NATO a lansat misiunea Arctic Sentry pentru a-şi consolida prezenţa în Arctica
Rador, 12 februarie 2026 01:50
NATO a anunţat ieri lansarea misiunii Santinela Arctică care vizează consolidarea prezenței aliate în această regiune nordică. Operațiunea va fi centrată pe prezență navală și supraveghere însă nu este exclusă extinderea sau ramforsarea bazelor NATO în viitor. Potrivit corespondentului RRA Bogdan Isopescu, Arctic Sentry vine pe fondul îngrijorărilor Statelor Unite în legătură cu prezența tot […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
02:00
Parlamentul kosovar a votat miercuri un nou cabinet condus de prim-ministrul naționalist Albin Kurti, după mai bine de un an de blocaj politic în cel mai tânăr stat din Europa, au declarat oficiali din partidul condus de Kurti. Printre cele mai urgente sarcini ale noului guvern se numără aprobarea bugetului pentru 2026 și obținerea de […]
Acum 2 ore
01:50
Departamentul de Stat al SUA a început să plătească afgani pentru a se repatria, în încercarea sa de a închide o tabără din Qatar, unde aceștia sunt blocați de ani de zile, a declarat, miercuri ,în fața parlamentarilor înaltul oficial al Departamentului de Stat pentru Asia de Sud și Centrală. Peste 1.100 de persoane au […]
01:50
NATO a anunţat ieri lansarea misiunii Santinela Arctică care vizează consolidarea prezenței aliate în această regiune nordică. Operațiunea va fi centrată pe prezență navală și supraveghere însă nu este exclusă extinderea sau ramforsarea bazelor NATO în viitor. Potrivit corespondentului RRA Bogdan Isopescu, Arctic Sentry vine pe fondul îngrijorărilor Statelor Unite în legătură cu prezența tot […]
Acum 6 ore
22:50
Canada s-a trezit într-o lume diferită după masacrul de marți la o școală din Columbia Britanică, declară Mark Carney # Rador
Premierul Canadei a declarat că țara s-a trezit într-o lume diferită după masacrul de marți la o școală din Columbia Britanică. Șapte oameni au fost uciși la o școală unde presupusul atacator a fost găsit, de asemenea decedat, iar alți doi au fost uciși la o locuință din vecinătate. Alte peste 25 de persoane au […]
22:40
Donald Trump i-a spus premierului Netanyahu că discuțiile cu Iranul vor continua pentru a vedea dacă este posibil acord # Rador
Președintele Donald Trump a avut miercuri o întrevedere cu premierul Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre reluarea discuțiilor nucleare dintre SUA și Iran și a declarat că i-a spus prim-ministrului israelian că negocierile cu Teheranul vor continua pentru a vedea dacă se poate ajunge la un acord. Se aștepta ca Netanyahu să facă presiuni asupra […]
22:10
Ucraina – Atacuri rusești în regiunea Dnipropetrovsk soldate cu cel puțin patru morți, declară guvernatorul Oleksandr Ganzha # Rador
Patru civili au fost uciși miercuri în urma unor atacuri rusești executate în diferite localități din regiunea Dnipropetrovsk din sud-estul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional, Oleksandr Ganzha. Într-o postare pe platforma Telegram guvernatorul a spus că atacurile au avut loc în trei localități mici din apropierea orașului Sinelnikove, la est de centrul regional Dnipro. Într-un […]
21:30
Atenţionare MAE de călătorie în Germania din cauza unei greve a piloților și a însoțitorilor de bord ai companiei Lufthansa # Rador
Transporturile aeriene din Germania vor fi perturbate mâine din cauza unei greve a piloților și a însoțitorilor de bord ai companiei Lufthansa. Potrivit unei avertizări MAE, vor fi afectate aeroporturile din München, Frankfurt, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin și Hanovra. Ministerul Afacerilor Externe recomandă accesarea paginilor de internet ale aeroporturilor menționate. Cetățenii români pot […]
21:10
Comitetul Nobel norvegian a anunțat, miercuri, că a solicitat Iranului să o elibereze imediat din închisoare pe activista și laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi./cstoica/denisse (REUTERS – 11 februarie)
21:00
Volodimir Zelenski a negat că ar intenționa să convoace alegeri prezidențiale pe 24 februarie # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a negat miercuri o relatare a publicației Financial Times conform căreia intenționează să anunțe pe 24 februarie alegeri prezidențiale și un referendum privind un acord de pace cu Rusia. Răspunzând la întrebările reporterilor într-o conversație WhatsApp, Zelenski a declarat că alegerile pot avea loc doar dacă există un armistițiu și că […]
Acum 8 ore
19:00
Emmanuel Macron susține crearea unei piețe energetice unice în Europa și a unei rețele integrate # Rador
Președintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru o piață energetică unică în Europa și pentru construirea unei rețele electrice integrate. ”Trebuie să realizăm o veritabilă uniune energetică capabilă să ofere industriei energie stabilă, previzibilă și competitivă,” a spus el într-un discurs la Anvers, Belgia. El a afirmat că o astfel de piață energetică unică […]
19:00
Compania olandeză de bere Heineken va reduce până la 6.000 de locuri de muncă la nivel mondial, pe fondul scăderii consumului de bere. Heineken, al doilea cel mai mare producător de bere din lume, a raportat anul trecut o scădere a vânzărilor de 1,2%. Alți producători de bere și băuturi spirtoase, inclusiv Carlsberg, au redus […]
Acum 12 ore
18:50
Realizator: Gabriela Mitrovici – NATO a anunțat astăzi lansarea misiunii Santinela Arctică, menită să consolideze prezența aliată în această regiune nordică. Misiunea este pare a unui acord privind dezamorsarea tensiunilor grave din cadrul Alianței Nord-Atlantice, determinate de dorința președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. Corespondentul RRAu Bogdan Isopescu, transmite de la Bruxelles. Reporter: […]
18:20
Reprezentanții Kremlinului nu intenționează să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace # Rador
Reprezentanții Kremlinului nu intenționează să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, programată pentru 19 februarie. Consiliul în sine este încă analizat de Ministerul rus de Externe, a subliniat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Nimeni din partea Kremlinului nu intenționează să participe” – a declarat acesta într-o discuţie cu RTVI. „Consiliul […]
18:20
România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene neramsabile din cauza amânărilor repetate ale CCR în ceea ce privește reforma pensiilor magistraților (Dragoș Pîslaru) # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene neramsabile de peste 230 milioane de euro din cauza amânărilor repetate ale Curții Constituționale în luarea unei decizii privind sesizarea legată de reforma pensiilor magistraților – afirmația îi parține ministrului investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, după ce magistrații CCR […]
18:00
România, printre țările UE cu cea mai mare creștere a numărului de refugiați ucraineni în 2025 # Rador
Datele publicate de Eurostat indică o nouă creștere a numărului de refugiați ucraineni în Uniunea Europeană. La sfârșitul lunii decembrie 2025, țările care găzduiau cel mai mare număr de beneficiari de protecție temporară erau Germania, Polonia și Cehia. Comparativ cu sfârșitul lunii noiembrie, numărul a crescut cu aproape 25.000. Cele mai mari creșteri au fost […]
18:00
Premierul Mark Carney a declarat miercuri că îl trimite pe ministrul federal al Siguranței Publice la locul a, ceea ce a numit, un atac armat în masă teribil în provincia Pacifică Columbia Britanică. „Vom răzbi. Vom învăța din asta”, a spus Carney vizibil afectat în fața reporterilor, adăugând că a ordonat ca drapelele de pe […]
17:40
NATO anunţă o nouă operaţiune dedicată zonei arctice. Este vorba despre o prezenţă pe termen lung aici, pe fondul îngrijorării Statelor Unite faţă de folosirea tot mai frecventă a rutelor comerciale din regiune de către China şi Rusia. Tot astăzi, Comisia Europeană a prezentat un plan de acţiune pentru securitatea spaţiului aerian, în contextul creşterii […]
17:20
Curtea Constituţională a decis să amâne, astăzi, pentru a cincea oară, luarea unei decizii privind sesizarea Instanţei Supreme referitoare la proiectul guvernului care stipulează creşterea treptată a vârstei de pensionare a magistraţilor, precum şi diminuarea pensiilor acestora. O nouă şedinţă în care va fi luat în discuţie subiectul este programată peste o săptămână, pe 18 […]
17:00
La microfon, Angelica Dan
16:40
Lipsa de dorinţă a Occidentului de a accepta realitatea în Consiliul de Securitate dezvăluie contraproductivitatea sa (MAE al Rusiei) # Rador
Lipsa de dorinţă a membrilor occidentali ai Consiliului de Securitate, motivați de propriile interese egoiste, de a accepta realitățile „de pe teren” demonstrează încă o dată dublele lor standarde și contraproductivitatea lor, se afirmă într-un comentariu al Ministerului rus de Externe cu privire la întreruperea activităţii asupra unui proiect de declarație de presă a Consiliului […]
16:20
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat miercuri că statele din Asia Centrală trebuie să facă mai mult pentru a respecta sancțiunile împotriva Rusiei și i-a îndemnat pe toți partenerii să susțină eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Wadephul a adăugat că este nevoie de presiune în aplicarea sancțiunilor și a […]
16:20
Drone ucrainene au lovit rafinăria Lukoil din regiunea Volgograd, în sudul Rusiei, într-un atac nocturn, a anunțat miercuri Statul Major ucrainean. Atacul a provocat un incendiu în zona instalației, a precizat acesta într-un comunicat. /aspanily/schelaru REUTERS – 11 februarie
15:40
Zi încărcată pentru apărare la instituțiile europene și euroatlantice. La Strasbourg, Comisia Europeană a publicat inițiativa pentru încurajarea dezvoltării dronelor și sistemelor anti-dronă, în vreme ce la Bruxelles se reunesc miniștrii europeni ai apărării, iar înainte, șeful NATO, Mark Rutte, va prezenta informații legate de Ucraina. Reporter: La Strasbourg, Comisia Europeană a prezentat astăzi o […]
15:20
Scopul coaliției Bruxelles-Kiev este eliminarea guvernului național ungar pentru a putea admite Ucraina în Uniunea Europeană anul viitor, așa cum arată şi „Planul Zelenski”, a declarat miercuri, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului. Potrivit unui comunicat al ministerului, Péter Szijjártó a precizat la ședința de guvern că s-a format o coaliție Bruxelles-Kiev, care are […]
15:00
NATO a anunțat miercuri că a început o misiune menită să-i întărească prezența în Arctica, ca parte a unui acord menit să detensioneze conflictele interne din alianță, generate de dorința președintelui american Donald Trump ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda. Noua misiune, Arctic Sentry, va coordona creșterea prezenței militare a aliaților NATO în regiune, inclusiv […]
14:50
Polonia nu va adera la Consiliul pentru Pace condus de Statele Unite în circumstanțele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk. „Având în vedere anumite îndoieli naționale privind forma consiliului, în aceste condiții Polonia nu se va alătura activității Consiliului pentru Pace, dar vom analiza acest lucru”, a […]
14:40
Parlamentul European a adoptat, miercuri, prin procedură de urgență, un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina, inclusiv acordarea unui împrumut al UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027. Potrivit corespondentului Ukrinform, decizia a fost susținută de 458 de deputați, 140 au votat împotrivă, iar 44 s-au abținut. […]
14:30
Actorul Victor Rebengiuc a fost sărbătorit pe scena Teatrului Bulandra, la împlinirea vârstei de 93 de ani # Rador
A fost sărbătorit aseară, pe scena Teatrului Bulandra, într-un eveniment special, la împlinirea vârstei de 93 de ani, actorul Victor Rebengiuc. Victor Rebengiuc: În tinerețea mea eram întotdeauna prea tânăr pentru roluri, acum sunt prea bătrân. Realizator: O aniversare care nu marchează doar trecerea timpului, ci o viață întreagă dedicată scenei, filmului și unui mod […]
Acum 24 ore
13:50
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a promis măsuri militare în cazul militarizării Groenlandei # Rador
Rusia va lua măsuri militare adecvate drept răspuns la militarizarea Groenlandei, a adăugat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul Orei guvernului din cadrul Dumei de Stat. ‘Desigur, dacă Groenlanda va fi militarizată și se vor crea acolo capabilități militare ce vor viza Rusia, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv militare‘, a remarcat șeful diplomaţiei. […]
13:40
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov: problema Groenlandei nu afectează în mod direct Rusia # Rador
Problema Groenlandei nu afectează în mod direct Moscova. Copenhaga și Washingtonul vor trebui să rezolve problema în mod independent, a susţinut ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul Orei guvernamentale din Duma de Stat. ‘După cum a menţionat președintele [Rusiei, Vladimir] Putin, plecăm de la premisa că această problemă (Groenlanda – nota TASS) nu […]
13:10
Introducere Perioada interbelică a reprezentat pentru România un moment de echilibru fragil între modernizare și tradiție, între consolidarea statului unitar și adaptarea la noile realități politice și sociale. După Marea Unire din 1918, autoritățile române s-au confruntat nu doar cu provocări economice și teritoriale, ci și cu probleme sensibile de ordin confesional. România Mare devenise […]
13:10
Introducere Tratatul de la Lateran, semnat la 11 februarie 1929 între Sfântul Scaun și Regatul Italiei, a reprezentat unul dintre cele mai importante momente ale secolului XX în relațiile dintre Biserică și stat. Documentul a pus capăt unei „probleme” care persistase de aproape 60 de ani „Chestiunea Romană” și a oficializat existența Statului Cetății Vaticanului, […]
12:10
Un tribunal rus a amendat aplicația de mesagerie Telegram cu aproximativ 11 milioane de ruble (142.210,73 dolari) pentru refuzul de a elimina conținut interzis pe care autoritățile îl consideră extremist, a anunţat miercuri agenția de presă de stat RIA NOVOSTI. Autoritatea națională de supraveghere a comunicațiilor a declarat marți că Telegram va fi supusă unor […]
11:50
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, va vizita astăzi Budapesta, a declarat, miercuri, ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului. În comunicatul ministerului, remis Agenţiei de Presă MTI, Péter Szijjártó l-a numit pe Wang Yi prietenul său, menționând că aceasta va fi a 24-a oară când se vor întâlni personal în ultimii 11 ani […]
11:50
Preşedintele Volodimir Zelenski susţine că fiecare atac rusesc asupra Ucrainei subminează încrederea în eforturile diplomatice de a încheia războiul. Într-un mesaj transmis miercuri dimineaţă, liderul ucrainean a amintit că în urmă cu o zi, în regiunea Harkiv, rușii au lovit cu o dronă o casă, ucigând trei copii mici. Tatăl acestora, de asemenea, a murit, […]
11:20
Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară pronunțarea în ceea ce privește reforma pensiilor magistraților # Rador
Curtea Constituțională a amânat, din nou, pentru a cincea oară pronunțarea în ceea ce privește reforma pensiilor magistraților. Ședința s-a încheiat cu puțin timp în urmă, după mai mult de o oră de dezbateri. Reporterul Radio România Actualități, Diana Surdu, transmite că deocamdată nu a fost anunțat motivul amânării. Un nou termen a fost stabilit […]
10:50
Ucraina și Republica Moldova au convenit deschiderea unui nou punct internațional de trecere rutieră la granița comună. Acesta va funcționa non-stop și va deservi atât transportul de pasageri, cât și cel de mărfuri – potrivit unui anunţ făcut, marţi, de ministrul ucrainean de interne, Ihor Klimenko. Documentul convenit de cele două părţi completează acordul interguvernamental […]
10:50
Donald Trump şi emirul Qatarului au discutat telefonic despre stabilitatea regională în Orientul Mijlociu # Rador
Emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad al-Thani și președintele Statelor Unite, Donald Trump, au discutat într-un apel telefonic despre eforturile de detensionare și stabilitate regională în Orientul Mijlociu, a anunțat miercuri biroul emirului. Convorbirea a avut loc înaintea unei întâlniri între Trump și Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia se aşteaptă ca premierul israelian să îl […]
09:30
„Carnavalul este cel mai popular eveniment cultural pe care îl poate trăi o țară”, spunea scriitorul brazilian Jorge Amado (1912 – 2001), iar sărbătoarea de la Nisa nu face excepție. Amplasat pe plină de farmec Coasta de Azur, Carnavalul de la Nisa (Carnaval de Nice) este unul dintre cele mai mari și mai faimoase carnavaluri […]
09:00
Cântăreața americană Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său editurii muzicale Primary Wave, au relatat marți mai multe mass-media americane. Suma tranzacției, finalizată pe 30 decembrie, nu este specificată în documentele legale legate de acord, indică aceste surse mass-media. Se estimează că este vorba despre circa 200 de milioane de dolari, potrivit site-ului de […]
09:00
Peste jumătate din recifele de corali ale lumii s-au albit între 2014 și 2017, un record care este eclipsat de un eveniment și mai devastator aflat în desfășurare, potrivit unui studiu publicat marți în „Nature Communications”. Acest al treilea eveniment global de albire din ultimul deceniu a fost „de departe cel mai sever și mai […]
09:00
Un nou dinozaur spinos a fost descoperit recent în China de o echipă internațională de paleontologi. Animalul aparține genului Iguanodon, despre care până acum nu se știa că posedă aceste trăsături distinctive. În urmă cu trei ani, paleontologul belgian Pascal Godefroit, specialist în dinozauri, familiarizat cu săpăturile din China, a fost informat despre descoperirea unui […]
08:20
Curtea Constituţională ar trebui să se pronunţe în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor # Rador
Curtea Constituţională ar trebui să se pronunţe astăzi în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor, în timp ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acţionat din nou pentru a apăra regulile de acum, care permit magistraţilor să se pensioneze mult mai devreme ca majoritatea angajaţilor şi să aibă o pensie chiar şi egală cu […]
08:20
Decizie aşteptată la Curtea de Apel Bucureşti privind privind suspendarea numirilor a doi judecători la Curtea Constituţională # Rador
La Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată astăzi o decizie privind suspendarea numirilor a doi judecători la Curtea Constituţională, pronunţare care ar influenţa şi ea deliberările CCR în ceea ce priveşte pensiile magistraţilor. Ar putea să vedem şi aici încă o amânare, pentru că acest caz se complică şi mai mult. Ieri, într-un proces separat, […]
08:20
Proiectul politic al fostului preşedinte bulgar Rumen Radev ar putea câştiga alegerile parlamentare, potrivit Agenţiei Focus # Rador
„Dacă astăzi ar avea loc alegeri anticipate, ce partid politic aţi susţine?” – aceasta este întrebarea pe care Agenţia FOCUS a adresat-o utilizatorilor săi, în cadrul unui sondaj realizat pe site-ul său. Cea mai mare susţinere a obţinut proiectul fostului preşedinte al Bulgariei Rumen Radev, care, deşi încă nu este oficial, prinde contur tot mai […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 13:00 – Şedinţa Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – „România fără violenţă domestică” – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente * ora 10:00 – Lucrări în plenul Senatului Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe […]
03:20
Realizator: Pavel Ionescu – Serviciul de Telecomunicații Speciale a prezentat astăzi un nou sistem de localizare a apelantului la numărul 112, dar și o opțiune pentru persoanele cu deficiențe de auz de a solicita serviciile de urgență. În acest moment, în România sunt implementate cinci metode de localizare a apelurilor de urgență: două prin rețeaua […]
Ieri
02:50
Ministrul de externe, Oana Ţoiu, salută prezența diversă a românilor în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, de la experți care definesc viitorul în marile centre financiare, până la oameni care fac muncile grele zi de zi. Într-o postare pe Facebook făcută în urma unei întâlniri avute la Londra cu reprezentanți ai […]
02:40
Un târg de turism va fi organizat în incinta terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional Sibiu # Rador
Un târg de turism va fi organizat la sfârșitul acestei săptămâni în incinta terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional Sibiu. Târgul își propune să aducă mai aproape de sibieni și locuitorii din regiune ofertele agențiilor de turism pentru pachete de vacanță în destinațiile turistice disponibile cu zbor de plecare de pe aeroportul din Sibiu […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.