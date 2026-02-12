Cutremur la ANAF: zeci de servicii fiscale din țară, în analiză pentru desființare. Ce se întâmplă cu angajații
Adevarul.ro, 12 februarie 2026 08:30
Sub presiunea bugetului pentru 2026, ANAF pregătește o restructurare amplă, care vizează în special serviciile fiscale mici și ineficiente.
• • •
Acum 5 minute
09:00
Dragoste și trădare pe Telegram: fiica unui preot a spionat armata ucraineană din biserica tatălui său, pentru un agent FSB. A primit 15 ani de închisoare # Adevarul.ro
Dragoste și trădare pe Telegram: fiica unui preot din Pokrovsk a ajuns după gratii pentru că a spionat pozițiile trupelor ucrainene pentru Rusia. Tânăra susține că totul a început ca o conversație obișnuită și că a fost atrasă într-o relație mai mult decât prietenească cu agentul rus.
09:00
Percheziții în București și trei județe pentru vânzarea de fructe cu proveniență falsă și evaziune fiscală # Adevarul.ro
Joi, 12 februarie 2026, în executare opt mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Ialomița, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Acum 30 minute
08:45
Nicușor Dan participă joi la Consiliul European. Investițiile și energia, pe lista priorităților # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan participă joi, 12 febuarie la reuniunea informală a Consiliului European, convocată de Președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.
08:45
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș fac joi dimineață 40 de percheziții în județele Mureș, Brașov, Iași, Olt, Cluj, Argeș și în București, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la două milioane de lei.
Acum o oră
08:30
Schioarea americană Lindsey Vonn a suferit a treia operație. Tatăl sportivei i-a dat interzis să mai concureze # Adevarul.ro
Internată la Treviso, Vonn a fost operată din nou.
08:30
08:15
Un atac cu rachete asupra unei baze militare din sudul Rusiei a provocat un incendiu și evacuarea unui sat # Adevarul.ro
Un atac cu rachete a provocat, în noaptea de miercuri spre joi, un incendiu într-o instalație militară din sudul Rusiei, determinând autoritățile să evacueze populația dintr-un sat apropiat, a declarat guvernatorul regiunii Volgograd, Andreş Botcharov.
Acum 2 ore
08:00
Afacerist român, condamnat la închisoare în Spania pentru că și-a tratat muncitorii sezonieri „ca pe niște câini și chiar i-a scuipat în față!” # Adevarul.ro
Un afacerist român a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare de Tribunalul Provincial din Valladolid pentru încălcarea drepturilor lucrătorilor.
08:00
Joi, 12 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
07:30
Și-acum, c-am rămas orfani de vechea ordine, ce ne vom face? Cam asta ar fi starea de spirit europeană înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen, dacă e să ne luăm după raportul cu titlul semnificativ ”În curs de distrugere”, publicat înaintea reuniunii.
07:30
Vremea se încălzește în majoritatea regiunilor țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 5 și 16 grade.
07:30
Șefii Federației Române de Lupte, primiți cu brațele deschise la o competiție din Rusia, fără să aibă vreun sportiv la start # Adevarul.ro
Celelalte state europene au boicotat concursul.
07:30
Comisarul european Michael McGrath se întâlnește, astăzi, la București cu Ilie Bolojan, Oana Țoiu și Radu Marinescu # Adevarul.ro
Comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, efectuează astăzi o vizită oficială la București.
07:15
Forțele ruse probabil propagă o narațiune falsă „contraofensivă” ucraineană în apropierea granițelor regionale ale Dnipropetrovsk și Zaporijie, pentru a acoperi rapoarte false anterioare despre presupuse progrese în zonă, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).
Acum 4 ore
07:00
07:00
UE caută soluții pentru relansarea competitivității economice, sub presiunea Chinei și a Statelor Unite # Adevarul.ro
Liderii UE se reunesc în Belgia pentru a accelera reformele privind competitivitatea economică, sub presiunea Chinei și a SUA. Discuțiile vizează piața unică, reducerea birocrației și protejarea produselor europene.
06:45
De la revoluție digitală la supraveghere totală. Cum schimbă AI regulile jocului în China # Adevarul.ro
Timp de două decenii, utilizatorii chinezi de internet au găsit modalități de a ocoli cenzura, în timp ce autoritățile au transformat treptat spațiul digital într-un instrument de control.
06:45
Kremlinul anunță că Rusia nu va participa la prima întrunire a Consiliului pentru Pace, inițiat de Donald Trump # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că Rusia nu va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump, programată pentru sfârșitul acestei luni, potrivit presei de stat ruse.
06:30
Decizia administrației Trump privind redirecționarea banilor din petrolul Venezuelei ridică dileme juridice și politice majore # Adevarul.ro
Decizia administraţiei Trump de a direcţiona 500 de milioane de dolari din veniturile petroliere ale Venezuelei către Qatar deschide o serie de întrebări fundamentale despre viitorul ţării după înlăturarea fostului preşedinte Nicolás Maduro, potrivit CNBC.
06:15
Mutarea strategică de la Ministerul Apărării. Adevărata miză a centrelor militare, explicată de generalul Bălăceanu # Adevarul.ro
Centrele militare județene vor trece în administrarea exclusivă a Ministerului Apărări, a anunțat premierul. Măsura este una benefică, în condițiile în care ar genera economii pentru autoritățile locale, explică experții pentru „Adevărul”.
05:45
Rusia și Iranul au lansat noi acuzații la adresa companiei SpaceX, susținând, în cadrul unei reuniuni a ONU, că rețeaua de sateliți Starlink ar încălca normele internaționale și ar estompa granița dintre tehnologiile comerciale și cele militare, potrivit Bloomberg.
05:15
Pot fi obligați medicii să rămână în țară după facultate? Experții reacționează la planul lui Bolojan # Adevarul.ro
Declarația premierului Ilie Bolojan, care crede că medicii ar trebui să rămână obligatoriu în România o perioadă după terminarea facultății, readuce în prim plan o problemă acută a sistemului: deficitul de personal.
Acum 6 ore
05:00
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi” # Adevarul.ro
Confruntată cu temperaturi scăzute extreme, pe fondul resurselor limitate, infanteria ucraineană trebuie să fie creativă. Zona conflictului traversează una dintre cele mai severe perioade de frig extrem de la începutul invaziei ruse din 2022.
04:45
Președintele rus Vladimir Putin a descris în repetate rânduri invazia pe scară largă a Ucrainei drept o luptă pentru „suveranitate”.
04:15
Cât costă succesiunea în 2026 și cât impozit plătești la stat. Majoritatea europenilor sunt nemulțumiți de taxele mari # Adevarul.ro
Succesiunea este extrem de importantă în România, în condițiile în care circa 80% dintre imobile sunt proprietate personală și în majoritatea locuințelor trăiesc mai multe generații. Iar taxele nu sunt deloc de neglijat, existând foarte multe situații în care statul percepe și impozit.
03:45
Vacanță la schi sau la bunici? Directoarea de școală care face excursii gratuite cu elevii: „Asta le dă curaj și altă perspectivă” # Adevarul.ro
Elevii din mai multe județe ale țării se află deja în „vacanța de schi”, alții urmează să intre săptămâna viitoare, pentru ca ultima săptămână din februarie să închidă seria. Pentru mulți copii practicarea sporturilor de iarnă rămâne însă un vis.
03:15
Război tăcut între firmele de software și cele care dezvoltă AI. Cine pierde și cine câștigă pe burse # Adevarul.ro
Valul de inovație AI a devenit un factor de piață, pentru că fiecare model nou poate poate schimba rapid estimările de profit ale companiilor. De la o săptămână la alta, un nou sector suferă deprecieri în urma lansării de noi modele de AI care pun în pericol practicile și profiturile.
Acum 8 ore
02:45
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă” # Adevarul.ro
Valul de dezinformare privind „flota din umbră” a Rusiei sugerează că Kremlinul devine din ce în ce mai nervos în privința capacității sale de a ocoli sancțiunile europene privind exportul de petrol rusesc.
02:15
Cine au fost mogulii, cei mai puternici oameni ai lumii. Au creat un imperiu al luxului și toleranței # Adevarul.ro
Acum câteva secole, în Asia Centrală lua naștere una dintre cele mai puternice și bogate dinastii ale istoriei. Se numea Moguli și au ajuns să controleze un întreg subcontinent. Averea lor era atât de mare încât numele dinastiei a devenit sinonim, până astăzi, cu bogăția și puterea discreționară.
02:00
Dezvăluirile din documentele publicate de administrația Trump au generat ample repercusiuni globale, ducând la demisii și potențiale implicații penale mult dincolo de granițele SUA, din Europa până în Asia, relatează New York Times.
01:45
Unde pot reclama românii pierderea, deteriorarea sau furtul unui colet. Ce despăgubiri pot primi # Adevarul.ro
Ultimele date statistice arată că, în România ajung în fiecare an cel puțin 600 de milioane de colete, corespondență și imprimate, o parte dintre acestea fiind însă pierdute sau deteriorate. Cei care ajung în astfel de situații neplăcute trebuie să știe unde pot depune plângeri.
01:15
Ce locuri de muncă și-au găsit românii fără BAC: „Diploma nu e o certitudine că ajungi mare CEO, dar e mai bine să o ai” # Adevarul.ro
După ani în care au renunțat la gândul obținerii diplomei de Bacalaureat, mulți români spun că au fost nevoiți să accepte meserii prost plătite, regretând lipsa de interes pentru acest examen. Alții susțin însă că diploma nu a contat foarte mult în cazul lor, deoarece s-au mobilizat pentru a reuși.
01:15
Elefantul din cameră de pe agenda UE. Cum vechile diviziuni riscă să deraieze eforturile către autonomie # Adevarul.ro
Liderii UE se pregătesc pentru discuții de importanță majoră pe teme ce variază de la proiecte comune de apărare la reforme economice, însă eforturile de a reduce dependența Europei de SUA scot la suprafață diviziuni profunde între cele 27 state membre, scrie Politico.
Acum 12 ore
00:45
Cel mai înalt viaduct rutier dă fiori românilor. În ce stare a ajuns după 60 de ani podul traversat de mii de mașini # Adevarul.ro
Cel mai înalt viaduct construit în anii ’60 stârnește fiori multor români, din cauza stării sale de degradare. Viaductul este tranzitat zilnic de mii de mașini, iar trecerea timpului a lăsat urme adânci în structura sa.
00:15
12 februarie: Un an de când Klaus Iohannis și-a încheiat mandatul prelungit de președinte al României # Adevarul.ro
Pe 12 februarie 2025, Klaus Iohannis și-a încheiat cel de-al doilea mandat în fruntea statului român. Tot pe 12 februarie s-au născut scriitoarea Otilia Cazimir și regizorul Franco Zeffirelli.
00:00
Trump insistă pentru continuarea negocierilor cu Iranul. Mesaj transmis lui Netanyahu la Washington # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că a „insistat” pe lângă premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a primit la Casa Albă, asupra voinţei sale de a continua discuţiile pentru a se ajunge la un acord cu Iranul.
00:00
Cum a decis lăcomia unui rege al Ungariei destinul Valahiei. Compromisurile pe care a fost nevoit să le facă urmașul învingătorului de la Posada # Adevarul.ro
Primul voievod român care s-a intitulat mare stăpânitor al teritoriului de la sud de Carpați a fost Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab I. El a deschis o adevărată „epocă de aur” a Valahiei, cu o abilitate diplomatică ieșită din comun.
11 februarie 2026
23:45
Deja o mare victorie pentru Bad Unicorn, distribuitorii premiați: Monica Felea și Ștefan Bradea, care au avut și au curajul să aducă producții rare și de valoare.
23:30
Ucraina va organiza alegeri doar după încetarea focului, anunță președintele Volodimir Zelenski # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o încetare a focului cu Moscova şi obţinerea „garanţiilor de securitate”, reacţionând astfel la informaţii potrivit cărora Kievul ar avea în vedere organizarea unor alegeri prezidenţiale.
23:30
U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Românei la fotbal # Adevarul.ro
Universitatea Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile Cupei României la fotbal.
23:30
Alimentele care susțin vindecarea organismului. Două rețete pentru mese ușoare de seară # Adevarul.ro
Refacerea rapidă a organismului după o intervenție chirurgicală, o leziune sau un episod inflamator depinde de procese biologice care consumă energie și resurse în mod constant. Printre acestea, regenerarea țesuturilor joacă un rol central.
23:15
Poliția canadiană a dezvăluit identitatea suspectului în atacul armat asupra unei școli din Canada # Adevarul.ro
Poliția canadiană a dezvăluit miercuri identitatea autorului atacului armat asupra unei școli secundare din orașul Tumbler Ridge din vestul Canadei. Este vorba de Jesse Van Rootselaar, în vârstă de 18 ani, o femeie transgender care locuiește în oraș.
22:45
James Van Der Beek, actorul american cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul-fenomen al anilor ’90, Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani. Starul dezvăluise în 2024 că a fost diagnosticat cu cancer, potrivit The Guardian.
22:15
MAE, atenționare de călătorie pentru Germania: Trafic aerian perturbat de greva piloților și însoțitorilor de bord # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Germania, unde joi este programată o grevă a piloților și a însoțitorilor de bord angajați ai companiei Lufthansa.
22:15
Ce spune Comisia Europeană după noua amânare a verdictului privind pensiile speciale dată de CCR # Adevarul.ro
Comisia Europeană a transmis miercuri seară că „a luat act” de noua amânare decisă de Curtea Constituțională a României în dosarul privind reforma pensiilor speciale.
22:00
Interlopul Nuțu Cămătaru, reabilitat după anii petrecuți în pușcărie. Decizia Curții de Apel București # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a admis miercuri, 11 februarie, cererea de reabilitare formulată de Ion Balint, cunoscut în lumea interlopă drept Nuțu Cămătaru. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de zece zile.
22:00
Europa trebuie să ia „decizii puternice” pentru a evita „declinul” economic. Avertismentul cancelarului german # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri că dacă Europa vrea să evite „declinul” economic ea trebuie să adopte „decizii puternice” şi în special să reducă drastic reglementările.
21:45
Rusia, aproape de cucerirea unor orașe-cheie din Zaporojie și Donețk. 150.000 de militari ruși sunt concentrați pe direcția Pokrovsk # Adevarul.ro
Armata rusă este tot mai aproape de atingerea unor obiective strategice în sud-estul Ucrainei, iar presiunea pe front crește vizibil.
21:45
Horoscopul de joi, 12 februarie, Taurii trebuie să renunțe la orgoliu, Racii devin productivi, iar Leii pot deveni impulsivi.
21:30
Autostrada A8, într-un punct critic: risc major ca sectorul montan să rămână fără finanțare pentru exproprieri # Adevarul.ro
Autostrada A8 Ungheni–Iași–Târgu Mureș se află într-un punct critic, existând riscul major ca sectorul montan să rămână fără finanțare pentru exproprieri, ceea ce ar putea afecta grav calendarul de execuție al proiectului.
