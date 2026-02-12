Franța va introduce statutul de colaborator al justiției, după modelul italian / Un „pentito” poate obține reduceri de pedeapsă „chiar și cu zeci de crime în spate”
G4Media, 12 februarie 2026 08:20
Franța va introduce statutul de colaborator al justiției, după modelul italian/ Va fi adresat persoanelor „care doresc să se distanțeze de infracțiuni, ajutând sistemul judiciar prin transmiterea de informații importante” Franța se pregătește să introducă un statut de „pentito în stil italian”, a anunțat ministrul Justiției, Gérald Darmanin, săptămâna aceasta. Sistemul va fi similar cu […] © G4Media.ro.
• • •
Sportivii români vor concura joi în probe la sanie și schi fond la Jocurile Olimpice Milano Cortina, transmite Mediafax. De la ora 14.00, Delia Reit va concura în proba de 10 km liber interval la schi fond. La sanie, de la ora 19.30, este programată ștafeta pe echipe. Vor fi prezenți la start din partea […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene, despre limitarea accesului la rețelele sociale a copiilor sub 15-16 ani: Analizăm în momentul de față toate variantele. Nu ne dorim ca fiecare țară să aibă reglementări diferite în privința accesului minorilor la rețele # G4Media
Comisia Europeană nu exclude varianta de a limita accesul copiilor cu vârsta sub 15-16 ani la rețelele sociale, cu scopul de a-i proteja de efectele asupra sănătății mintale și comportamentului copiilor. Într-un interviu acordat Edupedu.ro, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a declarat că „la nivel european analizăm în momentul de față toate variantele […] © G4Media.ro.
Rusia încearcă să blocheze complet WhatsApp, susține compania: ”Încearcă să izoleze peste 100 de milioane de utilizatori” # G4Media
Rusia a „încercat să blocheze complet” WhatsApp în țară, a transmis compania, în condițiile în care Kremlinul continuă să înăsprească restricțiile asupra aplicațiilor de mesagerie, transmite Mediafax. WhatsApp, deținut de Meta, a spus că măsura urmărește să direcționeze utilizatorii săi din Rusia către o „aplicație de supraveghere deținută de stat”, relatează BBC. „A încerca să […] © G4Media.ro.
Franța va introduce statutul de colaborator al justiției, după modelul italian / Un „pentito” poate obține reduceri de pedeapsă „chiar și cu zeci de crime în spate” # G4Media
Nou trend pe piața imobiliară din Cluj-Napoca: Investitorii care au cumpărat apartamente până în 2020, decid acum să vândă / ”În loc să păstreze active blocate în proprietăți, preferă să valorifice momentul” # G4Media
În ultimele opt luni, în Cluj-Napoca a început să vadă un nou trend, un val de listări pe piața rezidențială: investitorii care au cumpărat apartamente până în 2020, decid acum să vândă, arată o analiză a Nelidei Georj, co-fondator al unei agenții imobiliare din oraș, scrie Cluj24. Potrivit acesteia, motivația nu ține de pierderi, ci […] © G4Media.ro.
RedBull s-a despărțit de mulți angajați în ultimele luni după plecarea lui Christian Horner. Echipa din Milton Kyenes mai face însă și transferuri: conform Racingnews365.com, RedBull l-a adus pe Paul Gandolfi în funcția de director comercial. „A încercat să fure echipa” – Helmut Marko, acuzații la adresa lui Christian Horner după moartea patronului RedBull În […] © G4Media.ro.
A fost zăpadă, dar schiori mai puțin / Administrator de pârtie în Harghita: ”Turiști sunt cam cu 20% mai puțin față de anul trecut. Poate din lipsa banilor” # G4Media
Anul acesta a fost zăpadă din plin, însă pe unele pârtii au fost mai puțini schiori. Motivele sunt în principal de ordin financiar, spune pentru Radio Târgu Mureș administratorul pârtiilor de la Aluniș – Sovata, Vasile Hărșan. „Zăpadă este pe ambele părți, zăpadă artificială, funcționăm zilnic; săptămâna viitoare, de miercuri și mergem în continuare până […] © G4Media.ro.
Șeful Instagram respinge ideea că utilizatorii pot deveni dependenți de rețelele de socializare # G4Media
Directorul general al Instagram a respins ideea că utilizatorii pot fi dependenți de rețelele sociale, într-un important proces desfășurat miercuri în California, transmite Mediafax. Directorul Instagram, Adam Mosseri, a declarat în cadrul procesului că el crede că este important să se facă diferența între dependența clinică și utilizarea problematică, potrivit The Guardian. Psihologii nu clasifică […] © G4Media.ro.
Zeci de mii de mașini ale unor mărci cunoscute din Europa ajung la clienți din Rusia, ocolind sancțiunile / Autoturismele noi sunt vândute prin China, ca fiind second-hand # G4Media
Zeci de mii de mașini sunt exportate din China în Rusia în cadrul unor scheme de piață gri care adesea eludează sancțiunile guvernelor occidentale și asiatice și angajamentele producătorilor auto de a ieși de pe piața rusă, potrivit datelor de înregistrare analizate de Reuters și interviurilor cu cinci persoane implicate în comerț. Sancțiunile și angajamentele […] © G4Media.ro.
Un atac cu rachete a provocat un incendiu în noaptea de miercuri spre joi la o bază militară din sudul Rusiei determinând autoritățile să evacueze populația unui sat din apropiere, a declarat guvernatorul regional, transmite Mediafax. „Unitățile de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza regiunea Volgograd”, […] © G4Media.ro.
Bătaie în Parlamentul Turciei după ce Erdogan l-a numit ministru al Justiției pe procurorul care anchetează opoziția și l-a arestat pe primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu # G4Media
Confruntări violente au izbucnit în Parlamentul turc din Ankara, unde deputați din partea coaliției de guvernământ și a opoziției s-au implicat în altercații fizice în plen. Incidentul s-a produs ca urmare a confirmării fostului procuror Akın Gürlek în rolul de ministru al Justiției, transmite Mediafax. Evenimentele s-au derulat miercuri, pe parcursul sesiunii în care noul […] © G4Media.ro.
Donald Trump organizează un summit cu lideri din America Latină / Diminuarea influenței Chinei pe continent ar fi pe agendă # G4Media
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va întâlni cu mai mulţi lideri latino-americani în cursul unui summit care va avea loc la Miami, statul Florida, pe 7 martie, a făcut cunoscut miercuri un oficial al Casei Albe, citat de AFP, transmite Agerpres. El nu a oferit detalii despre eveniment, la care ar urma să participe […] © G4Media.ro.
Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu / ”E un adevărat serviciu public, un bastion al democrației. Dacă nu citești un ziar, cum îți formezi ideile, cum îți consolidezi opiniile, cum votezi?” # G4Media
Viața Tatianei Vizureanu e proprietara singurului chioșc de ziare rămas între două localități aflate la malul mării, Marina Romea și Casal Borsetti, lângă Ravenna. Povestea ei de viață a fost prezentată în media locală ca un exemplu despre cum să reușești în viață. A crescut în România lui Ceaușescu, unde nici măcar rudele nu puteau […] © G4Media.ro.
Şedinţă de guvern; modificarea Legii privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pe agendă Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. Potrivit expunerii de motive, prin proiectul de act […] © G4Media.ro.
Număr de WhatsApp pentru șomeri, lansat în Timiș / Răspunde directorul AJOFM / ”Poate fi o întrebare simplă, și oamenii poate nu au timp sau poate nu reușesc să intre pe site-ul nostru” # G4Media
Directorul AJOFM Timiș pune la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr de WhatsApp la care va răspunde direct solicitărilor de informații, documente sau sesizărilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timiș. Șomerii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au, de acum, la dispoziție o nouă […] © G4Media.ro.
Italia vrea să înăsprească regulile privind migraţia / S-ar extinde lista condamnărilor care pot duce la deportarea unui străin / ”Graniţele Italiei sunt graniţele Europei. Apărarea lor este o datorie” # G4Media
Guvernul italian a adoptat miercuri un proiect de lege care îi va permite să interzică temporar sosirile migranţilor pe mare în cazul unei ameninţări grave la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale, relatează Agerpres, care preia AFP. O astfel de ameninţare ar putea include „o presiune migratorie excepţională care ar putea compromite securitatea gestionării […] © G4Media.ro.
Târgul de Turism al României începe, joi, la Romexpo / Pachete early booking pentru litoralul românesc, destinaţii exotice şi sejururi în străinătate # G4Media
Ediţia de primăvară a Târgului de Turism al României debutează joi, la ROMEXPO, transmite Agerpres. Timp de patru zile, evenimentul va reuni vizitatori şi profesionişti din industria turismului: agenţii de turism, tur-operatori, hoteluri şi pensiuni, reprezentanţi ai destinaţiilor din ţară şi din străinătate, asociaţii de promovare şi alţi furnizori de servicii turistice. Ediţia din prima […] © G4Media.ro.
Joi, 12 februarie, va avea loc la Bruxelles tragerea la sorți a grupelor din Liga Națiunilor la fotbal, iar tricolorii vor face parte din urna a treia din Liga B. Traseul din Liga Națiunilor poate fi o „plasă de siguranță” pentru o eventuală calificare la Euro 2028, asta în cazul în care tricolorii ar rata […] © G4Media.ro.
Norris, cel mai rapid în prima zi de teste F1 din Bahrain – Max Verstappen, cele mai multe tururi # G4Media
Lando Norris, campionul mondial en-titre, a stabilit cel mai bun timp al primei zile de teste de Formula 1 de la Bahrain. Pilotul celor de la McLaren a fost urmat de Max Verstappen (RedBull) și de Charles Leclerc (Ferrari). Olandezul a fost primul în ceea ce privește numărul de tururi parcurse: 136. McLaren surprinde în […] © G4Media.ro.
Consiliul UE deschide calea pentru asistenţă financiară prin programul SAFE pentru opt state membre, inclusiv România # G4Media
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziţia a opt state membre (Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croaţia, Portugalia şi România) finanţare prin Programul SAFE (Security Action for Europe), informează un comunicat de presă, transmite Agerpres. Decizia vine în urma evaluării pozitive, din luna ianuarie, a Comisiei Europene […] © G4Media.ro.
Suspectul în masacrul de la Tumbler Ridge, soldat cu nouă morţi în vestul Canadei, este o femeie transgender de 18 ani care a deschis focul şi asupra forţelor de ordine, a anunţat poliţia miercuri într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres. La sosirea forţelor de ordine la locul masacrului dintr-un colegiu-liceu, forţele de ordine au fost […] © G4Media.ro.
Actorul James Van Der Beek, cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul american pentru adolescenți Dawson’s Creek.(tradus în română ”Cei mai frumoși ani”, a murit la vârsta de 48 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer de colon, informaeaza BBC. „Iubitul nostru James David Van Der Beek s-a stins în pace în […] © G4Media.ro.
Lufthansa a anunțat miercuri că se așteaptă ca greva anunțată de sindicaliști pentru joi să afecteze programul său de zboruri # G4Media
Sindicatul însoțitorilor de zbor UFO a declarat că greva a fost anunțată după ce „conducerea companiei Lufthansa a refuzat să intre în negocieri cu noi” cu privire la condițiile de muncă și pensiile. În consecință, compania a anunțat că se așteaptă ca greva să afecteze programul său de zboruri de joi. Membrii UFO care lucrează pentru […] © G4Media.ro.
Semne încurajatoare pentru AI-ul european: Veniturile companiei franceze Mistral au depășit 400 de milioane de dolari, pe fondul luptei pentru independență tehnologică # G4Media
Startup-ul francez Mistral AI a raportat cifre record după ce veniturile sale au crescut de 20 de ori într-un singur an. Succesul companiei subliniază dorința tot mai mare a guvernelor și companiilor din Europa de a găsi alternative la giganții tehnologici americani, arată Financial Times. Arthur Mensch, co-fondator și CEO al Mistral, a declarat pentru […] © G4Media.ro.
Rogobete: Am aprobat metodologia de organizare a examenului pentru titlul de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a informat că a aprobat miercuri, prin ordin de ministru, metolodogia de organizare a examenului european pentru obţinerea titlului de medic specialist în radiologie şi imagistică medicală, prin care pregătirea radiologilor din România va fi aliniată la standardele europene, transmite Agerpres. „Am aprobat astăzi, prin ordin de ministru, metodologia de organizare […] © G4Media.ro.
Donald Trump a „insistat” pe lângă Netanyahu să continue negocierile cu regimul criminal din Iran # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că a „insistat” pe lângă premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a primit la Casa Albă, asupra voinţei sale de a continua negocierile pentru a se ajunge la un acord cu Iranul, transmite Agerpres. Decizia lui Trump vine pe fondul așteptării unei părți semnificative a soecității iraniene ca […] © G4Media.ro.
Zelenski anunță că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o „încetare a focului” şi obţinerea „garanţiilor de securitate” # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o încetare a focului cu Moscova şi obţinerea „garanţiilor de securitate”, reacţionând astfel la informaţii potrivit cărora Kievul ar avea în vedere organizarea unor alegeri prezidenţiale şi a unui referendum în timpul apropiat, transmite AFP, citată de Agerpres. „Vom trece […] © G4Media.ro.
Franța cere demisia raportorului ONU Francesca Albanese în urma unor afirmații împotriva evreilor # G4Media
Franța solicită oficial demisia Francescăi Albanese (Italia), raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene, în urma unor declarații controversate făcute de aceasta în cadrul unei conferințe recente. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a calificat afirmațiile la adresa poporului israelian drept „scandaloase și reprobabile”, potrivit Times of Israel. Conflictul diplomatic a izbucnit după ce Albanese, […] © G4Media.ro.
Dungaciu minimalizează „protestul național” anunțat de Simion: „Nu-i organizat de partid, de la centru” / Anticipează o alianță cu PSD: Suntem dispuși să intrăm în guvernul care va organiza anticipatele, dacă PSD are curaj să iasă din actuala coaliție ca să nu se sinucidă politic / Convins că UE îi va accepta pe „suveraniști” dacă se rup de Trump # G4Media
Prim vicepreședinte formațiunii extremiste AUR, Dan Dungaciu începe să-și etaleze public strategia politică – separat de linia impusă de președintele George Simion – oferind argumente care confirmă zvonurile din partid, potrivit cărora acesta ar urmări o cu totul altă agendă pentru partid, respectiv o cosmetizare a AUR, care să fie agreat ca partid de guvernare […] © G4Media.ro.
Noi imagini cutremurătoare din adăpostul din Suraia. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor. ONG-uri: „Nu întelegem cum medicul Daniel Lazăr este încă liber!” # G4Media
Cazul adăpostului privat de câini din localitatea Suraia, județul Vrancea, continuă să provoace revoltă publică. După apariția imaginilor din interiorul adăpostului, autoritățile au intervenit, iar organizațiile pentru protecția animalelor cer acum măsuri urgente împotriva medicului veterinar responsabil de activitate. În urma verificărilor efectuate la fața locului, autoritățile au anunțat suspendarea activității și deschiderea unui dosar […] © G4Media.ro.
Timp de mulţi ani, o piatră albă şi rotundă de calcar ce datează din epoca Romei Antice şi care prezintă misterioase linii geometrice i-a nedumerit le cercetătorii olandezi. Astăzi, misterul pare să fi fost descifrat cu ajutorul tehnologiei. Ar fi vorba despre un vechi joc de societate ale cărui reguli au fost „ghicite” de inteligenţa […] © G4Media.ro.
Compania bosniacă implicată în scandalul centurii Clujului a transmis asociației Pro Infrastructură documente care indică o fraudare a licitației # G4Media
Compania bosniacă Integral Inženjering, implicată în scandalul centurii Clujului, a transmis asociației Pro Infrastructură documente care indică o fraudare a licitației. E vorba despre documente care indică refuzul companiei bosniace de a se asocia cu compania românească Dimex la licitația pentru contractul centurii metropolitane, în condițiile în care Dimex a pretins că are acordul pentru […] © G4Media.ro.
Alexandru Muraru (PNL) i-a cerut demisia secretarului general al guvernului Radu Oprea (PSD) pentru comparația între concedieri și masacrul de la Auschwitz: ”O insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului” # G4Media
Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, i-a cerut miercuri demisia secretarului general al guvernului Radu Oprea (PSD) pentru comparația între concedieri și masacrul de la Auschwitz. „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi”, […] © G4Media.ro.
Un cartel mexican a folosit mai multe drone care au trecut granița dintre Mexic și SUA, afectând activitățile pe Aeroportul Internațional El Paso din Texas, potrivit CNBC, citat de Mediafax. Miercuri dimineață, Administrația Federală a Aviației (FAA) a oprit brusc toate zborurile de pe aeroport și a anunțat că interdicția va fi în vigoare timp […] © G4Media.ro.
Mai multe focuri de armă au fost trase miercuri la Paris. Polițiștii au reacționat după ce un bărbat a atacat cu cuțitul un șofer de autobuz. Agresorul a fost rănit și reținut, transmite Mediafax. Polițiștii sosiți la fața locului au încercat să-l imobilizeze. Ei au deschis focul și l-au rănit pe agresor. Totuși, rănile nu-i […] © G4Media.ro.
”Ora cu și pentru animale”, aprobată la nivel național. Elevii vor învăța cum să îngrijească și să înțeleagă necuvântătoarele / Hilde Tudora: ”Această materie dezvoltă empatia. Într-o țară în care animalele sunt chinuite și abuzate, iar femeile bătute ori omorâte, e obligatoriu să cultivăm empatia la nivel de masă” # G4Media
Ministerul Educației a aprobat la nivel național introducerea opționalului „Ora cu și pentru animale”, o materie dedicată elevilor care vor să învețe cum să îngrijească animalele, să le înțeleagă comportamentul și să dezvolte empatie față de acestea. Proiectul a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial, urmând să fie inclus oficial în oferta educațională a […] © G4Media.ro.
O companie germană-britanică din domeniul apărării a testat cu succes în Norvegia prima rachetă hipersonică dezvoltată în mod privat în Europa, atingând viteze de peste Mach 6 și marcând o etapă importantă în eforturile europene de a dezvolta arme avansate independent de Statele Unite, potrivit Euronews. Hypersonica a anunțat luni că prototipul său de rachetă […] © G4Media.ro.
Liceul de Artă din Deva va primi o clasă în plus, în anul şcolar 2026-2027, pe filiera învăţământului vocaţional, după ce, la sfârşitul lunii ianuarie, părinţii elevilor au contestat, într-o şedinţă a Consiliul Local Deva, un proiect al Inspectoratului Şcolar Hunedoara prin care se propunea reducerea numărului de locuri la acest liceu vocaţional, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
AUR promovează un nou think-tank condus de Dan Dungaciu și un ONG din SUA care l-a promovat pe liderul bosniac pro-rus Milorad Dodik # G4Media
Partidul extremist AUR a organizat miercuri o conferință împreună cu un nou think-tank numit Romanian Institute for Strategic Studies (RISS) și cu o organizație numită Gold Institute for International Strategy (GIIS), potrivit unui comunicat al partidului. Romanian Institute for Strategic Studies (RISS) este condus de Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR, potrivit comunicatului citat. Gold […] © G4Media.ro.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Bloomberg, că următoarea rundă de negocieri Rusia-SUA-Ucraina ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, marți sau miercuri. Potrivit acestuia, negociatorii ar urma să se concentreze, în cadrul discuțiilor, pe problema privind teritoriul, un aspect încă nerezolvat, transmite MEDIAFAX. Potrivit Bloomberg, pe agenda noii runde de […] © G4Media.ro.
SUA semnalează o retragere militară limitată din Europa: În cea mai mare parte, „lucrurile vor rămâne neschimbate” # G4Media
Factorii de decizie americani le transmit liderilor europeni să nu se aștepte la reduceri majore ale trupelor americane în viitorul apropiat, calmând astfel temerile larg răspândite în capitalele continentului, potrivit Politico. Oficialii europeni s-au temut că președintele Donald Trump va chema acasă zeci de mii de soldați americani pentru a încuraja țările să cheltuiască mai […] © G4Media.ro.
Hanwha Aerospace începe construcția fabricii din Dâmbovița unde vor fi produse obuzierele K9 pentru Armata României # G4Media
Hanwha Aerospace România a demarat lucrările de construcție pentru noua fabrică de vehicule blindate din localitatea Petrești, județul Dâmbovița, unitate în care vor fi produse obuzierele autopropulsate K9 și vehiculele de realimentare cu muniție K10 destinate Armatei României, se arată într-un comunicat emis de compania sud-coreeană. Proiectul marchează prima investiție industrială a grupului sud-coreean în […] © G4Media.ro.
Burduja a fost reclamat la CNCD pentru hărțuire și discriminare, de Sindicatul Angajaților din Aparatul Propriu al Guvernului # G4Media
Din postura de consilier onorific al premierului, Sebastian Burduja a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNSD), de Sindicatul Angajaților din Aparatul Proriu al Guvernului, în urma unei declarații pe care a dat-o la un post de televiziune. Burduja a spus că bugetarii pot fi împărțiți în trei categorii: oameni incompetenți, oameni care […] © G4Media.ro.
Interlopul Nuțu Cămătaru, reabilitat de Curtea de Apel București după o condamnare de 5 ani și 6 luni pentru infracțiuni de violență / Decizia instanței nu este definitivă # G4Media
Interlopul Ion Balint, zis și Nuțu Cămătaru, a fost reabilitat miercuri, 11 februarie, printr-o decizie a Curții de Apel București. Hotărârea instanței nu este definitivă. „În temeiul art. 168 Cod penal, admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul Balint Ion. În temeiul art. 166 și urm. Cod penal, dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului Balint Ion […] © G4Media.ro.
Premierul polonez Donald Tusk avertizează că luptele interne din ţara sa ar putea duce la ieşirea Poloniei din Uniunea Europeană # G4Media
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra „riscului real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale cu preşedintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final ar putea duce la „destabilizarea” Europei, potrivit agenției de știri EFE, citată de Agerpres. „În fond, există un risc real -şi vorbesc despre […] © G4Media.ro.
Închisoare pe viaţă pentru bărbatul care şi-a ucis cu toporul concubina însărcinată / Decizia Tribunalului Prahova nu este definitivă # G4Media
Bărbatul care şi-a ucis concubina însărcinată, lovind-o de mai multe ori cu toporul în zona capului, a fost condamnat, miercuri, la închisoare pe viaţă, decizia pronunţată de Tribunalul Prahova nefiind definitivă, transmite Agerpres. Potrivit portalului instanţelor de judecată, inculpatul a fost condamnat pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Fapta s-a petrecut în iunie […] © G4Media.ro.
Atacul armat a avut loc miercuri la o școală tehnică din Anapa, în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, potrivit Le Figaro. Un elev a deschis focul ucigând o persoană și rănind alte două, au anunțat autoritățile locale, transmite MEDIAFAX. „Conform informațiilor preliminare, un elev de la o școală tehnică din Anapa a deschis focul cu […] © G4Media.ro.
Teatrul pierde constant public de 10 ani și rămâne o activitate de nișă, arată cel mai recent Barometru Cultural. Actorii avertizează că normarea muncii „va ucide creativitatea” # G4Media
Protestul actorilor de la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, declanșat față de proiectul Ministerului Culturii de normare a muncii artistice și de pontare zilnică a orelor, are loc într-un moment în care teatrul românesc funcționează deja pe un public fragil și restrâns. Barometrul de Consum Cultural 2024, publicat în noiembrie 2025, arată că participarea la […] © G4Media.ro.
Percheziţii în Ialomița, într-un dosar privind raportarea de servicii medicale fictive şi decontări din fonduri publice # G4Media
Poliţiştii ialomiţeni au efectuat, miercuri, 23 de percheziţii într-un dosar în care trei societăţi sunt suspectate că ar fi raportat servicii medicale fictive, prejudiciul estimat din decontări ilegale din fonduri publice fiind de aproximativ 580.000 de lei, informează IPJ Ialomiţa, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, acţiunile s-au desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul […] © G4Media.ro.
Trump va obliga Pentagonul să cumpere energie produsă în termocentralele pe bază de cărbune din Statele Unite # G4Media
Preşedintele american Donald Trump urmează să anunţe, miercuri, o serie de planuri vizând utilizarea de finanţare guvernamentală şi a contractelor încheiate de Pentagon pentru a sprijini centralele electrice din SUA care funcţionează pe bază de cărbune, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Potrivit unui oficial de la Casa Albă, iniţiativa va lua forma […] © G4Media.ro.
