România află joi adversarele din Liga Națiunilor – Posibilele rivale ale tricolorilor
G4Media, 12 februarie 2026 06:10
Joi, 12 februarie, va avea loc la Bruxelles tragerea la sorți a grupelor din Liga Națiunilor la fotbal, iar tricolorii vor face parte din urna a treia din Liga B. Traseul din Liga Națiunilor poate fi o „plasă de siguranță” pentru o eventuală calificare la Euro 2028, asta în cazul în care tricolorii ar rata […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
06:10
Joi, 12 februarie, va avea loc la Bruxelles tragerea la sorți a grupelor din Liga Națiunilor la fotbal, iar tricolorii vor face parte din urna a treia din Liga B. Traseul din Liga Națiunilor poate fi o „plasă de siguranță” pentru o eventuală calificare la Euro 2028, asta în cazul în care tricolorii ar rata […] © G4Media.ro.
Acum o oră
05:50
Norris, cel mai rapid în prima zi de teste F1 din Bahrain – Max Verstappen, cele mai multe tururi # G4Media
Lando Norris, campionul mondial en-titre, a stabilit cel mai bun timp al primei zile de teste de Formula 1 de la Bahrain. Pilotul celor de la McLaren a fost urmat de Max Verstappen (RedBull) și de Charles Leclerc (Ferrari). Olandezul a fost primul în ceea ce privește numărul de tururi parcurse: 136. McLaren surprinde în […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
23:30
Consiliul UE deschide calea pentru asistenţă financiară prin programul SAFE pentru opt state membre, inclusiv România # G4Media
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziţia a opt state membre (Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croaţia, Portugalia şi România) finanţare prin Programul SAFE (Security Action for Europe), informează un comunicat de presă, transmite Agerpres. Decizia vine în urma evaluării pozitive, din luna ianuarie, a Comisiei Europene […] © G4Media.ro.
23:00
Suspectul în masacrul de la Tumbler Ridge, soldat cu nouă morţi în vestul Canadei, este o femeie transgender de 18 ani care a deschis focul şi asupra forţelor de ordine, a anunţat poliţia miercuri într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres. La sosirea forţelor de ordine la locul masacrului dintr-un colegiu-liceu, forţele de ordine au fost […] © G4Media.ro.
23:00
Actorul James Van Der Beek, cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul american pentru adolescenți Dawson’s Creek.(tradus în română ”Cei mai frumoși ani”, a murit la vârsta de 48 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer de colon, informaeaza BBC. „Iubitul nostru James David Van Der Beek s-a stins în pace în […] © G4Media.ro.
22:50
Lufthansa a anunțat miercuri că se așteaptă ca greva anunțată de sindicaliști pentru joi să afecteze programul său de zboruri # G4Media
Sindicatul însoțitorilor de zbor UFO a declarat că greva a fost anunțată după ce „conducerea companiei Lufthansa a refuzat să intre în negocieri cu noi” cu privire la condițiile de muncă și pensiile. În consecință, compania a anunțat că se așteaptă ca greva să afecteze programul său de zboruri de joi. Membrii UFO care lucrează pentru […] © G4Media.ro.
22:40
Semne încurajatoare pentru AI-ul european: Veniturile companiei franceze Mistral au depășit 400 de milioane de dolari, pe fondul luptei pentru independență tehnologică # G4Media
Startup-ul francez Mistral AI a raportat cifre record după ce veniturile sale au crescut de 20 de ori într-un singur an. Succesul companiei subliniază dorința tot mai mare a guvernelor și companiilor din Europa de a găsi alternative la giganții tehnologici americani, arată Financial Times. Arthur Mensch, co-fondator și CEO al Mistral, a declarat pentru […] © G4Media.ro.
22:40
Rogobete: Am aprobat metodologia de organizare a examenului pentru titlul de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a informat că a aprobat miercuri, prin ordin de ministru, metolodogia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală, prin care pregătirea radiologilor din România va fi aliniată la standardele europene, transmite Agerpres. „Am aprobat astăzi, prin ordin de ministru, metodologia de organizare […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:20
Donald Trump a „insistat” pe lângă Netanyahu să continue negocierile cu regimul criminal din Iran # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că a „insistat” pe lângă premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a primit la Casa Albă, asupra voinţei sale de a continua negocierile pentru a se ajunge la un acord cu Iranul, transmite Agerpres. Decizia lui Trump vine pe fondul așteptării unei părți semnificative a soecității iraniene ca […] © G4Media.ro.
21:50
Zelenski anunță că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o „încetare a focului” şi obţinerea „garanţiilor de securitate” # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o încetare a focului cu Moscova şi obţinerea „garanţiilor de securitate”, reacţionând astfel la informaţii potrivit cărora Kievul ar avea în vedere organizarea unor alegeri prezidenţiale şi a unui referendum în timpul apropiat, transmite AFP, citată de Agerpres. „Vom trece […] © G4Media.ro.
21:40
Franța cere demisia raportorului ONU Francesca Albanese în urma unor afirmații împotriva evreilor # G4Media
Franța solicită oficial demisia Francescăi Albanese (Italia), raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene, în urma unor declarații controversate făcute de aceasta în cadrul unei conferințe recente. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a calificat afirmațiile la adresa poporului israelian drept „scandaloase și reprobabile”, potrivit Times of Israel. Conflictul diplomatic a izbucnit după ce Albanese, […] © G4Media.ro.
21:30
Dungaciu minimalizează „protestul național” anunțat de Simion: „Nu-i organizat de partid, de la centru” / Anticipează o alianță cu PSD: Suntem dispuși să intrăm în guvernul care va organiza anticipatele, dacă PSD are curaj să iasă din actuala coaliție ca să nu se sinucidă politic / Convins că UE îi va accepta pe „suveraniști” dacă se rup de Trump # G4Media
Prim vicepreședinte formațiunii extremiste AUR, Dan Dungaciu începe să-și etaleze public strategia politică – separat de linia impusă de președintele George Simion – oferind argumente care confirmă zvonurile din partid, potrivit cărora acesta ar urmări o cu totul altă agendă pentru partid, respectiv o cosmetizare a AUR, care să fie agreat ca partid de guvernare […] © G4Media.ro.
21:30
Noi imagini cutremurătoare din adăpostul din Suraia. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor. ONG-uri: „Nu întelegem cum medicul Daniel Lazăr este încă liber!” # G4Media
Cazul adăpostului privat de câini din localitatea Suraia, județul Vrancea, continuă să provoace revoltă publică. După apariția imaginilor din interiorul adăpostului, autoritățile au intervenit, iar organizațiile pentru protecția animalelor cer acum măsuri urgente împotriva medicului veterinar responsabil de activitate. În urma verificărilor efectuate la fața locului, autoritățile au anunțat suspendarea activității și deschiderea unui dosar […] © G4Media.ro.
21:30
Timp de mulţi ani, o piatră albă şi rotundă de calcar ce datează din epoca Romei Antice şi care prezintă misterioase linii geometrice i-a nedumerit le cercetătorii olandezi. Astăzi, misterul pare să fi fost descifrat cu ajutorul tehnologiei. Ar fi vorba despre un vechi joc de societate ale cărui reguli au fost „ghicite” de inteligenţa […] © G4Media.ro.
20:50
Compania bosniacă implicată în scandalul centurii Clujului a transmis asociației Pro Infrastructură documente care indică o fraudare a licitației # G4Media
Compania bosniacă Integral Inženjering, implicată în scandalul centurii Clujului, a transmis asociației Pro Infrastructură documente care indică o fraudare a licitației. E vorba despre documente care indică refuzul companiei bosniace de a se asocia cu compania românească Dimex la licitația pentru contractul centurii metropolitane, în condițiile în care Dimex a pretins că are acordul pentru […] © G4Media.ro.
20:20
Alexandru Muraru (PNL) i-a cerut demisia secretarului general al guvernului Radu Oprea (PSD) pentru comparația între concedieri și masacrul de la Auschwitz: ”O insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului” # G4Media
Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, i-a cerut miercuri demisia secretarului general al guvernului Radu Oprea (PSD) pentru comparația între concedieri și masacrul de la Auschwitz. „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi”, […] © G4Media.ro.
20:00
Un cartel mexican a folosit mai multe drone care au trecut granița dintre Mexic și SUA, afectând activitățile pe Aeroportul Internațional El Paso din Texas, potrivit CNBC, citat de Mediafax. Miercuri dimineață, Administrația Federală a Aviației (FAA) a oprit brusc toate zborurile de pe aeroport și a anunțat că interdicția va fi în vigoare timp […] © G4Media.ro.
19:30
Mai multe focuri de armă au fost trase miercuri la Paris. Polițiștii au reacționat după ce un bărbat a atacat cu cuțitul un șofer de autobuz. Agresorul a fost rănit și reținut, transmite Mediafax. Polițiștii sosiți la fața locului au încercat să-l imobilizeze. Ei au deschis focul și l-au rănit pe agresor. Totuși, rănile nu-i […] © G4Media.ro.
19:10
”Ora cu și pentru animale”, aprobată la nivel național. Elevii vor învăța cum să îngrijească și să înțeleagă necuvântătoarele / Hilde Tudora: ”Această materie dezvoltă empatia. Într-o țară în care animalele sunt chinuite și abuzate, iar femeile bătute ori omorâte, e obligatoriu să cultivăm empatia la nivel de masă” # G4Media
Ministerul Educației a aprobat la nivel național introducerea opționalului „Ora cu și pentru animale”, o materie dedicată elevilor care vor să învețe cum să îngrijească animalele, să le înțeleagă comportamentul și să dezvolte empatie față de acestea. Proiectul a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial, urmând să fie inclus oficial în oferta educațională a […] © G4Media.ro.
19:00
O companie germană-britanică din domeniul apărării a testat cu succes în Norvegia prima rachetă hipersonică dezvoltată în mod privat în Europa, atingând viteze de peste Mach 6 și marcând o etapă importantă în eforturile europene de a dezvolta arme avansate independent de Statele Unite, potrivit Euronews. Hypersonica a anunțat luni că prototipul său de rachetă […] © G4Media.ro.
19:00
Liceul de Artă din Deva va primi o clasă în plus, în anul şcolar 2026-2027, pe filiera învăţământului vocaţional, după ce, la sfârşitul lunii ianuarie, părinţii elevilor au contestat, într-o şedinţă a Consiliul Local Deva, un proiect al Inspectoratului Şcolar Hunedoara prin care se propunea reducerea numărului de locuri la acest liceu vocaţional, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
19:00
AUR promovează un nou think-tank condus de Dan Dungaciu și un ONG din SUA care l-a promovat pe liderul bosniac pro-rus Milorad Dodik # G4Media
Partidul extremist AUR a organizat miercuri o conferință împreună cu un nou think-tank numit Romanian Institute for Strategic Studies (RISS) și cu o organizație numită Gold Institute for International Strategy (GIIS), potrivit unui comunicat al partidului. Romanian Institute for Strategic Studies (RISS) este condus de Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR, potrivit comunicatului citat. Gold […] © G4Media.ro.
18:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Bloomberg, că următoarea rundă de negocieri Rusia-SUA-Ucraina ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, marți sau miercuri. Potrivit acestuia, negociatorii ar urma să se concentreze, în cadrul discuțiilor, pe problema privind teritoriul, un aspect încă nerezolvat, transmite MEDIAFAX. Potrivit Bloomberg, pe agenda noii runde de […] © G4Media.ro.
18:40
SUA semnalează o retragere militară limitată din Europa: În cea mai mare parte, „lucrurile vor rămâne neschimbate” # G4Media
Factorii de decizie americani le transmit liderilor europeni să nu se aștepte la reduceri majore ale trupelor americane în viitorul apropiat, calmând astfel temerile larg răspândite în capitalele continentului, potrivit Politico. Oficialii europeni s-au temut că președintele Donald Trump va chema acasă zeci de mii de soldați americani pentru a încuraja țările să cheltuiască mai […] © G4Media.ro.
18:30
Hanwha Aerospace începe construcția fabricii din Dâmbovița unde vor fi produse obuzierele K9 pentru Armata României # G4Media
Hanwha Aerospace România a demarat lucrările de construcție pentru noua fabrică de vehicule blindate din localitatea Petrești, județul Dâmbovița, unitate în care vor fi produse obuzierele autopropulsate K9 și vehiculele de realimentare cu muniție K10 destinate Armatei României, se arată într-un comunicat emis de compania sud-coreeană. Proiectul marchează prima investiție industrială a grupului sud-coreean în […] © G4Media.ro.
18:20
Burduja a fost reclamat la CNCD pentru hărțuire și discriminare, de Sindicatul Angajaților din Aparatul Propriu al Guvernului # G4Media
Din postura de consilier onorific al premierului, Sebastian Burduja a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNSD), de Sindicatul Angajaților din Aparatul Proriu al Guvernului, în urma unei declarații pe care a dat-o la un post de televiziune. Burduja a spus că bugetarii pot fi împărțiți în trei categorii: oameni incompetenți, oameni care […] © G4Media.ro.
18:10
Interlopul Nuțu Cămătaru, reabilitat de Curtea de Apel București după o condamnare de 5 ani și 6 luni pentru infracțiuni de violență / Decizia instanței nu este definitivă # G4Media
Interlopul Ion Balint, zis și Nuțu Cămătaru, a fost reabilitat miercuri, 11 februarie, printr-o decizie a Curții de Apel București. Hotărârea instanței nu este definitivă. „În temeiul art. 168 Cod penal, admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul Balint Ion. În temeiul art. 166 și urm. Cod penal, dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului Balint Ion […] © G4Media.ro.
18:10
Premierul polonez Donald Tusk avertizează că luptele interne din ţara sa ar putea duce la ieşirea Poloniei din Uniunea Europeană # G4Media
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra „riscului real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale cu preşedintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final ar putea duce la „destabilizarea” Europei, potrivit agenției de știri EFE, citată de Agerpres. „În fond, există un risc real -şi vorbesc despre […] © G4Media.ro.
18:00
Închisoare pe viaţă pentru bărbatul care şi-a ucis cu toporul concubina însărcinată / Decizia Tribunalului Prahova nu este definitivă # G4Media
Bărbatul care şi-a ucis concubina însărcinată, lovind-o de mai multe ori cu toporul în zona capului, a fost condamnat, miercuri, la închisoare pe viaţă, decizia pronunţată de Tribunalul Prahova nefiind definitivă, transmite Agerpres. Potrivit portalului instanţelor de judecată, inculpatul a fost condamnat pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Fapta s-a petrecut în iunie […] © G4Media.ro.
18:00
Atacul armat a avut loc miercuri la o școală tehnică din Anapa, în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, potrivit Le Figaro. Un elev a deschis focul ucigând o persoană și rănind alte două, au anunțat autoritățile locale, transmite MEDIAFAX. „Conform informațiilor preliminare, un elev de la o școală tehnică din Anapa a deschis focul cu […] © G4Media.ro.
17:50
Teatrul pierde constant public de 10 ani și rămâne o activitate de nișă, arată cel mai recent Barometru Cultural. Actorii avertizează că normarea muncii „va ucide creativitatea” # G4Media
Protestul actorilor de la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, declanșat față de proiectul Ministerului Culturii de normare a muncii artistice și de pontare zilnică a orelor, are loc într-un moment în care teatrul românesc funcționează deja pe un public fragil și restrâns. Barometrul de Consum Cultural 2024, publicat în noiembrie 2025, arată că participarea la […] © G4Media.ro.
17:40
Percheziţii în Ialomița, într-un dosar privind raportarea de servicii medicale fictive şi decontări din fonduri publice # G4Media
Poliţiştii ialomiţeni au efectuat, miercuri, 23 de percheziţii într-un dosar în care trei societăţi sunt suspectate că ar fi raportat servicii medicale fictive, prejudiciul estimat din decontări ilegale din fonduri publice fiind de aproximativ 580.000 de lei, informează IPJ Ialomiţa, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, acţiunile s-au desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul […] © G4Media.ro.
17:40
Trump va obliga Pentagonul să cumpere energie produsă în termocentralele pe bază de cărbune din Statele Unite # G4Media
Preşedintele american Donald Trump urmează să anunţe, miercuri, o serie de planuri vizând utilizarea de finanţare guvernamentală şi a contractelor încheiate de Pentagon pentru a sprijini centralele electrice din SUA care funcţionează pe bază de cărbune, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Potrivit unui oficial de la Casa Albă, iniţiativa va lua forma […] © G4Media.ro.
17:40
Viktor Orban, în campanie electorală furibundă, afirmă că UE și Ucraina au „declarat război” Ungariei # G4Media
Premierul maghiar, Viktor Orbán, susține că Bruxellesul și Kievul au declarat război Ungariei, după ce Politico a publicat un articol care evidențiază planurile pentru ascensiunea „în avans” a Ucrainei la UE, înainte de completarea pașilor formali a procesului standard de ascensiune. Premierul Orbán a descris Politico drept „Publicația oficială a elitei bruxelleze”, iar ideile evidențiate în […] © G4Media.ro.
17:30
Ministrul Culturii, după protestele actorilor: Am dispus încetarea aplicabilităţii măsurilor ce privesc evidenţa timpului de muncă din instituţiile de spectacole # G4Media
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunţat, miercuri, emiterea unei circulare care vizează retragerea instrucţiunilor privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacole şi concerte, transmite Agerpres. „Prin emiterea circularei cu numărul 965/11.02.2026 care vizează retragerea Instrucţiunilor privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru […] © G4Media.ro.
17:30
Germania și Italia își unesc din ce în ce mai mult forțele pentru a da tonul agendei europene, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și cancelarul german Friedrich Merz afișând în mod regulat convergența punctelor lor de vedere la Bruxelles, de la industria automobilelor la acordurile comerciale, potrivit boursorama.com. La summitul liderilor Uniunii Europene de joi, lidera […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:20
Printre suspecții reținuți în scandalul furtului de lemne din pădurea Băile Felix, un pădurar și un inginer de la Ocolul Silvic Oradea # G4Media
Patru persoane au fost reținute de polițiștii din Bihor după șase percheziții desfășurate în Oradea și în mai multe localități din județ, în dosarul penal ce vizează acuzaţii de furt de lemne din pădurea stațiunii Băile Felix, relatează ebihoreanul.ro. Printre suspecți se află doi angajați ai Ocolului Silvic Oradea, acuzați că ar fi falsificat date […] © G4Media.ro.
17:20
Un bărbat din Rusia care și-a schimbat numele în Isus Hristos a fost obligat de judecători să revină la numele lui real # G4Media
Tribunalul Districtual Novo-Savinovsky din Kazan a decis că bărbatul care se prezintă cu numele Iisus Hristos este obligat să revină la numele său real, scrie Mediafax. Tribunalul din Novo-Savinovsky a decis: bărbatul care și-a schimbat numele în Iisus Hristos trebuie să revină la numele de Evgheni Cekulaev. Acțiunea în instanță a fost inițiată de procuratură. […] © G4Media.ro.
17:10
Experți criminaliști cred că legendarul solist al trupei Nirvana, Kurt Cobain a fost ucis, la 32 de ani de la dispariția acestuia # G4Media
Noi ipoteze apar după 32 de ani de la tragica dispariție a solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain, scrie Mediafax. Experții criminaliști independenți Brian Burnett și Michelle Wilkins au analizat rezultatele autopsiei lui Kurt Cobain și dovezile fizice de la locul morții sale. Aceștia susțin că solistul legendar al trupei Nirvana nu s-a sinucis, ci a […] © G4Media.ro.
17:10
Finalist la Australian Open în urmă cu scurt timp, Novak Djokovic a anunțat că se retrage de la Doha. Fostul lider mondial acuză o „stare de oboseală accentuată”, au anunțat organizatorii competiției de categorie ATP 500. Învins de Carlos Alcaraz în finala de la Melbourne, Djokovic (38 de ani și jumătate) nu va participa la […] © G4Media.ro.
17:00
Proiectul USR pentru eliminarea sinecurilor pentru liderii de sindicat din educație a fost respins de Camera Deputaților. Urmează votul decisiv în Senat # G4Media
Propunerea legislativă USR care elimina privilegiile pentru liderii de sindicat din învățământul preuniversitar a fost respinsă miercuri în plenul Camerei Deputaților, potrivit unui comunicat al partidului. Propunerea urmează să intre în dezbaterea Senatului, Cameră decizională. Corina Atanasiu, deputată USR și inițitoarea proiectului de lege, a declarat că proiectul urmărea să elimine ”o nedreptate din Educație: […] © G4Media.ro.
16:50
Dispută deschisă între Romsilva și Ministerul Mediului privind drumul forestier din Pădurea Băneasa. Instituțiile se contrazic asupra legalității unui tronson de 720 de metri, după anunțul finalizării raportului Corpului de Control # G4Media
Drumul forestier din Pădurea Băneasa, utilizat de șoferii din cartierul Greenfield începând din august 2025 pentru acces către zona Străzii Padina, în baza unei taxe de peaj, adâncește disputa dintre Romsilva și Ministerul Mediului, după ce Corpul de Control a constatat nereguli privind includerea unui tronson de aproximativ 720 de metri în amenajamentul silvic, fără […] © G4Media.ro.
16:50
Mai multe organizaţii civice din județul Arad reclamă că nu au primit aviz pentru un protest faţă de judecătorii CCR # G4Media
Mai multe organizaţii civice reclamă, prin postări pe reţelele sociale, că nu au primit aviz favorabil de la Primăria Arad pentru a protesta, joi seară, în faţa Palatului Justiţiei, faţă de decizia Curţii Constituţionale de a amâna decizia privind pensiile magistraţilor, transmite Agerpres. În poziţia publică semnată de 13 organizaţii civice, între care „Iniţiativa Timişoara” […] © G4Media.ro.
16:50
„Vă rugăm să ne aduceți o hârtie care să spună că nu aveți nevoie de o hârtie” / Cum pierd vremea sute de mii de români și mii de funcționari publici pentru o adeverință inutilă / Coșmarul înmatriculării unei mașini second hand aduse de afară # G4Media
Am trait recent un moment de satisfacție atunci când am cumpărat o mașină second-hand din Germania. Este bine întreținută, istoricul e clar, iar prețul a fost corect. Dar, odată trecută granița, entuziasmul meu s-a lovit în țară de „zidul adeverinței”, de coșmarul ”dosarului cu șină” și de timp pierdut pentru a obține o hârtie perfect […] © G4Media.ro.
16:50
După o ceartă aprinsă despre Donald Trump, un bărbat din Texas și-a împușcat fiica. El spune acum că totul a fost un accident „nefericit”, scrie Mediafax. Potrivit BBC, Lucy Harrison, alături de prietenul ei, Sam Little, din Warrington, și-a vizitat în vacanță tatăl, pe Kris Harrison, în ianuarie 2025, în Texas. Relațiile lor erau, se […] © G4Media.ro.
16:40
Cluj – județul considerat a avea cea mai scumpă piață imobiliară din țară – înregistrează o scădere cu 10% a numărului autorizațiilor de construire # G4Media
Cu 10% a scăzut, în ultimul an, numărul autorizațiilor de construire emise în Cluj – județul din țară considerat a avea cea mai scumpă piață imobiliară (reședința Cluj-Napoca) – arată datele statistice publicate în urmă cu puține momente, potrivit ActualdeCluj.ro Astfel, în anul 2025, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate pe total județ […] © G4Media.ro.
16:40
Consiliul Național al Audiovizualului a impus o sancțiune dură pentru postul de televiziune Realitatea Plus. Concret, emisia postului va fi suspendată pentru trei ore, joi, 19 februarie, în intervalul 18:00-21:00, scrie Mediafax. Postul Realitatea Plus a primit o sancțiune dură din partea Consiliului Național al Audiovizualului. Joi, pe 19 februarie, Realitatea Plus va avea emisia […] © G4Media.ro.
16:20
Agenţia pentru Alimente şi Medicamente din Statele Unite a refuzat să examineze o cerere de autorizare a primului vaccin antigripal pe bază de ARN mesager # G4Media
Compania farmaceutică Moderna a anunţat luni că Agenţia pentru alimente şi medicamente (FDA) din Statele Unite a refuzat să examineze o cerere de autorizare ce viza primul său vaccin antigripal bazat pe tehnologia ARN mesager (ARNm), informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Această decizie intervine în contextul în care FDA a cerut o […] © G4Media.ro.
16:20
Polonia şi Italia nu se vor alătura „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump, au anunţat miercuri Varşovia şi Roma, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Acest „Consiliu pentru Pace” a fost iniţial conceput pentru a supraveghea armistiţiul în Fâşia Gaza şi reconstrucţia enclavei palestiniene, dar s-a transformat într-un organism menit să […] © G4Media.ro.
16:10
Un pilot somalez și-a salvat toți pasagerii de la moarte printr-o manevră rapidă la aterizare / Aeronava avea o defecțiune tehnică # G4Media
O companie aeriană din Somalia l-a lăudat pe unul dintre piloții săi după ce acesta a aterizat de urgență pe țărmul de lângă aeroportul internațional al capitalei, transmite Mediafax. Avionul de pasageri suferise o defecțiune tehnică. Toate cele 55 de persoane aflate la bord au supraviețuit. Compania Starsky Aviation, proprietara avionului a declarat că gândirea […] © G4Media.ro.
