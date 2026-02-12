Descoperire uimitoare. Meditația poate remodela activitatea creierului

19:30

PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh. Proiectul are o valoare de 68,2 milioane de lei, din care o sumă de circa 9,87 milioane de lei va fi asigurată de finanțare europeană, prin Fondul de Modernizare, potrivit unui comunicat transmis redacție.