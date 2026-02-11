Avertisment UNSAR. Deficitul de protecție financiară al românilor este imens. De câți bani ar trebui să dispună o familie într-o situație extremă
11 februarie 2026
Deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, potrivit unui studiu realizat la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Potrivit studiului, diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de 165.400 lei, […]
Actorul James Van Der Beek, îndrăgit de publicul român pentru rolul său principal din serialul Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon. „Iubitul nostru James David Van Der Beek a decedat în pace în această dimineață”, a anunțat familia sa într-un comunicat postat […]
Actorul James Van Der Beek, cunoscut mai ales pentru rolul său principal din drama americană pentru adolescenți Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon. „Iubitul nostru James David Van Der Beek a decedat în pace în această dimineață”, a anunțat familia sa într-un […]
Consumul regulat de pește este recomandat pentru sănătatea inimii și a creierului, dar unele specii pot fi contaminate. La ce trebuie să fii atent # Gândul
Este recomandat să consumi pește de mai multe ori pe săptămână, pentru sănătatea inimii și a creierului, dar trebuie să ai mare grijă la microplastice, care pot contamina unele specii. Ca urmare, alege pește din surse sigure și variază tipurile pentru a reduce riscurile. Peștele este o sursă valoroasă de proteine de înaltă calitate, acizi […]
Deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, potrivit unui studiu realizat la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Potrivit studiului, diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de 165.400 lei, […]
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026” # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a transmis, în cadrul unei întâlniri cu preşedinţii de Consilii Judeţene din toată țara, că ministerul este pregătit să dea în exploatare mai multe drumuri de mare viteză. Oficialul a precizat că 255 kilometri vor fi gata până la finalul anului 2026, dacă bugetului de investiţii va fi asigurat. Ciprian Șerban […]
Un câine apărut de nicăieri i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut # Gândul
Un al cățel erou a fost personajul principal în salvarea unui copil. Detectivul anonim cu patru lăbuțe a ghidat poliția din Kentucky, SUA, către un copil în vârstă de 3 ani care era dat dispărut, punând capăt unei operațiuni ample de căutare. Autoritățile din orașul Louisville căutau băiețelul, pe 7 ianuarie 2026. În operațiunea de […]
Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație # Gândul
Un balon de petrecere a generat un haos considerabil în Statele Unite, unde s-a ajuns la închiderea temporară a spațiului aerian deasupra orașului El Paso din Texas pentru 10 zile și la suspendarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional al orașului, scrie CBS News. Armata americană, staționată la baza militară Fort Bliss, a detectat pe radar […]
Detaliul la care ar trebui să fie atenți românii, când cumpără autoturisme second-hand. Dealerii auto au o armă „secretă”: istoricul mașinilor # Gândul
Un sondaj carVertical arată că peste 80% dintre dealerii români care importă mașini second-hand verifică istoricul fiecărui vehicul, ceea ce dă dovadă de un mai mare profesionalism și o mai mare prudență în această industrie, iar raportul poate reprezenta decizia finală a potențialului client. Conform studiului, majoritatea dealerilor români (87,5%) care importă mașini verifică istoricul […]
Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat la RTV că este foarte posibil ca România să intre în recesiune, din cauza măsurilor impuse de Guvernul Bolojan. „Eu cred că vom intra în recesiune și va fi foarte complicat pentru clasa politică. Dacă nu investești, dacă ai lăsat povara egală pentru toată lumea, distrugi clasa […]
Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României # Gândul
Marcel Ciolacu, fost premier al României și președinte al Consiliului Județean Buzău, a explicat cum a reușit Ilie Bolojan să păcălească populația referitor la scăderea deficitului, în urma măsurilor de austeritate. „Au făcut o șmecherie contabilicească. Ce era la mine pe împrumuturi a fost trecut pe granturi. Sumele s-au compensat. În noiembrie a venit rectificare […]
Referendum istoric în Elveția. Locuitorii vor să decidă prin referendum limitarea populației țării la maximum 10 milioane de locuitori # Gândul
Elveția a programat oficial un referendum național pentru data de 14 iunie, în care cetățenii vor decide dacă populația țării ar trebui limitată prin constituție la un maximum de 10 milioane de locuitori până în anul 2050, scrie Financial Times. Propunerea de limitare a populației țării, intitulată inițiativa „Nu unei Elveții cu 10 milioane”, a […]
Diana Buzoianu a găsit noi vinovați pentru situația critică din Argeș, dar nu ezită să-i ia apărarea lui Bolojan # Gândul
Ministrul Mediulu, Diana Buzoianu, a vorbit la Antena 3 CNN despre dezastrul lipsei de apă de la Argeș și a precizat că autoritățile locale și furnizorul de apă sunt responsabili pentru această situație. Ministrul Mediului refuză să-și asume responsabilitatea pentru situația din Argeș, unde alimentarea cu apă a fost oprită de mai multe ori în […]
Un bărbat din Timiș a fost înşelat prin metoda „romance scam”, cu fotografii generate de AI. Câți bani a pierdut bărbatul # Gândul
Un bărbat din Timiș a fost înşelat prin metoda „romance scam”, cu fotografii generate de Inteligența Atificială (AI) după ce ar fi corespondat cu o… tânără. Poliţiştii din Buzău au fost sesizaţi prin 112 de către un bărbat din Timiş că ar fi corespondat cu o tânără de… 20 de ani, pe o reţea de […]
Primul bistro din Cazinoul din Constanța va fi inaugurat. Când vor putea servi clienții o cafea cu vedere la Mare în condiții speciale # Gândul
Vara viitoare turiștii cu dare de mână vor putea bea prima cafea în Cazinoul din Constanța. În emblematica clădire de pe faleză va fi inaugurat primul bistro, dar în condiții speciale. Noul proprietar trebuie să respecte reguli clare, totul trebuie să se potrivească cu stilul unic al Cazinoului. Spaţiul va putea fi sub-închiriat, dar doar […]
Nuțu Cămătaru, victorie la Tribunal. Magistrații au decis să-i eliminele toate condamnările din cazier. Hotărârea nu e definitivă # Gândul
Ion Balint, cunoscut sub numele de Nuțu Cămătaru, a obținut o victorie importantă în sala de Tribunal, unde magistrații au decis reabilitarea sa judecătorească. Hotărârea Curții de Apel București îi permite liderului interlop să își curețe cazierul de condamnările anterioare, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată de procurori. „Tip soluție: Admis fond. […]
O italiancă a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de 56.000 de euro. „Ar putea umple mai multe piscine olimpice” # Gândul
O italiancă a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de 56.000 de euro (peste 285.000 de lei), iar autoritățile au anchetat imediat cazul și au aflat ce s-a întâmplat de fapt. Femeia locuiește singură și are un salariu de numai 1.200 de euro, dar cele două facturi pe care le-a primit ajungeau, împreună, […]
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut miercuri o reacție virulentă și a afirmat că Bruxelles-ul și Kiev-ul au „declarat un război deschis” împotriva Ungariei. Reacția a survenit în urma unui articol publicat de Politico care detalia un plan inedit pentru aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană până în 2027. Conform informațiilor dezvăluite de Politico, […]
VIDEO | E tren, e lift, e roller coaster? Țara în care se află cea mai prăpăstioasă line ferată din lume # Gândul
Scenic Railway din Australia deține recordul pentru cea mai abruptă cale ferată pentru pasageri din lume, cu o coborâre la un unghi de 52 de grade. Situată în Munții Albaștri, această linie ferată fantastică, o capodoperă de inginerie, nu numai utilă comercial, atrage anual mii de turiști ca un roller coaster. O călătorie cu trenul, […]
Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței # Gândul
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a susținut miercuri o conferință de presă la Bruxelles înaintea reuniunii miniștrilor apărării din cadrul Alianței, programată pentru data de 12 februarie. Cu această ocazie, Rutte a anunțat oficial lansarea noii misiuni NATO, „Arctic Sentry”, menită să consolideze securitatea în regiunea Arctică. Conferința a servit ca platformă pentru a […]
Ministerul Apărării a transmis un comunicat oficial cu privire la fragmentele de dronă care au fost descoperite luni seară, 9 februarie, pe plaja din zona Hotelului Victoria din stațiunea Mamaia. Potrivit comunicatului emis, autoritățile au intervenit imediat, iar cazul este investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Anunțul Ministerului Apărării, după […]
Locuințele de lux din cele mai înalte clădiri rezidențiale din lume oferă o privire spectaculoasă asupra ingineriei moderne și a designului arhitectural inovator. Potrivit Times of India, aceste turnuri simbolizează ambiția și creativitatea, redefinind conceptul de locuință tradițională. Acum, să descoperim cele 7 cele mai înalte clădiri rezidențiale finalizate din lume și ce le face atât […]
Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, găzduită de jurnalistul Ionuț Cristache, a găzduit un dialog cu filosoful și politologul Andrei Marga pe tema mandatului prezidențial. În opinia fostului ministru de Externe, Nicușor Dan a dat tonul unei abordări în egală măsură provincială, dar și abuzivă asupra funcției supreme în stat. Invitatul lui Ionuț Cristache […]
Polițiștii din România au confiscat baxuri din China cu 1,2 miliarde de euro falși. La operațiune au participat, în total, autoritățile din 18 țări # Gândul
Autoritățile din 18 țări europene au împiedicat intrarea în circulație a aproximativ 1,2 miliarde euro în bancnote și monede false în cadrul operațiunii DECOY III, coordonată de Europol și condusă de Austria, Portugalia și Spania. Operațiunea a vizat rețelele criminale care distribuiau bani falși prin intermediul serviciilor poștale. „Majoritatea confiscărilor au legătură cu China: „Peste […]
După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a scris miercuri pe Facebook că s-a întâlnit cu conducerea Otokar, compania turcească de la care Primăria Caăitalei a cumpărat 400 de autobuze. Potrivit edilului, foarte multe autobuze Otokar sunt defecte, situație dezvăluită miercuri de Gândul, AICI. „Astăzi, din cele 400 de autobuze Otokar, 115 sunt indisponibilizate, stau prin […]
Produsul banal care a ajuns un adevărat lux. Adaosul comercial poate varia între 1.000% și 10.000% # Gândul
Apa îmbuteliată a ajuns un produs cu marjă de lux, deși la bază este o resursă naturală accesibilă și ușor de exploatat, în multe zone. Totuși, drumul său până la raft schimbă complet datele problemei. Conform analizelor economice, adaosul comercial poate varia între 1.000% și 10.000%, în funcție de brand și de strategia de poziționare, […]
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real” # Gândul
Donald Tursk, prim-ministrul Poloniei, a avertizat miercuri că există riscul ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale politice cu președintele Karol Nawrocki, ceea ce ar putea duce, în ultimă instanță, la destabilizarea continentului. Declarația lui Donald Tursk de miercuri reprezintă o escaladare fără precedent a tensiunilor dintre guvern […]
Un american și-a cumpărat o casă în plin boom imobiliar. În acest moment omul este disperat să scape de ea. Care sunt motivele # Gândul
Un specialist IT de 31 de ani din Atlanta a cumpărat o locuință de 399.000 de dolari în primăvara lui 2022, în plin boom imobiliar. După doi ani marcați de costuri neașteptate și probleme tehnice, încearcă fără succes să o vândă și spune că proprietatea „nu este ceea ce pare”, conform The Wall Street Journal. […]
Hanwha Aerospace a început dezvoltarea unei unități industriale în România destinată producției de obuziere K9, proiect care marchează extinderea capacităților de apărare și transferul de tehnologie NATO în județul Dâmbovița. Compania a demarat miercuri lucrările la facilitatea de producție pentru vehicule blindate din localitatea Petrești, consolidând angajamentul pe termen lung față de industria de apărare […]
Apariție incredibilă într-un celebru parc din București. Primăvară în plină iarnă: „Nu ne-a venit să credem” # Gândul
În plină iarnă, după mai multe episoade de zăpadă și de ger, într-un parc din București s-a întâmplat o „surpriză” extrem de plăcută pentru cei care au ieșit să se relaxeze. În ciuda faptului că în ultima perioadă au fost nopți foarte friguroase în București, într-un parc din București s-a întâmplat „minunea” de primăvară. Un […]
Bătaie în Parlamentul Turciei: Partidul lui Erdogan și cel de opoziție s-au luat la pumni în timpul jurământului noului ministru al Justiției # Gândul
Parlamentul Turciei s-a transformat astăzi într-un „câmp de luptă” cu ocazia depunerii jurământului de către ministrul Justiției, Akin Gürlek, și cel al Internelor, Mustafa Cifci. În timp ce Gürlek depunea jurământul, câțiva deputați ai opoziției au ocupat tribuna în semn de protest. La scurt timp după ce deputații din Partidul Republican al Poporului (CHP) s-au […]
Cristian Bușoi, la conferința România Digitală: „Transformarea digitală trebuie să devină o prioritate strategică pentru competitivitatea României” # Gândul
Cristian Bușoi, secretarul de stat în ministerul Energiei și fost președinte al Comisiei ITRE din Parlamentul European avertizează că, deși România a făcut progrese în procesul de digitalizare, ritmul actual rămâne insuficient în contextul competiției globale tot mai intense din domeniul tehnologic. „În ultimii ani s-au făcut progrese importante, atât în ceea ce privește aplicarea, […]
BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate # Gândul
BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de mașini vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, transmite DPA. Compania a descoperit că poate apărea un scurtcircuit la pornirea motorului. Problema afectează, în special, modelele BMW Seria 2 Coupe, câteva variante […]
De la restaurantele cu ramen silențioase la ritualurile zorilor, aceste 10 locuri oferă calm și reflecție – chiar și în cele mai aglomerate orașe din lume. Liniștea poate fi de aur – dar nu trebuie să fie scumpă. Cu „liniștea” prezentată ca o tendință cheie de călătorie pentru 2026, mulți călători visează să evadeze în […]
O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum # Gândul
O barză şi-a făcut cuib pe hornul unei secţii de poliţie, iar oamenii legii au fost nevoiţi să găsească o sursă alternativă de încălzire, din cauză că acesta nu se poate muta fără aprobare de la Ministerul Mediului, Academia Română şi alte instituţii abilitate pe motiv că pasărea este protejată prin lege. Poliţiştii de la […]
Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, în cadrul conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul, necesitatea ca România să își regândească strategia de dezvoltare financiară și digitală, în contextul finalizării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al pregătirii pentru următorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034. Potrivit ministrului Dragoș Pîslaru, […]
Andrei Niculae, vicepreședinte ADR, la Conferința România Digitală:”Am făcut cele mai mari progrese din UE la digitalizare. Trebuie să continuăm” # Gândul
Transformarea digitală reprezintă una dintre cele mai importante priorități strategice ale Uniunii Europene și implicit ale României, într-un context geopolitic aflat într-o continuă schimbare și accelerare tehnologică. Andrei Niculae, vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României, a precizat, pentru Gândul, că România a făcut progrese vizibile în domeniul digitalizării. „În digitalizare, în România, facem progrese vizibile pe […]
Andrei Marga intervine în scandalul SUA-Groenlanda: Trump are dreptate/Groenlanda nu e într-un tratat, e într-o cutumă/Noi ne mișcăm într-o Europa a aranjamentelor # Gândul
În ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, Andrei Marga, au comentat culisele scandalului internațional SUA- Groenlanda. Fostul ministru de Externe apreciază că actuala criză geopolitică provocată de Groenlanda are drept cauză o neînțelegere a statutului real al insulei din punct de vedere al dreptului internațional. Prin prisma mandatului […]
Ciprian Șerban s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem. „Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban a anunțat că s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem, cu care a purtat discuții centrate pe Proiectul DACIA. Ministrul transporturilor s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem Ministrul transportuilor a transmis că un astfel de model de colaborare ar putea aduce […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Țările în care Ziua Îndrăgostiților „nu există”. Care sunt motivele pentru care sărbătoarea Sfântului Valentin este interzisă # Gândul
Sfântul Valentin este 0 sărbătoare care există încă din Evul Mediu, Ziua Îndrăgostiților – cunoscută și sub numele de Ziua Sfântului Valentin sau Sărbătoarea Sfântului Valentin – este în mare parte o sărbătoare creștină occidentală. Cu o istorie care datează până în epoca romanilor antici, această sărbătoare era foarte diferită de ceea ce cunoaștem și […]
Nicuşor Dan merge la Consiliul Europei ca să înveţe cum să aducă „mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni” # Gândul
Nicușor Dan merge joi, 12 februarie 2026, la o reuniune informală a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. Subiectul principal al acestei reuniuni este dezbaterea „în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul […]
Polonia și Italia refuză invitațiile lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii“. Ce argumente aduc cele două state # Gândul
Polonia și Italia nu se vor alătura Consiliului pentru Pace, fondat de președintele american Donald Trump. Potrivit Reuters, Varșovia și Roma se alătură listei aliaților Washingtonului care au descis să rămână pe tușă. „Având în vedere anumite îndoieli naționale cu privire la componența consiliului, în aceste circumstanțe, Polonia nu se va alătura proiectelor Consiliului pentru […]
Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia # Gândul
Guvernul german plănuiește să-și revizuiască puterile sale în materie de securitate cibernetică pentru a lupta împotriva hackerilor și spionilor străini prin propriile operațiuni cibernetice ofensive, scrie Politico. Oficialii germani elaborează două proiecte de lege, unul care revizuiește puterile serviciilor de informații externe ale Germaniei pentru a le permite să desfășoare operațiuni cibernetice în străinătate și […]
Motivul pentru care o companie oferă tututor angajaţilor săi prime de aproape 15.000 de euro. „Este corect să le împărtășim cu toții” # Gândul
Compania auto Ferrari a raportat în 2025 o creştere la toate nivelele şi în ceea ce priveşte toţi parametri operaţionali, astfel că a decis să ofere o primă consistentă angajaţilor săi, adică 5.000 de oameni. Bonusul pe care îl vor primi aceștia este de 14.900 de euro, cu 500 de euro mai mult decât anul […]
Când va avea loc următoarea rundă de negocieri privind Urcaina. Zelenski: „Nu suntem încântați de ideea unei zone economice libere“ # Gândul
Președintele Volodymyr Zelenski, spune că Ucraina a acceptat oferta Washingtonului de a participa la o nouă rundă de negocieri în SUA, săptămâna viitoare. Participanții ar urma să se concentreze asupra problemei teritoriale, relatează Bloomberg. Următoarea rundă este programată pentru marți sau miercuri, a declarat Zelenski pentru Bloomberg News, deși nu este clar dacă Rusia va […]
Cum a reacționat tatăl copiilor abuzați de Kristof Lajos după ce Curtea de Apel București i-a redus violatorului pedeapsa la jumătate. ”Vreau să vă spun că îl aștept să vină acasă” # Gândul
Tatăl copiilor abuzați de Kristof Lajos a reacționat, pentru Gândul, după aflarea veștii că pedeapsa agresorului a fost redusă de la 13 ani și 3 luni de închisoare la 7 ani și 10 luni. Curtea de Apel Bucureşti aproape a înjumătăţit pedeapsa primită de bărbat la Judecătoria Sectorului 4, care îl condamnase la 13 ani […]
Nicușor Dan s-a întâlnit la Cotroceni cu marile companii americane care investesc în România: ”Există premise ca relația economică să se întărească în anii următori” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire la Cotroceni cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerţ Americane în România, mesajul acestora fiind că îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră. Nicușor Dan, întâlnire la Cotroceni cu liderii marilor companii americane Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, șeful statului […]
Amendă de 1.500 lei pentru toți șoferii români care „uită” să facă acest lucru în februarie # Gândul
Codul Rutier în vigoare în 2026 prevede amenzi consistente pentru șoferii care pornesc la drum fără să își curețe complet autovehiculul, iar situația se agravează dacă plăcuțele de înmatriculare nu sunt lizibile. Șoferii cred că este suficient să curețe parbrizul, însă legislația rutieră prevede că întregul autovehicul trebuie să fie curățat de zăpadă și gheață […]
