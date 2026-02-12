S-au tras focuri de armă! Un bărbat a atacat și a amenințat un șofer de autobuz
SpyNews, 12 februarie 2026 10:20
Clipe de panică în Paris, miercuri după-amiază. Un șofer de autobuz a fost atacat și amenințat de un bărbat înarmat cu un cuțit. Polițiștii au fost nevoiți să tragă focuri de armă pentru a-l prinde pe agresor.
Un bărbat din județul Brăila a fost dat dispărut pe data de 18 septembrie 2025. De atunci, acesta a fost de negăsit, asta... până acum! Omul în cauză a fost găsit fără suflare, sub pat!
Cum a aflat un nutriționist din România că două dintre clientele sale au același iubit. Le-a spus sau nu fetelor # SpyNews
Un nutriționist a avut parte de o întâmplare atipică. Femeia a aflat că două dintre clientele sale au același iubit. Nutriționistul a stat puțin pe gânduri, iar mai apoi a decis dacă să le dezvăluie și fetelor că sunt înșelate.
Un influencer celebru a murit după ce a mâncat crab toxic. Voia să facă vizualizări pe social media # SpyNews
Un influencer în vârstă de 51 de ani a murit după ce a mâncat crab toxic. Femeia filma un videoclip pentru social media și voia să facă vizualizări. Influencerița a făcut convulsii și s-a stins din viață la spital.
Bărbatul care și-a împușcat mortal fiica nu va fi tras la răspundere pentru fapta sa! Lucy avea doar 23 de ani # SpyNews
Noi vești în cazul bărbatului care și-a ucis cu sânge rece propria fiica! Acesta nu va fi pus sub acuzare după ce a împușcat-o pe tânăra de 23 de ani. Iată motivul halucinant de la care ar fi început disputa!
Răsturnare de situație la Power Couple! Ce cuplu urma să fie eliminat. Superputerea soților Urzică a adus surprize # SpyNews
Un cuplu urma să fie eliminat la Power Couple. Concurenții au avut de ales între soții Zmărăndescu și Sandra Izbașa & Răzvan Bănică. Luiza și Cătălin Zmărăndescu au intrat la vot pentru a cincea oară.
Fostul soț și fostul iubit al Ioanei Popescu, confruntare de zile mari! Ce și-au spus foștii parteneri ai jurnalistei # SpyNews
Moartea Ioanei Popescu rămâne un subiect important, chiar și la câteva luni distanță. Jurnalista s-a stins din viață în urmă cu ceva timp, din cauza unor afecțiuni medicale, iar fostul soț și fostul iubit al acesteia s-au confruntat în direct la Spynews TV. Iată despre ce este vorba!
James Van Der Beek, actorul cunoscut pentru rolul său principal din drama americană Dawson's Creek, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă. Tragedia a zguduit industria filmului.
Dana Roba a postat un mesaj care ridică multe semne de întrebare! Make-up artista suferă după fostul iubit sau doar vrea să atragă atenția internauților? Iată detaliul care a dat-o de gol pe fosta parteneră a lui Nicolae Guță!
Oase, la un pas de a ceda, la Power Couple: „Îmi venea să plâng de nervi”. Cum a reacționat iubita lui, Maria # SpyNews
Oase a fost la un pas de a ceda, la Power Couple. Concurentul a vrut să abandoneze proba în timp ce era la înălțime. Cei doi nu au reușit să ducă proba la bun sfârșit. Maria Pitică, în schimb, a preferat să nu cedeze.
Dorian de la Mireasa a făcut-o pe Aliz să plângă. Ce s-a întâmplat între cei doi concurenți # SpyNews
Aliz a fost surprinsă plângând, după ce Dorian a criticat gesturile pe care ea le-a făcut față de el. Tânăra nu a reușit să își stăpânească lacrimile și a fost vizibil afectată de ceea ce a spus concurentul pentru care ea a declarat că a intrat în competiție.
Maria Constantin și Monica Tatoiu, răspuns acid pentru persoanele care le jignesc în mediul online: „Acele tanti ofuscate trăiesc într-o bulă” # SpyNews
Maria Constantin și Monica Tatoiu au reacționat dur, în urma valului de critici care s-a năpustit asupra lor. Cele două vedete nu s-au mai abținut și au spus lucrurilor pe nume, în direct, la Spynews TV. Iată mai multe detalii!
Cine este mai gelos în cuplul format din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică: „De parcă nu știu cu cine stau în casă” # SpyNews
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au făcut proba „În al șaptelea cer” de la Power Couple. Concurentul a avut, la început, emoții, mai ales că nu știa la ce să se aștepte. Cei doi au dezvăluit și cine este mai gelos în cuplul lor.
EXCLUSIV | Margherita de la Clejani este bună de plată | Drogurile afectează grav și portofelul # SpyNews
Margherita de la Clejani, pe numele de inculpată Myriam-Margareta Manole, a mai primit o lovitură, după ce a ratat șansa de a-și albi cazierul: judecătorii au obligat-o să plătească pentru daunele produse în accidentul comis sub influența drogurilor.
EXCLUSIV | Situație halucinantă în blocul afectat de explozia din Rahova | Se lasă cu dosar # SpyNews
Reveniți cu greu în casele lor și obligați să înlocuiască țevile de gaze, locatarii blocului afectat de explozia din cartierul bucureștean Rahova s-au trezit cu o nouă problemă, pe care au decis s-o tranșeze în instanță.
Exclusiv! Călin Donca, declaraţii fără perdea despre Larisa Uţă şi Cristian Boureanu: „În lumea reală, dacă cineva mi-ar fi făcut aşa, de mult l-aş fi bătut # SpyNews
Călin Donca a vorbit fără rețineri despre Larisa Uță și Cristian Boureanu. Afaceristul susține că Larisa Uță i-a jignit soția, la Survivor, lucru care l-ar fi scos din sărite. A negat că îl cunoaște pe Cristian Boureanu dinainte de emisiune, mărturisind că probabil ar fi ajuns să se ia la bătaie, dacă nu erau ceilalți concurenți de față pentru a interveni. Declarațiile tranșante ale afaceristului, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
Ioana State dă cărțile pe față! Motivul pentru care a luat hotărârea să dea jos peste 20 de kilograme: "bullying-ul ăla a fost..." # SpyNews
Ioana State dă cărțile pe față! Actrița dezvăluie motivul pentru care a luat hotărârea să slăbească peste 20 de kilograme. Mai mult, combate speculațiile apărute și vorbește deschis despre cum se simțea înainte de această schimbare. Declarații exclusive.
Cătălin Bordea, fără inhibiții! Actorul, dezvăluiri picante din viața amoroasă: "A venit o dubă neagră, m-a luat..." # SpyNews
Cătălin Bordea ne-a oferit un interviu fără inhibiții, făcând dezvăluiri picante din viața sa amoroasă. Actorul vorbește despre o experiență prin care a trecut, pe care ar repeta-o oricând și pe care o recomandă chiar și altora. Declarații incendiare!
Lino Golden se căsătorește peste doar două luni! Ce va face cântărețul diferit față de prima nuntă cu fosta soție # SpyNews
După ce anul trecut a divorțat, Lino Golden este pregătit să se căsătorească din nou. Chiar la fix un an de la divorț, cântărețul urmează să spună iar „DA” în fața ofițerului de stare civilă, iar noi avem declarații exclusive chiar de la artist. Ce va face cântărețul diferit față de prima nuntă cu fosta soție și cum a pregătit momentul cererii în New York.
Irisha știe clar ce vrea de la noul iubit: să aibă bani! Influencerița nu acceptă bărbați săraci în viața ei: ”El trebuie să fie stâlpul relației” # SpyNews
Irisha știe clar ce își dorește de la noul iubit și, după cum ne-a spus chiar ea, acest lucru nu este deloc o noutate. Influencerița susține că banii partenerului într-o relație sunt foarte importanți, iar bărbatul care îi va deveni iubit trebuie să câștige mult mai mulți bani decât ea. O condiție cât se poate de clară!
Oana Roman a postat un mesaj plin de emoție, pe rețelele de socializare. Vedeta este răpusă de dorul mamei sale, pe care a pierdut-o în urmă cu aproximativ doi ani. Mioara Roman s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, iar fiica ei trăiește cu o durere imensă în suflet. Iată ce a scris pe Internet!
Bebeluș, mort după ce ar fi consumat lapte praf contaminat. Produsul ar fi făcut parte dintr-un lot retras de la vânzare # SpyNews
Tragedie într-o familie! Un bebeluș a murit după ce ar fi consumat lapte praf contaminat. Produsul făcea parte dintr-un lot retras recent de la vânzare din cauza riscurilor de contaminare. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte.
Doliu la Opera Națională București! S-a stins din viață soprana Liliana Dumitrache. Avea 72 de ani. Decesul său lasă un gol imens în lumea muzicală din România.
Andrei Niculae a abandonat proba, la Power Couple: „Am zis că rămân acolo”. De ce s-a contrazis mai apoi cu iubita lui # SpyNews
Andrei Niculae a abandonat proba, la Power Couple. Concurentul a încercat să o ducă la capăt, însă a decis să renunțe. Claudia i-a fost alături, spunând că îl înțelege, însă mai apoi a părut că este deranjată după ce Andrei Niculae a tachinat-o pe motiv că pleacă acasă.
Mesajul emoționant al Franciscăi pentru TJ Miles la scurt timp după ce l-a făcut tătic: „Lacrimile noastre...” # SpyNews
Francisca și TJ Miles trăiesc cele mai frumoase clipe din viața lor! Cei doi au devenit părinții unei fetițe superbe, iar proaspăta mămică a transmis un mesaj absolut emoționant, dedicat partenerului său. Iată despre ce este vorba!
Irina Columbeanu arată cum decurge o zi din viața ei la facultate, în New York. Ce program are fiica Monicăi Gabor # SpyNews
Irina Columbeanu a arătat cum își petrece o zi obișnuită la facultate, în New York. Viața ei de studentă este destul de activă. Are cursuri și diverse activități, dar și timp pentru a se relaxa și a merge la sală.
Familia afaceristului mort în accidentul din Iași își strigă durerea. Sora lui nu își poate reveni din șoc: „Este insuportabil de trăit” # SpyNews
Sora afaceristului mort în accidentul din Iași este în stare de șoc. Familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum atât pe el, cât și pe soția lui și copilul lor nenăscut. Tragedia s-a abătut asupra familiei lor la patru luni de când Sorin și sora lui și-au pierdut mama.
Incredibil! Ce a cerut o clientă atunci când a intrat într-o cafenea. Barmanul a rămas șocat # SpyNews
De necrezut! O clientă a reușit să șocheze un barman, atunci când s-a prezentat în cafenea cu o cerință neobișnuită. Deși bărbatul a încercat să îi explice femeii că ceea ce își dorește ea nu există, aceasta nu a priceput. Iată mai multe detalii!
De unde provin resturile de dronă găsite pe plajă, în Mamaia. Reacția Ministerului Apărării Naționale # SpyNews
În această seară, 11 februarie, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a oferit clarificări după ce, cu două zile în urmă, fragmente de dronă au fost descoperite pe plajă, în stațiunea Mamaia, județul Constanța.
Cum i-a răspuns Marilu Dobrescu unui bărbat care a acuzat-o că ar fi întreținută de iubit. Influencerița a răbufnit # SpyNews
Marilu Dobrescu a răbufnit! Influencerița a povestit un episod recent din viața ei, în care și-a ieșit din minți, în urma unei întrebări pe care a primit-o de la un bărbat. Roșcata a dezvăluit totul pe Internet, acolo unde se bucură de un succes colosal. Iat=ă mai multe detalii!
Bianca Brad, copleșită de dorul mamei ei. Mesajul dureros al actriței, la o lună de la moartea Georgetei Brad # SpyNews
Bianca Brad trece prin momente dificile, după ce și-a pierdut mama. Georgeta Brad a murit luna trecută, iar actrița recunoaște că îi este extrem de greu fără cea care i-a dat viață. Bianca Brad a păstrat toate amintirile cu ea și i-a înregistrat vocea de câteva ori pentru a-și alina dorul.
După 13 februarie 2026, o zodie va simți o schimbare semnificativă pe toate planurile. Perioadele dificile și provocările se vor risipi, iar nativii vor experimenta un nou început, plin de oportunități și momente favorabile.
Yasmin Awad, povestiri sincere de la Survivor. Ce promisiuni și-au făcut Faimoșii în spatele camerelor # SpyNews
Yasmin Awad a făcut mărturisiri inedite! Fosta concurentă de la Survivor a vorbit despre perioada petrecută în Republica Dominicană, alături de colegii săi din tribul Faimoșilor. Deși a fost eliminată în urmă cu câteva săptămâni de la Survivor, faimoasa își amintește cu drag de timpul petrecut în competiție.
De curând, nutriționiști renumiți din Australia au atras atenția asupra impactului neprevăzut al medicamentelor pentru slăbit din clasa GLP-1. Aceste injecții, folosite pentru pierderea în greutate, au adus beneficii semnificative, însă experții susțin că efectele lor pe termen lung nu sunt pe deplin înțelese.
Moment emoționant în memoria lui Izvor și Said, frații uciși în răfuiala din Urziceni. Ce gest au făcut prietenii, la un an de la moartea lor # SpyNews
Izvor și Said, doi frați, au murit anul trecut, în luna februarie, la 22 de ani, respectiv 28 de ani. Familia și prietenii le păstrează amintirea vie celor doi și cum s-a împlinit un an de la moartea lor, cei apropiați au făcut un gest emoționant în memoria lor.
Vremea extremelor în România! Meteorologii anunță ninsori, temperaturi de 17 grade și frig din nou # SpyNews
Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie anunță schimbări drastice de vreme între 10 și 18 februarie. În această perioadă, spun specialiștii, se va face o tranziție rapidă de la episoade de ninsoare și polei la temperaturi mult mai ridicate decât normalul sezonului, urmate de o răcire bruscă.
Tânără, reținută pe aeroport. Autoritățile i-au transformat vacanța într-un coșmar. Care a fost motivul # SpyNews
O tânără s-a confruntat cu o situație șocantă pe aeroport, când autoritățile au reținut-o! Motivul? Nu a fost recunoscută în fotografia din pașaport. Ce s-a întâmplat, mai exact.
Cum a reacționat Lidia Buble atunci când un fan i-a spus că vrea să o ceară în căsătorie, la un concert: „Vezi că...” # SpyNews
Lidia Buble se pregătește pentru un concert important, la Sala Palatului, iar fanii sunt nerăbdători să o vadă pe scenă. Nerăbdător a părut și un fan, care i-a scris artistei că vrea să o ceară în căsătorie, la concertul respectiv. Care a fost reacția artistei.
Sânziana Negru, vacanță de vis, de ziua ei de naștere. Unde a plecat împreună cu Ștefan Floroaica # SpyNews
Sânziana Negru își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Influencerița și iubitul ei au plecat de curând într-o vacanță de vis, la căldura, într-o destinație extrem de căutată de vedetele de la noi.
CRBL i-a pus la punct pe cei care vorbesc despre divorțul de Elena Vîșcu. Artistul nu a lăsat loc de interpretări # SpyNews
CRBL a avut o reacție fermă în fața celor care încă vorbesc despre divorțul său de Elena Vîșcu. Artistul a clarificat într-un mod tranșant situația, dorind să pună capăt tuturor discuțiilor nefondate.
Bianca Drăgușanu a tras, de curând, un semnal de alarmă, după ce una dintre prietenele ei a fost țepuită. Femeia a rămas fără 300 de lei, însă prietena blondinei nu vrea să lase lucrurile așa, prin urmare vrea să depună plângere penală împotriva celei care a păcălit-o.
Dorian Popa și Cătălin Moroșanu au făcut, într-un final, pace. Vloggerul i-a cerut iertare. Ce mesaj i-a transmis # SpyNews
Dorian Popa și Cătălin Moroșanu au făcut pace. Sportivul a fost cel care a făcut, zilele trecute, primul pas. La urechile lui au ajuns declarațiile lui Cătălin Moroșanu, așa că vloggerul a decis să îi ceară scuze.
Fiul de doar patru luni al unei influencerițe a murit! Tânăra este devastată de suferință și a făcut declarații dureroase despre tragedia care s-a năpustit asupra familiei sale. Fiul ei a murit subit și a lăsat în urmă un dor imens.
Călin Donca a dezvăluit de ce l-a enervat Larisa Uță! Afaceristul nu și-ar dori să o mai vadă vreodată: ”Și-a bârfit soțul la tot tribul” # SpyNews
Călin Donca a avut parte de mai multe scandaluri la Survivor. Afaceristul a declarat la Știrile Antena Stars că singura femeie cu care s-a certat a fost Larisa Uță, despre care a mărturisit că nu și-ar mai dori să o vadă vreodată.
Maia Morgenstern, urare emoționantă pentru fiica ei! Cabiria își sărbătorește ziua de naștere # SpyNews
Maia Morgenstern își sărbătorește fiica. Proaspăta mămică a împlinit 27 de ani și este fericită pe toate planurile. Actrița i-a făcut fiicei sale o urare care te va emoționa profund. Trebuie să ne crezi pe cuvânt!
Francisca, primele declarații despre naștere! Vedeta a trecut prin clipe de panică: ”Cordonul ombilical de două ori în jurul gâtului” # SpyNews
Ziua de 9 februarie a fost cea mai specială pentru Francisca și TJ Miles. Artista a făcut primele declarații despre nașterea fetiței sale și a dezvăluit că totul a început o veste de care orice viitoare mămică se teme.
Francisca și TJ Miles trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată, iar recent au publicat prima imagine cu fetița lor! Iată și ce prenume speciale au ales pentru bebeluș!
Primele declarații ale băiatului de 16 ani, bătut de patronul restaurantului unde lucra. De la ce ar fi pornit scandalul # SpyNews
Un tânăr în vârstă de 16 ani a fost victima patronului restaurantului în care muncea. Bărbatul l-a bătut cu sânge rece, iar adolescentul vorbit, în exclusivitate, pentru Viața fără filtru despre scena care l-a marcat pe viață.
Larisa Udilă a izbucnit după ce s-a speculat că în familia ei ar fi apărut o tragedie: ”Nu vă este rușine?” # SpyNews
Larisa Udilă a izbucnit pe Internet! Influencerița a vorbit despre problemele cu care se confruntă soțul ei, însă s-a trezit cu o situație care a călcat-o pe nervi. Vedeta a făcut declarații acide pe rețelele de socializare.
Cât de bine arată Carmen Grebenișan, la patru luni după naștere! Influencerița s-a fotografiat în costum de baie # SpyNews
Carmen Grebenișan și-a intrat rapid în formă după naștere. Influencerița a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu patru luni, dar are un aspect fizic de invidiat. Nici nu ai spune că a fost însărcinată!
