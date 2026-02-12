The Spectator: De ce scapă de sub control derapajul antisemit
Cel mai nou set de date privind antisemitismul publicat de Community Security Trust [CST; asociație britanică pentru protecția evreilor – n.trad.] se referă la 2025 și este deprimant de predictibil. Anul trecut au avut loc 3.700 de incidente antisemite pe teritoriul Regatului Unit, o cifră anuală depășită numai de recordul istoric din 2023 – 4.298 […] © G4Media.ro.
Încă 2.600 de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire după bombardamente ruse nocturne asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # G4Media
Aproximativ 2.600 de clădiri rezidenţiale suplimentare din Kiev au rămas fără încălzire din cauza loviturilor nocturne efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, a anunţat joi primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, potrivit agențiilor de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. ”Ca urmare a atacurilor masive din cursul nopţii, încă aproximativ 2.600 de […] © G4Media.ro.
Baza de Canotaj din Timișoara, călcată de hoți, după ce primăria a demolat gardul ca să redea terenul comunității / S-a deschis dosar penal # G4Media
La nici 3 săptămâni de când primarul Timișoarei a dat dispoziție să fie demolat gardul bazei de canotaj CSS, hoții au vandalizat ușa de intrare în clădirea bazei dinspre Bega și au furat bunuri ale canotorilor, adidași și un radio. În plus, au vandalizat biroul, făcând vraiște în documentele clubului, anunță Opinia Timișoarei. Doamne ajută […] © G4Media.ro.
Un mort şi 850.000 de gospodării fără electricitate în urma furtunii care a devastat Franța / Vântul a atins viteze de peste 160 kilometri/oră # G4Media
Un şofer de camion şi-a pierdut viaţa în sud-vestul Franţei într-un accident legat de furtuna Niles, care a adus vânturi de peste 160 km/h şi a lăsat aproximativ 850.000 de locuinţe fără curent electric, au anunţat joi autorităţile, citate de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Accidentul, care a avut loc în apropierea […] © G4Media.ro.
Purtătorul de cuvânt al USR cere demisia lui Radu Oprea (PSD) de la conducerea Secretariatului General al Guvernului, după comparația între concedieri și exterminarea evreilor la Auschwitz # G4Media
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, i-a cerut demisia, joi, lui Radu Oprea (PSD) de la conducerea Secretariatului General al Guvernului, după ce acesta a făcut o comparație între concedierile funcționarilor publici și exterminarea evreilor la Auschwitz. „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu […] © G4Media.ro.
Kim Jong Un se pregăteşte să îşi desemneze fiica drept moştenitoare a puterii în Coreea de Nord # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregăteşte să o desemneze moştenitoare a puterii de la Phenian pe fiica sa, Ju Ae, a afirmat joi parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kweun, citat de AFP, după o informare a serviciului naţional de informaţii NIS din Coreea de Sud, transmite Agerpres. În presa de stat din Coreea de Nord, Ju […] © G4Media.ro.
Peste opt mii de craioveni au făcut declarații mincinoase pentru impunerea taxei de salubrizare / Viceprimar: ”Cu siguranță numărul acestora este mult mai mare” # G4Media
Peste opt mii de craioveni au fost dați de gol de listele de plată de la întreținere că nu au declarat la Direcția de impozite și taxe (DIT) a Primăriei numărul corect de persoane pentru impunerea taxei de salubrizare, anunță Gazeta de Sud. Listele de la întreținere, transmise de asociațiile de proprietari au scos la […] © G4Media.ro.
Votul din CCR pentru ultima amânare a deciziei pe pensiile magistraților ar putea indica „o schimbare de majoritate” / 8 judecători din 9 au fost de acord cu amânarea (surse) # G4Media
Curtea Constituțională a decis, miercuri, să amâne cu încă o săptămână decizia pe pensiile magistraților, următorul termen fiind 18 februarie. Potrivit surselor G4Media, decizia de amânare s-a luat cu 8 voturi pentru și doar unul împotrivă. Acest lucru, au declarat surse apropiate Administrației Prezidențiale, ar putea indica o schimbare de majoritate în cadrul Curții. Aceasta […] © G4Media.ro.
Regatul Unit promite 150 de milioane de lire sterline pentru a trimite arme americane Ucrainei # G4Media
Ministrul apărării britanic John Healey a anunţat miercuri că Londra se angajează să contribuie cu 150 de milioane de lire sterline (205 milioane de dolari) la mecanismul PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), menit să asigure livrarea de arme americane Ucrainei, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. PURL a fost creată în vara anului […] © G4Media.ro.
Apărarea europeană şi sprijinul pentru Ucraina, pe agenda reuniunii miniştrilor apărării din NATO # G4Media
Miniştrii apărării din ţările NATO se reunesc joi, la Bruxelles, pentru a discuta despre apărarea Europei şi sprijinul pentru Ucraina, aliaţii europeni confruntându-se cu presiuni tot mai mari pentru a-şi asuma responsabilităţi suplimentare în contextul mutării priorităţilor SUA spre alte regiuni, notează DPA, citată de Agerpres. Reuniunea are loc după ce NATO a anunţat sporirea […] © G4Media.ro.
Parlamentul European aprobă un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde EUR pentru Ucraina / Împrumutul va fi rambursat după ce Kievul primește despăgubiri de război din partea Rusiei # G4Media
Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde EUR, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei, se arată într-un comunicat al reprezentanței PE la București. 60 de miliarde EUR pentru consolidarea apărării Ucrainei, 30 de miliarde EUR pentru asistență macrofinanciară […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan “înclină” să nu participe la reuniunea Consilului pentru Pace de la Washington (surse) # G4Media
Președintele Nicușor Dan a luat în calcul “inițial” să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump organizată la Washington, în 19 februarie, dar acum “balanța înclina spre a nu merge”, au declarat surse apropiate Administrației Prezidențiale. Vom reveni cu amănunte © G4Media.ro.
Trump se pregătește să dea lovitura finală politicii climatice: revizuirea ”Declarației privind pericolele pentru mediu” adoptată în timpul lui Obama – presa americană # G4Media
Administrația republicană ar urma să revină în următoarele zile asupra „Declarației privind pericolele pentru mediu” din 2009, care recunoștea amenințarea gazelor cu efect de seră și permitea controlul emisiilor. Această dereglementare a avut efecte masive și de durată, atât pentru Statele Unite, cât și pentru planetă, relatează Courrier International, care rezumă titlurile presei americane pe […] © G4Media.ro.
Un italian a aruncat la gunoi, din greșeală, 20 de lingouri de aur / Polițiștii au recuperat aurul din groapa de gunoi a orașului # G4Media
Un bărbat de 57 de ani din Porto Cesareo, în sudul Italiei, lângă Lecce, a aruncat accidental la gunoi 20 de lingouri de aur, relatează Corriere della Sera. Bărbatul le cumpăra regulat și le păstra de-a lungul anilor într-o cutie de tablă, pe care a aruncat-o accidental la gunoi. Realizând greșeala, a contactat poliția. El […] © G4Media.ro.
BREAKING Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără Carrefour. Cele două părți sunt în negocieri exclusive # G4Media
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au intrat în negocieri exclusive pentru a cumpăra rețeaua de supermarketuri Carrefour din România. Tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de Carrefour la începutul anului 2025. Retailerul francez a negat în mai multe rânduri, anterior, că vinde afacerea din România. Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei […] © G4Media.ro.
NATO face încă un pas înapoi: SUA anunță că bazele de la Napoli și Norfolk sunt predate aliaților – presă # G4Media
Este un alt pas înapoi al americanilor în NATO. Și, în consecință, un salt înainte pentru europeni. Comandamentul Militar Suprem al Alianței rămâne în mâinile Statelor Unite, mai exact ale generalului Alexus Grynkewich, care supraveghează fiecare operațiune de la sediul din Mons, în Belgia, relatează Corriere della Sera, citată de Rador Radio România. Însă, pe […] © G4Media.ro.
Zelenski cere ca orice acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina să includă un calendar exact al aderării ţării sale la Uniunea Europeană # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca orice acord de pace care va pune capăt războiului din Ucraina să includă un calendar exact al aderării ţării sale la Uniunea Europeană, transmite joi DPA, citată de Agerpres. Într-o postare făcută miercuri pe platforma X, Zelenski a dat asigurări că Ucraina ”va face totul pentru a fi […] © G4Media.ro.
Sportivii români vor concura joi în probe la sanie și schi fond la Jocurile Olimpice Milano Cortina, transmite Mediafax. De la ora 14.00, Delia Reit va concura în proba de 10 km liber interval la schi fond. La sanie, de la ora 19.30, este programată ștafeta pe echipe. Vor fi prezenți la start din partea […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene, despre limitarea accesului la rețelele sociale a copiilor sub 15-16 ani: Analizăm în momentul de față toate variantele. Nu ne dorim ca fiecare țară să aibă reglementări diferite în privința accesului minorilor la rețele # G4Media
Comisia Europeană nu exclude varianta de a limita accesul copiilor cu vârsta sub 15-16 ani la rețelele sociale, cu scopul de a-i proteja de efectele asupra sănătății mintale și comportamentului copiilor. Într-un interviu acordat Edupedu.ro, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a declarat că „la nivel european analizăm în momentul de față toate variantele […] © G4Media.ro.
Rusia încearcă să blocheze complet WhatsApp, susține compania: ”Încearcă să izoleze peste 100 de milioane de utilizatori” # G4Media
Rusia a „încercat să blocheze complet” WhatsApp în țară, a transmis compania, în condițiile în care Kremlinul continuă să înăsprească restricțiile asupra aplicațiilor de mesagerie, transmite Mediafax. WhatsApp, deținut de Meta, a spus că măsura urmărește să direcționeze utilizatorii săi din Rusia către o „aplicație de supraveghere deținută de stat”, relatează BBC. „A încerca să […] © G4Media.ro.
Franța va introduce statutul de colaborator al justiției, după modelul italian / Un „pentito” poate obține reduceri de pedeapsă „chiar și cu zeci de crime în spate” # G4Media
Franța va introduce statutul de colaborator al justiției, după modelul italian/ Va fi adresat persoanelor „care doresc să se distanțeze de infracțiuni, ajutând sistemul judiciar prin transmiterea de informații importante” Franța se pregătește să introducă un statut de „pentito în stil italian”, a anunțat ministrul Justiției, Gérald Darmanin, săptămâna aceasta. Sistemul va fi similar cu […] © G4Media.ro.
Nou trend pe piața imobiliară din Cluj-Napoca: Investitorii care au cumpărat apartamente până în 2020, decid acum să vândă / ”În loc să păstreze active blocate în proprietăți, preferă să valorifice momentul” # G4Media
În ultimele opt luni, în Cluj-Napoca a început să vadă un nou trend, un val de listări pe piața rezidențială: investitorii care au cumpărat apartamente până în 2020, decid acum să vândă, arată o analiză a Nelidei Georj, co-fondator al unei agenții imobiliare din oraș, scrie Cluj24. Potrivit acesteia, motivația nu ține de pierderi, ci […] © G4Media.ro.
RedBull s-a despărțit de mulți angajați în ultimele luni după plecarea lui Christian Horner. Echipa din Milton Kyenes mai face însă și transferuri: conform Racingnews365.com, RedBull l-a adus pe Paul Gandolfi în funcția de director comercial. „A încercat să fure echipa” – Helmut Marko, acuzații la adresa lui Christian Horner după moartea patronului RedBull În […] © G4Media.ro.
A fost zăpadă, dar schiori mai puțin / Administrator de pârtie în Harghita: ”Turiști sunt cam cu 20% mai puțin față de anul trecut. Poate din lipsa banilor” # G4Media
Anul acesta a fost zăpadă din plin, însă pe unele pârtii au fost mai puțini schiori. Motivele sunt în principal de ordin financiar, spune pentru Radio Târgu Mureș administratorul pârtiilor de la Aluniș – Sovata, Vasile Hărșan. „Zăpadă este pe ambele părți, zăpadă artificială, funcționăm zilnic; săptămâna viitoare, de miercuri și mergem în continuare până […] © G4Media.ro.
Șeful Instagram respinge ideea că utilizatorii pot deveni dependenți de rețelele de socializare # G4Media
Directorul general al Instagram a respins ideea că utilizatorii pot fi dependenți de rețelele sociale, într-un important proces desfășurat miercuri în California, transmite Mediafax. Directorul Instagram, Adam Mosseri, a declarat în cadrul procesului că el crede că este important să se facă diferența între dependența clinică și utilizarea problematică, potrivit The Guardian. Psihologii nu clasifică […] © G4Media.ro.
Zeci de mii de mașini ale unor mărci cunoscute din Europa ajung la clienți din Rusia, ocolind sancțiunile / Autoturismele noi sunt vândute prin China, ca fiind second-hand # G4Media
Zeci de mii de mașini sunt exportate din China în Rusia în cadrul unor scheme de piață gri care adesea eludează sancțiunile guvernelor occidentale și asiatice și angajamentele producătorilor auto de a ieși de pe piața rusă, potrivit datelor de înregistrare analizate de Reuters și interviurilor cu cinci persoane implicate în comerț. Sancțiunile și angajamentele […] © G4Media.ro.
Un atac cu rachete a provocat un incendiu în noaptea de miercuri spre joi la o bază militară din sudul Rusiei determinând autoritățile să evacueze populația unui sat din apropiere, a declarat guvernatorul regional, transmite Mediafax. „Unitățile de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza regiunea Volgograd”, […] © G4Media.ro.
Bătaie în Parlamentul Turciei după ce Erdogan l-a numit ministru al Justiției pe procurorul care anchetează opoziția și l-a arestat pe primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu # G4Media
Confruntări violente au izbucnit în Parlamentul turc din Ankara, unde deputați din partea coaliției de guvernământ și a opoziției s-au implicat în altercații fizice în plen. Incidentul s-a produs ca urmare a confirmării fostului procuror Akın Gürlek în rolul de ministru al Justiției, transmite Mediafax. Evenimentele s-au derulat miercuri, pe parcursul sesiunii în care noul […] © G4Media.ro.
Donald Trump organizează un summit cu lideri din America Latină / Diminuarea influenței Chinei pe continent ar fi pe agendă # G4Media
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va întâlni cu mai mulţi lideri latino-americani în cursul unui summit care va avea loc la Miami, statul Florida, pe 7 martie, a făcut cunoscut miercuri un oficial al Casei Albe, citat de AFP, transmite Agerpres. El nu a oferit detalii despre eveniment, la care ar urma să participe […] © G4Media.ro.
Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu / ”E un adevărat serviciu public, un bastion al democrației. Dacă nu citești un ziar, cum îți formezi ideile, cum îți consolidezi opiniile, cum votezi?” # G4Media
Viața Tatianei Vizureanu e proprietara singurului chioșc de ziare rămas între două localități aflate la malul mării, Marina Romea și Casal Borsetti, lângă Ravenna. Povestea ei de viață a fost prezentată în media locală ca un exemplu despre cum să reușești în viață. A crescut în România lui Ceaușescu, unde nici măcar rudele nu puteau […] © G4Media.ro.
Şedinţă de guvern; modificarea Legii privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pe agendă Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. Potrivit expunerii de motive, prin proiectul de act […] © G4Media.ro.
Număr de WhatsApp pentru șomeri, lansat în Timiș / Răspunde directorul AJOFM / ”Poate fi o întrebare simplă, și oamenii poate nu au timp sau poate nu reușesc să intre pe site-ul nostru” # G4Media
Directorul AJOFM Timiș pune la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr de WhatsApp la care va răspunde direct solicitărilor de informații, documente sau sesizărilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timiș. Șomerii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au, de acum, la dispoziție o nouă […] © G4Media.ro.
Italia vrea să înăsprească regulile privind migraţia / S-ar extinde lista condamnărilor care pot duce la deportarea unui străin / ”Graniţele Italiei sunt graniţele Europei. Apărarea lor este o datorie” # G4Media
Guvernul italian a adoptat miercuri un proiect de lege care îi va permite să interzică temporar sosirile migranţilor pe mare în cazul unei ameninţări grave la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale, relatează Agerpres, care preia AFP. O astfel de ameninţare ar putea include „o presiune migratorie excepţională care ar putea compromite securitatea gestionării […] © G4Media.ro.
Târgul de Turism al României începe, joi, la Romexpo / Pachete early booking pentru litoralul românesc, destinaţii exotice şi sejururi în străinătate # G4Media
Ediţia de primăvară a Târgului de Turism al României debutează joi, la ROMEXPO, transmite Agerpres. Timp de patru zile, evenimentul va reuni vizitatori şi profesionişti din industria turismului: agenţii de turism, tur-operatori, hoteluri şi pensiuni, reprezentanţi ai destinaţiilor din ţară şi din străinătate, asociaţii de promovare şi alţi furnizori de servicii turistice. Ediţia din prima […] © G4Media.ro.
Joi, 12 februarie, va avea loc la Bruxelles tragerea la sorți a grupelor din Liga Națiunilor la fotbal, iar tricolorii vor face parte din urna a treia din Liga B. Traseul din Liga Națiunilor poate fi o „plasă de siguranță” pentru o eventuală calificare la Euro 2028, asta în cazul în care tricolorii ar rata […] © G4Media.ro.
Norris, cel mai rapid în prima zi de teste F1 din Bahrain – Max Verstappen, cele mai multe tururi # G4Media
Lando Norris, campionul mondial en-titre, a stabilit cel mai bun timp al primei zile de teste de Formula 1 de la Bahrain. Pilotul celor de la McLaren a fost urmat de Max Verstappen (RedBull) și de Charles Leclerc (Ferrari). Olandezul a fost primul în ceea ce privește numărul de tururi parcurse: 136. McLaren surprinde în […] © G4Media.ro.
Consiliul UE deschide calea pentru asistenţă financiară prin programul SAFE pentru opt state membre, inclusiv România # G4Media
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziţia a opt state membre (Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croaţia, Portugalia şi România) finanţare prin Programul SAFE (Security Action for Europe), informează un comunicat de presă, transmite Agerpres. Decizia vine în urma evaluării pozitive, din luna ianuarie, a Comisiei Europene […] © G4Media.ro.
Suspectul în masacrul de la Tumbler Ridge, soldat cu nouă morţi în vestul Canadei, este o femeie transgender de 18 ani care a deschis focul şi asupra forţelor de ordine, a anunţat poliţia miercuri într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres. La sosirea forţelor de ordine la locul masacrului dintr-un colegiu-liceu, forţele de ordine au fost […] © G4Media.ro.
23:00
Actorul James Van Der Beek, cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul american pentru adolescenți Dawson’s Creek.(tradus în română ”Cei mai frumoși ani”, a murit la vârsta de 48 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer de colon, informaeaza BBC. „Iubitul nostru James David Van Der Beek s-a stins în pace în […] © G4Media.ro.
Lufthansa a anunțat miercuri că se așteaptă ca greva anunțată de sindicaliști pentru joi să afecteze programul său de zboruri # G4Media
Sindicatul însoțitorilor de zbor UFO a declarat că greva a fost anunțată după ce „conducerea companiei Lufthansa a refuzat să intre în negocieri cu noi” cu privire la condițiile de muncă și pensiile. În consecință, compania a anunțat că se așteaptă ca greva să afecteze programul său de zboruri de joi. Membrii UFO care lucrează pentru […] © G4Media.ro.
Semne încurajatoare pentru AI-ul european: Veniturile companiei franceze Mistral au depășit 400 de milioane de dolari, pe fondul luptei pentru independență tehnologică # G4Media
Startup-ul francez Mistral AI a raportat cifre record după ce veniturile sale au crescut de 20 de ori într-un singur an. Succesul companiei subliniază dorința tot mai mare a guvernelor și companiilor din Europa de a găsi alternative la giganții tehnologici americani, arată Financial Times. Arthur Mensch, co-fondator și CEO al Mistral, a declarat pentru […] © G4Media.ro.
Rogobete: Am aprobat metodologia de organizare a examenului pentru titlul de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a informat că a aprobat miercuri, prin ordin de ministru, metolodogia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală, prin care pregătirea radiologilor din România va fi aliniată la standardele europene, transmite Agerpres. „Am aprobat astăzi, prin ordin de ministru, metodologia de organizare […] © G4Media.ro.
Donald Trump a „insistat” pe lângă Netanyahu să continue negocierile cu regimul criminal din Iran # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că a „insistat” pe lângă premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a primit la Casa Albă, asupra voinţei sale de a continua negocierile pentru a se ajunge la un acord cu Iranul, transmite Agerpres. Decizia lui Trump vine pe fondul așteptării unei părți semnificative a soecității iraniene ca […] © G4Media.ro.
Zelenski anunță că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o „încetare a focului” şi obţinerea „garanţiilor de securitate” # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o încetare a focului cu Moscova şi obţinerea „garanţiilor de securitate”, reacţionând astfel la informaţii potrivit cărora Kievul ar avea în vedere organizarea unor alegeri prezidenţiale şi a unui referendum în timpul apropiat, transmite AFP, citată de Agerpres. „Vom trece […] © G4Media.ro.
Franța cere demisia raportorului ONU Francesca Albanese în urma unor afirmații împotriva evreilor # G4Media
Franța solicită oficial demisia Francescăi Albanese (Italia), raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene, în urma unor declarații controversate făcute de aceasta în cadrul unei conferințe recente. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a calificat afirmațiile la adresa poporului israelian drept „scandaloase și reprobabile”, potrivit Times of Israel. Conflictul diplomatic a izbucnit după ce Albanese, […] © G4Media.ro.
Dungaciu minimalizează „protestul național” anunțat de Simion: „Nu-i organizat de partid, de la centru” / Anticipează o alianță cu PSD: Suntem dispuși să intrăm în guvernul care va organiza anticipatele, dacă PSD are curaj să iasă din actuala coaliție ca să nu se sinucidă politic / Convins că UE îi va accepta pe „suveraniști” dacă se rup de Trump # G4Media
Prim vicepreședinte formațiunii extremiste AUR, Dan Dungaciu începe să-și etaleze public strategia politică – separat de linia impusă de președintele George Simion – oferind argumente care confirmă zvonurile din partid, potrivit cărora acesta ar urmări o cu totul altă agendă pentru partid, respectiv o cosmetizare a AUR, care să fie agreat ca partid de guvernare […] © G4Media.ro.
Noi imagini cutremurătoare din adăpostul din Suraia. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor. ONG-uri: „Nu întelegem cum medicul Daniel Lazăr este încă liber!” # G4Media
Cazul adăpostului privat de câini din localitatea Suraia, județul Vrancea, continuă să provoace revoltă publică. După apariția imaginilor din interiorul adăpostului, autoritățile au intervenit, iar organizațiile pentru protecția animalelor cer acum măsuri urgente împotriva medicului veterinar responsabil de activitate. În urma verificărilor efectuate la fața locului, autoritățile au anunțat suspendarea activității și deschiderea unui dosar […] © G4Media.ro.
Timp de mulţi ani, o piatră albă şi rotundă de calcar ce datează din epoca Romei Antice şi care prezintă misterioase linii geometrice i-a nedumerit le cercetătorii olandezi. Astăzi, misterul pare să fi fost descifrat cu ajutorul tehnologiei. Ar fi vorba despre un vechi joc de societate ale cărui reguli au fost „ghicite” de inteligenţa […] © G4Media.ro.
Compania bosniacă implicată în scandalul centurii Clujului a transmis asociației Pro Infrastructură documente care indică o fraudare a licitației # G4Media
Compania bosniacă Integral Inženjering, implicată în scandalul centurii Clujului, a transmis asociației Pro Infrastructură documente care indică o fraudare a licitației. E vorba despre documente care indică refuzul companiei bosniace de a se asocia cu compania românească Dimex la licitația pentru contractul centurii metropolitane, în condițiile în care Dimex a pretins că are acordul pentru […] © G4Media.ro.
Alexandru Muraru (PNL) i-a cerut demisia secretarului general al guvernului Radu Oprea (PSD) pentru comparația între concedieri și masacrul de la Auschwitz: ”O insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului” # G4Media
Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, i-a cerut miercuri demisia secretarului general al guvernului Radu Oprea (PSD) pentru comparația între concedieri și masacrul de la Auschwitz. „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi”, […] © G4Media.ro.
