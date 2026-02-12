Norvegia se teme de o anexare rusă în nord, cu scopul protejării ”capacităţilor nucleare” ruse din Peninsula Kola
News.ro, 12 februarie 2026 02:40
Norvegia ”nu exclude ca Rusia să fure teritorii” norvegiene şi anticipează o invazie rusă nordului ţării, cu scopul de ”a-şi proteja capacităţile nucleare”, dezvăluie şeful armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, într-un interviu acordat cotidianului britanic The Gardian.
• • •
Democraţii o acuză în Congres pe secretara Justiţiei Pam Bondi de ”muşamalizarea” scandalului Epstein şi de transformarea departamentului în ”instrument al răzbunării” lui Trump. ”Trump comandă inculpări ca şi cum ar comanda pizza, iar voi le executaţi” # News.ro
Aleşii democraţi din Congresul american au acuzat-o miercuri pe secretara Justiţiei Pan Bondi de ”muşamalizarea” scandalului Epstein şi de transformarea departamentului pe care-l conduce în ”instrument al răzbunării” preşedintelui republican Donald Trump, relatează AFP.
Lideri europeni constată împreună urgenţa unor reforme în UE, însă Macron şi Merz apără soluţii divergenţe # News.ro
Mai mulţi lideri europeni au constatat împreună miercuri ”urgenţa” unor reforme cu scopul de a evita declinul şi a deveni ”o putere independentă”, însă preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au apărat soluţii uneori divergente, care prefigurează dezbateri germano-franceze aprige în săptămânile viitoare, relatează AFP.
JO de iarnă, patinaj artistic: Cuplul francez Fournier Beaudry/Cizeron a câştigat aurul la dans pe gheaţă # News.ro
Francezii Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron au câştigat miercuri medalia de aur la dans pe gheaţă, în competiţia de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, cu un total de 225,82 puncte.
Premier League: Victorii pentru Manchester City, Aston Villa şi Liverpool / Burnley, 3-2 cu Crystal Palace după ce a fost condusă cu 2-0 # News.ro
Formaţiile Manchester City, Aston Villa şi Liverpool au obţinut victorii, miercuri, în partidele disputate în etapa a 26-a din Premier League.
Formaţia Lazio Roma s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Cupei Italiei, trecând în sferturi de Bologna în urma loviturilor de departajare.
Formaţia Athletic Bilbao a fost învinsă, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Real Sociedad, în prima manşă a semifinalelor Cupei Spaniei.
James Van Der Beek, actorul cu ochi blânzi care a jucat rolul principal în serialul pentru adolescenţi din anii '90 ”Dawson's Creek”, care l-a catapultat către celebritate, a murit la vârsta de 48 de ani, scrie CNN.
Suspecta în atacul armat la un liceu în Tumbler Ridge este o femeie transsexuală de 18 ani, anunţă adjunctul Jandarmeriei Regale canadiene. Ea şi-a ucis mama şi fratele. Bilanţul victimelor, revizuit în scădere la opt morţi # News.ro
Suspectul în atacul armat de la Tumbler Ridge este o femeie transsexuală în vârstă de 18 ani, care a deschis focul şi împotriva forţelor de ordine, anunţă miercuri într-o conferinţă de presă poliţia, relatează AFP.
Formaţia Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Cupei Germaniei, trecând în sferturi de RB Leipzig, scor 2-0.
Ministrul Apărării, întrevedere cu asistentul Secretarului General al NATO pentru Securitate şi Informaţii/ MApN: A fost subliniată importanţa unei înţelegeri comune a riscurilor şi provocărilor de securitate de pe Flancul Estic # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a discutat, miercuri, cu asistentul Secretarului General al NATO pentru Securitate şi Informaţii, Scott W. Bray, despre situaţia de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, fiind subliniată importanţa unei înţelegeri comune a riscurilor şi provocărilor de securitate de pe Flancul Estic.
Vrancea: Activitatea unui adăpost de câini privat, suspendată după un control al poliţiştilor şi al inspectorilor ANSVSA/ A fost deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor # News.ro
Activitatea unui adăpost de câini privat din localitatea Suraia, judeţul Vrancea, a fost suspendată după un control al poliţiştilor şi al inspectorilor ANSVSA. Totodată, a fost deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor.
Alexandru Rogobete: Am aprobat metodologia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală. Aliniem pregătirea radiologilor din România la standardele europene # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a aprobat metodologia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală. Ministerul Sănătăţii va organiza anual o sesiune a examenului pentru obţinerea certificării EDiR – European Diploma in Radiolog, recunoscută la nivel internaţional.
Ciolacu: Nu va funcţiona această coaliţie dacă se continuă în acest ritm. Nu se poate face într-o coaliţie numai ce vrea prim-ministrul # News.ro
Marcel Ciolacu, fost prim-ministru şi fost preşedinte al PSD, este de părere că ”nu va funcţiona această coaliţie dacă se continuă în acest ritm”. El spune că ”nu se poate face într-o coaliţie numai ce vrea prim-ministrul”.
Ciolacu: Rămân în continuare premierul cu cei mai mulţi kilometri de autostradă şi cu cele mai mari investiţii post-decembriste din istoria României/ Eu înţeleg politica, nu înţeleg ipocrizia. Şi costurile ca tu să demonstrezi că eşti salvatorul României # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu îl critică în termeni duri pe prim-ministrul Ilie Bolojan, vorbind, fără a pronunţa numele şefului Guvernului, despre ”şmecherii contabiliceşti” legate de cifrele privind deficitul cash şi despre ipocrizie. ”Îmi pare rău să spun, rămân în continuare premierul cu cei mai mulţi kilometri de autostradă şi cu cele mai mari investiţii post-decembriste din istoria României”, spune Ciolacu.
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, s-a calificat, miercuri, în finala Cupei Greciei, trecând în semifinale de Panathinaikos, scor general 3-0.
Chirurgia bariatrică nu exclude nevoia ca pacientul să facă sport. Dr. Victor Cristian Diaconu: Riscul de re-luare în greutate după astfel de intervenţii chirurgicale este direct dependent de modul în care este prezervată sau crescută masa musculară # News.ro
Sportul este extrem de important pentru pacienţii cu obezitate care sunt supuşi unor intervenţii chirurgicale pentru scăderea în greutate. Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică şi metabolică, a explicat că riscul de a lua din nou în greutate după astfel de intervenţii chirurgicale este direct dependent de modul în care este prezervată sau crescută masa musculară.
Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică: Pacienţii nu slăbesc ”peste noapte” după chirurgia bariatrică. Nici îngrăşatul nu a fost peste noapte, deci slăbitul va fi la fel. O sută de kilograme se pierd într-un an # News.ro
Pacienţii cu obezitate supuşi unor intervenţii chirurgicale pentru a pierde din kilogramele în plus nu vor slăbi în ritm alert decât în primele luni după operaţie. ”Nici îngrăşatul nu a fost peste noapte, deci slăbitul va fi la fel, destul de lent pentru pacient, dar destul de abrupt şi rapid pentru noi şi echipa care urmăreşte pacientul. Dacă ne gândim la un pacient care are un exces ponderal de 100 sau 120 de kilograme şi ne gândim că pierde acest exces de 100 de kilograme într-un an de zile, din punct de vedere medical este foarte mult”, a explicat dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică şi metabolică.
Trump ”insistă” pe lângă la Netanyahu în favoarea dialogului cu Iranul, în a şaptea întâlnire, de peste două ore, la Casa Albă, la care presa nu a avut acces. Netanyahu a ratificat, într-o întâlnire cu Rubio, participarea Israelului la ”Consiliul Păcii” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a ”insistat” miercuri, pe lângă premierul israelian Benjamin Netanyahu, asupra voinţei sale de a continua negocierile cu Iranul, relatează AFP.
Vasile Marian Gîtlan şi Darius Lucian Şerban s-au clasat, miercuri, pe locul 17 în proba de sanie dublu masculin de la Jocurile Olimpice de iarnă.
Polo: Campioana CSM Oradea încheie participarea în grupele Ligii Campionilor cu o înfrângere # News.ro
Campioana CSM Oradea a pierdut şi ultimul meci din grupa C, în deplasare, cu AN Brescia, scor 13-17. CSM Oradea va continua în optimile LEN EuroCup.
Prahova: Trei tineri, reţinuţi după ce au şantajat o adolescentă violată ca să îşi schimbe declaraţiile. Cei trei au încercat să îl ajute pe un prieten, arestat preventiv pentru că a violat-o pe fată # News.ro
Trei tineri au fost reţinuţi de poliţiştii din judeţul Prahova după ce au şantajat o adolescentă de 15 ani ca să îşi schimbe declaraţiile într-un dosar în care fata a reclamat că a fost violată. Cei trei au încercat, folosind şantajul, să îşi ajute un prieten arestat preventiv pentru că a abuzat-o pe fată.
UPDATE - Cupa României: Universitatea Cluj şi Metalul Buzău, în sferturile Cupei României / Rezultatele înregistrate, clasamentele grupelor şi programul de joi # News.ro
Formaţiile Universitatea Cluj şi Metalul Buzău s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale Cupei României Betano, încheind pe primele două poziţii în Grupa C.
UPDATE-Zelenski: Ucraina va organiza alegeri doar după o ”încetare a focului” şi implementarea unor ”garanţii de securitate”. El dezminte că SUA fac o legătură între garanţiile de securitate şi alegeri, aşa cum scrie Financial Times # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după ”o încetare a focului” cu Rusia şi obţinerea unor ”garanţii de securitate”, în urma unor informaţii de presă potrivit cărora Kievul intenţionează să organizeze în curând alegeri prezidenţiale şi un referendum, relatează AFP.
Baschet masculin: CSO Voluntari, victorie cu liderul Syntainics MBC, în ENBL; urmează faza play-off # News.ro
Echipa CSO Voluntari a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia germană Syntainics MBC, scor 87-83 (43-39), în ultimul meci din sezonul regulat al ENBL. CSO Voluntari era calificată anterior în faza play-off a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, în urma unei decizii definitive a ICCJ # News.ro
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, a decis, miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins contestaţiile celor trei la o hotărâre a Curţii de Apel Bucureşti. Decizia ICCJ este definitivă. Horaţiu Potra, fiul său Dorian Potra şi nepotul Alexandru Potra au fost arestaţi preventiv, în noiembrie, pentru tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive.
Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică: Chirurgia obezităţii este ultimul resort la care noi apelăm în a ajunge la o greutate normală/ Ce intervenţii sunt recomandate căror tipuri de pacienţi cu greutate peste normal # News.ro
Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică şi metabolică, afirmă că intervenţiile chirurgicale reprezintă ”ultimul resort” la care se apelează pentru a ajunge la o greutate normală. El detaliază care sunt intervenţiile recomandate pentru diferite tipuri de pacienţi cu greutate peste cea normală.
Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică: Obezitatea este o boală cronică care face ravagii în societatea noastră. 43-44% din populaţia adultă şi 50-51% dintre copii suferă de supraponderabilitate sau anumite grade de obezitate # News.ro
Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică, afirmă că obezitatea ”face ravagii” printre români, explicând cum se face încadrarea pacienţilor cu exces de greutate în categoria pacienţilor obezi sau a celor supraponderali. El prezintă date care arată că peste jumătate dintre copiii români au probleme cu greutatea.
Iulian Lolea, economist şef la Confederaţia Patronală Concordia, va fi prezent la Maratonul Stabilităţii economice - Ediţia a II-a # News.ro
Iulian Lolea, economist şef la Confederaţia Patronală Concordia, va fi prezent la Maratonul Stabilităţii economice - Ediţia a II-a, programat să fie organizat de Profit.ro pe 19 februarie.
Schi alpin: Lindsey Vonn anunţă că i s-a făcut a treia operaţie „reuşită” la piciorul fracturat în urma căzăturii teribile de la JO # News.ro
Lindsey Vonn a anunţat, miercuri, că a fost supusă unei a treia operaţii „reuşite” la piciorul fracturat în urma căzăturii teribile de la Jocurile Olimpice.
Baschet masculin: Kris Richard, de la CSM Oradea, devine cel mai bun marcator al FIBA Europe Cup, cu 1.000 de puncte marcate # News.ro
Jucătorul Kris Richard, component al vicecampioanei CSM Oradea şi al naţionalei României, a devenit, miercuri seară, în meciul cu Cedevita din FIBA Europe Cup, cel mai bun marcator al competiţiei, atingând borna de 1.000 de puncte.
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Grevă a piloţilor şi a însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa, joi, în Germania/ Ce aeroporturi vor fi afectate # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Germania, unde joi este programată o grevă a piloţilor şi a însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa. Ca urmare, va fi afectat traficul aerian pe mai multe aeroporturi.
Sportivele Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu s-au clasat, miercuri, pe locul 9 în proba de sanie dublu feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
Secretarul Energiei din SUA a sosit în Venezuela cu misiunea uriaşă de a relansa industria petrolieră # News.ro
Statele Unite l-au trimis miercuri în Venezuela pe secretarul energiei, Chris Wright, în cea mai importantă vizită americană axată pe energie în aproape trei decenii, pentru a evalua direct industria petrolieră pe care Washingtonul intenţionează să o reconstruiască, relatează Reuters.
Baschet masculin: U BT Cluj învinge Aris Salonic şi se califică în optimile BKT EuroCup în faţa a 10.000 de fani # News.ro
Campioana U BT Cluj s-a calificat în optimile BKT EuroCup, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, în faţa a 10.000 de fani, formaţia Aris Salonic, scor 111-92 (55-43), în ultimul meci din grupa A, decisiv pentru faza următoare, care va debuta în 10 martie.
Şevcenko intenţionează să-i spună lui Infantino că interdicţia impusă Rusiei în fotbal trebuie să rămână în vigoare. Fostul fotbalist vrea o întâlnire cu şeful FIFA # News.ro
Preşedintele Federaţiei Ucrainene de Fotbal, Andriy Şevcenko, va solicita o întâlnire cu Gianni Infantino, joi, pentru a discuta despre recentele comentarii ale şefului FIFA în favoarea revenirii Rusiei în competiţiile internaţionale de fotbal, relatează The Guardian.
O hotăre în procesul în apel al asistenţilor parlamentari ai Frontului Naţional (FN, extremă dreapta, actualul RN) urmează să fie pronunţată la 7 iulie, la ora locală 13.30 (14.30, ora României), relatează AFP.
Echipa SCM Zalău a pierdut miercuri, pe teren propriu, cu formaţia turcă Altekma Izmir, scor 2-3, în manşa tur din sferturile Challenge Cup. SCM Zalău este ultima reprezentantă a României în cupele europene.
Oana Ţoiu şi ministrul de Externe din Columbia au inaugurat ambasada acestei ţări la Bucureşti, după 24 de ani de absenţă # News.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a inaugurat, împreună cu ministrul de Externe din Columbia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, redeschiderea Ambasadei Republicii Columbia la Bucureşti, după 24 de ani de absenţă.
Tudorel Toader, după noul termen dat de CCR pentru proiectul pensiilor magistraţilor: Parcă întrevăd dorinţa unei soluţii, unei finalizări a acestui demers / Clasa politică a ostilizat societatea civilă împotriva magistraţilor, nu este bine deloc # News.ro
Fostul judecător CCR Tudorel Toader a declarat, miercuri, după noul termen dat de CCR pentru proiectul pensiilor magistraţilor, că parcă întrevede dorinţa unei soluţii, unei finalizări a acestui demers. Clasa politică a ostilizat societatea civilă împotriva magistraţilor, nu este bine deloc, consideră fostul judecător al Curţii.
Comisia Europeană anunţă că vrea să înăsprească condiţiile de înregistrare a dronelor, în urma seriei de survolări învăluite în mister din 2025 # News.ro
Comisia Europeană (CE) anunţă miercuri că vrea să înăsprească condiţiile de înregistrare a dronelor, în urma unui val de survolări învăluite în mister în Europa în 2025, relatează AFP.
Şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru, cere explicaţii ministrului Transporturilor privind autostrada A8: Ne aflăm într-un punct critic. Există un risc major ca sectorul montan să rămână fără finanţare pentru exproprieri în 2026 # News.ro
Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, susţine că autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş se află într-un punct ”critic” şi că există riscul major să nu aibă finanţare în acest an pentru exproprieri. El a cerut explicaţii ministrului Transporturilor, reproşând faptul că procedurile pentru tronsoanele din judeţul Iaşi trenează. Totodată, liderul PNL Iaşi face apel la PSD Iaşi şi la parlamentarii acestui partid să nu saboteze proiectul A8, ci să îl sprijine.
MApN, după ce fragmente de dronă au fost găsite pe plaja din Mamaia: La Capu Midia au avut loc trageri de luptă asupra unor ţinte aeriene de unică folosinţă. Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de ţintă aeriană să fie aduse de valuri la mal # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale afirmă, după ce, luni seară, fragmente de dronă au fost găsite pe o plajă din Mamaia, că în săptămâna anterioară în poligonul Capu Midia au avut loc, în cadrul unui exerciţiu multinaţional, trageri de luptă asupra unor ”ţinte aeriene de unică folosinţă”, iar toate ţintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra mării. ”Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de ţintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, adaugă MApN.
