Migraţia marilor averi atinge un nivel fără precedent: unde se mută cei mai bogaţi oameni ai lumii

Pacienţii cu obezitate supuşi unor intervenţii chirurgicale pentru a pierde din kilogramele în plus nu vor slăbi în ritm alert decât în primele luni după operaţie. ”Nici îngrăşatul nu a fost peste noapte, deci slăbitul va fi la fel, destul de lent pentru pacient, dar destul de abrupt şi rapid pentru noi şi echipa care urmăreşte pacientul. Dacă ne gândim la un pacient care are un exces ponderal de 100 sau 120 de kilograme şi ne gândim că pierde acest exces de 100 de kilograme într-un an de zile, din punct de vedere medical este foarte mult”, a explicat dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică şi metabolică.