în ceea ce priveşte toţi parametri operaţionali, astfel că a decis să ofere o primă consistentă angajaţilor săi, adică 5.000 de oameni. Bonusul pe care îl vor primi aceștia este de 14.900 de euro, cu 500 de euro mai mult decât anul […]
17:00
Când va avea loc următoarea rundă de negocieri privind Urcaina. Zelenski: „Nu suntem încântați de ideea unei zone economice libere“ # Gândul
Președintele Volodymyr Zelenski, spune că Ucraina a acceptat oferta Washingtonului de a participa la o nouă rundă de negocieri în SUA, săptămâna viitoare. Participanții ar urma să se concentreze asupra problemei teritoriale, relatează Bloomberg. Următoarea rundă este programată pentru marți sau miercuri, a declarat Zelenski pentru Bloomberg News, deși nu este clar dacă Rusia va […]
17:00
Cum a reacționat tatăl copiilor abuzați de Kristof Lajos după ce Curtea de Apel București i-a redus violatorului pedeapsa la jumătate. ”Vreau să vă spun că îl aștept să vină acasă” # Gândul
Tatăl copiilor abuzați de Kristof Lajos a reacționat, pentru Gândul, după aflarea veștii că pedeapsa agresorului a fost redusă de la 13 ani și 3 luni de închisoare la 7 ani și 10 luni. Curtea de Apel Bucureşti aproape a înjumătăţit pedeapsa primită de bărbat la Judecătoria Sectorului 4, care îl condamnase la 13 ani […]
16:50
Nicușor Dan s-a întâlnit la Cotroceni cu marile companii americane care investesc în România: ”Există premise ca relația economică să se întărească în anii următori” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire la Cotroceni cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerţ Americane în România, mesajul acestora fiind că îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră. Nicușor Dan, întâlnire la Cotroceni cu liderii marilor companii americane Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, șeful statului […]
Acum 6 ore
16:40
Amendă de 1.500 lei pentru toți șoferii români care „uită” să facă acest lucru în februarie # Gândul
Codul Rutier în vigoare în 2026 prevede amenzi consistente pentru șoferii care pornesc la drum fără să își curețe complet autovehiculul, iar situația se agravează dacă plăcuțele de înmatriculare nu sunt lizibile. Șoferii cred că este suficient să curețe parbrizul, însă legislația rutieră prevede că întregul autovehicul trebuie să fie curățat de zăpadă și gheață […]
16:40
Andrei Marga: Bolojan a fost adus în forță și instalat/Puțini oameni au făcut rău ca el/E un om nepregătit, habar nu are despre ce vorbește # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Externe Andrei Marga a criticat vehement mandatul premierului Ilie Bolojan. Fostul rector al Universității Babeș Bolyai apreciază că premierul a fost instalat în funcție și are un singur rol: să pună pe umerii românilor povara eșecurilor înregistrate de fostele guvernări. În opinia fostului ministru […]
16:30
Surpriza pe care a avut-o o femeie care a cumpărat o poșetă second-hand cu doar 8 dolari. Ce a aflat când a ajuns acasă # Gândul
Atunci când a mers în oraș pentru câteva cumpărături de rutină, o femeie din Statele Unite nu și-a imaginat niciodată că urma să descopere ceva ce urma să facă înconjurul lumii. După ce și-a cumpărat o poșetă cu numai opt dolari, dintr-un magazin second-hand, ea a aflat că, de fapt, poșeta era mult mai valoroasă […]
16:30
Zodia care primește vești întunecate în luna februarie 2026. Avertismentul lui Mihai Voropchievici # Gândul
Mihai Voropchievici a pregătit horoscopul runelor pentru săptămâna 9-15 februarie 2026. Vine o perioadă cu vești amestecate. Lucrurile se mișcă într-o direcție bună pentru majoritatea zodiilor. Nativii au acum ocazia să se redreseze și reinventeze. Iarna este pe final și odată cu primăvara vine și renașterea multor zodii. Vor fi multe finaluri, se încheie capitole, […]
16:10
Modul în care sunt gătite alimentele este foarte important. Una dintre metodele de gătit reprezintă un risc pentru sănătate. Specialiștii atrag atenția că alimentația sănătoasă nu reprezintă doar lista de ingrediente din farfurie, ci și modalitatea în care acestea sunt preparate. Modul de gătire a alimenelor poate afecta sănătatea, crescând riscul de cancer. Se recomandă […]
16:00
Andrei Marga, despre cele 9 luni cu Nicușor Dan președinte: Vom plăti din greu această aventură cu oameni inadecvați # Gândul
Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a ediției de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, Andrei Marga, a analizat cele 9 luni de mandat ale președintelui. Fostul ministru de Externe apreciază că România va suporta costurile ineficienței și inadecvării lui Nicușor Dan în funcția supremă în stat. Andrei Marga a remarcat că, din păcate, avertismentul său, lansat înaintea […]
16:00
Nicuşor Dan a transmis un mesaj cu ocazia tragediei care a şocat Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni” # Gândul
Evenimentul care a şocat Canada, soldat cu 10 morţi şi 25 de răniţi, l-au determinat pe preşdintele Nicuşor Dan să transmită „cele mai calde gânduri de compasiune către familiile și apropiații victimelor nevinovate”. Atacul armat de la de la şcoala din Tumbler Ridge, catalogat de preşedinte drept un „act de violență aleatorie” „Suntem șocați de […]
15:50
„Antrenorul de genii” Kristof Lajos a fost condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare pentru viol asupra unui minor. Pedeapsa a fost redusă de la 13 ani și 3 luni # Gândul
Kristof Lajos, supranumit ”antrenorul de genii”, a fost condamnat definitiv, miercuri, la 7 ani si 10 luni pentru viol asupra unui minor, după ce a fost prins în flagrant în vara anului trecut. Curtea de Apel Bucureşti aproape a înjumătăţit pedeapsa primită de bărbat la Judecătoria Sectorului 4, care îl condamnase inițial la 13 ani […]
15:50
Romsilva contrazice raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului: „Drumul din pădurea Băneasa figurează din anii ’70 ca drum forestier” # Gândul
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a transmis, miercuri, o serie de precizări privind drumul forestier D66 F002 din pădurea Băneasa, după apariția în spațiul public a informațiilor din raportul Corpului de Control al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, transmite Mediafax. Potrivit Romsilva, drumul forestier D66 F002 (fost D53), cu o lungime de 1.522 de […]
15:50
Din lipsă de alimente de bază, în perioada comunismului, oamenii erau obligați să reinventeze diverse rețete. Clătitele, un desert iubit de toate generațiile, au fost adaptate în așa fel încât să se poată prepara fără ouă și fără lapte. Ingredientul cheie al acestora era sifonul, acesta oferea o textură pufoasă aluatului. Perioada regimului lui Nicolae […]
15:50
Ministrul Miruță s-a întâlnit cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Zilele trecute, Miruță spunea că vrea să cumpere un satelit împreună cu mai multe țări # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut o întrevedere cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Dialogul dintre cei doi oficiali a evidențiat importanța implementării inițiativelor europene dedicate creșterii nivelului de pregătire pentru apărare, în conformitate cu foaia de parcurs „Defence Readiness Roadmap 2030”. Miruţă şi Kubilius „au subliniat nevoia de consolidare a competitivității […]
15:40
S-a aflat care a fost cauza morții actriței Catherine O’Hara, cea care a cucerit publicul cu rolul intepretat în filmul ”Singur acasă”. Actrița Catherine O’Hara a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Anunțul a fost făcut de managerul său pe data de 30 ianuarie 2026. Vedeta a cucerit publicul cu rolul mamei […]
15:40
Zelenski răsuflă ușurat: Parlamentul European a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Când vor fi efectuate primele plăți # Gândul
Parlamentul European (PE) a aprobat, miercuri, trei proiecte de lege care pun la dispoziția Ucrainei un împrumut UE de 90 de miliarde de euro. Așa-numitul „împrumut de sprijin pentru Ucraina“ va contribui la satisfacerea nevoilor „urgente“ ale țării, în contextul în care intră în al cincilea an de război cu Rusia. Consiliul European urmează să […]
15:40
Andrei Marga, nemilos cu regimul Nicușor Dan – Ilie Bolojan: E un regim prostocractic în profunzimea lui/Deciziile sunt luate de oameni incompetenți # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Externe Andrei Marga a fost extrem de critic la adresa actualei puteri, și mai ales la adresa liderilor Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Ca notă generală, deficitul major al actualei guvernări este calitatea profesională extrem de slabă în funcțiile cheie, apreciază Marga. Fost ministru […]
15:30
Kristof Lajos, supranumit „profesorul de genii”, condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare pentru fapta de viol și agresiune sexuală # Gândul
Kristof Lajos, supranumit ”profesorul de genii”, a fost condamnat definitiv la 7 ani si 10 luni pentru fapta de viol și agresiune sexuala, după ce a fost prins în flagrant în vara anului trecut. Kristof Lajos a fost condamnat la 7 ani și 10 luni de închisoare Decizia Curtii de Apel București este definitivă. Deși […]
15:20
Televiziunea Realitatea Plus s-a ales cu emisia suspendată timp de 3 ore. Ce a atras sancțiunea dură din partea CNA # Gândul
CNA a decis suspendarea emisiei postului Realitatea Plus pentru 3 ore. Este una dintre cele mai dure sancțiuni aplicate de instituție. Televiziunea e patronată de familia omului de afaceri Maricel Păcuraru. Sancțiunea vizează mai multe emisiuni difuzate în perioada 1-21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Potrivit CNA, în acele […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.