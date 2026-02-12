Bursă. Şedinţă verde la BVB: indicele BET câştigă un procent
Ziarul Financiar, 12 februarie 2026 07:15
Bursa de Valori Bucureşti a încheiat şedinţa de tranzacţionare de miercuri 11 februarie cu un avans de 1% pentru indicele de referinţă BET, ajuns la 27.708 puncte, aproape de un nou maxim istoric.
Diferenţa dintre resursele disponibile şi cele de care ar avea nevoie o familie într-o situaţie dificilă este, în medie, de 165.400 lei. Alexandru Ciuncan, şeful UNSAR: Introducerea de deductibilităţi fiscale pentru asigurările de viaţă şi majorarea celor de la asigurări de sănătate sunt esenţiale pentru stimularea protecţiei financiare a populaţiei # Ziarul Financiar
Deficitul de protecţie financiară al populaţiei din România a ajuns la 833 mld. lei, cu 5% mai mult la nivel naţional, arată cel mai recent studiu realizat de MIR Research la solicitarea Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR).
Poveştile speciale ale unor personaje mai speciale de la Jocurile Olimpice de Iarnă # Ziarul Financiar
În 2018, Samer Tawk a devenit primul atlet care a reprezentat Libanul la schi fond la Jocurile Olimpice de Iarnă. Un an mai târziu, acesta zăcea pe un pat de spital întrebându-se dacă va mai putea merge vreodată, scrie Deutsche Welle.
Cu boomul şistului pe sfârşite în SUA, producătorii americani de petrol de şist privesc dincolo de graniţe pentru creştere # Ziarul Financiar
Companiile americane din sectorul şistului sunt conştiente că perioada de boom a trecut, însă realizează că este prea devreme să renunţe, cu cererea de petrol aşteptată să continue să crească. Multe şi-au unit forţele, iar unele pun la bătaie capital suplimentar pentru a extrage cât pot de mult din câmpurile care le-au mai rămas. De curând, au început să se uite peste graniţe după şist, notează The Wall Street Journal.
Dan Lăzărescu, şeful operaţiunilor Bosch în România preia şi conducerea Centrului de Inginerie Bosch din Cluj. Prioritatea mea este să consolidez şi mai mult poziţia României în ecosistemul nostru global de inovaţie # Ziarul Financiar
Centrul de Inginerie Bosch din Cluj, cel mai mare hub de cercetare şi dezvoltare al grupului german din Europa de Est, are un nou director. Dan Lăzărescu, directorul general al Robert Bosch S.R.L. şi reprezentantul Grupului Bosch în România, a preluat şi conducerea centrului începând cu luna ianuarie 2026, succedându-i lui Tobias Matter, care a condus unitatea timp de patru ani şi va ocupa o nouă poziţie în cadrul companiei.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Snow Fest, o serie de festivaluri organizate în Alpii Francezi de o familie de antreprenori locali, adună 5.000 de români în două staţiuni de schi din Franţa. „Din totalul locurilor de cazare, circa 40% sunt ocupate de românii veniţi la festivalurile organizate de noi“ # Ziarul Financiar
Snow Fest, o serie de festivaluri organizate în Alpii Francezi de o familie de antreprenori locali, va aduna în două săptămâni circa 5.000 de turişti români în două staţiuni de schi din Franţa, mai exact Les Deux Alpes şi Val Thorens, organizate în perioada 21 martie – 4 aprilie.
Sorin Pâslaru, ZF: PIB-ul României va trece în 2026 de o bornă istorică: 400 mld. euro. A fost nevoie de 12 ani să treacă de la 100 mld. euro la 200 mld. euro, de 5 ani să treacă de la 200 mld. euro la 300 mld. euro, iar de la 300 mld. euro la 400 mld. euro a trecut în doar 3 ani. În 5-7 ani vom depăşi Austria # Ziarul Financiar
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Radu Cojoc, Goldring: Există aşteptări mari pentru raportările financiare. Investitorii vor fi exigenţi cu energia şi utilităţile; chiar şi rezultate în linie, precum la OMV Petrom, pot aduce marcări de profit # Ziarul Financiar
După ce bursa a crescut cu aproape 70% în ultimul an cu tot cu dividende, ducând inevitabil la evaluări mai ridicate pentru principalele companii listate, piaţa intră într-o etapă în care cifrele raportate de emitenţi trebuie să confirme aprecierile puternice din ultimele luni şi entuziasmul investitorilor.
Care este povestea Coramet, o afacere pornită acum 35 de ani la Cluj şi care astăzi operează cinci depozite şi 34 de magazine de materiale de construcţii # Ziarul Financiar
Povestea companiei clujene Coramet, activă în distribuţia şi în retailul de materiale de construcţii, a început să se scrie acum 35 de ani. Astăzi, grupul operează cinci depozite şi 34 de magazine în zona Transilvaniei.
De la zero la 200.000 de metri pătraţi. Birouri pentru 20.000 de corporatişti sunt în construcţie în Capitală # Ziarul Financiar
Dacă în 2025 nu a fost livrată nicio clădire de birouri – o premieră în istoria modernă a Bucureştiului –, iar singura clădire finalizată în ultimii doi ani, AFI Loft (15.000 mp), avea în septembrie 2025 o rată de ocupare de doar 14%, potrivit raportului financiar al AFI Europe, în prezent şapte clădiri sunt în construcţie.
De ce îşi satisface România doar o treime din consumul de unt? Importurile au crescut cu 37% în valoare în doar un an, până la 137 mil. euro, iar Polonia e principalul furnizor # Ziarul Financiar
Fiecare român consumă 1,7 kg de unt anual, adică 8,5 pachete de 200 de grame, cea mai comună formă din comerţ. Din consumul total al populaţiei, România reuşeşte să aibă un grad de autoaprovizionare de 36%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică.
Deficitul de personal din turism creşte importurile de forţă de muncă străină. „Există organizaţii în care angajaţii străini reprezintă mai mult de un sfert din totalul personalului.“ # Ziarul Financiar
Turismul românesc simte tot mai acut criza forţei de muncă, iar acest deficit s-a adâncit şi mai tare în ultimii ani, astfel că importul de forţă de muncă a devenit o soluţie tot mai necesară în piaţă.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Impactul A7 în businessul curierilor: „Livrăm peste 50.000 de colete zilnic în zona Moldovei, dintr-un total de 400.000 colete în toată ţara. Autostrada ne permite să reducem timpul de tranzit cu o oră în această zonă“ # Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, care va lega Capitala de Paşcani până la finalul anului, un pas major în modernizarea infrastructurii rutiere, va optimiza consumul de combustibil şi reducerea uzurii flotelor operate de curieri, dar va contribui şi la siguranţa livrărilor, pe o piaţă a coletelor estimată la 8 miliarde de lei.
Oferta publică iniţială a Electroalfa, intermediată de Swiss Capital şi UniCredit pentru o valoare de 580 mil. lei şi o capitalizare anticipată de 1,7 mld. lei, a adunat mii de investitori de retail, însă structura ordinelor arată o participare preponderentă a subscrierilor mici, în timp ce alocarea finală a diminuat sumele cerute.
Românii se lămuresc cât de nocive sunt băuturile carbogazoase dulci. Volumele îmbuteliatorului Coca-Cola în România s-au întors la nivelul din 2016 după trei ani consecutivi de scăderi # Ziarul Financiar
Coca-Cola HBC România, liderul pieţei de băuturi răcoritoare, a raportat în 2025 un volum de 175,8 milioane de unit cases de băuturi îmbuteliate, adică circa 993 de milioane de litri, în scădere cu 4% faţă de anul precedent, arată datele din ultimul raport al companiei-mamă.
Meet the speakers. Richard König, CEO & co-founder al Enery, dezvoltatorul unuia dintre cele mai mari proiecte hibride din Europa, amplasat în Giurgiu, participă la ZF Power Summit: Cum se integrează coloşii verzi, cu o capacitate tot mai mare, într-o piaţă în care foamea de energie este tot mai mică? # Ziarul Financiar
La începutul acestui an, austriecii de la Enery, producător independent de energie regenerabilă în Europa Centrală şi de Est (CEE), au anunţat începerea proiectului hibrid Ogrezeni, în judeţul Giurgiu, România, care combină producţia de energie electrică din surse fotovoltaice (PV) cu stocarea în baterii.
Miza: cum atragem băncile spre mediul de business? Băncile au frânat creditarea companiilor în 2025, finanţările efectiv noi fiind de circa 7 mld. lei, la jumătate faţă de anul anterior. Firmele mai mult au restructurat datorii vechi în 2025 # Ziarul Financiar
În timp ce economia are nevoie de finanţare, creditarea firmelor frânează de la an la an. Aşa se face că numărul de companii cu credite nu a depăşit încă 200.000 în România.
Siderurgia, cea mai mare problemă a Europei: Polonia este inundată de oţel mai ieftin din Germania. Fără energie mai ieftină subvenţionată de stat, industria poloneză, care se luptă cu energia scumpă, se teme că nu va supravieţui. Germania discută în acest moment schema pentru susţinerea propriilor oţelării, inclusiv prin tarife la importurile de oţel # Ziarul Financiar
Industria auto a Serbiei este în criză profundă: 6.000 de muncitori au fost deja disponibilizaţi, iar 12.000 au fost trimişi în concediu plătit cu 60% din salariul de bază # Ziarul Financiar
Circa 12.000 de angajaţi plasaţi în concediu plătit, 6.000 de muncitori disponibilizaţi: un sindicat avertizează cu privire la situaţia alarmantă din industria auto a Serbiei.
Pagina verde. Ce se mai întâmplă la barajul Paltinu. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investiţia de 114 mil. lei în reabilitarea Bazinului de Apă Curată. Proiectul va dura 24 de luni # Ziarul Financiar
România pierde teren demografic: Numărul nou-născuţilor a scăzut cu 3,4% în decembrie 2025 faţă de aceeaşi lună din 2024 # Ziarul Financiar
În luna decembrie 2025, numărul nou-născuţilor a fost de 11.893, în scădere cu 3,4% faţă de aceeaşi lună din 2024, când s-au înregistrat 12.307 copii, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
Investiţia în hotel versus rezidenţial, care e mai profitabil? „Hotelul poate genera venituri pe o perioadă mai lungă de timp şi, configurat corect, aduce încasări din surse multiple“. Un hotel poate genera un profit brut din operare de circa 35-40%, în funcţie de clasificarea hotelului, ceea ce înseamnă circa 12-15% profit net # Ziarul Financiar
În ultima vreme, hotelurile au devenit tot mai atractive pentru investitori, mai ales pentru cei din zona de real estate, cu experinţă chiar şi în zona rezidenţială, ceea ce arată atractivitatea turismului local.
A pierdut România bani europeni din cauza blocajului de la CCR? Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru: Şansele de a-i recupera după această amânare sunt extrem de reduse. Pe de altă parte, dacă vă puneţi în pielea Comisiei Europene, uitându-vă la o ţară care de patru ani şi mai bine nu rezolvă o reformă # Ziarul Financiar
ZF Index Imobiliar ianuarie 2026. Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a continuat să urce în ianuarie 2026. Piaţa revânzărilor de locuinţe a debutat în forţă în 2026, pe fondul dobânzilor ipotecare în scădere şi al cererii redirecţionate de la proiectele noi # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în ianuarie 2026 la 136.538 de euro, în creştere cu 769 de euro, respectiv 0,5% faţă de decembrie 2025. Comparativ cu ianuarie 2025, preţurile sunt mai mari cu 19.538 de euro, echivalentul unui avans anual de 16,6%, potrivit datelor din ZF Index Imobiliar, realizat în parteneriat cu SVN România.
