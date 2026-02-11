UPDATE - Cupa României: Universitatea Cluj şi Metalul Buzău, în sferturile Cupei României / Rezultatele înregistrate, clasamentele grupelor şi programul de joi

19:40

Ministerul Apărării Naţionale afirmă, după ce, luni seară, fragmente de dronă au fost găsite pe o plajă din Mamaia, că în săptămâna anterioară în poligonul Capu Midia au avut loc, în cadrul unui exerciţiu multinaţional, trageri de luptă asupra unor ”ţinte aeriene de unică folosinţă”, iar toate ţintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra mării. ”Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de ţintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, adaugă MApN.