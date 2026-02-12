Valentin Stan: În documentul Congresului american se stipulează că rușii nu au intervenit în alegerile din România
Gândul, 12 februarie 2026 06:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum raportul SUA dezminte implicarea rușilor în alegerile din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Mizeria împuțită prin care Uniunea Europeană încearcă să pună bocancul jegos […]
• • •
Acum 30 minute
06:10
Proaspăt instalat în funcție, Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a găsit dușmanul și motivul pentru care primăria nu are bani – mămicile din București. Voucherele Materna nu se mai plătesc. Gândul publică mesajul Primăriei către o mămică # Gândul
Ciprian Ciucu, noul primar liberal al Bucureștiului, s-a aliniat măsurilor de austeritate ale liderului de partid, Ilie Bolojan, și a tăiat voucherele Materna rezervate femeilor însărcinate. O gravidă a trimis un mesaj pe mail-ul Primăriei Capitalei, privind neplata acestui ajutor, iar Ciucu i-a confirmat că instituția pe care o conduce nu are, momentan, bani pentru […]
06:10
Valentin Stan: În documentul Congresului american se stipulează că rușii nu au intervenit în alegerile din România # Gândul
06:10
Ministrul Justiției adoptă un buget de „austeritate inteligentă”. Radu Marinescu explică, la Gândul Exclusiv, cum funcționează Comitetul lui Bolojan pentru reforma Legilor Justiției # Gândul
Justiția continuă să fie subiect de dezbatere incendiară, în condițiile în care materialul Recorder a ascuțit cuțitele între magistrați, unii dintre ei situându-se de partea criticilor, alții de partea apărării imaginii sistemului, pe care o consideră degradată cu intenție de către unii procurori sau judecători care ar face un joc politic murdar. Cele mai importante […]
Acum 2 ore
05:10
Cum au reușit românii să fraudeze sistemul de credite universitare din Marea Britanie. Metoda prin care „studenții” reușeau să obțină până la 12.000 de lire pe an # Gândul
Mai mulți români s-au dat drept studenți pentru a frauda sistemul de împrumuturi universitare din Marea Britanie, iar modul de acțiune este destul de simplu, întrucât e facilitat chiar de sistemul academic. Gândul a documentat mai multe mărturii ale studenților români din Marea Britanie și se pare că un credit pentru studii universitare nu este […]
Acum 8 ore
00:10
Putin și Lukașenko spun pas primei reuniuni a „Consiliului de Pace” al lui Trump. Niciunul nu vrea să participe. Care sunt motivele invocate # Gândul
Vladimir Putin nu intenționează să participe la primul summit al „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, care este programat să aibă loc pe 19 februarie în SUA. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că problema „este în lucru la Ministerul rus de Externe”. Mai mult, nici Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, nu […]
11 februarie 2026
23:40
De Valentine’s Day 2026, prețul florilor va crește cu până la 20-30%. Cât costă acum un buchet, la piață sau în supermarket # Gândul
Odată cu venirea primăverii, dar mai ales acum în „luna iubirii”, afacerile cu flori… înfloresc. Primele comenzi au început deja să fie plasate pentru Valentine’s Day, sărbătoarea dragostei care este aniversată în fiecare an, pe 14 februarie. În acest context, vânzătorii le recomandă clienţilor să-şi rezerve buchetele din timp, mai ales că sâmbătă preţul florilor […]
23:40
Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre programul SAFE de înarmare și apărare, și motivele pentru care președintele Poloniei, Karol Nawrocki, refuză ca Polonia să ia parte la acesta. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. […]
23:40
Fermierii din Spania protestează împotriva acordului Mercosur. „Suntem fermieri, nu proști. Nu ne înșelați” # Gândul
Aproximativ 2.500 de fermieri și 370 de tractoare au luat cu asalt capitala Spaniei într-o demonstrație de forță din partea sectorului agricol. Obiectivul lor este unul clar: respingerea categorică a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur, scrie presa spaniolă. Fermierii spanioli au ieșit miercuri pe străzile din Madrid pentru a protesta împotriva acordului […]
23:40
Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan. După 8 luni de mandat, a devenit cel mai nepopular premier din ultimii anii # Gândul
Trei sferturi dintre români (76%) au foarte puțină încredere în premierul Ilie Bolojan, iar 78% sunt nemulțumiți de activitatea acestuia în fruntea Executivului, arată un sondaj realizat de ARA Public Opinion, potrivit Antena 3 CNN. La doar opt luni de la preluarea mandatului, premierul Ilie Bolojan a devenit cel mai nepopular politician al momentului, după […]
23:30
Furtunile de iarnă din Europa scot la iveală povești uitate. În sudul Angliei, valurile au aruncat la țărm rămășițe unei nave legendare. Arheologii cred că ar fi vorba despre „The Fame”, un velier din secolul al XVII-lea. Epava sa îi fascinează pe cercetători de ani de zile, relatează National-Geographic.pl. Furtunile violente au aruncat pe plaje […]
23:20
Pentagonul pregătește al doilea portavion pentru Orientul Mijlociu. Trump vrea să pună presiune maximă pe Iran pentru a încheia un acord nuclear # Gândul
Pentagonul a instruit grupul de luptă al portavionului USS George H.W. Bush să se pregătească pentru o posibilă desfășurare în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescute cu Teheranul. Decizia vine în contextul în care Donald Trump a avertizat că statele Unite sunt pregătite să atace Iranul dacă negocierile privind programul său nuclear eșuează, scrie The […]
23:10
Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a informat că a aprobat miercuri, prin ordin de ministru, metolodogia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală, prin care pregătirea radiologilor din România va fi aliniată la standardele europene. „Am aprobat astăzi, prin ordin de ministru, metodologia de organizare a examenului […]
23:10
Dan Dungaciu: „Dacă americanii vin și spun să nu mai cenzureze companiile americane, europenii pot să intre în război cu SUA și bagă chiar și România” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum europenii sunt în stare să pornească un conflict cu SUA și să bage și România în această situație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Și dacă federalizezi, nici nu […]
22:50
Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice # Gândul
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a călătorit la Washington pentru a discuta cu administrația Trump despre negocierile în curs dintre Statele Unite și Iran pe tema armelor nucleare și a rachetelor balistice, scrie BBC. Benjamin Netanyahu a mers personal în Statele Unite pentru a convinge Washingtonul ca, în cadrul discuțiilor pe care le are în curs […]
22:40
A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani # Gândul
Actorul James Van Der Beek, îndrăgit de publicul român pentru rolul său principal din serialul Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon. „Iubitul nostru James David Van Der Beek a decedat în pace în această dimineață”, a anunțat familia sa într-un comunicat postat […]
22:30
Starul de la Hollywood, James Van Der Beek, a murit la vârsta de 48 de ani. Îndrăgit de români în serialul „Dawson’s Creek” # Gândul
Acum 12 ore
22:20
Consumul regulat de pește este recomandat pentru sănătatea inimii și a creierului, dar unele specii pot fi contaminate. La ce trebuie să fii atent # Gândul
Este recomandat să consumi pește de mai multe ori pe săptămână, pentru sănătatea inimii și a creierului, dar trebuie să ai mare grijă la microplastice, care pot contamina unele specii. Ca urmare, alege pește din surse sigure și variază tipurile pentru a reduce riscurile. Peștele este o sursă valoroasă de proteine de înaltă calitate, acizi […]
22:20
Avertisment UNSAR. Deficitul de protecție financiară al românilor este imens. De câți bani ar trebui să dispună o familie într-o situație extremă # Gândul
Deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, potrivit unui studiu realizat la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Potrivit studiului, diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de 165.400 lei, […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026” # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a transmis, în cadrul unei întâlniri cu preşedinţii de Consilii Judeţene din toată țara, că ministerul este pregătit să dea în exploatare mai multe drumuri de mare viteză. Oficialul a precizat că 255 kilometri vor fi gata până la finalul anului 2026, dacă bugetului de investiţii va fi asigurat. Ciprian Șerban […]
21:50
Un câine apărut de nicăieri i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut # Gândul
Un al cățel erou a fost personajul principal în salvarea unui copil. Detectivul anonim cu patru lăbuțe a ghidat poliția din Kentucky, SUA, către un copil în vârstă de 3 ani care era dat dispărut, punând capăt unei operațiuni ample de căutare. Autoritățile din orașul Louisville căutau băiețelul, pe 7 ianuarie 2026. În operațiunea de […]
21:50
Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație # Gândul
Un balon de petrecere a generat un haos considerabil în Statele Unite, unde s-a ajuns la închiderea temporară a spațiului aerian deasupra orașului El Paso din Texas pentru 10 zile și la suspendarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional al orașului, scrie CBS News. Armata americană, staționată la baza militară Fort Bliss, a detectat pe radar […]
21:40
Detaliul la care ar trebui să fie atenți românii, când cumpără autoturisme second-hand. Dealerii auto au o armă „secretă”: istoricul mașinilor # Gândul
Un sondaj carVertical arată că peste 80% dintre dealerii români care importă mașini second-hand verifică istoricul fiecărui vehicul, ceea ce dă dovadă de un mai mare profesionalism și o mai mare prudență în această industrie, iar raportul poate reprezenta decizia finală a potențialului client. Conform studiului, majoritatea dealerilor români (87,5%) care importă mașini verifică istoricul […]
21:40
Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat la RTV că este foarte posibil ca România să intre în recesiune, din cauza măsurilor impuse de Guvernul Bolojan. „Eu cred că vom intra în recesiune și va fi foarte complicat pentru clasa politică. Dacă nu investești, dacă ai lăsat povara egală pentru toată lumea, distrugi clasa […]
21:20
Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României # Gândul
Marcel Ciolacu, fost premier al României și președinte al Consiliului Județean Buzău, a explicat cum a reușit Ilie Bolojan să păcălească populația referitor la scăderea deficitului, în urma măsurilor de austeritate. „Au făcut o șmecherie contabilicească. Ce era la mine pe împrumuturi a fost trecut pe granturi. Sumele s-au compensat. În noiembrie a venit rectificare […]
21:10
Referendum istoric în Elveția. Locuitorii vor să decidă prin referendum limitarea populației țării la maximum 10 milioane de locuitori # Gândul
Elveția a programat oficial un referendum național pentru data de 14 iunie, în care cetățenii vor decide dacă populația țării ar trebui limitată prin constituție la un maximum de 10 milioane de locuitori până în anul 2050, scrie Financial Times. Propunerea de limitare a populației țării, intitulată inițiativa „Nu unei Elveții cu 10 milioane”, a […]
21:10
Diana Buzoianu a găsit noi vinovați pentru situația critică din Argeș, dar nu ezită să-i ia apărarea lui Bolojan # Gândul
Ministrul Mediulu, Diana Buzoianu, a vorbit la Antena 3 CNN despre dezastrul lipsei de apă de la Argeș și a precizat că autoritățile locale și furnizorul de apă sunt responsabili pentru această situație. Ministrul Mediului refuză să-și asume responsabilitatea pentru situația din Argeș, unde alimentarea cu apă a fost oprită de mai multe ori în […]
21:00
Un bărbat din Timiș a fost înşelat prin metoda „romance scam”, cu fotografii generate de AI. Câți bani a pierdut bărbatul # Gândul
Un bărbat din Timiș a fost înşelat prin metoda „romance scam”, cu fotografii generate de Inteligența Atificială (AI) după ce ar fi corespondat cu o… tânără. Poliţiştii din Buzău au fost sesizaţi prin 112 de către un bărbat din Timiş că ar fi corespondat cu o tânără de… 20 de ani, pe o reţea de […]
20:50
Primul bistro din Cazinoul din Constanța va fi inaugurat. Când vor putea servi clienții o cafea cu vedere la Mare în condiții speciale # Gândul
Vara viitoare turiștii cu dare de mână vor putea bea prima cafea în Cazinoul din Constanța. În emblematica clădire de pe faleză va fi inaugurat primul bistro, dar în condiții speciale. Noul proprietar trebuie să respecte reguli clare, totul trebuie să se potrivească cu stilul unic al Cazinoului. Spaţiul va putea fi sub-închiriat, dar doar […]
20:40
Nuțu Cămătaru, victorie la Tribunal. Magistrații au decis să-i eliminele toate condamnările din cazier. Hotărârea nu e definitivă # Gândul
Ion Balint, cunoscut sub numele de Nuțu Cămătaru, a obținut o victorie importantă în sala de Tribunal, unde magistrații au decis reabilitarea sa judecătorească. Hotărârea Curții de Apel București îi permite liderului interlop să își curețe cazierul de condamnările anterioare, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată de procurori. „Tip soluție: Admis fond. […]
20:20
O italiancă a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de 56.000 de euro. „Ar putea umple mai multe piscine olimpice” # Gândul
O italiancă a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de 56.000 de euro (peste 285.000 de lei), iar autoritățile au anchetat imediat cazul și au aflat ce s-a întâmplat de fapt. Femeia locuiește singură și are un salariu de numai 1.200 de euro, dar cele două facturi pe care le-a primit ajungeau, împreună, […]
20:10
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut miercuri o reacție virulentă și a afirmat că Bruxelles-ul și Kiev-ul au „declarat un război deschis” împotriva Ungariei. Reacția a survenit în urma unui articol publicat de Politico care detalia un plan inedit pentru aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană până în 2027. Conform informațiilor dezvăluite de Politico, […]
20:10
VIDEO | E tren, e lift, e roller coaster? Țara în care se află cea mai prăpăstioasă line ferată din lume # Gândul
Scenic Railway din Australia deține recordul pentru cea mai abruptă cale ferată pentru pasageri din lume, cu o coborâre la un unghi de 52 de grade. Situată în Munții Albaștri, această linie ferată fantastică, o capodoperă de inginerie, nu numai utilă comercial, atrage anual mii de turiști ca un roller coaster. O călătorie cu trenul, […]
19:40
Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței # Gândul
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a susținut miercuri o conferință de presă la Bruxelles înaintea reuniunii miniștrilor apărării din cadrul Alianței, programată pentru data de 12 februarie. Cu această ocazie, Rutte a anunțat oficial lansarea noii misiuni NATO, „Arctic Sentry”, menită să consolideze securitatea în regiunea Arctică. Conferința a servit ca platformă pentru a […]
19:30
Ministerul Apărării a transmis un comunicat oficial cu privire la fragmentele de dronă care au fost descoperite luni seară, 9 februarie, pe plaja din zona Hotelului Victoria din stațiunea Mamaia. Potrivit comunicatului emis, autoritățile au intervenit imediat, iar cazul este investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Anunțul Ministerului Apărării, după […]
19:10
Locuințele de lux din cele mai înalte clădiri rezidențiale din lume oferă o privire spectaculoasă asupra ingineriei moderne și a designului arhitectural inovator. Potrivit Times of India, aceste turnuri simbolizează ambiția și creativitatea, redefinind conceptul de locuință tradițională. Acum, să descoperim cele 7 cele mai înalte clădiri rezidențiale finalizate din lume și ce le face atât […]
19:10
Politologul Andrei Marga face o radiografie dură României: Președinția noastră este una africană/Avem o democrație mută # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, găzduită de jurnalistul Ionuț Cristache, a găzduit un dialog cu filosoful și politologul Andrei Marga pe tema mandatului prezidențial. În opinia fostului ministru de Externe, Nicușor Dan a dat tonul unei abordări în egală măsură provincială, dar și abuzivă asupra funcției supreme în stat. Invitatul lui Ionuț Cristache […]
19:10
Polițiștii din România au confiscat baxuri din China cu 1,2 miliarde de euro falși. La operațiune au participat, în total, autoritățile din 18 țări # Gândul
Autoritățile din 18 țări europene au împiedicat intrarea în circulație a aproximativ 1,2 miliarde euro în bancnote și monede false în cadrul operațiunii DECOY III, coordonată de Europol și condusă de Austria, Portugalia și Spania. Operațiunea a vizat rețelele criminale care distribuiau bani falși prin intermediul serviciilor poștale. „Majoritatea confiscărilor au legătură cu China: „Peste […]
19:00
După ce Gândul a dezvăluit situația autobuzelor Otokar, care crapă unul după altul, Ciprian Ciucu le de ultimatum turcilor: Din cele 400 de mașini, 115 sunt „pe dreapta” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a scris miercuri pe Facebook că s-a întâlnit cu conducerea Otokar, compania turcească de la care Primăria Caăitalei a cumpărat 400 de autobuze. Potrivit edilului, foarte multe autobuze Otokar sunt defecte, situație dezvăluită miercuri de Gândul, AICI. „Astăzi, din cele 400 de autobuze Otokar, 115 sunt indisponibilizate, stau prin […]
18:50
Produsul banal care a ajuns un adevărat lux. Adaosul comercial poate varia între 1.000% și 10.000% # Gândul
Apa îmbuteliată a ajuns un produs cu marjă de lux, deși la bază este o resursă naturală accesibilă și ușor de exploatat, în multe zone. Totuși, drumul său până la raft schimbă complet datele problemei. Conform analizelor economice, adaosul comercial poate varia între 1.000% și 10.000%, în funcție de brand și de strategia de poziționare, […]
18:40
Donald Tusk aruncă declarația zilei: „Polonia poate părăsi Uniunea Europeană. E un risc real” # Gândul
Donald Tursk, prim-ministrul Poloniei, a avertizat miercuri că există riscul ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale politice cu președintele Karol Nawrocki, ceea ce ar putea duce, în ultimă instanță, la destabilizarea continentului. Declarația lui Donald Tursk de miercuri reprezintă o escaladare fără precedent a tensiunilor dintre guvern […]
18:30
Un american și-a cumpărat o casă în plin boom imobiliar. În acest moment omul este disperat să scape de ea. Care sunt motivele # Gândul
Un specialist IT de 31 de ani din Atlanta a cumpărat o locuință de 399.000 de dolari în primăvara lui 2022, în plin boom imobiliar. După doi ani marcați de costuri neașteptate și probleme tehnice, încearcă fără succes să o vândă și spune că proprietatea „nu este ceea ce pare”, conform The Wall Street Journal. […]
18:30
Hanwha Aerospace a început dezvoltarea unei unități industriale în România destinată producției de obuziere K9, proiect care marchează extinderea capacităților de apărare și transferul de tehnologie NATO în județul Dâmbovița. Compania a demarat miercuri lucrările la facilitatea de producție pentru vehicule blindate din localitatea Petrești, consolidând angajamentul pe termen lung față de industria de apărare […]
18:20
Apariție incredibilă într-un celebru parc din București. Primăvară în plină iarnă: „Nu ne-a venit să credem” # Gândul
În plină iarnă, după mai multe episoade de zăpadă și de ger, într-un parc din București s-a întâmplat o „surpriză” extrem de plăcută pentru cei care au ieșit să se relaxeze. În ciuda faptului că în ultima perioadă au fost nopți foarte friguroase în București, într-un parc din București s-a întâmplat „minunea” de primăvară. Un […]
18:20
Bătaie în Parlamentul Turciei: Partidul lui Erdogan și cel de opoziție s-au luat la pumni în timpul jurământului noului ministru al Justiției # Gândul
Parlamentul Turciei s-a transformat astăzi într-un „câmp de luptă” cu ocazia depunerii jurământului de către ministrul Justiției, Akin Gürlek, și cel al Internelor, Mustafa Cifci. În timp ce Gürlek depunea jurământul, câțiva deputați ai opoziției au ocupat tribuna în semn de protest. La scurt timp după ce deputații din Partidul Republican al Poporului (CHP) s-au […]
18:10
Cristian Bușoi, la conferința România Digitală: „Transformarea digitală trebuie să devină o prioritate strategică pentru competitivitatea României” # Gândul
Cristian Bușoi, secretarul de stat în ministerul Energiei și fost președinte al Comisiei ITRE din Parlamentul European avertizează că, deși România a făcut progrese în procesul de digitalizare, ritmul actual rămâne insuficient în contextul competiției globale tot mai intense din domeniul tehnologic. „În ultimii ani s-au făcut progrese importante, atât în ceea ce privește aplicarea, […]
18:10
BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate # Gândul
BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de mașini vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, transmite DPA. Compania a descoperit că poate apărea un scurtcircuit la pornirea motorului. Problema afectează, în special, modelele BMW Seria 2 Coupe, câteva variante […]
18:00
De la restaurantele cu ramen silențioase la ritualurile zorilor, aceste 10 locuri oferă calm și reflecție – chiar și în cele mai aglomerate orașe din lume. Liniștea poate fi de aur – dar nu trebuie să fie scumpă. Cu „liniștea” prezentată ca o tendință cheie de călătorie pentru 2026, mulți călători visează să evadeze în […]
18:00
O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum # Gândul
O barză şi-a făcut cuib pe hornul unei secţii de poliţie, iar oamenii legii au fost nevoiţi să găsească o sursă alternativă de încălzire, din cauză că acesta nu se poate muta fără aprobare de la Ministerul Mediului, Academia Română şi alte instituţii abilitate pe motiv că pasărea este protejată prin lege. Poliţiştii de la […]
17:50
Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, în cadrul conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul, necesitatea ca România să își regândească strategia de dezvoltare financiară și digitală, în contextul finalizării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al pregătirii pentru următorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034. Potrivit ministrului Dragoș Pîslaru, […]
