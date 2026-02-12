Peter Latos, Head of Strategy & Transactions, EY Parthenon: România continuă să îşi consolideze poziţia, depăşind constant performanţele altor economii din regiune şi chiar la nivel global în ceea ce priveşte activitatea de fuziuni şi achiziţii

00:15

Companiile americane din sec­to­rul şistului sunt conştiente că peri­oada de boom a trecut, însă realizea­ză că este prea devreme să renunţe, cu cererea de petrol aşteptată să continue să crească. Multe şi-au unit forţele, iar unele pun la bătaie capital suplimentar pentru a extrage cât pot de mult din câmpurile care le-au mai rămas. De curând, au început să se uite peste graniţe după şist, notează The Wall Street Journal.