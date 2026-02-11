Suma colosală care a apărut pe factura de la apă a unei femei! Îți poți cumpăra o garsonieră cu atâția bani

12:50

O nouă săptămână în care limitele sunt depășite, fricile învinse, iar probele recompensate cu investițiile făcute. La Power Couple, fiecare zi scurtează drumul spre marea finală și spre momentul în care un cuplu va ridica trofeul deasupra capului. Doar cinci au mai rămas în această luptă, iar pentru ele, probele sunt tot mai dificile și mai încărcate de tensiune și emoție. Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY este vremea pentru un nou vot de eliminare.