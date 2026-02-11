Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică: Chirurgia obezităţii este ultimul resort la care noi apelăm în a ajunge la o greutate normală/ Ce intervenţii sunt recomandate căror tipuri de pacienţi cu greutate peste normal
11 februarie 2026
Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică şi metabolică, afirmă că intervenţiile chirurgicale reprezintă ”ultimul resort” la care se apelează pentru a ajunge la o greutate normală. El detaliază care sunt intervenţiile recomandate pentru diferite tipuri de pacienţi cu greutate peste cea normală.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după ”o încetare a focului” cu Rusia şi obţinerea unor ”garanţii de securitate”, în urma unor informaţii de presă potrivit cărora Kievul intenţionează să organizeze în curând alegeri prezidenţiale şi un referendum, relatează AFP.
Baschet masculin: CSO Voluntari, victorie cu liderul Syntainics MBC, în ENBL; urmează faza play-off # News.ro
Echipa CSO Voluntari a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia germană Syntainics MBC, scor 87-83 (43-39), în ultimul meci din sezonul regulat al ENBL. CSO Voluntari era calificată anterior în faza play-off a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, în urma unei decizii definitive a ICCJ # News.ro
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, a decis, miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins contestaţiile celor trei la o hotărâre a Curţii de Apel Bucureşti. Decizia ICCJ este definitivă. Horaţiu Potra, fiul său Dorian Potra şi nepotul Alexandru Potra au fost arestaţi preventiv, în noiembrie, pentru tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive.
Formaţiile Universitatea Cluj şi Metalul Buzău s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale Cupei României Betano, încheind pe primele două poziţii în Grupa C.
Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică: Obezitatea este o boală cronică care face ravagii în societatea noastră. 43-44% din populaţia adultă şi 50-51% dintre copii suferă de supraponderabilitate sau anumite grade de obezitate # News.ro
Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică, afirmă că obezitatea ”face ravagii” printre români, explicând cum se face încadrarea pacienţilor cu exces de greutate în categoria pacienţilor obezi sau a celor supraponderali. El prezintă date care arată că peste jumătate dintre copiii români au probleme cu greutatea.
Iulian Lolea, economist şef la Confederaţia Patronală Concordia, va fi prezent la Maratonul Stabilităţii economice - Ediţia a II-a # News.ro
Iulian Lolea, economist şef la Confederaţia Patronală Concordia, va fi prezent la Maratonul Stabilităţii economice - Ediţia a II-a, programat să fie organizat de Profit.ro pe 19 februarie.
Încăierare în Parlamentul turc la ceremonia depunerii jurământului de către noul ministru al Justiţiei, Akin Gurlek, fostul procuror general al Istanbului, care a emis mandatul de arestare a lui Ekrem İmamoglu. Opoziţia a încercat să-l împiedice să depună # News.ro
Deputaţi turci din partidele Republican al Poporului (CHP, opoziţie) şi Justiţiei şi Dezvoltării (AKP, la putere) s-au bătut la o ceremonie de depunerea jurământului de către noul ministru al Justiţiei, Akin Gurlek, relatează AFP.
Schi alpin: Lindsey Vonn anunţă că i s-a făcut a treia operaţie „reuşită” la piciorul fracturat în urma căzăturii teribile de la JO # News.ro
Lindsey Vonn a anunţat, miercuri, că a fost supusă unei a treia operaţii „reuşite” la piciorul fracturat în urma căzăturii teribile de la Jocurile Olimpice.
Baschet masculin: Kris Richard, de la CSM Oradea, devine cel mai bun marcator al FIBA Europe Cup, cu 1.000 de puncte marcate # News.ro
Jucătorul Kris Richard, component al vicecampioanei CSM Oradea şi al naţionalei României, a devenit, miercuri seară, în meciul cu Cedevita din FIBA Europe Cup, cel mai bun marcator al competiţiei, atingând borna de 1.000 de puncte.
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Grevă a piloţilor şi a însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa, joi, în Germania/ Ce aeroporturi vor fi afectate # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Germania, unde joi este programată o grevă a piloţilor şi a însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa. Ca urmare, va fi afectat traficul aerian pe mai multe aeroporturi.
Sportivele Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu s-au clasat, miercuri, pe locul 9 în proba de sanie dublu feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
Secretarul Energiei din SUA a sosit în Venezuela cu misiunea uriaşă de a relansa industria petrolieră # News.ro
Statele Unite l-au trimis miercuri în Venezuela pe secretarul energiei, Chris Wright, în cea mai importantă vizită americană axată pe energie în aproape trei decenii, pentru a evalua direct industria petrolieră pe care Washingtonul intenţionează să o reconstruiască, relatează Reuters.
Baschet masculin: U BT Cluj învinge Aris Salonic şi se califică în optimile BKT EuroCup în faţa a 10.000 de fani # News.ro
Campioana U BT Cluj s-a calificat în optimile BKT EuroCup, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, în faţa a 10.000 de fani, formaţia Aris Salonic, scor 111-92 (55-43), în ultimul meci din grupa A, decisiv pentru faza următoare, care va debuta în 10 martie.
Şevcenko intenţionează să-i spună lui Infantino că interdicţia impusă Rusiei în fotbal trebuie să rămână în vigoare. Fostul fotbalist vrea o întâlnire cu şeful FIFA # News.ro
Preşedintele Federaţiei Ucrainene de Fotbal, Andriy Şevcenko, va solicita o întâlnire cu Gianni Infantino, joi, pentru a discuta despre recentele comentarii ale şefului FIFA în favoarea revenirii Rusiei în competiţiile internaţionale de fotbal, relatează The Guardian.
Tudorel Toader, despre obligarea medicilor rezidenţi să profeseze în ţară: La Academia de Poliţie, de exemplu, se încheie un contract de şcolarizare / Trebuie văzută compatibilitatea cu normele europene, cu libertatea de circulaţie, libertatea muncii # News.ro
Fostul judecător CCR Tudorel Toader a declarat miercuri, despre obligarea medicilor rezidenţi să profeseze în ţară o perioadă, după absolvire, idee formulată de premierul Ilie Bolojan, că la Academia de Poliţie, de exemplu, se încheie un contract de şcolarizare şi tinerii şi iau angajamentul de a profesa, după absolvire, în ţară, în caz contrar restituind, proporţional, banii. El a precizat că trebuie văzută compatibilitatea unei astfel de măsuri cu normele europene, cu libertatea de circulaţie, libertatea muncii.
O hotăre în procesul în apel al asistenţilor parlamentari ai Frontului Naţional (FN, extremă dreapta, actualul RN) urmează să fie pronunţată la 7 iulie, la ora locală 13.30 (14.30, ora României), relatează AFP.
Echipa SCM Zalău a pierdut miercuri, pe teren propriu, cu formaţia turcă Altekma Izmir, scor 2-3, în manşa tur din sferturile Challenge Cup. SCM Zalău este ultima reprezentantă a României în cupele europene.
Oana Ţoiu şi ministrul de Externe din Columbia au inaugurat ambasada acestei ţări la Bucureşti, după 24 de ani de absenţă # News.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a inaugurat, împreună cu ministrul de Externe din Columbia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, redeschiderea Ambasadei Republicii Columbia la Bucureşti, după 24 de ani de absenţă.
Tudorel Toader, după noul termen dat de CCR pentru proiectul pensiilor magistraţilor: Parcă întrevăd dorinţa unei soluţii, unei finalizări a acestui demers / Clasa politică a ostilizat societatea civilă împotriva magistraţilor, nu este bine deloc # News.ro
Fostul judecător CCR Tudorel Toader a declarat, miercuri, după noul termen dat de CCR pentru proiectul pensiilor magistraţilor, că parcă întrevede dorinţa unei soluţii, unei finalizări a acestui demers. Clasa politică a ostilizat societatea civilă împotriva magistraţilor, nu este bine deloc, consideră fostul judecător al Curţii.
Comisia Europeană anunţă că vrea să înăsprească condiţiile de înregistrare a dronelor, în urma seriei de survolări învăluite în mister din 2025 # News.ro
Comisia Europeană (CE) anunţă miercuri că vrea să înăsprească condiţiile de înregistrare a dronelor, în urma unui val de survolări învăluite în mister în Europa în 2025, relatează AFP.
Şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru, cere explicaţii ministrului Transporturilor privind autostrada A8: Ne aflăm într-un punct critic. Există un risc major ca sectorul montan să rămână fără finanţare pentru exproprieri în 2026 # News.ro
Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, susţine că autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş se află într-un punct ”critic” şi că există riscul major să nu aibă finanţare în acest an pentru exproprieri. El a cerut explicaţii ministrului Transporturilor, reproşând faptul că procedurile pentru tronsoanele din judeţul Iaşi trenează. Totodată, liderul PNL Iaşi face apel la PSD Iaşi şi la parlamentarii acestui partid să nu saboteze proiectul A8, ci să îl sprijine.
MApN, după ce fragmente de dronă au fost găsite pe plaja din Mamaia: La Capu Midia au avut loc trageri de luptă asupra unor ţinte aeriene de unică folosinţă. Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de ţintă aeriană să fie aduse de valuri la mal # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale afirmă, după ce, luni seară, fragmente de dronă au fost găsite pe o plajă din Mamaia, că în săptămâna anterioară în poligonul Capu Midia au avut loc, în cadrul unui exerciţiu multinaţional, trageri de luptă asupra unor ”ţinte aeriene de unică folosinţă”, iar toate ţintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra mării. ”Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de ţintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, adaugă MApN.
"De la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice". Nadia Comăneci, imagini memorabile din copilăria sa – VIDEO # News.ro
Marea campioană Nadia Comăneci a postat, miercuri, în social media, imagini inedite despre începuturile carierei sale, “de la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice”.
Ciprian Şerban: Ministerul Transporturilor este pregătit să dea, anul acesta, în exploatare, 255 kilometri de drumuri de mare viteză. Singura condiţie, asigurarea unui buget necesar pentru investiţii # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, le-a transmis miercuri preşedinţilor de Consilii Judeţene că ministerul este pregătit să dea, anul acesta, în exploatare un număr important de km de drumuri de mare viteză şi că 255 kilometri vor fi gata până la finalul anului 2026, singura condiţie fiind asigurarea bugetului de investiţii.
Senatorul UDMR Lorant Antal: Trebuie să revenim asupra acelei decizii eronate privind taxele locale. Este clar că trebuie găsită o soluţie / Nu avem cum să facem politici fiscale, politici publice împotriva cetăţenilor, împotriva oamenilor # News.ro
Senatorul UDMR Lorant Antal a declarat, miercuri, că trebuie să se revină asupra acelei decizii eronate privind taxele locale şi este clar că trebuie găsită o soluţie, el arătând că nu au cum să facă politici fiscale, politici publice împotriva cetăţenilor, împotriva oamenilor.
Adrian Veştea repinge o posibilă guvernare PNL-AUR, după 2028: PNL nu ia în calcul nicio formă de colaborare cu formaţiuni extremiste / Asemenea declaraţii vin într-un moment în care observăm tot mai des o apropiere între PSD şi AUR # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Adrian Veştea repinge o posibilă guvernare PNL-AUR, după 2028, el afirmând că PNL nu ia în calcul nicio formă de colaborare cu formaţiuni extremiste iar asemenea declaraţii vin într-un moment în care observăm tot mai des o apropiere între PSD şi AUR.
Doi răniţi în Thailanda, într-un atac armat într-o şcoală. Un bărbat, rănit de poliţie, arestat # News.ro
Un bărbat a deschis miercuri focul într-o şcoală, în sudul Thailandei, după care forţele de ordine au deschis la rândul lor focul împotriva acestuia, anunţă autorităţile provinciale şi poliţia, relatează AFP.
CIO îl imploră pe ucraineanul Heraskevich să concureze la Jocurile Olimpice fără casca prin care omagiază sportivi ucişi în Ucraina # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional i-a cerut miercuri sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevich să concureze fără casca interzisă pe care sunt imprimate imagini ale sportivilor ucraineni ucişi în războiul împotriva Rusiei şi să evite o posibilă descalificare, relatează Reuters.
Casa Albă şterge o postare pe contul de X al lui J. D. Vance cu privire la genocidul armean # News.ro
Casa Albă a şters o postare pe X a contului vicepreşedintelui american J. D. Vance, care comemora masacrul armenilor drept un ”genocid”, motivând că acest mesaj - care contrazice poziţia oficială a Turciei, un aliat al Statelor Unite - a fost postat din greşeală, relatează Reuters.
Ministrul Apărării, întrevedere cu omologul ucrainean, Mykhailo Fedorov, la Bruxelles / Radu Miruţă: Sprijinul României pentru Ucraina reprezintă o investiţie directă în securitatea Europei şi a NATO, o investiţie în securitatea noastră # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut miercuri o întrevedere cu omologul ucrainean, Mykhailo Fedorov, la Bruxelles, discuţiile vizând evoluţiile de securitate din regiunea Mării Negre şi sprijinul acordat Ucrainei pentru consolidarea capacităţilor de apărare. Partea ucraineană a apreciat donarea de către România a sistemului PATRIOT şi contribuţia financiară la mecanismul NATO - Prioritised Ukraine's Requirements List (PURL). Ministrul Radu Miruţă a transmis că Sprijinul României pentru Ucraina reprezintă o investiţie directă în securitatea Europei şi a NATO, o investiţie în securitatea noastră.
Prahova: Închisoare pe viaţă pentru bărbatul care şi-a ucis cu un topor partenera însărcinată/ Decizia nu este definitivă # News.ro
Bărbatul care, în vara anului trecut, a ucis-o cu un topor pe partenera sa, însărcinată, în localitatea prahoveană Lipăneşti, a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Soluţia Tribunalului Prahova nu este definitivă.
Bacău: Nereguli la acordarea ajutoarelor pentru încălzire, în comuna Horgeşti, identificate după un control/ 40 de persoane primeau ajutoare pentru imobile nelocuibile, iar alte 42 ar fi plecate în străinătate/ S-au dispus măsuri pentru recuperarea sumelo # News.ro
Inspectorii de la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială au găsit, în urma unui control, nereguli la acordarea ajutoarelor pentru încălzire în comuna Horgeşti. Din peste 100 de familii verificate, 40 primeau ajutoare pentru imobile în care, de fapt, nu se poate locui, iar alte 42 ar fi plecate în străinătate. Ca urmare, s-au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit şi vor fi reanalizate toate dosarele.
UEFA şi Real Madrid au ajuns la un acord pentru a pune capăt bătăliei juridice privind Super Liga Europeană # News.ro
UEFA şi Real Madrid au ajuns la un acord care va pune capăt disputei juridice aprige privind Super Liga Europeană, au anunţat miercuri clubul şi forul european de fotbal.
Bihor: Două persoane, transportate la spital în urma unui accident în care au fost implicate cinci autovehicule, pe DN 19 # News.ro
Două persoane vor fi transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs pe DN 19, în judeţul Bihor, în care au fost implicate cinci autovehicule şi opt persoane.
JO de iarnă: Julia Simon, câştigătoarea competiţiei de biatlon 15 km individual / Reprezentanta României, Anastasia Tolmacheva, a ocupat locul 72 # News.ro
Sportiva franceză Julia Simon a câştigat, miercuri, proba proba feminină de 15 km Individual (biatlon) din cadrul Jocurilor Olimpice Milano-Cortina.
Serviciile secrete din Estonia evaluează că Rusia vizează o consolidare militară pentru a schimba echilibrul de putere în Europa. Moscova urmăreşte să „întârzie şi să împiedice” reînarmarea Europei. Cum sunt văzute relaţiile cu SUA şi China # News.ro
Rusia nu are intenţia de a lansa un atac militar asupra vreunui stat NATO în acest an sau în anul viitor, dar se grăbeşte să-şi reconstruiască forţele pe măsură ce Europa îşi intensifică reînarmarea, afirmă serviciul de informaţii externe al Estoniei în raportul său anual prezentat marţi.
Un mort şi doi răniţi în sudul Rusiei, într-un atac armat într-o şcoală tehnică la Anapa, în Krasnodar. Atacatorul, un elev al şcolii, reţinut # News.ro
O persoană a fost ucisă, iar alte două rănite , după ce un elev a deschis focul, miercuri, într-o şcoală tehnică de la Anapa, în regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.
Tenis: Moment istoric la Rotterdam. Wawrinka, în vârstă de 40 de ani, a învins cu adversar cu 23 de ani mai tânăr / Topul ATP al diferenţelor cele mai mari de vârstă între adversari # News.ro
Stan Wawrinka a marcat un moment memorabil în sezonul său de adio, miercuri, la turneul de la Rotterdam, unde l-a învins în primul tur pe olandezul Thijs Boogaard, în vârstă de 17 ani.
FAA ridică închiderea temporară a spaţiului aerian la El Paso, după ce Pentagonul ”neutralizează” drone ale unui cartel mexican al drogurilor. Nu există pericol la adresa traficului comercial, anunţă secretarul Transporturilor. Afacerile mexicane din zonă # News.ro
Administraţia americană a Aviaţiei (FAA) anunţă miercuri că a ridicat închiderea temporară a spaţiului aerian, precizând că nu există vreun pericol la adresa zborurilor comerciale, şi că toate zborurile se reiau, relatează The Associated Press.
Evenimentul „Ion Andreescu între naţional şi universal" va fi organizat joi, la Academia Română, cu ocazia împlinirii a 176 de ani de la naşterea „celui mai mare artist pe care l-a avut ţara", după cum îl numea Nicolae Grigorescu.
Volei feminin: CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, scor 2-3, în turul semifinalelor Cupei României # News.ro
Vicecampioana CSO Voluntari a pierdut miercuri, pe teren propriu, cu campioana Volei Alba Blaj, scor 2-3, în manşa tur din semifinalele Cupei României. Returul va avea loc la Blaj, în 4 martie.
Preşedintele Bulgariei l-a numit pe viceguvernatorul băncii centrale în funcţia de prim-ministru interimar pentru a pregăti alegerile anticipate # News.ro
Preşedintele în exerciţiu al Bulgariei, Iliana Iotova, l-a numit miercuri pe viceguvernatorul băncii centrale, Andrei Giurov, în funcţia de prim-ministru interimar, deschizând calea pentru formarea unui guvern provizoriu care să se ocupe de organizarea alegerilor parlamentare anticipate, relatează Reuters.
ANALIZĂ: Lipsa de predictibilitate fiscală şi presiunea pe cash-flow mută firmele în spaţii de co-working. Firmele nu mai acceptă chirii pe termen lung, costuri fixe greu de ajustat, investiţii ireversibile # News.ro
Piaţa spaţiilor de coworking din România intră într-o etapă nouă de creştere, pe măsură ce tot mai multe companii îşi regândesc structura de costuri, iar Bucureştiul devine tot mai atractiv pentru investitori, arată o analiză Supertree Workspaces & More. Potrivit companiei, lipsa de predictibilitate fiscală şi presiunea pe cash-flow mută firmele în spaţii de co-working, iar în 2026, principala problemă nu este nivelul taxelor, ci volatilitatea. România a avut peste 15 modificări fiscale majore în ultimii 3 ani, conform analizelor internaţionale. Segmentul de coworking continuă să crească accelerat la nivel global, fiind estimat să depăşească 40 de miliarde dolari până în 2030.
Hanwha Aerospace Romania a început lucrările de construcţie pentru fabrica în care se va produce obuzierul K9 în România, în localitatea Petreşti, judeţul Dâmboviţa # News.ro
Lucrările de construcţie pentru Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima unitate de producţie a companiei coreene Hanwha din Europa, au început miercuri, ”marcând un parteneriat industrial pe termen lung cu România şi sprijinind obiectivele NATO şi de securitate europeană”. Facilitatea va susţine producţia locală a obuzierelor autopropulsate K9 şi a vehiculelor de realimentare cu muniţie K10, cu potenţial de extindere către sisteme terestre avansate, inclusiv MLI-uri, sisteme de lovire de precizie şi vehicule terestre fără echipaj. Producţia locală ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe şi indirecte, consolidând baza industrială de apărare a României şi poziţionând ţara ca producător şi exportator în ecosistemul european de apărare.
