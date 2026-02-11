Cine este mai gelos în cuplul format din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică: „De parcă nu știu cu cine stau în casă”

22:10

După ce anul trecut a divorțat, Lino Golden este pregătit să se căsătorească din nou. Chiar la fix un an de la divorț, cântărețul urmează să spună iar „DA” în fața ofițerului de stare civilă, iar noi avem declarații exclusive chiar de la artist. Ce va face cântărețul diferit față de prima nuntă cu fosta soție și cum a pregătit momentul cererii în New York.