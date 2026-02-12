Arhiepiscopia Tomisului dezminte știrele false ale unor organe de media
ActiveNews.ro, 12 februarie 2026 06:50
În contextul informațiilor vehiculate în mediul online și preluate de unele instituții media referitoare la presupuse inițiative civice, inclusiv organizarea unor mitinguri sau implicarea Bisericii în susținerea unor demersuri cu caracter politic, Arhiepiscopia Tomisului face următoarele precizări:
Valerian Stan: Un coșmar inevitabil. Călin Georgescu pătimește o mizerie a Parchetului dintre cele prin care a trecut și președintele Trump, pe care aceiași globaliști sataniști l-au vrut îngenunchiat
Instanța a decis că procesul lui Călin Georgescu poate începe pe fond (după o procedură de complet în divergență - interesant!). Ce a făcut până acum Parchetul e o mizerie, dintre cele prin care a trecut și președintele Trump, pe care aceiași globaliști sataniști l-au vrut îngenunchiat.
Noile surprize ale academicianului Constantin Barbu, cel mai mare scriitor român de azi: a terminat de scris încă o carte în 100 de volume!
Dar surprizele academicianului Constantin Barbu se țin lanț: în acest ianuarie profesorul și cercetătorul remarcabil a reușit să găsească în arhive din Vatican și alte țări ale lumii manuscrise care conțin cuvinte și expresii în limba scită, limba dacă și limba tracă, în premieră.
Ca să ne ferim de acest lucru, marii povățuitori ai ortodoxiei ne învață să nu părăsim niciodată cu totul obișnuitele forme de rugăciune, pentru că chiar cei care au ajuns până la această tăcere contemplativă, socoteau necesar când simțeau primejdia unei slăbănogiri duhovnicești, din nou să întrebuințeze rugăciuni, până când rugăciunea va
Infarct mortal la volan, la 50 de ani, în Florești și accident cumplit la Ciortești soldat cu pierderea a trei vieți: șoferul Sorin Iacob, de 45 de ani, soția sa, căpitan Diana Iacob, de 36 de ani și copilul lor nenăscut. Autopsia indică "ruptură cardiacă
Un bărbat în vârstă de 50 de ani și-a pierdut viața marți, 10 februarie 2026, după ce i s-a făcut rău în timp ce conducea pe DN1-E60, pe strada Avram Iancu din comuna Florești, județul Cluj. În aceeași zi, a avut loc la Ciortești, în județul Vaslui, un alt accident asemănător, soldat, din păcate, cu pierderea a trei vieți, între care un copil nenăscut.
Actorul James Van Der Beek a murit la 48 de ani. Cancer colorectal în stadiul 3. Avea 6 copii
James Van Der Beek, actorul cunoscut pentru rolul din serialul pentru adolescenți „Dawson's Creek” și din filme precum „Varsity Blues”, a încetat din viață, scrie presa din SUA. Avea 48 de ani.
Marian Dumitru: După Paris 2024, simbolismul satanist devine tot mai direct. Nu e doar artă, e o declarație. Care este mesajul? - VIDEO
Ați văzut ce s-a întâmplat la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă? După Paris 2024, simbolismul devine tot mai direct. Nu e doar artă, e o declarație. Cazanul olimpic, geometria sacră sau un mesaj ascuns în plină vedere? Tu ce crezi: este doar spectacol sau un ritual modern?
Economia SUA mai puternică după un an cu Trump președinte. Evoluție surprinzătoare la început de an: explozie de noi locuri de muncă și șomaj sub așteptări
În ultimul an, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat o serie de politici care au impulsionat zona afacerilor, a lanțurilor de aprovizionare și, mai ales locurile de muncă.
Ochiade discromate: Top 10 destinații din România propuse de Clubul Presei de Turism - FIJET România, ediția 2026
După cum este știutRomânia este o țară care merită să fie promovată turistic, dar puțini sunt ceicare investesc în această cauză.
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 a stârnit o indignare masivă pe rețelele de socializare, mulți remarcând că globaliștii nu s-au putut abține nici acum să afișeze simboluri sataniste.
Deputații AUR sunt opriți să vorbească și să voteze în plen, deși sunt prezenți și au acest drept. Microfoane tăiate, intervenții blocate, vot refuzat
AUR acuză majoritatea parlamentară că încearcă să reducă opoziția la tăcere și să le blocheze dreptul la vot în plen. Mai multe plângeri au fost adresate președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, din partea celor de la AUR, în care se cere să li se respecte drepturile.
Davos, cuibușor de nebunii. Fostul CEO Google, Eric Schmidt, în vârstă de 70 de ani, în amor cu fiica de 27 de ani a unui politician german
Miliardarul american Eric Schmidt, fost CEO al Google (70 de ani) are o legătură romantică cu Gloria-Sophie Burkandt, în vârstă de 27 de ani, fiica premierului Bavariei.
Văzând că românii nu plătesc impozitele, 1500 de primării intră în grevă. Adică vor fi închise pentru câteva ore. Fiind băieți de învoială și ciozvârtă, domnii primari s-au solidarizat cam târziu cu populația despuiată până la ecorșeu. Chestia asta trebuia să se întâmple pe 5 ianuarie și să anunțe că nu deschid până pe 15.
AUR consolidează relația cu SUA: Primul institut partener cu o instituție republicană și conservatoare din America, Gold Institute for International Strategy, se naște la București
Primul institut partener cu o instituție republicană și conservatoare din America, Gold Institute for International Strategy, se naște la București. RISS a avut, împreună cu parteneri din SUA, MareaBritanie, Olanda și Egipt, prima reuniune. Au apărut și primele propuneri de proiecte comune!, anunță Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR și Chairman al Romanian Institute for Strategic Studies (RISS).
Homosexualul pedofil Kristof Lajos, care se pretindea "expert" în educație, a fost condamnat la 7 ani și 10 luni de închisoare. Curtea de Apel București aproape a înjumătățit pedeapsa violatorului pedofil
Homosexualul pedofil Kristof Lajos, trimis în judecată de către procurori, la începutul acestui an, pentru viol asupra unui minor, după ce a fost prins în flagrant vara trecută, a fost condamnat definitiv, la 7 ani și 10 luni de închisoare, informează News.ro.
Adulții de la Accept încearcă să ademenească în tabere minori de la țară, care se cred "queer" și "trans". E normal așa ceva, e legal!? În Insula lui Epstein? Anunțul a fost răspândit și de graficianul Dan Perjovschi de la GDS și "22"
Adulții de la Accept încearcă să ademenească în tabere minori de la țară, care se cred „queer” și „trans”. E normal așa ceva, e legal!? Aparent, s-au plictisit de homosexualii și lesbienele de la oraș și merg cu prozelitismul la sate, în orașele mici, unde copiii sunt mai săraci, mai ușor de impresionat.
Consilierul lui Ilie Bolojan, "puiul de securist" Sebastian Burduja, derapaj fără precedent la adresa celor care lucrează la stat: "Aici lucrează trei categorii de oameni: incompetenți, hoți sau nebuni"
Derapaj fără precedent din partea lui Sebastian Burduja, fost ministru și actual consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Acesta i-a numit incompetenți și hoți pe o bună parte dintre angajații statului.
Acum cîteva zile citeam cuvîntul de folos la masă, la trapeză, după sfînta liturghie. Pe lîngă mine au trecut doi tineri cu copilul lor care abia dacă avea 3-4 ani și care avea un telefon inteligent în mînă, cu un joc pornit. N-am apucat să spun ceva, că nu a fost cînd.
Protest de amploare organizat de AUR în întreaga țară împotriva măsurilor lui Bolojan. Mesaj de ultimă oră al lui George Simion: "Toți cei disprețuiți de actuala coaliție! Mâine ora 12:00! Este momentul să ne trezim!" VIDEO
Ultimul apel al liderului AUR, George Simion, înainte de protestul anunțat de AUR față de politicile economice stricte ale Executivului condus de Ilie Bolojan. George Simion, liderul AUR, a transmis un mesaj pe Facebook în care cheamă toți românii la protestul de joi, 12 februarie.
Neavând cine știe ce treburi de făcut într-o țară în care toate ușile-i sunt trântite-n nas cu excepția ușii doamnei Țoiu, de la Ministerul de Externe, care se întredeschide, din când în când, pentru ca dânsa să se poată stropși plenar la împricinat,
Av. Adrian Toni Neacșu: Șantajul cu pierderea banilor e o minciună. Bolojan și Pâslaru să publice scrisoarea trimisă CE. Manevra cu aruncarea vinovăției în grădină CCR nu mai ține
Scenariul unei minorității toxice care determină abuziv amânari la CCR, de proveniență PSD, cade iarăși. Votul pentru amânare e covârșitor majoritar, ca și ultima oară.
Asociația Calea Neamului organizează joi, 12 februarie, ora 17, un miting în fața Prefecturii Brașov împotriva "taxelor Bolojan": "Guvernul alege să acorde facilități fiscale marilor companii și multinaționalelor"
Un stat cu cetățeni zdrobiți de plăți și dări nu este unul puternic, ci unul slab. Nu este pentru români, ci pentru ocupația străină.
Judecătorii CCR nu au cedat în fața presiunilor lui Bolojan și au amânat, din nou, verdictul pe Legea pensiilor speciale. Este a cincea amânare
Judecătorii CCR nu au ținut cont de presiunile lui Bolojan și au dat o nouă amânare pe Legea pensiilor speciale ale magistraților, noul termen de judecată fiind 18 februarie. Este a cincea amânare pentru acest proiect de lege.
Călin Georgescu, atac dur la adresa instituțiilor statului, după ieșirea de la Curtea de Apel: "Democrația nu se poate întoarce decât prin desecretizarea ședinței CSAT și a CCR dinaintea anulării alegerilor. Totul a fost făcut cu premeditare!"- VIDEO
Călin Georgescu a ajuns astăzi din nou în fata judecătorilor. Liderul suveranist s-a prezentat, de la ora 11.00, la Curtea de Apel București în cel de-al doilea dosar. De altfel, a fost o săptămână de foc pentru cadidatul interzis de sistem. Mesajul lui Călin Georgescu va fi transmis în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Călin Georgescu, în fața magistraților de la Curtea de Apel, într-un nou termen de judecată - VIDEO
Presa de stângași o parte a serviciilor secrete au intrat în fibrilații și, ca la un semnal, audeclanșat contraatacul mediatic.
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Vlasie, Episcop al Sevastiei,o localitate din Armenia. Sfântul Mucenic Vlasie a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea , ducând o viață curată
Există un moment rar în viața publică a unui om în care presiunea nu îl mai micșorează, ci îl dezleagă. În care hărțuirea nu mai strivește, ci decantează. În care sistemul, crezând că își apără zidurile, ajunge să creeze fără să vrea un Om liber. Absolut liber.
România, cel mai mare regres demografic din ultima sută de ani! Pledoarie pentru nașterile naturale vs cezariene. Prof. Dr. Nicolae Suciu, medicul care a asistat 15.000 de nașteri, într-un Video-Interviu Exclusiv ActiveNews: Eu sunt pro-naștere naturală!
România traversează cea mai severă criză demografică din ultimul secol, atingând noi recorduri negative în fiecare an recent. Cel mai mic număr de nașteri înregistrat vreodată în istoria modernă a României tocmai a fost raportat de Institutul Național de Statistică (INS) pentru anul 2025, cu aproximativ 145.000 de copii.
Bulgaria nu se face preș în fața Ursulei. După Ungaria și Guvernul de la Sofia se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump. Nicușor Dan încă se mai gândește dacă vrea pace
Până când Nicușor Dan se mai gândește dacă România va face parte din Consiliul pentru Pace, unde a fost invitat de președintele american alături de alți 60 de șefi de stat și de guvern, Bulgaria a decis deja să răspundă pozitiv invitației.
Cuviosul Justin Pârvu - drumul spre sfințenie. Părintele Justin despre mamă și neam - VIDEO
Era mare lucru pentru ei: veneam în sat, făceam slujbe, veneam acasă și mama mă aștepta cu masa, bucuroasă, și toți vecinii dimprejur mă întâmpinau bucuroși de parcă eram prințul Nicolae. Venea lumea la biserică numai să se uite cum e popa cel tânăr. Și veneam de la Călugăreni pe jos, nu mâncam nimic, veneam vreo 12 km.
Părintele Justin, interviu cu Victor Roncea: De nu ne vom păzi Ortodoxia, ne vom pierde și Neamul. Mă simt dator să apăr sufletele românilor. Ținta este libertatea - urmează dictatura și controlul absolut. Lepădăturile comuniste sunt în continuare sus
Un apel făcut de duhovnicul de la Petru Vodă a ridicat obștea monahală din Moldova la lupta contra unor măsuri introduse în România fără dezbatere publică - Părintele Justin Pârvu contra Dictaturii Biometrice
Minunile curg la Mormântul Părintelui Justin Pârvu de la Petru Vodă - FOTO/VIDEO de la aniversarea a 107 ani, cu participanți din toate colțurile lumii
Astăzi, chiar de ziua Arhimandritului Justin Pârvu, Duhovnicul Neamului, numeroși credincioși și fii duhovnicești l-au sărbătorit la Petru Vodă, în jurul mormântului său, unde au loc minuni la fel ca și în timpul vieții vrednicului de pomenire părinte-mărturisitor cinstit în toate colțurile lumii.
10 februarie – 107 ani de la nașterea Cuviosului Părinte Justin Pârvu, sfântul prigonit, unitate de măsură a dragostei
Părintele a întins acoperământul dragostei sale pentru creștinii din întreaga lume. Dovezi ale evlaviei pentru Părintele Justin vin din tot spațiul ortodox. Părintele Justin este exemplificarea dragostei nemărginite, trăită la cea mai înaltă măsură.
10 februarie - 96 de ani de la nașterea Părintelui Patericului Românesc: Arhimandritul Ioanichie Bălan - luptătorul. „România va trăi atâta timp cât românii s-or ține de biserici, de mănăstiri, de muncă cinstită și n-or umbla după averi"
„Bogăția noastră, averea noastră, tezaurul sufletului nostru este dreapta credință ortodoxă pe care o atacă – n-ați văzut? – în toate ziarele aproape, o atacă cei care nu sunt ortodocși. Nu ortodocșii, să nu credeți! Toți cei care vorbesc împotriva Bisericii ortodoxe sînt aceia care nu sunt ortodocși, cei care cred în bani.”
Procesiune și Sfântă Liturghie la Constanța de Sf. Haralambie cu IPS Teodosie și PS Macarie de Glavinitsa (Bulgaria): "Sfântul Haralambie este un ocrotitor bogat în daruri, iar rugăciunea sa făcută pe pământ s-a continuat în cer"
Luni, 9 februarie, după slujba Vecerniei oficiată la biserica „Sfântul Haralambie” din localitatea Viile, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a rostit un amplu cuvânt de învățătură despre viața, mărturisirea și minunile Sfântului Mare Mucenic Haralambie, ocrotitor al sănătății și al gospodăriilor creștine.
Ce spunea Călin Georgescu despre APĂ și l-au ironizat? Acum ONU recunoaște deschis: Lumea a intrat în era PENURIEI DE APĂ. "Cine va crea primul o conductă de apă va fi bogat"
Ultimul raport al ONU arată că lumea a depășit o criză a apei și a intrat într-o eră a falimentului global al apei. Raportul ONU confirmă ceea ce spunea Călin Georgescu anul trecut despre valoarea apei și cât de important este ca poporul român să fie stăpân pe resursele naturale ale României.
Omul de afaceri român Dorinel Umbrărescu salvează ArcelorMittal! Cel mai mare constructor de drumuri din România a salvat și Oțelu Roșu și a făcut o ofertă și pentru Sidex Galați
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu a cumpărat combinatul siderurgic din Hunedoara, închis de gigantul global al oțelului ArcelorMittal toamna trecută. Cel mai mare constructor de drumuri din România va plăti 12,5 milioane de euro, tranzacția fiind anunțată la finalul anului 2025.
Anul Americii în România: Dezbatere crucială la Camera Deputaților: "America de la republică la imperiu". Eveniment la care participă Andrei Marga și Dan Dungaciu. ActiveNews transmite LIVE
Marți, 10 februarie, de la ora 15.00, la Camera Deputaților, se desfășoară o dezbatere crucială cu fostul ministru de Externe, Andrei Marga și Dan Dungaciu. Un eveniment care va explora destinul Americii într-o lume în schimbare, de la republică la imperiu, de la Thomas Jefferson la Donal Trump.
CUM SE DISTRUG TINERII - Interviu realizat de Părintele Theologos de la Sfântul Munte Athos cu Virgiliu Gheorghe Vlăescu. Slăbiciunile tinerilor: dependența de ecrane, stimuli, anhedonie - VIDEO
În acest dialog, punem sub lupă presiunea uriașă asupra adolescenților, analizând slăbiciunile tinerilor de azi: atașamentele formate în copilărie, suprastimularea și dependența de ecrane care se lipesc de minte. Explicăm cum funcționează dopamina, de ce ecranul poate fi perceput ca agresiune și cum apare anhedonia, pierderea bucuriei
Adevărul Bisericii: Încă o victorie anti-ideologia LGBT a lui Donald Trump contra regimului woke al lui Joe Biden: Curtea Supremă a SUA permite revenirea la normalitate prin indicarea sexului biologic în pașapoarte
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că administrația președintelui Donald Trump poate cere ca mențiunea sexului în pașapoartele americane să corespundă sexului biologic consemnat la naștere. Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi la 3, judecătorii de orientare liberală exprimându-și dezacordul.
Dosarele Jeffrey Epstein dezvăluie că una dintre victimele abuzurilor pedofilului avea doar 9 ani
Una dintre cele mai mici victime ale infractorului sexual și pedofilului Jeffrey Epstein avea doar 9 ani, au dezvăluit mai mulți congresmani după ce au analizat dosarele needitate ale Departamentului de Justiție.
