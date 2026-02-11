CCR a amânat pentru a cincea oară luarea unei decizii privind pensiile magistraţilor
11 februarie 2026
Curtea Constituţională a decis să amâne, astăzi, pentru a cincea oară, luarea unei decizii privind sesizarea Instanţei Supreme referitoare la proiectul guvernului care stipulează creşterea treptată a vârstei de pensionare a magistraţilor, precum şi diminuarea pensiilor acestora. O nouă şedinţă în care va fi luat în discuţie subiectul este programată peste o săptămână, pe 18 […]
NATO anunţă o nouă operaţiune dedicată zonei arctice. Este vorba despre o prezenţă pe termen lung aici, pe fondul îngrijorării Statelor Unite faţă de folosirea tot mai frecventă a rutelor comerciale din regiune de către China şi Rusia. Tot astăzi, Comisia Europeană a prezentat un plan de acţiune pentru securitatea spaţiului aerian, în contextul creşterii […]
Angelica Dan
Lipsa de dorinţă a Occidentului de a accepta realitatea în Consiliul de Securitate dezvăluie contraproductivitatea sa (MAE al Rusiei) # Rador
Lipsa de dorinţă a membrilor occidentali ai Consiliului de Securitate, motivați de propriile interese egoiste, de a accepta realitățile „de pe teren” demonstrează încă o dată dublele lor standarde și contraproductivitatea lor, se afirmă într-un comentariu al Ministerului rus de Externe cu privire la întreruperea activităţii asupra unui proiect de declarație de presă a Consiliului […]
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat miercuri că statele din Asia Centrală trebuie să facă mai mult pentru a respecta sancțiunile împotriva Rusiei și i-a îndemnat pe toți partenerii să susțină eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Wadephul a adăugat că este nevoie de presiune în aplicarea sancțiunilor și a […]
Drone ucrainene au lovit rafinăria Lukoil din regiunea Volgograd, în sudul Rusiei, într-un atac nocturn, a anunțat miercuri Statul Major ucrainean. Atacul a provocat un incendiu în zona instalației, a precizat acesta într-un comunicat. /aspanily/schelaru REUTERS – 11 februarie
Zi încărcată pentru apărare la instituțiile europene și euroatlantice. La Strasbourg, Comisia Europeană a publicat inițiativa pentru încurajarea dezvoltării dronelor și sistemelor anti-dronă, în vreme ce la Bruxelles se reunesc miniștrii europeni ai apărării, iar înainte, șeful NATO, Mark Rutte, va prezenta informații legate de Ucraina. Reporter: La Strasbourg, Comisia Europeană a prezentat astăzi o […]
Scopul coaliției Bruxelles-Kiev este eliminarea guvernului național ungar pentru a putea admite Ucraina în Uniunea Europeană anul viitor, așa cum arată şi „Planul Zelenski”, a declarat miercuri, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului. Potrivit unui comunicat al ministerului, Péter Szijjártó a precizat la ședința de guvern că s-a format o coaliție Bruxelles-Kiev, care are […]
NATO a anunțat miercuri că a început o misiune menită să-i întărească prezența în Arctica, ca parte a unui acord menit să detensioneze conflictele interne din alianță, generate de dorința președintelui american Donald Trump ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda. Noua misiune, Arctic Sentry, va coordona creșterea prezenței militare a aliaților NATO în regiune, inclusiv […]
Polonia nu va adera la Consiliul pentru Pace condus de Statele Unite în circumstanțele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk. „Având în vedere anumite îndoieli naționale privind forma consiliului, în aceste condiții Polonia nu se va alătura activității Consiliului pentru Pace, dar vom analiza acest lucru”, a […]
Parlamentul European a adoptat, miercuri, prin procedură de urgență, un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina, inclusiv acordarea unui împrumut al UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027. Potrivit corespondentului Ukrinform, decizia a fost susținută de 458 de deputați, 140 au votat împotrivă, iar 44 s-au abținut. […]
Actorul Victor Rebengiuc a fost sărbătorit pe scena Teatrului Bulandra, la împlinirea vârstei de 93 de ani # Rador
A fost sărbătorit aseară, pe scena Teatrului Bulandra, într-un eveniment special, la împlinirea vârstei de 93 de ani, actorul Victor Rebengiuc. Victor Rebengiuc: În tinerețea mea eram întotdeauna prea tânăr pentru roluri, acum sunt prea bătrân. Realizator: O aniversare care nu marchează doar trecerea timpului, ci o viață întreagă dedicată scenei, filmului și unui mod […]
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a promis măsuri militare în cazul militarizării Groenlandei # Rador
Rusia va lua măsuri militare adecvate drept răspuns la militarizarea Groenlandei, a adăugat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul Orei guvernului din cadrul Dumei de Stat. ‘Desigur, dacă Groenlanda va fi militarizată și se vor crea acolo capabilități militare ce vor viza Rusia, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv militare‘, a remarcat șeful diplomaţiei. […]
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov: problema Groenlandei nu afectează în mod direct Rusia # Rador
Problema Groenlandei nu afectează în mod direct Moscova. Copenhaga și Washingtonul vor trebui să rezolve problema în mod independent, a susţinut ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul Orei guvernamentale din Duma de Stat. ‘După cum a menţionat președintele [Rusiei, Vladimir] Putin, plecăm de la premisa că această problemă (Groenlanda – nota TASS) nu […]
Introducere Perioada interbelică a reprezentat pentru România un moment de echilibru fragil între modernizare și tradiție, între consolidarea statului unitar și adaptarea la noile realități politice și sociale. După Marea Unire din 1918, autoritățile române s-au confruntat nu doar cu provocări economice și teritoriale, ci și cu probleme sensibile de ordin confesional. România Mare devenise […]
Introducere Tratatul de la Lateran, semnat la 11 februarie 1929 între Sfântul Scaun și Regatul Italiei, a reprezentat unul dintre cele mai importante momente ale secolului XX în relațiile dintre Biserică și stat. Documentul a pus capăt unei „probleme” care persistase de aproape 60 de ani „Chestiunea Romană” și a oficializat existența Statului Cetății Vaticanului, […]
Un tribunal rus a amendat aplicația de mesagerie Telegram cu aproximativ 11 milioane de ruble (142.210,73 dolari) pentru refuzul de a elimina conținut interzis pe care autoritățile îl consideră extremist, a anunţat miercuri agenția de presă de stat RIA NOVOSTI. Autoritatea națională de supraveghere a comunicațiilor a declarat marți că Telegram va fi supusă unor […]
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, va vizita astăzi Budapesta, a declarat, miercuri, ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului. În comunicatul ministerului, remis Agenţiei de Presă MTI, Péter Szijjártó l-a numit pe Wang Yi prietenul său, menționând că aceasta va fi a 24-a oară când se vor întâlni personal în ultimii 11 ani […]
Preşedintele Volodimir Zelenski susţine că fiecare atac rusesc asupra Ucrainei subminează încrederea în eforturile diplomatice de a încheia războiul. Într-un mesaj transmis miercuri dimineaţă, liderul ucrainean a amintit că în urmă cu o zi, în regiunea Harkiv, rușii au lovit cu o dronă o casă, ucigând trei copii mici. Tatăl acestora, de asemenea, a murit, […]
Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară pronunțarea în ceea ce privește reforma pensiilor magistraților # Rador
Curtea Constituțională a amânat, din nou, pentru a cincea oară pronunțarea în ceea ce privește reforma pensiilor magistraților. Ședința s-a încheiat cu puțin timp în urmă, după mai mult de o oră de dezbateri. Reporterul Radio România Actualități, Diana Surdu, transmite că deocamdată nu a fost anunțat motivul amânării. Un nou termen a fost stabilit […]
Ucraina și Republica Moldova au convenit deschiderea unui nou punct internațional de trecere rutieră la granița comună. Acesta va funcționa non-stop și va deservi atât transportul de pasageri, cât și cel de mărfuri – potrivit unui anunţ făcut, marţi, de ministrul ucrainean de interne, Ihor Klimenko. Documentul convenit de cele două părţi completează acordul interguvernamental […]
Donald Trump şi emirul Qatarului au discutat telefonic despre stabilitatea regională în Orientul Mijlociu # Rador
Emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad al-Thani și președintele Statelor Unite, Donald Trump, au discutat într-un apel telefonic despre eforturile de detensionare și stabilitate regională în Orientul Mijlociu, a anunțat miercuri biroul emirului. Convorbirea a avut loc înaintea unei întâlniri între Trump și Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia se aşteaptă ca premierul israelian să îl […]
„Carnavalul este cel mai popular eveniment cultural pe care îl poate trăi o țară”, spunea scriitorul brazilian Jorge Amado (1912 – 2001), iar sărbătoarea de la Nisa nu face excepție. Amplasat pe plină de farmec Coasta de Azur, Carnavalul de la Nisa (Carnaval de Nice) este unul dintre cele mai mari și mai faimoase carnavaluri […]
Cântăreața americană Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său editurii muzicale Primary Wave, au relatat marți mai multe mass-media americane. Suma tranzacției, finalizată pe 30 decembrie, nu este specificată în documentele legale legate de acord, indică aceste surse mass-media. Se estimează că este vorba despre circa 200 de milioane de dolari, potrivit site-ului de […]
Peste jumătate din recifele de corali ale lumii s-au albit între 2014 și 2017, un record care este eclipsat de un eveniment și mai devastator aflat în desfășurare, potrivit unui studiu publicat marți în „Nature Communications”. Acest al treilea eveniment global de albire din ultimul deceniu a fost „de departe cel mai sever și mai […]
Un nou dinozaur spinos a fost descoperit recent în China de o echipă internațională de paleontologi. Animalul aparține genului Iguanodon, despre care până acum nu se știa că posedă aceste trăsături distinctive. În urmă cu trei ani, paleontologul belgian Pascal Godefroit, specialist în dinozauri, familiarizat cu săpăturile din China, a fost informat despre descoperirea unui […]
Curtea Constituţională ar trebui să se pronunţe în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor # Rador
Curtea Constituţională ar trebui să se pronunţe astăzi în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor, în timp ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acţionat din nou pentru a apăra regulile de acum, care permit magistraţilor să se pensioneze mult mai devreme ca majoritatea angajaţilor şi să aibă o pensie chiar şi egală cu […]
Decizie aşteptată la Curtea de Apel Bucureşti privind privind suspendarea numirilor a doi judecători la Curtea Constituţională # Rador
La Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată astăzi o decizie privind suspendarea numirilor a doi judecători la Curtea Constituţională, pronunţare care ar influenţa şi ea deliberările CCR în ceea ce priveşte pensiile magistraţilor. Ar putea să vedem şi aici încă o amânare, pentru că acest caz se complică şi mai mult. Ieri, într-un proces separat, […]
Proiectul politic al fostului preşedinte bulgar Rumen Radev ar putea câştiga alegerile parlamentare, potrivit Agenţiei Focus # Rador
„Dacă astăzi ar avea loc alegeri anticipate, ce partid politic aţi susţine?” – aceasta este întrebarea pe care Agenţia FOCUS a adresat-o utilizatorilor săi, în cadrul unui sondaj realizat pe site-ul său. Cea mai mare susţinere a obţinut proiectul fostului preşedinte al Bulgariei Rumen Radev, care, deşi încă nu este oficial, prinde contur tot mai […]
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 13:00 – Şedinţa Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – „România fără violenţă domestică” – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente * ora 10:00 – Lucrări în plenul Senatului Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe […]
Realizator: Pavel Ionescu – Serviciul de Telecomunicații Speciale a prezentat astăzi un nou sistem de localizare a apelantului la numărul 112, dar și o opțiune pentru persoanele cu deficiențe de auz de a solicita serviciile de urgență. În acest moment, în România sunt implementate cinci metode de localizare a apelurilor de urgență: două prin rețeaua […]
Ministrul de externe, Oana Ţoiu, salută prezența diversă a românilor în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, de la experți care definesc viitorul în marile centre financiare, până la oameni care fac muncile grele zi de zi. Într-o postare pe Facebook făcută în urma unei întâlniri avute la Londra cu reprezentanți ai […]
Un târg de turism va fi organizat în incinta terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional Sibiu # Rador
Un târg de turism va fi organizat la sfârșitul acestei săptămâni în incinta terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional Sibiu. Târgul își propune să aducă mai aproape de sibieni și locuitorii din regiune ofertele agențiilor de turism pentru pachete de vacanță în destinațiile turistice disponibile cu zbor de plecare de pe aeroportul din Sibiu […]
Proiectul pilot privind evidența timpului de lucru în instituțiile de spectacole va fi revizuit (András Demeter) # Rador
Ministrul culturii, András Demeter, a decis revizuirea proiectului pilot privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole și concerte. Potrivit unei postări pe rețelele sociale, ministrul susține că a luat această hotărâre după discuțiile de marți cu actorii protestatari din fața Teatrului Național din București și ținând cont de reacțiile din țară. András Demeter […]
Comisia Europeană a înregistrat o inițiativă cetățenească legată de protejarea câinilor și pisicilor fără stăpân # Rador
Comisia Europeană a înregistrat astăzi o inițiativă cetățenească legată de protejarea câinilor și pisicilor fără stăpân și a animalelor din adăposturi. Inițiatorii solicită, printre altele, restricții sulimentare privind utilizarea animalelor în scopuri științifice și respectarea unor standarde minime de bunăstare. Comisia înregistrează doar parțial inițiativa, deoarece poate face acest lucru numai în domeniile în care […]
Mii de turişti au rămas blocaţi în Cuba după ce guvernul a anunţat că avioanele internaţionale nu mai pot alimenta pe insulă # Rador
Turiştii aflaţi în Cuba au intrat în panică după ce guvernul cubanez a avertizat companiile aeriene internaţionale că nu vor mai putea alimenta pe aeroporturile cubaneze din cauza lipsei de combustibil pentru avioane. O agenţie canadiană de turism a declarat că situaţia este „un haos total” pentru turiştii canadieni aflaţi în Cuba, dar companiile aeriene […]
EURACTIV: Justiția română aprobă judecarea lui Călin Georgescu pentru promovarea fascismului # Rador
EURACTIV (Belgia), 10 februarie 2026 – O instanță românească a aprobat începerea procesului contra fostului candidat prezidențial de extrema dreaptă Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideologiei fasciste și a Legiunii (Garda de Fier). Tribunalul din București i-a respins apelul, confirmând decizia unei instanțe inferioare cum că probele parchetului au fost obținute legal. Georgescu, care neagă […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 februarie 2026) – Interviul oferit de președintele francez mai multor publicații europene ocupă spații importante în presa internațională în perspectiva summitului de joi pe tema competitivității UE. ”Macron îndeamnă Europa să înceapă să acționeze ca o putere globală”, titrează BBC, notând că ”în fața amenințărilor tot mai mari din partea Chinei, […]
Preşedintele SUA ia în considerare o acţiune militară în cazul în care eşuează negocierile cu Iranul # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 februarie) – Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți, într-un interviu acordat website-ului american de ştiri Axios, că ia în considerare trimiterea unui al doilea grup de portavioane în Orientul Mijlociu pentru a se pregăti pentru o acțiune militară în cazul în care negocierile cu Iranul eșuează, informează Axios. Fie […]
Aniversare Victor Rebengiuc – TVR dedică o săptămână specială unuia dintre cei mai mari actori din istoria României # Rador
Televiziunea Română va difuza o serie de programe dedicate lui Victor Rebengiuc – film, spectacole de teatru și interviuri memorabile, la TVR 1, TVR 2, TVR Cultural, TVR 3, TVR Internațional și pe tvrplus.ro Actor emblematic, cu o carieră ce se întinde pe mai bine de șapte decenii, Victor Rebengiuc a traversat […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (10 februarie) – Realizator: Petruța Dinu – Primarii de comune au criticat în repetate rânduri măsurile de reformă a administrației publice locale, spunând, printre altele, că dezvoltarea locală nu se poate face cu fonduri limite și le-au cerut, totodată, liderilor politici să fie uniți și echilibrați în decizii. Nemulțumirele exprimate de edili […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 februarie) – Premierul britanic, Keir Starmer, insistă că nu va demisiona, după presiunile legate de faptul că a numit un ambasador la Washington care a avut legături cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein. Sir Keir a criticat luptele interne din Partidul Laburist, insistând că nu va „întoarce niciodată spatele” Marii Britanii. […]
Rusia va căuta să se asigure că interesele sale sunt luate în considerare la negocierea acordurilor (Serghei Lavrov) # Rador
Partea rusă intenționează să se asigure că interesele sale sunt luate în considerare necondiționat la negocierea acordurilor cu partenerii deschiși dialogului, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la o reuniune festivă cu ocazia Zilei Diplomatului. „Intenționăm să obţinem luarea în considerare necondiționată a intereselor noastre la negocierea acordurilor reciproc acceptabile cu partenerii deschiși […]
Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare din funcție a judecătorului constituțional Dacian Dragoș # Rador
Curtea de Apel București a decis cu puțin timp în urmă să respingă cererea avocatei Silvia Uscov, membră a partidului AUR, de suspendare din funcție a judecătorului constituțional Dacian Dragoș, nominalizat ca membru al CCR de președintele României, Nicușor Dan. Procesul continuă însă în ceea ce privește o altă cerere a avocatei, de anulare a […]
Curtea de Apel Timișoara a confirmat decizia ANI, prin care primarul Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese # Rador
Curtea de Apel Timișoara a confirmat, astăzi, decizia Agenției Naționale de Integritate, prin care primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost declarat în conflict de interese. Instanța a respins contestația depusă de acesta la acuzațiile aduse. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 15 zile la Înalta Curte de Casație și […]
Azerbaidjanul și Statele Unite ale Americii au semnat Carta Parteneriatului Strategic între guvernele celor două țări. Ceremonia de semnare a fost transmisă pe canalul de televiziune de stat „AzTV”. Documentul a fost semnat de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și de vicepreședintele SUA, J.D. Vance. Detaliile documentului nu au fost încă publicate./ssirbu/eradu (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/26405005 – 10 februarie)
Eurodeputații au aprobat modificări ale sistemului de azil al UE, ce vor permite expulzarea accelerată a solicitanţilor de azil respinşi # Rador
Eurodeputații au aprobat, marți, modificări ale sistemului de azil al Uniunii Europene, ce deschid calea unor expulzări accelerate în cazul solicitanților de azil ale căror cereri au fost respinse. Textul, care necesită aprobarea formală finală din partea celor 27 de guverne ale statelor membre ale UE, marchează o înăsprire semnificativă a politicii de migrație a […]
UE va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le ceară Rusiei, ca parte a unui acord de pace cu Ucraina (Kaja Kallas) # Rador
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat marți că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le ceară Rusiei, ca parte a unei înțelegeri pentru a pune capăt războiului din Ucraina. „Toată lumea de la masă, inclusiv rușii și americanii, trebuie să înțeleagă că este […]
Parlamentul European a votat reducerea cu 90% a emisiilor cu efect de seră în UE până în 2040 # Rador
Parlamentul European a aprobat un demers cheie în direcţia obiectivului Uniunii Europene de a deveni neutră din punct de vedere climatic până la jumătatea acestui secol. Europarlamentarii au votat ca blocul comunitar să îşi reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040, în comparaţie cu nivelurile din 1990. Obiectivul aşteaptă […]
