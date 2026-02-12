JO de iarnă: Programul de joi al sportivilor români
News.ro, 12 februarie 2026 08:20
Sportivii români vor evolua, joi, în competiţiile de schi fond şi sanie ştafetă, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Acum 5 minute
09:00
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa, într-un dosar în care e vizată o firmă care ar fi vândut peste 12 tone de portocale cu conţinut ridicat de pesticide, schimbându-le eticheta / Veniturile realizate nu au fost înregistrate în evidenţele fiscale # News.ro
Opt percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa, într-un dosar în care reprezentanţii unei firme ar fi vândut, printr-un lanţ de hypermarketuri, peste 12 tone de portocale cu conţinut ridicat de pesticide, schimbându-le ambalajele şi eticheta pentru a lăsa impresia că fructele provin din Grecia deşi fuseseră importate din Egipt. De asemenea, veniturile realizate nu au fost înregistrate în evidenţele fiscale. 12 persoane vor fi duse la audieri.
09:00
Premierul moldovean, despre conflictul dintre două comunităţi religioase în satul Dereneu: Toată lumea trebuie să respecte legea, inclusiv enoriaşii # News.ro
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat miercuri că toţi moldovenii trebuie să respecte legea, inclusiv enoriaşii, care riscă să fie acuzaţi de infracţiuni de tulburare a ordinii publice după ce au pătruns într-o biserică cedată de sistemul judiciar al ţării unei ramuri rivale a credinţei ortodoxe, relatează Reuters.
Acum o oră
08:30
Limba rusă, recunoscută drept limbă oficială, alături de de kazahă, în proiectul noii Constituţii a Kazahstanului # News.ro
Limba rusă şi-a păstrat statutul de limbă oficială pentru utilizare în cadrul instituţiilor publice din Kazahstan, alături de limba kazahă, potrivit proiectului noii Constituţii, publicat de ziarul Kazahstanskaya Pravda, conform TASS.
08:30
Festivalul Internaţional de Film de la Berlin se deschide pentru a examina complexitatea lumii # News.ro
Festivalul de Film de la Berlin se va deschide joi seara cu o selecţie eclectică de filme care reflectă frământările lumii şi un juriu prezidat de Wim Wenders, o figură importantă a noii cinematografii germane.
08:30
Hackerii care au spart sistemele Spotify şi au copiat zeci de milioane de melodii, au publicat acum online o parte dintre acestea, unde sunt disponibile gratuit.
08:20
08:20
TotalEnergies respinge apelul lui Trump pentru revenirea în Venezuela: ”Prea scump şi prea poluant” # News.ro
TotalEnergies a declarat miercuri că nu intenţionează să revină în Venezuela, în ciuda solicitărilor preşedintelui american Donald Trump ca marile companii petroliere să investească masiv în reconstrucţia industriei energetice a ţării, relatează CNBC.
Acum 2 ore
08:00
IGPR - 40 de percheziţii în 6 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de lei - FOTO, VIDEO # News.ro
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş fac joi dimineaţă 40 de percheziţii în 6 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de lei. Cele mai multe percheziţii au loc în Mureş, unde se află şi coordonaturii grupului de firme care timp de cinci ani au înregistrat în evidenţele fiscale facturi fătă conţinut real, conform anchetatorilor.
07:40
Aplicaţia de mesagerie WhatsApp a denunţat, miercuri, o încercare a autorităţilor ruse de a-i bloca funcţionarea pentru a-i forţa pe utilizatori să migreze către un serviciu concurent, controlat de stat, numind-o un „pas înapoi”.
07:40
Heineken va concedia până la 6.000 de angajaţi, pe fondul economiilor generate de AI şi al scăderii vânzărilor de bere # News.ro
Producătorul olandez de bere Heineken intenţionează să reducă până la 7% din forţa sa de muncă în următorii doi ani, urmărind creşterea eficienţei prin economii de productivitate generate de inteligenţa artificială, după un an 2025 marcat de vânzări slabe, relatează CNBC.
07:30
Statele Unite vor începe să plătească miliardele de dolari pe care le datorează Naţiunilor Unite „în câteva săptămâni”, continuând totodată să solicite reforme, a declarat miercuri ambasadorul SUA la ONU.
07:20
Migraţia marilor averi atinge un nivel fără precedent: unde se mută cei mai bogaţi oameni ai lumii # News.ro
Migraţia transfrontalieră a celor mai înstărite familii din lume accelerează într-un ritm fără precedent, afirmă experţii în consultanţă pentru persoane cu averi ultra-ridicate, transmite CNBC.
07:10
La procesul pe reţelele de socializare, şeful Instagram se apără de acuzaţiile că alimentează dependenţa tinerilor # News.ro
CEO-ul Instagram, Adam Mosseri, primul director executiv din Silicon Valley care a depus mărturie în procesul Google şi Meta, a respins miercuri noţiunea de dependenţă de reţelele de socializare, preferând să vorbească despre „utilizare problematică”, termenul folosit de companie.
Acum 4 ore
06:50
Crearea de locuri de muncă în SUA a accelerat în ianuarie: 130.000 de posturi noi, şomajul a scăzut la 4,3% # News.ro
Piaţa muncii din Statele Unite a început anul 2026 peste aşteptări, cu 130.000 de locuri de muncă nou create în ianuarie, potrivit datelor ajustate sezonier publicate miercuri de Biroul pentru Statistică a Muncii, transmite CNBC.
06:30
Mistral investeşte 1,2 miliarde de euro în infrastructură AI în Suedia, vizând centre de date şi capacităţi de computing # News.ro
Mistral, startup-ul francez de inteligenţă artificială fondat în 2023, a anunţat miercuri un plan de investiţii de 1,2 miliarde de euro în infrastructură digitală în Suedia, cu accent pe centre de date şi capacităţi avansate de procesare pentru AI, relatează CNBC.
06:30
Eliminarea barierelor interne, eliminarea sarcinilor administrative şi protejarea produselor „Made in Europe”: cele 27 de state membre se reunesc joi în Belgia pentru a accelera reformele menite să redreseze competitivitatea economiei europene, copleşită de concurenţa acerbă din China şi de hiperputerea americană neîngrădită, conform AFP.
06:10
Un atac cu rachete a provocat un incendiu în noaptea de miercuri spre joi într-o instalaţie militară din sudul Rusiei, determinând autorităţile să evacueze populaţia dintr-un sat din apropiere, a declarat guvernatorul regional.
06:00
Preşedintele israelian califică antisemitismul din Australia drept „înfricoşător şi îngrijorător” # News.ro
Preşedintele israelian Isaac Herzog, aflat în vizită în Australia pentru a sprijini comunitatea evreiască afectată de atentatul de la Bondi, a calificat joi antisemitismul din această ţară drept „înfricoşător şi îngrijorător”, deşi există „o majoritate tăcută de australieni care doresc pacea”.
05:50
Acordul lui Trump privind vânzările de petrol venezuelean ridică întrebări asupra guvernului pe care SUA îl vor recunoaşte # News.ro
Decizia administraţiei Trump de a direcţiona 500 de milioane de dolari din veniturile petroliere ale Venezuelei către Qatar deschide o serie de întrebări fundamentale despre viitorul ţării după înlăturarea fostului preşedinte Nicolás Maduro, transmite CNBC.
05:40
Donald Trump a ordonat, miercuri, Departamentului Apărării să se aprovizioneze cu energie electrică provenită din centrale pe cărbune, o nouă încercare a preşedintelui american de a relansa o industrie costisitoare, în declin, care contribuie în mod semnificativ la încălzirea globală.
05:30
Camera Reprezentanţilor din SUA s-a pronunţat în favoarea abrogării tarifelor vamale impuse de Trump asupra Canadei # News.ro
Membrii republicani ai Camerei Reprezentanţilor americane au fost, miercuri, împotriva curentului lui Donald Trump şi au votat pentru abrogarea drepturilor vamale asupra Canadei, în ciuda ameninţărilor preşedintelui republican în timpul votului, scrie AFP.
05:30
Industria europeană de apărare cere mai multă claritate în decizii, pentru a evita risipa de timp şi bani # News.ro
Liderii din industria de apărare avertizează că Europa riscă să irosească resurse şi să încetinească proiectele dacă liderii politici nu stabilesc mai clar responsabilităţile în procesul de consolidare a apărării continentului, relatează Reuters.
05:20
Gallup, renumitul institut american de sondaje, va înceta să evalueze popularitatea preşedinţilor (media) # News.ro
Celebrul institut american de sondaje Gallup va înceta să măsoare popularitatea preşedinţilor, punând capăt unei practici vechi de aproximativ 90 de ani, a relatat miercuri ziarul The Hill.
05:10
Creştere de aproape 2% a preţurilor petrolului, miercuri, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, în pofida creşterii mari a stocurilor din SUA # News.ro
Cotaţiile petrolului au crescut miercuri cu aproape 2%, investitorii fiind preocupaţi de tensiunile în creştere dintre Iran şi Statele Unite, chiar înainte de reluarea negocierilor dintre cele două ţări, transmite Reuters.
Acum 8 ore
02:40
Norvegia se teme de o anexare rusă în nord, cu scopul protejării ”capacităţilor nucleare” ruse din Peninsula Kola # News.ro
Norvegia ”nu exclude ca Rusia să fure teritorii” norvegiene şi anticipează o invazie rusă nordului ţării, cu scopul de ”a-şi proteja capacităţile nucleare”, dezvăluie şeful armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, într-un interviu acordat cotidianului britanic The Gardian.
02:00
Democraţii o acuză în Congres pe secretara Justiţiei Pam Bondi de ”muşamalizarea” scandalului Epstein şi de transformarea departamentului în ”instrument al răzbunării” lui Trump. ”Trump comandă inculpări ca şi cum ar comanda pizza, iar voi le executaţi” # News.ro
Aleşii democraţi din Congresul american au acuzat-o miercuri pe secretara Justiţiei Pan Bondi de ”muşamalizarea” scandalului Epstein şi de transformarea departamentului pe care-l conduce în ”instrument al răzbunării” preşedintelui republican Donald Trump, relatează AFP.
Acum 12 ore
01:00
Lideri europeni constată împreună urgenţa unor reforme în UE, însă Macron şi Merz apără soluţii divergenţe # News.ro
Mai mulţi lideri europeni au constatat împreună miercuri ”urgenţa” unor reforme cu scopul de a evita declinul şi a deveni ”o putere independentă”, însă preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au apărat soluţii uneori divergente, care prefigurează dezbateri germano-franceze aprige în săptămânile viitoare, relatează AFP.
00:50
JO de iarnă, patinaj artistic: Cuplul francez Fournier Beaudry/Cizeron a câştigat aurul la dans pe gheaţă # News.ro
Francezii Laurence Fournier Beaudry şi Guillaume Cizeron au câştigat miercuri medalia de aur la dans pe gheaţă, în competiţia de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, cu un total de 225,82 puncte.
00:30
Premier League: Victorii pentru Manchester City, Aston Villa şi Liverpool / Burnley, 3-2 cu Crystal Palace după ce a fost condusă cu 2-0 # News.ro
Formaţiile Manchester City, Aston Villa şi Liverpool au obţinut victorii, miercuri, în partidele disputate în etapa a 26-a din Premier League.
00:20
Formaţia Lazio Roma s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Cupei Italiei, trecând în sferturi de Bologna în urma loviturilor de departajare.
00:10
Formaţia Athletic Bilbao a fost învinsă, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Real Sociedad, în prima manşă a semifinalelor Cupei Spaniei.
00:10
James Van Der Beek, actorul cu ochi blânzi care a jucat rolul principal în serialul pentru adolescenţi din anii '90 ”Dawson's Creek”, care l-a catapultat către celebritate, a murit la vârsta de 48 de ani, scrie CNN.
00:10
Suspecta în atacul armat la un liceu în Tumbler Ridge este o femeie transsexuală de 18 ani, anunţă adjunctul Jandarmeriei Regale canadiene. Ea şi-a ucis mama şi fratele. Bilanţul victimelor, revizuit în scădere la opt morţi # News.ro
Suspectul în atacul armat de la Tumbler Ridge este o femeie transsexuală în vârstă de 18 ani, care a deschis focul şi împotriva forţelor de ordine, anunţă miercuri într-o conferinţă de presă poliţia, relatează AFP.
00:00
Formaţia Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Cupei Germaniei, trecând în sferturi de RB Leipzig, scor 2-0.
00:00
Ministrul Apărării, întrevedere cu asistentul Secretarului General al NATO pentru Securitate şi Informaţii/ MApN: A fost subliniată importanţa unei înţelegeri comune a riscurilor şi provocărilor de securitate de pe Flancul Estic # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a discutat, miercuri, cu asistentul Secretarului General al NATO pentru Securitate şi Informaţii, Scott W. Bray, despre situaţia de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, fiind subliniată importanţa unei înţelegeri comune a riscurilor şi provocărilor de securitate de pe Flancul Estic.
11 februarie 2026
23:50
Vrancea: Activitatea unui adăpost de câini privat, suspendată după un control al poliţiştilor şi al inspectorilor ANSVSA/ A fost deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor # News.ro
Activitatea unui adăpost de câini privat din localitatea Suraia, judeţul Vrancea, a fost suspendată după un control al poliţiştilor şi al inspectorilor ANSVSA. Totodată, a fost deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor.
23:40
Alexandru Rogobete: Am aprobat metodologia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală. Aliniem pregătirea radiologilor din România la standardele europene # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a aprobat metodologia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală. Ministerul Sănătăţii va organiza anual o sesiune a examenului pentru obţinerea certificării EDiR – European Diploma in Radiolog, recunoscută la nivel internaţional.
23:30
Ciolacu: Nu va funcţiona această coaliţie dacă se continuă în acest ritm. Nu se poate face într-o coaliţie numai ce vrea prim-ministrul # News.ro
Marcel Ciolacu, fost prim-ministru şi fost preşedinte al PSD, este de părere că ”nu va funcţiona această coaliţie dacă se continuă în acest ritm”. El spune că ”nu se poate face într-o coaliţie numai ce vrea prim-ministrul”.
23:20
Ciolacu: Rămân în continuare premierul cu cei mai mulţi kilometri de autostradă şi cu cele mai mari investiţii post-decembriste din istoria României/ Eu înţeleg politica, nu înţeleg ipocrizia. Şi costurile ca tu să demonstrezi că eşti salvatorul României # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu îl critică în termeni duri pe prim-ministrul Ilie Bolojan, vorbind, fără a pronunţa numele şefului Guvernului, despre ”şmecherii contabiliceşti” legate de cifrele privind deficitul cash şi despre ipocrizie. ”Îmi pare rău să spun, rămân în continuare premierul cu cei mai mulţi kilometri de autostradă şi cu cele mai mari investiţii post-decembriste din istoria României”, spune Ciolacu.
23:00
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, s-a calificat, miercuri, în finala Cupei Greciei, trecând în semifinale de Panathinaikos, scor general 3-0.
23:00
Chirurgia bariatrică nu exclude nevoia ca pacientul să facă sport. Dr. Victor Cristian Diaconu: Riscul de re-luare în greutate după astfel de intervenţii chirurgicale este direct dependent de modul în care este prezervată sau crescută masa musculară # News.ro
Sportul este extrem de important pentru pacienţii cu obezitate care sunt supuşi unor intervenţii chirurgicale pentru scăderea în greutate. Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică şi metabolică, a explicat că riscul de a lua din nou în greutate după astfel de intervenţii chirurgicale este direct dependent de modul în care este prezervată sau crescută masa musculară.
22:50
Dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică: Pacienţii nu slăbesc ”peste noapte” după chirurgia bariatrică. Nici îngrăşatul nu a fost peste noapte, deci slăbitul va fi la fel. O sută de kilograme se pierd într-un an # News.ro
Pacienţii cu obezitate supuşi unor intervenţii chirurgicale pentru a pierde din kilogramele în plus nu vor slăbi în ritm alert decât în primele luni după operaţie. ”Nici îngrăşatul nu a fost peste noapte, deci slăbitul va fi la fel, destul de lent pentru pacient, dar destul de abrupt şi rapid pentru noi şi echipa care urmăreşte pacientul. Dacă ne gândim la un pacient care are un exces ponderal de 100 sau 120 de kilograme şi ne gândim că pierde acest exces de 100 de kilograme într-un an de zile, din punct de vedere medical este foarte mult”, a explicat dr. Victor Cristian Diaconu, medic primar de chirurgie bariatrică şi metabolică.
22:50
Trump ”insistă” pe lângă la Netanyahu în favoarea dialogului cu Iranul, în a şaptea întâlnire, de peste două ore, la Casa Albă, la care presa nu a avut acces. Netanyahu a ratificat, într-o întâlnire cu Rubio, participarea Israelului la ”Consiliul Păcii” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a ”insistat” miercuri, pe lângă premierul israelian Benjamin Netanyahu, asupra voinţei sale de a continua negocierile cu Iranul, relatează AFP.
22:40
Vasile Marian Gîtlan şi Darius Lucian Şerban s-au clasat, miercuri, pe locul 17 în proba de sanie dublu masculin de la Jocurile Olimpice de iarnă.
22:30
Polo: Campioana CSM Oradea încheie participarea în grupele Ligii Campionilor cu o înfrângere # News.ro
Campioana CSM Oradea a pierdut şi ultimul meci din grupa C, în deplasare, cu AN Brescia, scor 13-17. CSM Oradea va continua în optimile LEN EuroCup.
22:30
Prahova: Trei tineri, reţinuţi după ce au şantajat o adolescentă violată ca să îşi schimbe declaraţiile. Cei trei au încercat să îl ajute pe un prieten, arestat preventiv pentru că a violat-o pe fată # News.ro
Trei tineri au fost reţinuţi de poliţiştii din judeţul Prahova după ce au şantajat o adolescentă de 15 ani ca să îşi schimbe declaraţiile într-un dosar în care fata a reclamat că a fost violată. Cei trei au încercat, folosind şantajul, să îşi ajute un prieten arestat preventiv pentru că a abuzat-o pe fată.
22:20
UPDATE - Cupa României: Universitatea Cluj şi Metalul Buzău, în sferturile Cupei României / Rezultatele înregistrate, clasamentele grupelor şi programul de joi # News.ro
Formaţiile Universitatea Cluj şi Metalul Buzău s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale Cupei României Betano, încheind pe primele două poziţii în Grupa C.
22:00
UPDATE-Zelenski: Ucraina va organiza alegeri doar după o ”încetare a focului” şi implementarea unor ”garanţii de securitate”. El dezminte că SUA fac o legătură între garanţiile de securitate şi alegeri, aşa cum scrie Financial Times # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după ”o încetare a focului” cu Rusia şi obţinerea unor ”garanţii de securitate”, în urma unor informaţii de presă potrivit cărora Kievul intenţionează să organizeze în curând alegeri prezidenţiale şi un referendum, relatează AFP.
22:00
Baschet masculin: CSO Voluntari, victorie cu liderul Syntainics MBC, în ENBL; urmează faza play-off # News.ro
Echipa CSO Voluntari a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia germană Syntainics MBC, scor 87-83 (43-39), în ultimul meci din sezonul regulat al ENBL. CSO Voluntari era calificată anterior în faza play-off a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
22:00
Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, în urma unei decizii definitive a ICCJ # News.ro
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, a decis, miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins contestaţiile celor trei la o hotărâre a Curţii de Apel Bucureşti. Decizia ICCJ este definitivă. Horaţiu Potra, fiul său Dorian Potra şi nepotul Alexandru Potra au fost arestaţi preventiv, în noiembrie, pentru tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive.
